Circuito Banco do Brasil de Surfe terá novos campeões em Garopaba neste domingo

A segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe em Garopaba, terá novos campeões neste domingo na Praia da Ferrugem. A catarinense Tainá Hinckel e o argentino Santiago Muniz, saíram da busca pelo bicampeonato no sábado de boas ondas e show de surfe para o público que encheu a praia. A catarinense Laura Raupp e o paulista Gabriel Klaussner, ganharam as maiores notas nas suas categorias e o bicampeão catarinense, Caetano Vargas, também fez um novo recorde de 16,33 pontos. No sábado, foram definidas as semifinais femininas e as quartas de final masculinas, que vão abrir o domingo decisivo, às 8h00, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e no TikTok da @WSLBrasil.

O campeão mundial Adriano de Souza vai competir no primeiro confronto do dia, com um surfista nascido em outro estado que também mora em Florianópolis como ele, o José Francisco, mais conhecido por Fininho. Na segunda bateria, entram dois que residem no litoral paulista, Weslley Dantas e o jovem Lukas Camargo, de apenas 15 anos de idade.

Na terceira, se enfrentam os novos recordistas do Circuito Banco do Brasil de Surfe de Garopaba, o paulista Gabriel Klaussner e o bicampeão catarinense, Caetano Vargas. E a última vaga para as semifinais, será decidida em outro confronto de um paulista, Rodrigo Saldanha, com um catarinense, Patrick Plachi, que mora na Praia do Rosa, na vizinha cidade de Imbituba.

Alexia Monteiro tem a torcida de Garopaba nas finais do Circuito Banco do Brasil - WSL / Daniel Smorigo

Na categoria feminina, a local da cidade de Garopaba, Alexia Monteiro, vai enfrentar Karol Ribeiro na primeira semifinal. A surfista de Arraial do Cabo (RJ), barrou a defensora do título desta etapa na Praia da Ferrugem, Tainá Hinckel, que lidera os rankings sul-americano da WSL South America e do Circuito Banco do Brasil de Surfe de 2023. Já a outra bateria será 100% catarinense, entre a florianopolitana Laura Raupp e a surfista da Guarda do Embaú de apenas 15 anos de idade, Maria Amelia Autuori.

Assim como na sexta-feira, Laura Raupp fez os recordes femininos no sábado. No confronto com a carioca Julia Duarte pelas quartas de final, ela detonou uma esquerda com três ataques de backside que arrancaram nota 8,00 dos juízes. Com ela, avançou para as semifinais por 12,83 a 11,90 pontos. Nesta bateria, Laura Raupp superou as maiores marcas femininas do dia até ali, os 12,60 pontos e a nota 7,00 da vitória de Tainá Hinckel na rodada anterior.

Laura Raupp ganhou a maior nota feminina com suas manobras de backside - WSL / Daniel Smorigo

"Eu estou muito, muito, muito feliz em chegar no Finals Day e também com minha performance nessa bateria", disse Laura Raupp. "Eu e a Julinha (Julia Duarte) somos bem amigas, eu sei do potencial dela, então tentei dar meu melhor. Eu achei aquela onda ali de 8 pontos, então estou muito feliz. A galera aqui da Ferrugem, de Garopaba, já me conhece bem, porque foi aqui onde eu aprendi a competir. Então, é muito bom voltar pra cá e achei boas ondas para chegar nessa semifinal, que era o que eu mais queria hoje".

O seu namorado, Gabriel Klaussner, já havia conseguido a maior nota desta segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, logo na primeira onda que surfou na bateria que definiu os dois últimos classificados para as quartas de final. A direita abriu a parede para ele fazer duas manobras e finalizar com um aéreo full-rotation na junção. Os juízes deram nota 9,23 para Gabriel Klaussner, mas a bateria foi vencida pelo também paulista Rodrigo Saldanha, por 14,67 a 13,90 pontos, somando um 8,00 também usando os aéreos. Os dois eliminaram o cearense Cauã Costa e outro paulista, Kaue Germano.

Gabriel Klaussner no aéreo que sacramentou a maior nota do campeonato - WSL / Daniel Smorigo

"A onda quando veio, eu já vi que ia ser boa. Eu dropei, era um triangulo, a onda perfeita, dei uma rasgada bem boa, uma batida, depois ela formou uma rampa animal e eu fui pro tudo ou nada. Era uma bateria difícil, então fui pro aéreo, acertei e fiquei muito amarradão pela nota", disse Gabriel Klaussner, que foi o primeiro campeão do Circuito Banco do Brasil de Surfe, computando os resultados das três etapas de 2022. Neste ano, serão cinco formando esse ranking especial, que também vai premiar o campeão com um convite para o Challenger Series de Saquarema, apresentado pelo Banco do Brasil.

DUELO DE RECORDISTAS - Gabriel Klaussner vai fazer um duelo dos recordistas do Circuito Banco do Brasil de Garopaba nas quartas de final, que vão abrir o domingo decisivo na Praia da Ferrugem. Ele e Caetano Vargas disputarão a terceira vaga para as semifinais. O bicampeão catarinense tinha acabado de fazer o maior somatório do campeonato, 16,33 pontos, com a nota 8,83 recebida em sua última onda. Nessa bateria, o catarinense Patrick Plachi eliminou o campeão em Garopaba no ano passado, Santiago Muniz.

Caetano Vargas fez um novo recorde de 16,33 pontos com o 8,83 da última onda - WSL / Daniel Smorigo

"Estou muito contente por encontrar boas ondas na bateria e fazer boas notas para passar pro Finals Day", disse Caetano Vargas, que falou mais sobre a sua melhor onda, que ganhou 8,83. "Eu já estava com uma estabilidade na bateria, então tive paciência de esperar por uma onda boa. Quando eu vi ela apontando no costão, só tentei me posicionar no lugar certo e aí foi só surfar, porque a onda foi muito boa. Estou muito contente por ter surfado bem essa bateria e feito um high-score (nota alta) no final, que me garantiu a classificação".

VITÓRIA SOBRE A CAMPEÃ - O defensor do título do Circuito Banco do Brasil de Surfe de Garopaba, Santiago Muniz, perdeu nessa penúltima bateria masculina do sábado. Depois, a catarinense Tainá Hinckel também acabou saindo da busca pelo bicampeonato, no duelo que abriu as quartas de final. Ela estava vencendo a bateria até os últimos minutos, quando Karol Ribeiro achou uma boa onda para fazer duas manobras fortes que valeram 5,50. Com essa nota, Karol virou o placar para 9,73 a 9,43 pontos da Tainá.

Karol Ribeiro derrotou Tainá Hinckel na última onda que surfou na bateria - WSL / Daniel Smorigo

"O finalzinho da bateria foi emocionante. O coração estava a mil, mas eu consegui manter a calma, para pegar aquela onda da virada", disse Karol Ribeiro. "Eu sei que a Tainá (Hinckel) é uma adversária muito forte, então eu tinha que dar o meu melhor. Eu vim muito concentrada para esse campeonato e sabia o que tinha que fazer. Sem dúvidas, está sendo um evento especial pra mim. Eu gosto da Ferrugem e estava com muita vontade de chegar nas semifinais, de poder mostrar meu surfe e as coisas estão acontecendo".

ENCONTRO DE GERAÇÕES - O público que encheu a Praia da Ferrugem no sábado, assistiu alguns encontros de gerações nas duas fases masculinas, que definiram os oito finalistas do Circuito Banco do Brasil de Surfe de Garopaba. O campeão mundial Adriano de Souza, venceu a primeira classificatória para as quartas de final, derrotando três surfistas bem mais jovens. Um deles era Weslley Dantas, que vinha se destacando a cada dia e ganhou a disputa pela segunda vaga do catarinense Luan Wood, na última onda que surfou.

Adriano de Souza também mandou os aéreos na Praia da Ferrugem - WSL / Daniel Smorigo

Antes, no quarto confronto do dia, foi Adriano Mineirinho que se classificou em segundo lugar, barrando o argentino Nacho Gundesen e o catarinense Caetano Silveira. O vencedor foi Lukas Camargo, de apenas 15 anos de idade, que vem usando os aéreos para liquidar seus adversários. O jovem paranaense, que mora no litoral paulista, depois derrotou o também experiente José Francisco, o Fininho, para chegar nas quartas de final de uma etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) pela primeira vez.

"O mar estava bem difícil e eu só tenho que agradecer a Deus, pelo que Ele está fazendo de tão incrível na minha vida", disse Lukas Camargo. "Graças a Deus, eu consegui achar uma onda boa logo no começo da bateria, uma direita que dei uma batida, uma rasgada e um aéreo na junção. Eu consegui uma nota boa e foi uma bateria com poucas oportunidades para surfar, mas ainda consegui fazer uma outra onda de 5 pontos para passar a bateria e estou muito feliz".

Lukas Camargo é a surpresa entre os oito finalistas em Garopaba - WSL / Daniel Smorigo

Lukas Camargo vai ter mais uma pedreira pela frente, agora num confronto direto, homem a homem, com o paulista Weslley Dantas, que vinha batendo recordes a cada apresentação desde quinta-feira, quando a segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe foi iniciada. Assim como Lukas, a surfista igualmente de apenas 15 anos de idade, Maria Amelia Autuori, terá um duro desafio contra a melhor surfista nas ondas da Ferrugem esse ano, Laura Raupp.

PREFEITO NA PRAIA - No sábado o Sol brilhou e a Praia da Ferrugem ficou cheia, com o público vibrando com os melhores surfistas do evento e aproveitando também as várias atividades extras promovidas pelo Circuito Banco do Brasil de Surfe, como aulas de surfe, beach tênis, futevôlei, futemesa, além de yoga, exercício funcional, espaço kids com oficina de pintura do artista Tom Veiga. Até o jovem prefeito de Garopaba, Junior de Abreu, compareceu para prestigiar o campeonato que acontece pela segunda vez na Praia da Ferrugem.

"Trazer esse evento novamente para a Capital Catarinense do Surf nos traz muito orgulho", disse o prefeito, Junior de Abreu. "Fazia muito tempo que Garopaba precisava disso e esta é a segunda vez que estamos recebendo na nossa cidade esse evento junto com o Banco do Brasil. Estamos na baixa temporada e isso fomenta toda nossa área gastronômica, nossa área hoteleira e nós estamos fazendo um evento numa praia da pesca da tainha. Para nós, é um momento incrível e realmente histórico, podermos trabalhar a pesca e o surfe juntos".

"Remando juntos para o Futuro" é o lema do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023, uma realização da WSL Latin America com patrocínio do Banco do Brasil e esta segunda etapa na Praia da Ferrugem conta com total apoio da Prefeitura Municipal de Garopaba. A competição está sendo transmitida ao vivo pelo perfil da @WSL Brasil no TikTok e pelo WorldSurfLeague.com e Aplicativo da WSL.

