Circuito Banco do Brasil de Surfe abre a penúltima etapa de 2024 em São Sebastião

O Circuito Banco do Brasil de Surfe abre a penúltima etapa de 2024 nesta quinta-feira na Praia de Maresias, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Nesta semana serão decididos quem ficará com os convites para participar do Challenger Series de Saquarema e o evento também vale pontos na disputa pelos títulos sul-americanos da World Surf League. Os catarinenses vão defender as lideranças dos quatro rankings, Lucas Vicente e Laura Raupp os da WSL South America e a mesma Laura e Matheus Navarro os do Circuito Banco do Brasil de Surfe. As eliminatórias começam na manhã da quinta-feira, ao vivo da Praia de Maresias pelo WorldSurfLeague.com.

A cidade de São Sebastião se transforma nesta semana, como o principal palco de eventos do Qualifying Series no litoral paulista. Esta será a trigésima a acontecer no estado de São Paulo e a 11.a na Praia de Maresias, ultrapassando as 10 realizadas em Ubatuba, 8 no Guarujá e 1 na Praia da Grama, em Itupeva, onde foi encerrado o Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 com uma etapa inédita em piscina de ondas na América Latina. Os vencedores deste evento foram Miguel Pupo e Sophia Medina, que cresceram surfando em Maresias e fazem parte da lista dos cabeças de chave que entrarão na segunda fase.

Sophia Medina e Miguel Pupo com os troféus das vitórias na Praia da Grama - WSL / Daniel Smorigo

Sophia Medina foi escalada para disputar as duas primeiras vagas para as quartas de final da segunda edição do Circuito Banco do Brasil de Surfe em São Sebastião. As suas adversárias são mais três surfistas do litoral paulista, Sophia Gonçalves, Sol Carrion e a vencedora do primeiro confronto da primeira fase, entre três talentos da nova geração, Julia Luz, Luana Reis e Manuela Medeiros. Além da Sophia Medina, mais três surfistas que disputam o Challenger Series esse ano, o circuito de acesso para a elite do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT), vão competir na Praia de Maresias.

A peruana Daniella Rosas, vice-líder no ranking do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, encabeça a segunda bateria da segunda fase, junto com a carioca Julia Duarte, que vai defender a vaga de convidada para o Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil, que fechará o Challenger Series 2024 nos dias 12 a 20 de outubro na Praia de Itaúna. Na terceira bateria tem a surfista olímpica e atual campeã sul-americana, Tainá Hinckel, com a líder dos dois rankings, Laura Raupp, fechando esta segunda fase.

Tainá Hinckel vai competir pela primeira vez no Brasil depois das Olimpíadas - WSL / Daniel Smorigo

TOPS DO CT - Na competição masculina, os 88 participantes foram divididos também em duas rodadas de baterias com quatro atletas. Os principais destaques fazem parte da relação dos 40 cabeças de chave da segunda fase. Entre eles, dois paulistas que já defenderam o Brasil na elite da WSL, tentam retornar pelo Challenger Series esse ano e ganharam etapas do QS em Maresias, Miguel Pupo escalado na oitava bateria e Deivid Silva na nona.

O novo top do CT 2025, Ian Gouveia, também estava inscrito, mas cancelou sua participação para tratar de uma lesão no quadril e não vai defender o título conquistado no Circuito Banco do Brasil de Surfe no ano passado em São Sebastião. A peruana Arena Rodriguez Vargas, campeã na final estrangeira com a argentina Vera Jarisz, também não vai competir, então novos nomes entrarão na lista de vencedores da etapa da Praia de Maresias.

Mateus Herdy será o primeiro destaque a competir na quinta-feira em Maresias - WSL / Daniel Smorigo

CAMPEÃO SUL-AMERICANO - A expectativa é de que o evento comece pelos homens na quinta-feira. Se isso acontecer, o atual campeão sul-americano da World Surf League, Mateus Herdy, já estreará na segunda bateria a entrar no mar em Maresias. O catarinense poderia ser um dos 40 cabeças de chave da segunda fase, caso tivesse feito a inscrição dentro do prazo. Mateus Herdy vai enfrentar o também catarinense Ryan Martins e o paulista Matheus Neves.

Se ele vencer, irá para a segunda bateria da segunda fase, encabeçada pelo atual campeão brasileiro Weslley Dantas e outro paulista, Fernando Junior. Caso Herdy passe em segundo lugar, já terá que encarar o líder do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024 na terceira bateria, Matheus Navarro, que tenta garantir o convite para o Challenger Series de Saquarema em São Sebastião. O outro cabeça de chave deste confronto é o paulista Ryan Kainalo, que este ano conquistou o bicampeonato sul-americano Pro Junior da WSL.

Matheus Navarro começa a defender a liderança do ranking na seegunda fase - WSL / Daniel Smorigo

CONVITE PARA SAQUAREMA - A batalha pela vaga de convidado do Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil, será iniciada na bateria que vai abrir o Circuito Banco do Brasil de Surfe na quinta-feira em Maresias, com a estreia do saquaremense Daniel Templar. Mais dois concorrentes estão na primeira fase, o capixaba Krystian Kymerson na sexta bateria e o catarinense Leo Casal na 12.a e última da rodada inicial. Os outros doze fazem parte da lista dos 40 cabeças de chave que estrearão na segunda fase.

A relação começa com o argentino Franco Radziunas na primeira bateria, na segunda tem os paulistas Weslley Dantas e Fernando Junior, na terceira Matheus Navarro faz a primeira defesa da liderança do ranking e na quarta tem mais um candidato para tirar o seu convite, o paranaense Peterson Crisanto. Na quinta bateria tem o paulista Kaue Germano, na sexta o argentino vice-líder do ranking, Nacho Gundesen, na décima o carioca Vitor Ferreira, na 11.a o paraibano José Francisco, na 12.a e 13.a os paulistas Wesley Leite e Igor Moraes e na 16.a e última tem Lucas Vicente, líder do ranking da WSL South America, que define o campeão sul-americano da temporada e classifica 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series.

Lucas Vicente lidera a corrida pelo título sul-americano de 2024/2025 da WSL - WSL / Daniel Smorigo

ATIVIDADES EXTRAS - Além das disputas emocionantes que acontecerão nas ondas de Maresias, o Circuito Banco do Brasil de Surfe realiza várias atrações extras para o público nos seus eventos, com aulas de surfe, diversões e atividades físicas para todas as idades, além de campanhas de preservação ambiental. Em Maresias, elas começam logo no primeiro dia, com uma gincana sobre limpeza de praia e separação de resíduos com alunos da rede pública, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente (Semam) de São Sebastião. Também na quinta-feira, acontecerá uma atividade em parceria com a Coopersuss, sobre o ciclo de reciclagem e impacto da poluição marinha.

Na sexta-feira, dia 23, com apoio da Semam e Seduc (Secretaria de Educação de São Sebastião), terá uma atividade educativa de plantio de mudas para alunos da rede pública. Além disso, serão realizadas oficinas de bolas de sementes da Mata Atlântica, com os participantes podendo ajudar a recuperar áreas do litoral norte paulista no projeto RegenerAção. No sábado, a programação extra começa às 9h30 com surfe inclusivo para alunos do Onda Azul São Sebastião, para jovens com autismo e síndrome de Down. Também no sábado, às 15h, acontece o programa Novas Ondas incentivado pela WSL Latin America, com surfistas profissionais interagindo e surfando com alunos do Instituto Esporte e Educação (IEE) de São Sebastião.

Cartaz da etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe em São Sebastião - WSL / WSL Latin America

"Fã e Apoiador do Surfe Brasileiro" é o slogan do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, que promove 5 etapas do Qualifying Series esse ano, valendo pontos para o ranking regional da WSL South America. As três primeiras aconteceram em Torres (RS), Saquarema (RJ) e Marechal Deodoro (AL). A quarta é agora em São Sebastião (SP), que será transmitida ao vivo da Praia de Maresias pelo WorldSurfLeague.com.

BATERIAS DO CIRCUITO BANCO DO BRASIL EM SÃO SEBASTIÃO:

(Baterias sujeitas a alterações até o início da competição)

PRIMEIRA FASE - 3.o=65.o lugar (53 pts) e 4.o=77.o lugar (45 pts):

1.a: Daniel Templar (RJ), Odacir Nonato (SP), Robson Santos (SP), Luan Siqueira (SP)

2.a: Mateus Herdy (SC), Ryan Martins (SC), Matheus Neves (SP)

3.a: Eduardo Motta (SP), Lucas Di Giorge (SP), Eduardo Siqueira (SP), Guilherme Vicentini (SP)

4.a: Pericles Dimitri (PR), Davi Silva (BA), André Pinto (SP), Ian Sato (SP)

5.a: Murillo Coura (SP), Pedro Dib (SP), Sergio Luan (SP), Chandler Ribeiro (SP)

6.a: Krystian Kymerson (ES), Luan Carvalho (SP), Cauã Carriel (SP), Theo Baladi (SP)

7.a: Hizunome Bettero (SP), Thiago Meneses (SP), Gustavo Araujo (SP), Renan Hanada (SP)

8.a: Pedro Araujo (SP), Luis Henrique Araujo (SP), Noah Reina (SP), Arthur Germano (SP)

9.a: Pedro Martins (SP), Kailani Renno (SP), Jonathan Paiva (SP), Guilherme Padial (SP)

10: Cauã Gonçalves (SP), Marcell Neves (SP), Kaua Luz (SP0, Adriano Camargo (SP)

11: Valentin Neves (RJ), Joaquin Muñoz Larreta (ARG), Daniel Duarte (SP), Raoni Rodrigues (SP)

12: Leo Casal (SC), Renan Pulga (SP), Caio Campanella (SP), Nathan Hereda (SP)

SEGUNDA FASE - entrada dos 40 cabeças de chave:

-------3.o=33.o lugar (66 pontos) e 4.o=49.o lugar (60 pts)

1.a: Franco Radziunas (ARG), Philippe Neves (SP), Sunny Pires (RJ), 1.o da 1.a

2.a: Weslley Dantas (SP), Fernando Junior (SP), 1.o da 2.a e 2.o da 1.a da 1.a fase

3.a: Matheus Navarro (SC), Ryan Kainalo (SP), 1.o da 3.a e 2.o da 2.a

4.a: Peterson Crisanto (PR), Cauet Frazão (CE), João Arthur de Holanda (SP), 2.o da 3.a

5.a: Kaue Germano (SP), Luan Ferreyra (PE), Marcos Correa (SP), 1.o da 4.a

6.a: Nacho Gundesen (ARG), Eric Bahia (SP), 1.o da 5.a e 2.o da 4.a

7.a: Rodrigo Saldanha (SP), Thiago Camarão (SP), 1.o da 6.a e 2.o da 5.a

8.a: Miguel Pupo (SP), Wiggolly Dantas (SP), Walley Guimarães (SC), 2.o da 6.a

9.a: Deivid Silva (SP), Wallace Vasco (SC), João Victor Scharnovski (BA), 1.o da 7.a

10: Vitor Ferreira (RJ), Alex Ribeiro (SP), 1.o da 8.a e 2.o da 7.a

11: José Francisco (PB), Gabriel Klaussner (SP), 1.o da 9.a e 2.o da 8.a

12: Wesley Leite (SP), Daniel Adisaka (SP), Mariano Arreyes (ARG), 2.o da 9.a

13: Igor Moraes (SP), Fabricio Rocha (SP), Takeshi Oyama (SC), 1.o da 10.a

14: Rickson Falcão (RJ), Caio Costa (SP), 1.o da 11.a e 2.o da 10.a

15: Felipe Oliveira (SP), Gabriel André (SP), 1.o da 12.a e 2.o da 11.a

16: Lucas Vicente (SC), Diego Aguiar (SP), Yan Sondahl (RJ), 2.o da 12.a

PRIMEIRA FASE - 3.a=17.o lugar (200 pts) e 4.a=19.o lugar (186 pts):

1.a: Julia Luz (SP), Manuela Medeiros (SP), Luana Reis (SP)

2.a: Natalia Gerena (SP), Maeva Guastala (SP), Luiza Savoi (SP), Nalu Carratu (SP)

SEGUNDA FASE - entrada das 12 cabeças de chave:

----1.a e 2.a=Quartas de Final / 3.a=9.o lugar (350 pts) e 4.a=13.o (295 pts)

1.a: Sophia Medina (SP), Sophia Gonçalves (SP), Sol Carrion (SP), 1.a da 1.a

2.a: Daniella Rosas (PER), Julia Duarte (RJ), Kyany Cristina (SP), 2.a da 1.a

3.a: Tainá Hinckel (SC), Vera Jarisz (ARG), Mayara Zampieri (SP), 1.a da 2.a

4.a: Laura Raupp (SC), Alexia Monteiro (SC), Victoria Muñoz Larreta (ARG), 2.a da 2.a