Huanchaco Pro Longboard e Junior pode decidir três títulos sul-americanos da WSL no Peru

O Huanchaco Pro Longboard e Junior pode decidir três títulos sul-americanos da World Surf League nessa semana no Peru. A segunda etapa seguida da WSL South America organizada pela FENTA (Federacion Deportiva Nacional de Tabla), será a última da temporada 2023/2024 do Longboard e vai definir o campeão e a campeã na Playa El Elio, na província de Trujillo, em La Libertad. E Arena Rodriguez Vargas também pode ser consagrada como campeã sul-americana Pro Junior de 2024 por antecipação, antes da última etapa prevista para acontecer em novembro em Punta Rocas, também no Peru.

O Huanchaco Pro Longboard e Junior começa na quinta-feira, com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com. As únicas surfistas que ainda estão na disputa do título na categoria para surfistas com até 20 anos de idade, são as também peruanas Kalea Gervasi e Catalina Zariquiey, que reuniu chances matemáticas por ter vencido o Lobitos Pro Longboard e Junior, no último sábado em Piscinas. Catalina tem só 15 anos de idade e terá que chegar na final em Huanchaco, para levar a decisão do título para a última etapa.

A Kalea foi vice-campeã nas duas primeiras da temporada, vencidas por Arena Rodriguez Vargas. Ela só seguirá na briga se ganhar o campeonato na Playa El Elio. Mas, Arena pode confirmar o seu primeiro título sul-americano Pro Junior, se conseguir a vitória no Huanchaco Pro Longboard e Junior, independente dos resultados das suas duas únicas concorrentes. Já a disputa pelo troféu de campeão sul-americano Pro Junior de 2024, está mais acirrada e o título só será decidido na última etapa. Com a vitória em Lobitos, o campeão de 2023, Ryan Kainalo, assumiu a liderança no ranking.

Huanchaco Pro - WSL / WSL Latin America

No Longboard, os títulos no Lobitos Pro Longboard e Junior colocaram os peruanos Lucas Garrido Lecca e Maria Fernanda Reyes na briga pela primeira posição no ranking. Os rankings da WSL South America garantem a participação do campeão e da campeã sul-americana, no Circuito Mundial da World Surf League, que será iniciado em julho nas direitas clássicas de Bells Beach, na Austrália. No momento, os brasileiros Jefson Silva e Kate Brandi estão na frente do ranking, que vai computar os três melhores resultados nas quatro etapas, que serão completadas no Huanchaco Longboard Pro.

Jefson Silva ganhou a primeira em Punta del Este no Uruguai e o seu principal concorrente é o também brasileiro Alexandre Escobar, que venceu a segunda em Saquarema no Brasil e foi vice-campeão na vitória do Lucas Garrido Lecca no Lobitos Longboard Pro. A briga entre os dois brasileiros será fase a fase nas ondas da Playa El Elio. Já o Lucas e o também peruano Matias Maturano, precisam chegar na final em Huanchaco, para ultrapassar os atuais 2.150 pontos do líder, Jefson Silva.

Na categoria feminina, as cinco primeiras do ranking têm chances matemáticas de ser campeã de 2024 e ganhar a vaga para o Circuito Mundial de Longboard da WSL. A líder é Kate Brandi, por apenas 300 pontos de vantagem sobre as também brasileiras Luana Soares e Rayane Amaral, que dividem a segunda posição. As outras candidatas a igualmente conseguir o primeiro troféu de campeã da WSL South America, são a peruana Maria Fernanda Reyes e a brasileira Evelin Neves, que estão empatadas em quarto lugar.

RANKINGS DA WSL SOUTH AMERICA DE LONGBOARD 2023/2024:

TOP-5 DA CATEGORIA MASCULINA - 3 etapas:

1.o: Jefson Silva (BRA) - 2.150 pontos

2.o: Alexandre Escobar (BRA) - 2.095

3.o: Matias Maturano (PER) - 1.950

4.o: Lucas Garrido Lecca (PER) - 1.500

4.o: Wenderson Biludo (BRA) - 1.500

TOP-5 DA CATEGORIA FEMININA - 3 etapas:

1.a: Kate Brandi (BRA) - 2.100 pontos

2.a: Luana Soares (BRA) - 1.800

2.a: Rayane Amaral (BRA) - 1.800

4.a: Maria Fernanda Reyes (PER) - 1.650

4.a: Evelin Neves (BRA) - 1.650

RANKINGS DA WSL SOUTH AMERICA PRO JUNIOR 2024:

TOP-5 DA CATEGORIA MASCULINA - 3 etapas:

1.o: Ryan Kainalo (BRA) - 1.850 pontos

2.o: Leo Casal (BRA) - 1.800

3.o: Rickson Falcão (BRA) - 1.745

3.o: Guilherme Ferreira (BRA) - 1.745

5.o: Cauet Frazão (BRA) - 1.645

TOP-5 DA CATEGORIA FEMININA - 3 etapas:

1.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) - 2.800 pontos

2.a: Kalea Gervasi (PER) - 2.250

3.a: Catalina Zariquiey (PER) - 2.000

4.a: Sofia Artieda (PER) - 1.745

5.a: Camila Sanday (PER) - 1.295