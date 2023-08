Circuito Banco do Brasil de Surfe é uma das atrações do Festival Tamo Junto Nesse Game

O Banco do Brasil vai promover nessa semana o Festival "Tamo Junto Nesse Game" com muitas competições em Salvador. A terceira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe - Stella Maris é uma das atrações e a única das quatro modalidades olímpicas patrocinadas pelo Banco do Brasil, que será disputada na Praia de Stella Maris. O início é com uma triagem de surfistas locais na quarta-feira. No mesmo dia, também começa o Vôlei de Praia no Centro de Convenções de Salvador, onde acontecerão apresentações de Skate, a Corrida de Rua e jogos de eSports, além de palestras, atividades culturais e shows com várias atrações musicais a partir da quinta-feira na capital da Bahia.

A programação do Festival "Tamo Junto Nesse Game" é extensa e será atualizada destacando as atrações de cada dia. Esta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe é a sétima da temporada 2023/2024 da WSL South America e a primeira com status QS 3000. As vitórias valem 3.000 pontos para os rankings regionais que definem os títulos sul-americanos e classificam 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series, circuito de acesso para a elite do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT). A competição será transmitida ao vivo da Praia de Stella Maris pelo WorldSurfLeague.com.

Heitor Mueller usou os aéreos para festejar sua primeira vitória em etapas do QS - WSL / Daniel Smorigo

Por ser o primeiro QS 3000 da temporada, os principais destaques do surfe brasileiro e sul-americano vão participar desta terceira das cinco etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023, com exceção das estrelas do CT. Quase todos que disputam o Challenger Series esse ano, competirão nas ondas da Praia de Stella Maris, como Michael Rodrigues, Deivid Silva, Ian Gouveia, Alejo Muniz, Mateus Herdy, Lucas Silveira, Edgard Groggia, Ryan Kainalo, Rafael Teixeira, Leo Casal, Silvana Lima, Sophia Medina e as peruanas Daniella Rosas e Sol Aguirre.

Silvana Lima é uma das surfistas patrocinadas pelo Banco do Brasil e foi a campeã no ranking do Circuito Banco do Brasil de Surfe no ano passado. Esse ranking especial só computa os resultados das etapas do Circuito Banco do Brasil. Quem fica em primeiro lugar no ranking, recebe um convite para participar da etapa brasileira do Challenger Series, o Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil na Praia de Itaúna. Silvana e o jovem paulista Gabriel Klaussner ganharam esse prêmio em 2022 e os líderes dos rankings esse ano são a catarinense Tainá Hinckel e Ian Gouveia e Adriano de Souza empatados no masculino.

A melhor surfista do Brasil em todos os tempos, Silvana Lima, iniciou a campanha do título no ano passado vencendo esta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe da Bahia, sobre a paulista Kemily Sampaio. E na final masculina, o jovem catarinense Heitor Mueller festejou a primeira vitória da sua carreira em etapas do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS), ganhando uma verdadeira batalha de aéreos contra o bicampeão brasileiro Krystian Kymerson. Ambos estarão competindo novamente nas ondas de Stella Maris, assim como Silvana Lima e Kemily Sampaio.

Krystian Kymerson, Heitor Mueller, Silvana Lima e Kemily Sampaio no pódio - WSL / Daniel Smorigo

As baterias eliminatórias serão iniciadas na quarta-feira, abrindo a semana de competições do Festival "Tamo Junto Nesse Game" promovido pelo Banco do Brasil. Simultaneamente, serão disputadas no Centro de Convenções de Salvador, a 7ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, a 4ª etapa do Circuito Banco do Brasil de Corrida de Rua, além de apresentações de skate servindo como um esquenta para o Circuito Banco do Brasil de Skate, que começa ainda neste ano. Também acontecerão ativações culturais e uma Arena Gamer BB para os amantes dos eSports Free Fire, Just Dance Now e League Legends, além de shows todas as noites.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL - Os shows são gratuitos e a banda baiana Àttooxxá será a primeira a se apresentar, na quinta-feira dia 24, às 20h00. Na sexta-feira, as atrações são o rapper baiano Alee (Trapper) às 19h00 e o rapper carioca L7nnon subindo ao palco do Centro de Convenções às 21h00. No sábado serão três shows, começando pela banda Filhos de Jorge às 17h00, depois a cantora Dai às 20h00 e o grupo Afrocidade às 21h30. No domingo, tem batalha de raps às 14h00 e o TropKillaz fecha a programação musical das 16h30 às 18h00. Nos intervalos dos shows, o som fica por conta de DJs como Tia Carol na quinta-feira, DJ Belle na sexta-feira, DJ Libre Anna no sábado e DJ Gabi do Oxe no domingo.

Todas as artes do Circuito Banco do Brasil de Surfe foram desenvolvidas por designers com apoio da Inteligência Artificial (IA) - WSL / WSL Latin America

Esta terceira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 com status QS 3000 na Praia de Stella Maris, será realizada com patrocínio do Banco do Brasil e com importante apoio da Prefeitura Municipal de Salvador. A competição poderá ser assistida ao vivo pelo perfil @WSLBrasil no TikTok e pelo WorldSurfLeague.com.

RANKINGS DO CIRCUITO BANCO DO BRASIL DE SURFE:

TOP-5 DA CATEGORIA MASCULINA - 2 etapas:

1.o: Ian Gouveia (PE) - 1.000 pontos

1.o: Adriano de Souza (SP) - 1.000 pontos

3.o: Rodrigo Saldanha (SP) - 945

4.o: Gabriel Klaussner (SP) - 866

5.o: Cauã Costa (CE) - 850

5.o: José Francisco (PB) - 850

TOP-5 DA CATEGORIA FEMININA - 2 etapas:

1.a: Tainá Hinckel (SC) - 1.500 pontos

2.a: Laura Raupp (SC) - 1.350

3.a: Karol Ribeiro (RJ) - 1.095

4.a: Vera Jarisz (ARG) - 945

5.a: Kayane Reis (RJ) - 850

RANKINGS SUL-AMERICANOS DA WSL SOUTH AMERICA:

TOP-10 DA CATEGORIA MASCULINA - 6 etapas:

1.o: Ian Gouveia (BRA) - 5.000 pontos

2.o: Luel Felipe (BRA) - 3.900

3.o: Mateus Herdy (BRA) - 3.842

4.o: Cauã Costa (BRA) - 3.632

5.o: Heitor Mueller (BRA) - 3.225

6.o: Lucas Vicente (BRA) - 3.108

7.o: Rodrigo Saldanha (BRA) - 2.940

8.o: Nacho Gundesen (ARG) - 2.841

9.o: Rafael Teixeira (BRA) - 2.577

10.o: Mateus Sena (BRA) - 2.432

TOP-10 DA CATEGORIA FEMININA - 6 etapas:

1.a: Tainá Hinckel (BRA) - 6.300 pontos

2.a: Sophia Medina (BRA) - 5.700

3.a: Vera Jarisz (ARG) - 4.482

4.a: Laura Raupp (BRA) - 4.440

5.a: Isabelle Nalu (BRA) - 3.892

6.a: Kalea Gervasi (PER) - 3.075

7.a: Naire Marquez (BRA) - 2.932

8.a: Kayane Reis (BRA) - 2.832

9.a: Karol Ribeiro (BRA) - 2.535

10.a: Kiany Hyakutake (BRA) - 2.425