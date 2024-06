Lobitos Pro Longboard e Junior começa nesta quarta-feira no Peru

Começa nesta quarta-feira o prazo do Lobitos Pro Longboard e Junior, que vai até domingo na província de Talara, em Piura, no Peru. A primeira das duas etapas seguidas da World Surf League (WSL) organizadas pela FENTA (Federacion Deportiva Nacional de Tabla), será disputada nas ondas de Piscinas. Os dois eventos vão decidir os títulos sul-americanos de Longboard da WSL South America e promover duas seletivas regionais da categoria Pro Junior Sub-20, com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

A outra etapa é o Huanchaco Pro Longboard e Junior nos dias 19 a 22 de junho na Playa El Elio, na província de Trujillo, em La Libertad, também no norte do país andino. As competições organizadas pela FENTA, seguem o princípio da igualdade na premiação para homens e mulheres, incentivado pela World Surf League. Já foram realizadas duas etapas de Longboard e do Pro Junior na temporada e tem mais uma da categoria para surfistas com até 20 anos de idade, prevista para acontecer também no Peru no mês de novembro.

Lobitos Pro - WSL / WSL Latin America

O Lobitos Pro Longboard e Junior vai começar com os brasileiros Jefson Silva e Kate Brandi liderando os rankings dos pranchões e Leo Casal e a peruana Arena Rodriguez Vargas defendendo a primeira posição da categoria Pro Junior nas ondas de Piscinas. O peruano Matias Maturano e outra brasileira, Rayane Amaral, são os vice-líderes no Longboard e apenas o campeão e a campeã se classificam para o Circuito Mundial da World Surf League.

Na categoria Pro Junior, os rankings regionais da WSL South America indicam quem ficar nas duas primeiras colocações. No momento, Cauet Frazão ocupa o segundo lugar por menos de 100 pontos de diferença de mais dois brasileiros, Guilherme Ferreira em terceiro e Rodrigo Saldanha em quarto. Entre as meninas, as peruanas dominam a briga pelas duas vagas para o Mundial Junior da World Surf League, com Kalea Gervasi em segundo, Sofia Artieda em quarto e Catalina Zariquiey em quinto lugar. Entre elas, está a brasileira Laura Raupp em terceiro.

Nas duas primeiras etapas da categoria Pro Junior este ano, Arena Rodriguez Vargas foi a campeã derrotando Kalea Gervasi nas duas finais. Já as decisões masculinas foram 100% brasileiras. A temporada foi iniciada no Peru, com Rodrigo Saldanha vencendo Guilherme Ferreira na decisão do Billabong Señoritas Open Pro em Punta Hermosa. A segunda etapa foi o Saquarema Surf Festival no Brasil, com Cauet Frazão festejando o título na final contra Rickson Falcão.

No Longboard, a abertura da temporada foi na estreia do Uruguay Longboard Festival em Punta del Este, que terminou com vitórias de Jefson Silva sobre o uruguaio Ignacio Pignataro e Luana Soares ganhando a final feminina contra Kate Brandi. A segunda etapa foi o Saquarema Surf Festival no Brasil, que foi vencido por Alexandre Escobar derrotando o peruano Matias Maturano e Evelin Neves superando Rayane Amaral na outra decisão na Praia de Itaúna.

RANKINGS DA WSL SOUTH AMERICA DE LONGBOARD 2023/2024:

TOP-5 DA CATEGORIA MASCULINA - 2 etapas:

1.o: Jefson Silva (BRA) - 1.650 pontos

2.o: Matias Maturano (PER) - 1.450

3.o: Alexandre Escobar (BRA) - 1.295

4.o: Wenderson Biludo (BRA) - 1.000

5.o: Heriberto Torrez Martinez (MEX) - 850

TOP-5 DA CATEGORIA FEMININA - 2 etapas:

1.a: Kate Brandi (BRA) - 1.450 pontos

2.a: Rayane Amaral (BRA) - 1.300

3.a: Ayllar Cinti (BRA) - 1.100

4.a: Luana Soares (BRA) - 1.000

4.a: Evelin Neves (BRA) - 1.000

4.a: Evelyn Gontier (ARG) - 1.000

RANKINGS DA WSL SOUTH AMERICA PRO JUNIOR 2024:

TOP-5 DA CATEGORIA MASCULINA - 2 etapas:

1.o: Leo Casal (BRA) - 1.300 pontos

2.o: Cauet Frazão (BRA) - 1.295

3.o: Guilherme Ferreira (BRA) - 1.245

4.o: Rodrigo Saldanha (BRA) - 1.200

5.o: Rickson Falcão (BRA) - 1.095

TOP-5 DA CATEGORIA FEMININA - 2 etapas:

1.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) - 2.000 pontos

2.a: Kalea Gervasi (PER) - 1.600

3.a: Laura Raupp (BRA) - 1.100

4.a: Sofia Artieda (PER) - 1.095

5.a: Catalina Zariquiey (PER) - 1.000