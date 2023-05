Adriano de Souza e Laura Raupp vencem o Circuito Banco do Brasil de Surfe em Garopaba

A catarinense Laura Raupp e o campeão mundial Adriano de Souza são os novos campeões da etapa de Garopaba do Circuito Banco do Brasil de Surfe. Laura venceu a primeira final do domingo de praia cheia na Ferrugem, derrotando a surfista de Arraial do Cabo (RJ), Karol Ribeiro. E Mineirinho registrou um novo recorde de 17,50 pontos no confronto de gerações com o paulista Gabriel Klaussner, que tem metade dos seus 36 anos de idade. Com a vitória, Adriano de Souza assumiu a liderança no ranking do Circuito Banco do Brasil de Surfe e Tainá Hinckel segue na frente do feminino. A etapa de Garopaba foi a segunda das cinco etapas de 2023 e as próximas estão marcadas para o mês de agosto, em locais a serem anunciados pela WSL Latin America.

"É gostoso sentir essa emoção de novo. É a primeira vez que eu venço um QS 1000, o outro que eu competi foi em Keramas (Bali) e fiquei em terceiro. Agora, vou levar mais um troféu para a minha coleção", disse Adriano de Souza, que enfrentou o surfista que vinha conseguindo as maiores notas na Praia da Ferrugem. "Foi um prazer enorme competir com o Gabriel (Klaussner). O moleque arrebentou o campeonato inteiro, então nessa final eu sabia que tinha bastante coisa pra entregar. Eu fui só guardando o que sei de melhor para o grande momento e graças a Deus eu conclui tudo".

A bateria que fechou a segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe foi um verdadeiro confronto de gerações, com Adriano de Souza com seus 36 anos de idade e Gabriel Klaussner, de 18 anos, dando um show para a torcida que encheu a Praia da Ferrugem no domingo. Gabriel já começou voando num aéreo que valeu 7,83, mas Mineirinho massacrou sua primeira onda com quatro manobras fortes de frontside, que arrancaram nota 8,13 dos juízes.

Na sequência, o campeão mundial voa alto numa direita, joga a rabeta pro alto e completa a aterrissagem. Gabriel vem na onda de trás e manda um full rotation animal também. A nota de Mineirinho saiu 7,07 e a do Gabriel foi 6,67. Só que o eterno "capitão" pega outra onda boa, começa com um rasgadão seguido por uma batida vertical e um snap na finalização. Os juízes deram nota 9,00, que já aumentava para 17,13 o recorde de pontos do campeonato.

Adriano de Souza bateu o recorde de pontos nas ondas da Praia da Ferrugem - WSL / Daniel Smorigo

Gabriel ficou precisando de 9,30 para vencer e já tinha conseguido mais do que isso em um aéreo nas semifinais. Mas, foi Mineirinho que acertou outro aéreo de frontside nas direitas da Ferrugem, somando uma nota 8,00 para selar a vitória espetacular de um dos maiores nomes do surfe brasileiro, por 17,50 a 14,50 pontos. As últimas finais de Adriano de Souza na World Surf League haviam sido em 2017, quando foi campeão da etapa brasileira do Championship Tour em Saquarema e vice na do Qualifying Series em Pipeline, no Havaí.

"Foi minha primeira final no QS e logo com um campeão mundial", disse Gabriel Klaussner. "O Mineiro é um ídolo e sempre foi uma inspiração pra mim. A carreira dele é incrível e foi uma honra fazer essa final com ele", destacou Gabriel, que semana passada festejou sua primeira vitória na World Surf League, na categoria Pro Junior do Saquarema Surf Festival. Ele foi o campeão do ranking das três etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe em 2022 e escreveu seu nome mais uma vez, com a maior nota da história desse circuito, a 9,60 recebida com um aéreo full-rotation incrível nas semifinais.

Gabriel Klaussner conseguiu a maior nota da história do Circuito Banco do Brasil - WSL / Daniel Smorigo

RECORDE HISTÓRICO - Na semana passada, Ian Gouveia venceu o Saquarema Surf Festival que abriu o Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 e já tinha batido as notas das 3 etapas do ano passado, com o 9,50 que recebeu na Praia de Itaúna. Gabriel falou sobre esse recorde histórico que conseguiu em Garopaba: "O Rodrigo (Saldanha) já começou com um 7,5 e eu só fiquei pedindo a Deus para me mandar uma onda. Quando veio essa, eu ainda perguntei a Deus se era essa mesmo e senti no meu coração que era. Aí eu saí acelerando e fui pro tudo ou nada, acertei o aéreo e fiquei amarradão. Foi uma emoção incrível".

Depois dessa vitória espetacular na disputa pela última vaga na final masculina, Gabriel Klaussner assistiu sua namorada, Laura Raupp, conquistar a sua primeira vitória no Circuito Banco do Brasil de Surfe. Foi a quarta decisão da catarinense em etapas do Qualifying Series e ela manteve a invencibilidade na Praia da Ferrugem. As outras vitórias foram em Florianópolis e no Peru, onde esse ano conquistou o bicampeonato consecutivo nas ondas de Punta Rocas.

Laura Raupp conseguiu sua quarta vitória em etapas do Qualifying Series - WSL / Daniel Smorigo

DECISÃO FEMININA - A final feminina foi a primeira a entrar no mar e Laura Raupp já largou na frente, ganhando notas 6,00 e 6,07 com seu ataque de frontside nas direitas da Ferrugem. A surfista de Arraial do Cabo, Karol Ribeiro, tinha barrado duas catarinenses para chegar na decisão. No sábado, derrotou a defensora do título desta etapa, Tainá Hinckel. No domingo, passou pela local de Garopaba, Alexia Monteiro. Só que Laura Raupp não deu qualquer chance para ela e ainda somou notas 6,83 e 7,10, para conquistar sua quarta vitória em etapas do QS.

"Nossa, eu estou muito feliz por ter vencido esse evento, meu quarto título no QS", disse Laura Raupp, muito emocionada. "Foi uma bateria muito boa e consegui encaixar meu surfe aqui na Ferrugem, fazendo boas notas em todas as ondas que peguei. Eu só tenho que agradecer a todo mundo que estava na torcida por mim, aos meus patrocinadores e minha família que está aqui me apoiando. Garopaba é um lugar muito especial pra mim. Eu já venho pra cá desde criança e estava com um pressentimento muito bom nesse campeonato. Já ganhei campeonato amador aqui, então estava bem confiante para levar esse título pra casa".

Laura Raupp e Karol Ribeiro com os representantes do Banco do Brasil, o Gerente Geral da Agência de Garopaba, Sergio Ricardo Kremer, e o Superintendente Comercial de Florianópolis, Ricardo Manoel Damiani - WSL / Daniel Smorigo

Com a vitória em Garopaba, Laura Raupp subiu da nona para a segunda posição no ranking do Circuito Banco do Brasil de Surfe, que permanece com a também catarinense Tainá Hinckel na frente desse ranking especial, bem como do sul-americano da WSL South America. Já Adriano de Souza não tinha participado da primeira etapa em Saquarema e passou a dividir a liderança com o pernambucano Ian Gouveia, que não veio competir em Garopaba.

GAROPABA NO ÚLTIMO DIA - Nesta segunda edição do Circuito Banco do Brasil de Surfe na Praia da Ferrugem, a cidade de Garopaba foi representada no último dia do evento pela primeira vez. Apesar da derrota para Karol Ribeiro nas semifinais, a torcida vibrou com a participação da jovem Alexia Monteiro, de apenas 16 anos de idade. Ela ficou em terceiro lugar na competição, o melhor resultado da sua carreira em etapas do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS).

"Competir em casa realmente tem um peso e estou feliz pelo terceiro lugar. Claro que eu queria ir mais longe, chegar na final. Mas, é um passo de cada vez. Sou nova ainda e tenho um ano inteiro pela frente", disse Alexia Monteiro, que destacou o fato de poder competir num evento da WSL em casa. "É maravilhoso estar com minha família e amigos aqui na praia. Eu só tenho que agradecer a Prefeitura, porque conversei com eles no início do ano, para fazerem mais campeonatos aqui e estão fazendo. E muito obrigado também ao Banco do Brasil, que está fazendo esse circuito maravilhoso do QS e vamos pros próximos agora".

Alexia Monteiro representou Garopaba no domingo decisivo na Ferrugem - WSL / Daniel Smorigo

CIRCUITO BANCO DO BRASIL - Depois de duas etapas seguidas, o Saquarema Surf Festival no Rio de Janeiro e a encerrada neste domingo em Garopaba, o Circuito Banco do Brasil de Surfe vai promover mais três do Qualifying Series (QS) este ano, todas com as mulheres ganhando a mesma premiação dos homens. Nas cinco etapas, sendo uma do QS 5000, uma do QS 3000 e três do QS 1000, serão disputados um total de 11.000 pontos para os rankings sul-americanos da temporada 2023/2024 da WSL South America, que classificam 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series, a divisão de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour.

Além disso, o Circuito Banco do Brasil de Surfe também produz um ranking especial, computando os resultados das cinco etapas, todas valendo 1.000 pontos independente do seu status ser QS 5000, QS 3000 ou QS 1000. Quem ficar em primeiro lugar nos rankings masculino e feminino, ganham convites para participar da etapa brasileira que vai fechar o Challenger Series esse ano, o Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil nos dias 14 a 21 de outubro no maior palco do esporte no país, a Praia de Itaúna.

"Remando juntos para o Futuro" é o lema do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023, uma realização da WSL Latin America com patrocínio do Banco do Brasil e esta segunda etapa na Praia da Ferrugem contou com total apoio da Prefeitura Municipal de Garopaba. As próximas etapas estão marcadas para o mês de agosto e os locais ainda serão anunciados. Em todas, são promovidas diversas atrações extras para o público nas praias, como espaço kids, aulas de surfe, beach tênis, futevôlei, além de práticas de yoga, exercício funcional e ativações de educação e preservação ambiental.

Gabriel Klaussner, Adriano de Souza, Laura Raupp e Karol Ribeiro - WSL / Daniel Smorigo

