Circuito Banco do Brasil de Surfe promove disputa inédita na América do Sul em piscina de ondas

O Circuito Banco do Brasil de Surfe vai realizar a última das cinco etapas de 2023 em Itupeva, cidade localizada no interior do estado de São Paulo, entre os dias 30 de outubro e 1 de novembro. A competição, válida pelo World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS), divisão de acesso para o Challenger Series, contará com uma novidade. Será a primeira da América do Sul disputada em uma piscina de ondas artificiais, da Praia da Grama, complexo tecnológico localizado cerca de 150 km do litoral paulista.

Esta etapa, com status QS 1000 para o ranking regional da WSL South America no masculino e feminino, será a primeira do WSL Qualifying Series na América do Sul e a segunda do mundo a utilizar a tecnologia da empresa espanhola Wavegarden, responsável por gerar ondas Cove 2.0. A estreia ocorreu no ano passado, no Rip Curl Pro URBNSURF, em Melbourne, Austrália. Com mais de 30 tipos de ondas e cerca de 1000 por hora com qualidade semelhante à do oceano, oferece oportunidades para surfistas iniciantes e treinamento de alta performance para profissionais.

"Será um evento marcante para toda a comunidade de surfe no país. As disputas na Praia da Grama, um espaço tecnológico de alto padrão voltado para experiências únicas aos fãs da modalidade, serão um marco para as competições e para os eventos feitos pela WSL na América Latina. Estamos empolgados para criar novas oportunidades nesta etapa que encerra mais uma edição do Circuito Banco do Brasil de Surfe", comenta Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

Circuito Banco do Brasil de Surfe - Praia da Grama - WSL / Sebastian Rojas

Cercada pela Mata Atlântica, a Praia da Grama reúne natureza e tecnologia de ponta para replicar o ecossistema da praia no interior paulista. O local disponibiliza ao público uma orla com areia branca e que não esquenta, água cristalina com tratamento ecológico e um beach club completo que inclui bar, espaço fitness e spa.

"A Praia da Grama tem muito orgulho em sediar o primeiro evento da WSL em uma piscina de ondas artificiais na América Latina. Ficamos felizes em poder compartilhar de valores que julgamos tão importantes. Esperamos que seja a primeira de muitas outras parcerias que consigamos fazer juntos", afirma João Amorim de Souza Neto, diretor-presidente da Praia da Grama.

O Circuito Banco do Brasil de Surfe estreou no ano passado com três etapas do Qualifying Series e em 2023 está promovendo cinco nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do país. A temporada começou com uma de nível máximo de pontuação, o QS 5000 Saquarema Surf Festival, vencido pelo pernambucano Ian Gouveia e pela catarinense Tainá Hinckel. A segunda etapa aconteceu em Garopaba (SC), onde o campeão mundial Adriano de Souza e outra catarinense, Laura Raupp, festejaram os títulos na Praia da Ferrugem.

A terceira foi na Praia de Stella Maris, em Salvador, na Bahia, com a cearense Silvana Lima e o paulista Edgard Groggia sendo os vencedores. A mais recente, na Praia de Maresias, em São Sebastião (SP), contou com os triunfos de Ian Gouveia e da peruana Arena Rodriguez Vargas.

Sob o lema "Remando Juntos Para o Futuro" e voltado para novos talentos do surfe, o Circuito Banco do Brasil de Surfe vai decretar os campeões da segunda edição do torneio em cada categoria nesta etapa. Em 2022, após três etapas de QS 1000 em Garopaba, Salvador e Ubatuba (SP), os títulos ficaram com a cearense Silvana Lima e o paulista Gabriel Klaussner. No atual campeonato, Ian Gouveia lidera o ranking masculino, com 2.066 pontos, e Tainá Hinckel e Laura Rapp dividem a ponta da tabela no feminino, com 2.500 pontos.