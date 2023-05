LayBack Pro Prainha é o próximo campeonato da World Surf League no Brasil

O Layback Pro Prainha apresentado por Corona é o próximo campeonato da World Surf League a ser realizado no Brasil. A segunda edição do evento na preservada Prainha do Rio de Janeiro, será disputada entre os dias 7 e 11 de junho, valendo como a sexta etapa da temporada 2023/2024 da WSL South America. O primeiro campeão do LayBack Pro Prainha foi o hoje número 1 do mundo, João Chianca. Antes da estreia em 2022, a capital carioca não sediava uma competição do WSL Qualifying Series há 11 anos. Assim como no ano passado, várias atividades extras estão programadas para o público, como clínicas de Jiu-Jitsu e Skate durante todos os dias.

Layback Pro Prainha - WSL

O LayBack Pro Prainha apresentado por Corona é uma realização de Odisseia e Agência Esporte & Arte (AEA), licenciada pela WSL Latin America para promover esta etapa do Qualifying Series, com patrocínio da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e TVBSHORTS; apoio de New Era, Evoke, Riozen Toyota, Inklo e Orla Rio; suporte da ASAP (Associação dos Surfistas e Amigos da Prainha) e FESERJ (Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro); parceria de mídia do site Waves, com a FIRMA produzindo a transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com do evento viabilizado pela Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A paradisíaca e preservada Prainha com sua mata atlântica exuberante - WSL / Luiz Blanco

"É uma realização pessoal, estar fazendo um evento deste porte na Prainha, que é um santuário ecológico do surfe nacional, uma praia de bandeira azul, dentro de um parque de preservação ambiental", destaca Bill Tassinari, diretor executivo da Agência Esporte Arte. "É sempre importante ressaltar o trabalho do pessoal da ASAP (Associação dos Surfistas e Amigos da Prainha) na preservação da Prainha e pelo apoio de todos para podermos voltar a realizar esse grande festival, que é muito mais do que um campeonato de surfe. A gente fecha a praia para um grande encontro da galera local, com várias ativações para o público curtir também".

O LayBack Pro Prainha apresentado por Corona vai reeditar a etapa masculina e feminina do WSL Qualifying Series na paradisíaca Prainha, que estreou no ano passado com vitórias de Summer Macedo e do hoje número 1 do mundo, João Chianca. O evento é realizado com o princípio da igualdade na premiação para homens e mulheres e vale 1.000 pontos para os rankings regionais da WSL South America, classificatórios para o Challenger Series, a divisão de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour.

Joao Chianca - WSL / Luiz Blanco

Além do show garantido de grandes estrelas do surfe brasileiro nas ondas da Prainha, várias atrações extras estão programadas para o público. A partir do primeiro dia, serão realizadas clínicas de Jiu-Jitsu, práticas de Yoga, além de uma mini-ramp de skate, o "Mercado Local" com cerca de dez marcas apresentando seus produtos. Também serão realizadas várias ativações de preservação ambiental, com uma preocupação especial para todo o entorno da Prainha, para que fique tudo tão limpo como antes da realização do evento.

A LayBack Beer, marca de cerveja criada pelo medalhista olímpico de skate, Pedro Barros, nasceu no meio das pistas de skate e das ondas surfadas na Ilha de Santa Catarina, inspirada no espírito livre e original destes esportes. A LayBack é a marca que mais incentiva e investe na construção de pistas de skate no país. Em novembro de 2021, estreou no calendário da World Surf League com o LayBack Pro na Praia Mole de Florianópolis, que já foi reeditado em 2022 e em março deste ano. No ano passado, também promoveu o primeiro LayBack Pro Prainha no Rio de Janeiro e agora vai realizar o seu quinto campeonato da WSL em apenas 3 anos.

Summer Macedo e João Chianca campeões do LayBack Pro Prainha 2022 - WSL / Luiz Blanco

GALERIA DOS CAMPEÕES DO LAYBACK PRO:

2021 em Florianópolis: Eduardo Motta (SP) e Laura Raupp (SC)

2022 em Florianópolis: Michael Rodrigues (CE) e Daniella Rosas (PER)

2022 no Rio de Janeiro: João Chianca (RJ) e Summer Macedo (RJ)

2023 em Florianópolis: Luan Wood (SC) e Silvana Lima (CE)