Circuito Banco do Brasil de Surfe abre a segunda etapa de 2023 em Garopaba

O Circuito Banco do Brasil de Surfe abriu a segunda etapa de 2023 com boas ondas na quinta-feira na Praia da Ferrugem, em Garopaba. Muitos surfistas bem jovens ainda, participaram pela primeira vez de uma etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS), nas 24 baterias da categoria masculina disputadas no primeiro dia da competição válida também como quinta etapa da temporada 2023/2024 da WSL South America. A feminina começa nesta sexta-feira na "Capital Catarinense do Surf", com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e pelo TikTok da @WSL Brasil.

Dos 104 surfistas inscritos na competição masculina, 80 estrearam na quinta-feira e quem se destacou foi o paulista Weslley Dantas. Na bateria que abriu a segunda fase, ele fez os recordes do Circuito Banco do Brasil de Surfe de Garopaba. Weslley achou boas rampas na Praia da Ferrugem, para mandar os aéreos e ganhar notas 8,00 e 7,33 nos dois melhores. Foram as maiores da quinta-feira, assim como os 15,33 pontos que totalizou.

"O mar está bem difícil, mas já conheço a Ferrugem há algum tempo e consegui achar a vala para mandar a manobra que tenho no pé, o aéreo rodando", disse Weslley Dantas. "Graças a Deus, consegui boas notas e estou bem focado, mas sem pressão alguma, só soltando o surfe. Estou com minha família aqui na praia e só tenho que agradecer ao Senhor, por tudo que está acontecendo na minha vida. Não tenho nada a reclamar, só agradecer e vamo que vamo".

O recordista absoluto do Circuito Banco do Brasil de Surfe de Garopaba, voltou a competir no fim do dia e também ganhou o confronto que abriu a terceira fase, quando entram os 32 cabeças de chave da competição. Weslley Dantas e o gaúcho Luy Arman, que vieram da segunda fase, barraram os estreantes Vitor Ferreira e Guilherme Luz. Apesar da maioria dos competidores ser de jovens surfistas, os mais experientes se destacaram na quinta-feira.

Na penúltima bateria do dia, o paraibano José Francisco, mais conhecido por Fininho, que há muitos anos mora em Florianópolis, também usou os aéreos para conseguir a terceira maior nota do campeonato, 7,10. Ele já havia começado bem na segunda fase e nesta bateu o cearense Messias Felix, vice-campeão na estreia do Circuito Banco do Brasil de Surfe em 2022, que foi inaugurado em Garopaba, com vitória de Santiago Muniz. Messias avançou em segundo lugar, junto com o Fininho, eliminando Eric Bahia e Gustavo Borges.

"A bateria foi muito boa, com o Messias (Felix) bicampeão brasileiro, então eu sabia que tinha que dar o meu máximo e estou amarradão, porque consegui fazer o que tinha planejado, mandar uns aéreos e fazer um surfe de borda também", disse José Francisco. "Peguei umas direitas boas, consegui fazer um 5 e pouco ali numa batida de backside e a Ferrugem com altas ondinhas, parece um parque de diversões. Ainda mais com o vento sul/sudeste ajudando pros aéreos de frontside nas esquerdas, então estou feliz pelas baterias hoje e amanhã tem mais".

NOVA GERAÇÃO - Entre os surfistas da nova geração, quem também passou duas baterias na quinta-feira foi o florianopolitano Yuri Gabryel, de apenas 14 anos de idade. Ele começou já arriscando os aéreos para vencer sua bateria na rodada inicial. Depois, conseguiu se classificar para a terceira fase, manobrando forte de backside numa direita que pegou no último minuto. Yuri acabou eliminando dois surfistas bem mais experientes, Ricardo João e o bicampeão catarinense Diego Rosa, na bateria vencida por Lucas Cainan.

"Foi bem legal hoje. Consegui acertar os aéreos na primeira bateria e agora achei umas direitas em pézinhas ali, pra mandar as manobras e me classificar de novo", disse Yuri Gabryel. "Para mim, é importante estar participando desse evento. É o primeiro QS que eu participo e sou novo ainda, daí eu vou pegando a manha. É muito bom, porque a gente aprende bastante também com esses caras, que estão competindo aqui".

Na segunda fase, aconteceu uma bateria que retrata bem o objetivo do Circuito Banco do Brasil de Surfe, de descobrir novos talentos no surfe brasileiro. Nela, estavam dois surfistas de 15 anos de idade, Lukas Camargo e Natan Rosa, um de 17 anos, Caetano Silveira, e um de 37 anos, Giovani Silva, que ficou em último contra a molecada. Caetano e Natan estavam participando pela primeira vez de uma etapa do QS e Caetano venceu a bateria.

"Eu comecei a bateria tentando construir minhas notas. Eu já sabia que o mar estava difícil, mas consegui achar uma onda boa, que me deixou mais tranquilo e era importante passar a bateria em primeiro", disse Caetano Silveira. "Estou de forma bem despretensiosa aqui. Eu só quero realmente surfar o melhor possível em cada bateria, mas sem expectativas. Só estou mesmo querendo surfar meu melhor, para ir o mais longe possível".

Caetano Silveira também falou um pouco da experiência que viveu de surfar as ondas gigantes de Nazaré, em Portugal, mas ainda não tinha participado de uma etapa do Qualifying Series. Já Lukas Camargo, que se classificou junto com ele, apesar de ser mais novo, com apenas 15 anos de idade, está vindo de um bom resultado no Saquarema Surf Festival, etapa do QS 5000 que abriu o Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 na semana passada.

"O mar está bem difícil, entrou um vento que está atrapalhando bastante a condição das ondas, mas Graças a Deus eu consegui achar umas boas para passar a bateria", disse Lukas Camargo. "Eu consegui um bom resultado lá em Saquarema, fiquei em 17.o lugar e agora é continuar. Estou muito feliz em estar competindo nesse Circuito Banco do Brasil, tendo a oportunidade de surfar contra caras mais experientes. Estou gostando muito".

O Circuito Banco do Brasil de Surfe estreou no ano passado, realizando três etapas do WSL Qualifying Series em Garopaba (SC), Salvador (BA) e Ubatuba (SP). Em 2023, serão cinco eventos também nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do país, todas disputadas com o princípio da igualdade na premiação para homens e mulheres. Em todas as etapas, são promovidas diversas atrações extras para o público nas praias, como espaço kids, aulas de surfe, yoga, beach tênis, futevôlei, exercício funcional e ativações de educação e preservação ambiental.

PONTOS EM DOIS RANKINGS - O Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 começou com uma etapa de status máximo QS 5000 em Saquarema (RJ). A de Garopaba (SC) e as duas próximas serão do QS 1000 e a última será do QS 3000. No total, os cinco eventos valerão 11.000 pontos para os rankings regionais da WSL South America, que classificam 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series, circuito de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour.

O Circuito Banco do Brasil de Surfe também faz um ranking especial, computando os resultados das suas cinco etapas e todas valendo 1.000 pontos, independente do status ser QS 5000, QS 3000 ou QS 1000. O campeão e a campeã serão premiados com convites para participar da etapa brasileira que vai fechar o Challenger Series esse ano, o Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil nos dias 14 a 21 de outubro na Capital Nacional do Surf.

O Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 é uma realização da WSL Latin America com patrocínio do Banco do Brasil e esta segunda etapa na Praia da Ferrugem conta com total apoio da Prefeitura Municipal de Garopaba. A competição será transmitida ao vivo pelo perfil da @WSL Brasil no TikTok e pelo WorldSurfLeague.com e Aplicativo da WSL.

