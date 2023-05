Circuito Banco do Brasil de Surfe dá a largada na categoria feminina em Garopaba

O Circuito Banco do Brasil de Surfe deu a largada na categoria feminina, em boas ondas na sexta-feira em Garopaba. As catarinenses Tainá Hinckel e Laura Raupp se destacaram, ganhando as maiores notas na Praia da Ferrugem. As meninas estrearam após as 12 baterias que restavam para fechar a terceira masculina, com o catarinense Heitor Mueller e o argentino Nacho Gundesen fazendo os recordes do dia entre os homens. Eles também vão abrir o sábado na "Capital Catarinense do Surf", com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e TikTok da @WSLBrasil.

A surfista da Guarda do Embaú, Tainá Hinckel, campeã da etapa de Garopaba que inaugurou o Circuito Banco do Brasil de Surfe no ano passado, abriu a categoria feminina com vitória, somando nota 7,17 na melhor onda que surfou. Tainá venceu a primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de 2023 em Saquarema. Agora, já assumiu a liderança no ranking sul-americano da temporada 2023/2024 da WSL South America, com a classificação na bateria com três surfistas da nova geração, ela, Alexia Monteiro e Pamella Mel.

"Estou muito feliz por ter conseguido achar duas ondas boas pra passar essa bateria", disse Tainá Hinckel. "No começo, achei que fosse entrar mais ondas, mas mantive a calma, para tentar pegar as ondas certas e consegui achar duas suficientes para passar. A Praia da Ferrugem é um lugar muito especial pra mim. Eu moro aqui pertinho (na Guarda do Embaú), então é muito legal estar em casa competindo neste evento irado. Eu venci aqui ano passado, mas só quero soltar meu surfe, pegar as ondas certas e seguir bateria por bateria".

Neste sábado, serão definidas as semifinalistas da categoria feminina e os classificados para as quartas de final masculinas, que vão abrir o domingo decisivo desta segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe em Garopaba. Tainá Hinckel vai disputar a primeira batalha por duas vagas para as quartas de final, com a campeã paulista, Sol Carrion, a saquaremense Kayane Reis e a chilena Rafaella Montesi.

Na segunda bateria, está a argentina Vera Jarisz com as brasileiras Kiany Hyakutake, Alexia Monteiro e Karol Ribeiro. Os outros dois confrontos classificatórios para as quartas de final, serão só entre surfistas do Brasil. A terceira bateria tem a mais jovem das concorrentes, Maria Amelia Autuori, de 15 anos de idade, com Julia Duarte, Maya Carpinelli e Yasmin Dias. E na última, entram Laura Raupp, Yanca Costa, Juliana dos Santos e Potira Castaman.

RECORDISTA DO DIA - Laura Raupp se destacou, achando boas ondas para mostrar a potência do seu surfe, que já conquistou o bicampeonato no QS 1000 de Punta Rocas no Peru esse ano. Na primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe em Saquarema, ficou em nono lugar e começou muito bem em Garopaba. Laura venceu o último confronto do dia com o maior placar da sexta-feira. Os 14,94 pontos que totalizou, somando notas 7,67 4 7,27, superaram até os 14,83 do argentino Nacho Gundesen, que foi o recordista do dia entre os homens.

"Tinha altas ondas, eu consegui me achar e gosto de uma junção buraco. Acertei três ali e bora pra amanhã, com tudo", prometeu Laura Raupp. "Eu estava vendo as outras baterias e vi as meninas pegando altas ondas, fazendo bons somatórios também. O mar parece um pouco devagar, mas estou feliz de ter achado duas direitas boas e ter tirado boas notas. A Ferrugem é um lugar muito especial pra mim. Eu venho pra cá desde pequena, já competi milhares de vezes aqui e estou superfeliz de ter feito uma boa bateria".

CAMPEÃO MUNDIAL - A sexta-feira terminou com Laura Raupp fazendo o maior somatório das categorias feminina e masculina, mas o dia já começou quente também, com o uruguaio Marco Giorgi e o catarinense Luan Wood, surfando bem para vencer as primeiras baterias. As ondas amanheceram bem melhores do que na quinta-feira e a terceira do dia, teve a ilustre participação do campeão mundial Adriano de Souza, que estreou com vitória no Circuito Banco do Brasil de Surfe. Mineirinho atraiu a atenção da torcida e dos surfistas bem mais jovens.

"Garopaba é um lugar que eu gosto bastante de vir. Eu moro em Floripa há mais de 10 anos, então todas as vezes que venho para cá, é sempre um prazer enorme", disse Adriano de Souza. "Eu vi a oportunidade de surfar só com quatro pessoas dentro d´água aqui na Ferrugem, não é nada mau, então estou muito contente. É gostoso demais estar aqui vendo essa molecada, pois este evento é mais preparatório para o futuro deles. Antes da minha bateria, eu vi o Yuri Gabryel com 14 anos quebrando e acho que o surfe são degraus que você vai percorrendo, para crescer no esporte. Eu estou aqui sem pressão nenhuma, só de curtição mesmo, então para mim as coisas ficam bem mais leves".

RECORDES DO DIA - Nas baterias seguintes, foram registrados os recordes do dia na categoria masculina. O argentino Nacho Gundesen, que mora em Florianópolis, já começou sua bateria destruindo uma onda com batidas e rasgadas que arrancaram 8,50 dos juízes. Foi a maior nota do Circuito Banco do Brasil de Surfe de Garopaba até ali. Mas na sequência, o catarinense de São Francisco do Sul, Heitor Mueller, completou um aéreo incrível, que valeu nota 8,67.

"Aqui sempre tem altas ondas, esse Circuito Banco do Brasil aqui na Ferrugem é um campeonato alucinante e acabei de fazer um high-score (nota alta) animal, então estou muito feliz", disse Heitor Mueller. "Agora é ir embora pra próxima. Vamos com tudo, com sangue nos olhos e surfe no pé. Eu estou muito focado, surfando bastante e vou dar meu melhor aqui, porque quero ganhar esse campeonato, então vamos com tudo".

DEFENSORES DE TÍTULOS - Na sexta-feira também estrearam com vitórias, dois defensores de títulos em Garopaba. O primeiro foi o campeão da etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe na Praia da Ferrugem no ano passado, Santiago Muniz. Ele mora em Bombinhas, no litoral norte do estado, mas compete representando o seu país de origem, a Argentina. Santiago disputou o décimo confronto do dia e derrotou três surfistas bem mais jovens do que ele, Lucas Machado, Cauet Frazão e Daniel Pedreira.

"Foi uma bateria boa e Graças a Deus eu consegui aproveitar as ondinhas que vieram nos primeiros 5 minutos e amarradão de estar em Garopaba novamente", disse Santiago Muniz. "A Praia da Ferrugem tem um lugar especial no meu coração, venci esse evento no ano passado aqui e é um lugar onde eu moro perto também. Sou de Bombinhas, então é perto para vir pra cá competir quase em casa. Estou amarradão por estar aqui, com ondas boas e por ter começado bem o campeonato, que é importante".

Além de marcar pontos no ranking sul-americano da WSL South America, o Circuito Banco do Brasil de Surfe também faz um ranking especial, computando os resultados de todas as cinco etapas programadas para este ano. Quem terminar em primeiro lugar nas categorias feminina e masculina, ganham convites para participar da etapa brasileira do Challenger Series, o Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil nos dias 14 a 21 de outubro na Capital Nacional do Surf.

No ano passado, os campeões foram o jovem paulista Gabriel Klaussner e o maior nome da história do surfe feminino no país, Silvana Lima. A cearense é uma das atletas patrocinadas pelo Banco do Brasil e não está competindo em Garopaba, porque foi participar da abertura do Challenger Series 2023 na Austrália. Já Gabriel Klaussner está na Praia da Ferrugem defendendo seu título e venceu a última bateria masculina da sexta-feira.

"Antes da bateria, aqui na areia ainda, meu pai me falou para ir pros aéreos, porque eles (juízes) estavam valorizando, então essa foi minha estratégia", contou Gabriel Klaussner. "Acho que na minha segunda onda, eu já acertei o aéreo, o que me deixou mais confortável na bateria. Depois, fui só jogando com a prioridade (de escolha da próxima onda), bloqueando um e outro. E no finalzinho, consegui achar outra onda boa, que me garantiu a classificação".

O sábado será iniciado as 8h00 pela quarta fase masculina. Dos 104 inscritos nesta segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, válida também como a quinta da temporada 2023/2024 da WSL South America, restaram apenas 32 concorrentes ao título em Garopaba. Eles estão divididos em oito baterias de quatro competidores e os dois melhores em cada, avançam para disputar a rodada classificatória para as quartas de final ainda no sábado.

"Remando juntos para o Futuro" é o lema do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023, uma realização da WSL Latin America com patrocínio do Banco do Brasil e esta segunda etapa na Praia da Ferrugem conta com total apoio da Prefeitura Municipal de Garopaba. A competição está sendo transmitida ao vivo pelo perfil da @WSL Brasil no TikTok e pelo WorldSurfLeague.com e Aplicativo da WSL. Em todas as etapas, são promovidas diversas atrações extras para o público nas praias, como espaço kids, aulas de surfe, yoga, beach tênis, futevôlei, exercício funcional e ativações de educação e preservação ambiental.

