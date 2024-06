Lobitos Pro decide os títulos do Longboard e Pro Junior neste sábado no Peru

O Lobitos Pro Longboard e Junior vai decidir quatro títulos neste sábado em Lobitos, na província de Talara, em Piura, norte do Peru. As ondas subiram em Piscinas na sexta-feira e já foram definidas as semifinais do Longboard masculino e feminino e do Pro Junior feminino. Devido à dificuldade de visualização no fim da tarde em Piscinas, as quartas de final masculinas da categoria para surfistas com até 20 anos de idade, ficou para abrir o sábado decisivo, às 8h00 no Peru, 10h00 no Brasil, com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

A expectativa é de que as condições do mar estarão épicas nas esquerdas perfeitas de Piscinas na manhã do sábado. O atual campeão sul-americano Junior da WSL, Ryan Kainalo, fez os recordes da sexta-feira, como no primeiro dia. O seu ataque de backside arrancou mais duas notas excelentes, 8,33 e 8,27. Ele vai disputar o primeiro duelo do sábado, com o argentino Tomas Goransky. No segundo, o líder do ranking Junior de 2024, Leo Casal, enfrenta o equatoriano Maximiliano Saenz.

Pol Hughet tem só 14 anos e foi o único peruano a passar para as semifinais - WSL / FENTA

A terceira quarta de final será 100% brasileira, entre o novo vice-líder do ranking, Guilherme Ferreira, e Ryan Martins. E a última vaga para as semifinais do Lobitos Pro Junior, será disputada por Rickson Falcão e o único peruano, Pol Hughet, que só tem 14 anos. Depois, começam as semifinais e as primeiras serão do Longboard feminino, com Kate Brandi defendendo a liderança do ranking contra a também brasileira, Luana Soares. Na segunda bateria, está a peruana Maria Fernanda Reyes e outra brasileira, Evelin Neves.

No Longboard masculino pode acontecer uma decisão 100% peruana no Lobitos Pro. A primeira semifinal tem Lucas Garrido Lecca, contra o uruguaio Julian Schweizer. Na segunda, o líder do ranking peruano de Longboard, Joan Aponte, enfrenta o brasileiro Alexandre Escobar. Nas semifinais do Pro Junior feminino, todas as classificadas na sexta-feira são do Peru. A primeira será entre Kalea Gervasi e Catalina Zariquiey, com a invicta Arena Rodriguez Vargas entrando na segunda com a surfista de 14 anos de idade, Sofia Artieda.

Sofia Artieda de apenas 14 anos já nas semifinais da categoria para surfistas de até 20 anos - WSL / FENTA

PRIMEIRAS SEMIFINAIS - As primeiras semifinais a serem formadas na sexta-feira, foram as do Lobitos Longboard Pro feminino. A primeira vaga foi conquistada pela brasileira Luana Soares, que derrotou a equatoriana Funny Villao por 11,60 a 4,00 pontos. A segunda quarta de final foi entre as duas líderes do ranking da WSL South America e a número 1, Kate Brandi, superou Rayane Amaral por 11,17 a 7,94 pontos. Com isso, a disputa pela primeira vaga na grande final será uma reedição da decisão do Uruguay Longboard Festival, entre a vencedora Luana Soares e a líder do ranking, Kate Brandi.

"Eu estou me sentindo muito bem aqui e as ondas de Piscinas são perfeitas", destacou Kate Brandi. "Só tenho que agradecer por ficar 20 minutos com apenas nós duas dentro d´água e vamos para a semifinal. Eu moro em Guarujá, São Paulo, não temos point break lá, só muitos beach breaks, então dá para treinar, porém Piscinas é muito perfeito. Quero mandar um beijo para a minha mãe, meu marido, que devem estar assistindo e obrigado por torcerem sempre por mim".

Foto de arquivo da Kate Brandi na final do Uruguay Longboard Festival em fevereiro - WSL / Malcon

MELHORES DO LONGBOARD - Na outra semifinal, está a recordista do Lobitos Longboard Pro feminino e única esperança de vitória do Peru. Maria Fernanda Reyes já ganhou o título mundial da ISA, o Panamericano, mas ainda não conseguiu ser campeã sul-americana da World Surf League. Foi vice-campeã no tricampeonato consecutivo da brasileira Chloé Calmon, que não está participando do circuito esse ano. Maria Fernanda ganhou nota 8,00 na sua melhor onda e venceu o duelo peruano com Beatriz Vialle por 14,33 a 5,53 pontos. A sua próxima adversária é Evelin Neves, campeã da segunda etapa em Saquarema, que Mafer não competiu.

"O mar está crescendo e estou feliz em poder me adaptar para conseguir boas notas, me soltar um pouco mais também e assim vamos, passo a passo", disse a melhor longboarder do Peru, Maria Fernanda Reyes. "A minha estratégia mudou totalmente, porque o mar subiu e até pensei que minha bateria nem ia acontecer, porque as ondas ficaram grandes. Sei que vai ficar assim, então amanhã vou tentar uma melhor estratégia para as semis e chegar na final".

Maria Fernanda Reyes estreou fazendo os recordes femininos do Lobitos Longboard Pro - WSL / FENTA

Nas quartas de final masculinas do Lobitos Longboard Pro, um peruano também fez a melhor apresentação nas esquerdas perfeitas de Piscinas. Lucas Garrido Lecca venceu o brasileiro Carlos Bahia na primeira bateria por imbatíveis 14,50 pontos, somando notas 7,93 e 6,57. Ele está competindo desde a primeira fase e essa foi a sua terceira vitória no campeonato. Lucas agora vai ter o uruguaio Julian Schweizer, na batalha pela primeira vaga na grande final.

"A primeira onda eu estava um pouco nervoso, porque não eram as ondas que eu queria pegar. Eu queria uma da série, mais no fundo, então eu caí e tive que resetar a cabeça, para começar minha estratégia de novo", contou Lucas Garrido Lecca. "Depois eu encontrei as boas e fui construindo a casa pouco a pouco, até encontrar esse 7,90 que eu gostei muito, para seguir o mesmo trabalho. Estou contente que a gente esteja aqui desfrutando do longboard, porque aqui temos ondas de qualidade mundial para mostrar o que sabemos fazer. Gracias a FENTA e a WSL, por fazer esse evento".

Lucas Garrido Lecca em um estiloso hang five nas esquerdas perfeitas de Piscinas - WSL / FENTA

LÍDERES ELIMINADOS - Os líderes do ranking sul-americano perderam nas quartas de final por erros deles mesmos, cometendo interferência em ondas que eram dos seus adversários. O vice-líder Matias Maturano, do Peru, atravessou na frente do uruguaio Julian Schweizer logo no início. Depois, o líder Jefson Silva, também foi penalizado no duelo dos vencedores das duas primeiras etapas. O campeão do Saquarema Surf Festival, Alexandre Escobar, seguiu em frente e é o único que pode tirar o primeiro lugar no ranking do Jefson, mas só com a vitória no Lobitos Longboard Pro neste sábado.

"Estou muito feliz em estar aqui em Piscinas, é um lugar incrível. Eu já tinha vindo ao Peru, mas não nessa parte do país e estou encantado com as ondas, as pessoas muito receptivas", disse Alexandre Escobar. "Estou feliz e mais animado ainda por ter avançado essa bateria, por já estar nas semifinais. É um resultado muito importante para somar pontos em busca do objetivo principal, que é o acesso para o Circuito Mundial. Minha estratégia agora é manter a calma, paciência e acreditar em continuar avançando, porque bateria se passa e final se vence. Então vamos com tudo pra cima".

Alexandre Escobar barrou o líder e é o único que pode assumir a ponta do ranking em Lobitos - WSL / FENTA

TÍTULOS SUL-AMERICANOS - O primeiro desafio do Alexandre Escobar na busca desse objetivo, será contra o líder do ranking peruano, Joan Aponte, que barrou o brasileiro Wenderson Biludo na sexta-feira. Estas duas etapas promovidas pela FENTA (Federacion Deportiva Nacional de Tabla) no Peru, decidem os títulos sul-americanos da World Surf League. Apenas o campeão e a campeã, garantem participação no Circuito Mundial de Longboard, que começa em julho na Austrália. O ranking da WSL South America será finalizado no Huanchaco Pro Longboard e Junior na próxima semana, de 19 a 22 de junho na Playa El Elio, na província de Trujillo, em La Libertad, norte do Peru.

A categoria Pro Junior Sub-20 ainda tem mais uma etapa prevista para novembro no Peru, para decidir os títulos sul-americanos e as classificações para o Mundial Junior da World Surf League. O ranking da WSL South America, vai indicar quem ficar nas duas primeiras posições, computando os 3 melhores resultados nas 5 etapas. A disputa entre os homens está mais acirrada e Leo Casal segue defendendo a liderança, mas Cauet Frazão já perdeu o segundo lugar para Guilherme Ferreira.

Guilherme Ferreira já ganhou a segunda posição no ranking do eliminado Cauet Frazão - WSL / FENTA

Na competição feminina, Arena Rodriguez Vargas venceu as duas primeiras etapas, ambas decididas com a também peruana Kalea Gervasi. As duas novamente se classificaram para as semifinais e vão enfrentar duas competidoras bem mais jovens. Kalea tem 19 anos e vai enfrentar Catalina Zariquiey de 15 na primeira bateria. Na segunda, a adversária da Arena, que tem 18 anos, será Sofia Artieda de apenas 14 anos, que eliminou a equatoriana Genesis Garcia com o maior placar feminino do dia, 12,43 pontos.

TÍTULO ANTECIPADO - Arena Rodriguez Vargas já pode confirmar o título de campeã sul-americana Junior da World Surf League por antecipação, se vencer o Lobitos Pro Junior neste sábado. Isso porque ela já ganhou o Billabong Señoritas Open Pro em Punta Hermosa e o Saquarema Surf Festival no Brasil, então computaria 3 vitórias e ninguém poderia igualar esse feito. Na sexta-feira, Arena competiu na última bateria e o mar já não estava tão bom, mas venceu a também muito jovem Crhis Daniela Zapata.

Arena Rodriguez Vargas pode festejar o título sul-americano de 2024 já em Lobitos - WSL / FENTA

"Estou muito feliz em passar para o dia final aqui em Piscinas, mas o mar ficou um pouco complicado nesta última bateria", ressaltou Arena Rodriguez Vargas. "Eu não consegui encontrar ondas boas para fazer bastante manobras, mas consegui me classificar na última sessão. A Catalina (Zariquiey), Kalea (Gervasi), Sofia (Artieda), estão arrebentando nos treinamentos e no campeonato também, então o show está garantido e espero que tenha boas ondas para isso".

PRÓXIMAS BATERIAS DO LOBITOS PRO LONGBOARD E JUNIOR:

QUARTAS DE FINAL DO JUNIOR MASCULINO - 5.o lugar com 500 pontos:

1.a: Ryan Kainalo (BRA) x Tomas Goransky (ARG)

2.a: Leo Casal (BRA) x Maximiliano Saenz (ECU)

3.a: Guillherme Ferreira (BRA) x Ryan Martins (BRA)

4.a: Rickson Falcão (BRA) x Pol Huguet (PER)

SEMIFINAIS DO LONGBOARD FEMININO - 3.o lugar com 650 pontos:

1.a: Kate Brandi (BRA) x Luana Soares (BRA)

2.a: Maria Fernanda Reyes (PER) x Evelin Neves (BRA)

SEMIFINAIS DO LONGBOARD MASCULINO - 3.o lugar com 650 pontos:

1.a: Lucas Garrido Lecca (PER) x Julian Schweizer (URU)

2.a: Alexandre Escobar (BRA) x Joan Aponte (PER)

SEMIFINAIS DO JUNIOR FEMININO - 3.o lugar com 650 pontos:

1.a: Kalea Gervasi (PER) x Catalina Zariquiey (PER)

2.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) x Sofia Artieda (PER)