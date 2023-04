Saquarema Surf Festival define as finais do Longboard na sexta-feira em Itaúna

O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves apresentado pela Prefeitura de Saquarema abriu a competição de Longboard na sexta-feira, já definindo os finalistas das categorias masculina e feminina na Praia de Itaúna. Foi um dia reservado só para os pranchões e o paulista Jefson Silva se destacou, ganhando as maiores notas e fazendo os maiores somatórios nas duas baterias que disputou. No sábado, o dia vai começar mais cedo, com a terceira fase Pro Junior Sub-20 masculina iniciando as 7h00, com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e pelo TikTok da WSL Brasil.

As finais do Longboard acontecerão só no domingo, no encerramento da terceira edição do Saquarema Surf Festival em memória ao bicampeão brasileiro Leo Neves. Na decisão do título masculino, o recordista Jefson Silva vai enfrentar o bicampeão mundial Phil Rajzman, Darlan Marques e o peruano Matias Maturano. Na final feminina só tem brasileiras, Luana Soares, Evelin Neves, Ayllar Cinti e Julia Vianna, que passaram pelas semifinais na sexta-feira de ondas pequenas em Itaúna.

O Saquarema Surf Festival está fechando a temporada 2022/2023 de Longboard da WSL South America. Mesmo não participando desta terceira edição, por estar representando o Brasil no Panamericano no Panamá, ninguém pode impedir o tricampeonato sul-americano consecutivo de Chloé Calmon. A carioca venceu o Saquarema Surf Festival em 2021 e 2022, derrotando a peruana Maria Fernanda Reyes nas duas finais. Elas estão liderando o ranking da WSL South America e ficando com as duas vagas para o Circuito Mundial de Longboard da World Surf League.

Saquarema Surf Festival só para o Longboard na sexta-feira em Itaúna - WSL / Heusi Action

Na categoria masculina, o peruano Matias Maturano é o único que ainda pode tirar o título da temporada 2022/2023 do seu compatriota, o tetracampeão sul-americano Piccolo Clemente. No entanto, para isso, ele precisa vencer o Saquarema Surf Festival e conquistou a última vaga para a grande final na sexta-feira. Ainda ficou um suspense pela sua classificação, ameaçada pela última onda do Anderson Silva, mas a segunda posição na bateria foi confirmada por 11,14 a 10,20 pontos.

O vencedor foi o paulista Jefson Silva, que fez os recordes da sexta-feira no Saquarema Surf Festival. Nessa segunda semifinal, ele conseguiu a maior nota do dia com suas manobras clássicas dos pranchões, 7,67. Ainda surfou bem outra onda que valeu 5,57, para totalizar 13,24 pontos. Na primeira fase, Jefson Silva já tinha estreado com os recordes do Longboard, nota 7,10 e 13,00 pontos. Quem chegou mais perto das suas marcas foi Matias Maturano, com nota 7,00 e 12,00 pontos.

Jefson Silva mandando um Hang Ten com estilo na Praia de Itaúna - WSL / Daniel Smorigo

"Eu tive a sorte de começar a bateria fazendo uma boa nota (7,67), que me deixou mais tranquilo pro decorrer da bateria", disse Jefson Silva, que no ano passado ficou nas semifinais em Saquarema. "Estou feliz por mais uma bateria realizada e estou pronto pra final. É sempre bom chegar na final, principalmente com atletas de nome, como campeões mundiais. Mas eu me sinto seguro, confiante no meu surfe e espero fazer um bom resultado, pra conseguir essa vaga para o Mundial".

Outra atração do Longboard no Saquarema Surf Festival é o bicampeão mundial Phil Rajzman. Ele também venceu as duas baterias que disputou nas ondas pequenas da sexta-feira na Praia de Itaúna. Na primeira fase, derrotou Alexandre Escobar, Jonas Lima e Romoaldo Nascimento. Nas semifinais, surfou sua melhor onda e a nota 6,67 decidiu a vitória sobre Darlan Marques, Antonio Pedro Robles e Alexandre Escobar novamente.

O bicampeão mundial Phil Rajzman venceu as duas baterias que disputou - WSL / Daniel Smorigo

"Eu consegui pegar uma onda que entrou no somatório logo no início da bateria, aproveitei e já garanti uma nota. Depois consegui o 6 e pouco numa onda muito boa também, que eu fiz o hang-ten, para vencer a bateria", disse Phil Rajzman. "É sempre uma loteria competir em condições assim, de ondas pequenas, balançadas, um pouquinho de vento. Fora o alto rendimento dos atletas, que estão dentro d´água. Então valeu e estou amarradão em fazer mais uma final".

Na categoria feminina, as oito participantes do Saquarema Surf Festival esse ano, foram divididas nos dois confrontos das semifinais. Na primeira disputa por vagas na grande final, estava a surfista de ondas gigantes, Michelle des Bouillons, que tem casa em Saquarema e quis competir mais para se divertir. Ela ficou em último e foi eliminada junto com a polonesa Patrycja Orlowska, por Julia Vianna e Evelin Neves, que venceu a bateria.

Evelin Neves venceu a primeira bateria feminina da sexta-feira - WSL / Daniel Smorigo

"As ondas estão bem difíceis, muito mexidas, na hora que a gente entrou estava até rolando um vento, mas consegui achar umas ondas e deu tudo certo", disse Evelin Neves. "Apesar das ondas pequenas, a água está linda, muito gostosa. A última onda que peguei, nem conseguia ver direito de tão clara que tava e tem várias raias, uns bichos aparecendo no mar, então foi muito legal. Pena que teve poucas ondas para surfar na bateria, mas estou muito feliz em passar para a final".

Na segunda semifinal, Luana Soares se destacou, fazendo os recordes da categoria feminina, nota 5,07 e 9,07 pontos. Ela é a única que pode tirar da peruana Maria Fernanda Reyes, a segunda vaga para o Circuito Mundial de Longboard da World Surf League. No entanto, só consegue isso se vencer a final do Saquarema Surf Festival no domingo, contra Evelin Neves, Julia Vianna e Ayllar Cinti.

Luana Soares ainda briga por vaga no Mundial de Longboard - WSL / Daniel Smorigo

"Não deu para executar a manobra que eu amo, que é o hang-ten (quando a surfista fica com os dois pés no bico do pranchão), por causa da condição do mar, que não está muito agradável pro longboard. Mas, valeu o esforço de passar para a final", disse Luana Soares. "Estou feliz por ter avançado e espero que o mar esteja melhor no domingo, pra gente poder executar o nosso surfe. Estou amarradona por ter passado, a final é o tudo ou nada e vou tentar fazer um surfe melhor do que hoje".

PRO JUNIOR - Como as ondas estavam muito pequenas, com as séries demorando a entrar na Praia de Itaúna, a comissão técnica do Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves, decidiu encerrar o dia após as semifinais do Longboard, na manhã da sexta-feira de céu nublado na Capital Nacional do Surf. A terceira fase do Pro Junior Sub-20, que estava programada para acontecer na sequência, acabou sendo adiada para abrir o sábado, começando às 7h00 na Praia de Itaúna.

O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves é um evento licenciado pela WSL Latin America para a 213 Sports realizar etapas masculinas e femininas do Qualifying Series, Pro Junior Sub-20 e Longboard. A competição será transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e também pelo TikTok da WSL Brasil.

As semifinais masculinas fecharam a sexta-feira na Praia de Itaúna - WSL / Daniel Smorigo

