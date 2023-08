Circuito Banco do Brasil de Surfe abre o Festival Tamo Junto Nesse Game em Salvador

A terceira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe vai abrir o Festival "Tamo Junto Nesse Game" promovido pelo Banco do Brasil, com quatro modalidades olímpicas sendo disputadas nessa semana em Salvador, na Bahia. O surfe começa nesta quarta-feira às 8h00 na Praia de Stella Maris, com a triagem dos surfistas locais que terão a chance de enfrentar grandes nomes do surfe brasileiro e sul-americano. A rodada inicial desta primeira etapa com status QS 3000 da temporada 2023/2024 da World Surf League (WSL) South America, já acontece logo após a triagem na quarta-feira, com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

A triagem foi criada para atender a um dos pilares do Circuito Banco do Brasil de Surfe, que é descobrir novos talentos do esporte nas três regiões do país que sediam as etapas, Sul, Sudeste e Nordeste. A triagem desta etapa de Salvador, terá 8 surfistas locais na categoria masculina e 8 na feminina, divididos em duas baterias. Os dois e as duas melhores em cada bateria, se classificam para entrar na primeira fase do evento. A masculina já rola na quarta-feira, enquanto a feminina não será iniciada no primeiro dia.

Rodrigo Saldanha voando nos treinos livres da terça-feira em Stella Maris - WSL / Daniel Smorigo

TamoJuntoNesseGame - O surfe é uma das atrações do Festival "Tamo Junto Nesse Game" e a única competição a ser disputada na Praia de Stella Maris. As outras acontecerão no Centro de Convenções de Salvador, com o Vôlei de Praia também começando na quarta-feira. Apresentações com grandes estrelas do skate, como Bob Burquinst, Augusto Akio, Raicca Ventura, Felipe Nunes, Rony Gomes, serão realizadas a partir da quinta-feira, servindo como um esquenta para o Circuito Banco do Brasil de Skate, que vai estrear esse ano.

Ainda tem a quarta etapa do Circuito Banco do Brasil de Corrida de Rua, que será disputada só no domingo, mas desde quinta-feira acontecerão ativações culturais e já estará funcionando a Arena Gamer BB para os amantes dos eSports Free Fire, Just Dance Now e League Legends. Além disso, terão vários shows todas as noites no Centro de Convenções, com atrações como Àttooxxá, os rappers L7nnon e Alee (Traper), a cantora Dai, o grupo Afrocidade e o TropKillaz fechando a programação musical das 16h30 às 18h00 no domingo.

No domingo também serão decididos os títulos do Circuito Banco do Brasil de Surfe em Salvador. Os vencedores desta etapa da Bahia no ano passado, o jovem catarinense Heitor Mueller e o maior nome do surfe feminino brasileiro em todos os tempos, a cearense Silvana Lima, foram alguns dos muitos competidores que aproveitaram o último dia de treinos livres na Praia de Stella Maris. E na terça-feira, o mar estava excelente, com altas ondas.

Silvana Lima feliz em voltar a competir nas ondas de Stella Maris e na Bahia - WSL / Daniel Smorigo

"Hoje é o melhor dia de ondas, então tem que aproveitar quando está assim, para surfar o máximo possível", disse Silvana Lima, que foi a campeã do ranking especial do Circuito Banco do Brasil de Surfe em 2022, vencendo duas das três etapas, a da Bahia e a de Ubatuba (SP). "A gente sempre fica querendo uma etapa no Nordeste e agora temos uma mais importante, um QS 3000. Então você vê que tem muita gente boa aí e estou feliz por estar novamente aqui em Stella Maris. É um lugar que eu me sinto em casa. A Bahia é maravilhosa, todo mundo ama as pessoas, a comida e as ondas nunca ficam a desejar".

Como está participando do Challenger Series esse ano, a divisão de acesso para a elite do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT), Silvana Lima só agora vai participar da sua primeira etapa da temporada 2023/2024 da WSL South America. Ela é uma das atletas patrocinadas pelo Banco do Brasil e falou um pouco sobre essa relação: "Eu fico muito feliz em representar uma empresa assim, que está investindo bastante no surfe, me sinto orgulhosa de fazer parte dessa família. Quando temos reuniões, eles ficam querendo saber o que é melhor pra gente e acabam fazendo o que falamos, então fico feliz e honrada em estar defendendo o Banco do Brasil nas competições".

Silvana Lima é uma das surfistas patrocinadas pelo Banco do Brasil - WSL / Daniel Smorigo

DEFENSOR DO TÍTULO - O catarinense Heitor Mueller chegou na Bahia no sábado passado e vem treinando direto nas ondas de Stella Maris. Ele tem grandes memórias dessa praia, onde venceu a etapa do Circuito Brasileiro Sub-14 em 2018 e Sub-18 em 2019, sagrando-se campeão brasileiro das duas categorias nos respectivos anos. Para completar, foi onde conquistou sua primeira vitória em etapas da World Surf League (WSL), no Circuito Banco do Brasil de Surfe. Na sessão de treinos da manhã da terça-feira, Heitor surfou até um belo tubo e mandou vários aéreos nas boas ondas de Stella Maris.

"O mar acordou hoje (terça-feira) com altas ondas, está bizarro, 1 metro pesadinho até e foi mais um bom treino. Aqui eu me sinto em casa, gosto muito dessa onda, estou feliz por estar de volta e vamos com tudo", disse Heitor Mueller. "Com certeza, tenho uma baita recordação daqui. Aquela vitória do ano passado foi uma experiência muito boa para mim e é manter o foco, pra fazer as manobras que venho treinando ultimamente. É um campeonato de 3.000 pontos, muito importante, a galera tá aí quebrando, então quero quebrar tudo também".

Heitor Mueller voltando ao palco da sua primeira vitória em etapas da WSL - WSL / Daniel Smorigo

O NÚMERO 1 - Quem também aproveitou o último dia livre de treinos na terça-feira foi Michael Rodrigues, que é o cabeça de chave número 1 desta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe na Bahia. Ele fez parte da elite do CT esse ano e acabou saindo no corte do meio da temporada, então está tentando recuperar sua vaga no Challenger Series. Michael ocupa a 14.a posição no ranking que classifica 10 surfistas para o CT 2024 e só restam duas etapas para fechar a lista, em Portugal e o Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil na Praia de Itaúna em outubro.

"Stella Maris é um lugar incrível que eu gosto muito e hoje está um dia daqueles, de Indonésia", disse Michael Rodrigues, sobre a condição do mar na terça-feira. "Hoje é o maior dia e o mais clean assim. As condições estão bonitas e está bem divertido de surfar. Eu vim pra cá com a intenção de deixar o corpo em dia, o ritmo de competição também em dia e tentar me divertir um pouco no meu processo, porque tem dois eventos aí do Challenger importantes pra mim e é preciso manter a forma. A meta é ficar positivo e competindo bem".

Michael Rodrigues jogando água pra cima com a potência do seu backside - WSL / Daniel Smorigo

A LÍDER DOS RANKINGS - Essa é a primeira etapa que Michael Rodrigues participa na temporada 2023/2024 da WSL South America, ao contrário da catarinense Tainá Hinckel, que também fez um treino nas boas ondas da terça-feira. No ano passado, ela fez os recordes femininos na Praia de Stella Maris, nota 8,33 e 15,50 pontos. Agora, chega em Salvador liderando os dois rankings, o do Circuito Banco do Brasil de Surfe com vitória na primeira etapa em Saquarema e o regional da WSL South America, que classifica três surfistas para o Challenger Series.

"Tem boas ondas aqui em Stella Maris hoje e deu para fazer um treino legal antes de iniciar a competição. Amanhã começa e estou amarradona por estar aqui novamente, é um lugar irado, muito especial e vamos com tudo", disse Tainá Hinckel. "Fico amarradona por estar liderando esses rankings, mas só quero fazer meu surfe e pegar boas ondas. Espero conseguir achar as ondas certas nas baterias para ir avançando, fazendo um bom surfe".

Tainá Hinckel fazendo os recordes do ano passado nas ondas de Stella Maris - WSL / Daniel Smorigo

SURFISTAS ESCALADOS - Tainá Hinckel é uma das 24 cabeças de chave que vão estrear na segunda fase do Circuito Banco do Brasil de Surfe da Bahia. Ela está escalada na quinta das oito baterias, com Karol Ribeiro para quem perdeu nas semifinais da etapa de Garopaba (SC) e Kemily Sampaio, vice-campeã na final contra Silvana Lima em Stella Maris no ano passado. Silvana vai começar a defender o título na terceira bateria, contra Kiany Hyakutake e duas surfistas que virão classificadas da primeira fase.

O campeão do Circuito Banco do Brasil de Salvador, Heitor Mueller, bem como Michael Rodrigues, estão na lista dos 40 cabeças de chave que também entrarão na segunda fase. A rodada inicial masculina é composta por 12 baterias, que serão disputadas na quarta-feira. A primeira será entre Uriel Sposaro, Luan Ferreyra, Deyvson Santos e um classificado na triagem. Na segunda, já tem o atual campeão catarinense, José Francisco, o Fininho, junto com Wallace Vasco e o argentino Nazareno Pereyra. Os dois melhores em cada, avançam para enfrentar os cabeças de chave, que estão mais bem colocados no ranking da World Surf League.

Michael Rodrigues vai estrear na 8.a das 16 baterias da segunda fase - WSL / Daniel Smorigo

O número 1, Michael Rodrigues, vai estrear na oitava das dezesseis baterias da segunda fase, junto com Marcos Correa, o argentino Franco Radziunas e um classificado da rodada inicial. O líder do ranking, Ian Gouveia, entra na seguinte com Eduardo Motta e outro argentino, Santiago Muniz, vencedor da primeira etapa da história do Circuito Banco do Brasil de Surfe em Garopaba (SC) no ano passado. Já Heitor Mueller está na 14.a bateria com Samuel Igo e outros dois adversários serão definidos no 10.o e 11.o confrontos da primeira fase.

Esta terceira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 com status QS 3000 na Praia de Stella Maris, será realizada com patrocínio do Banco do Brasil e com importante apoio da Prefeitura Municipal de Salvador. A competição poderá ser assistida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.