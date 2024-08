Circuito Banco do Brasil de Surfe dá a largada na competição masculina em São Sebastião

O Circuito Banco do Brasil de Surfe abriu a competição masculina na quinta-feira de boas ondas na Praia de Maresias, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Uma neblina chegou a atrasar o início do evento e depois paralisou a competição no meio do dia, que retornou as 15 horas com as seis primeiras baterias da segunda fase, quando estreiam os cabeças de chave desta penúltima etapa de 2024. O líder do ranking do Circuito Banco do Brasil de Surfe, Matheus Navarro, perdeu na sua estreia e treze surfistas têm chances de tirar o seu convite para o Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil, que vai fechar o Challenger Series deste ano na Praia de Itaúna.

Esse convite é oferecido para quem ficar em primeiro lugar no ranking computando somente os resultados nos eventos do Circuito Banco do Brasil de Surfe. Matheus Navarro está na frente desde a sua vitória na primeira das três etapas já realizadas, em Torres, no Rio Grande do Sul. Ele estava se classificando em segundo lugar até o último minuto da bateria, quando o paulista Eduardo Motta surfou duas ondas e ficou o suspense pelas notas. Ele precisava de 6,33 e ganhou 6,37, para superar o catarinense por 12,34 a 12,30 pontos. O vencedor foi o jovem ubatubense Ryan Kainalo, que conquistou o bicampeonato sul-americano Pro Junior Sub-20 da World Surf League esse ano e conseguiu a maior nota do dia, 7,50.

Ryan Kainalo conseguiu a maior nota da quinta-feira na Praia de Maresias - WSL / Daniel Smorigo

"Estou bem feliz. Foi uma onda boa, que eu sabia que tinha potencial, então não poupei nada. Surfei a onda botando o máximo de força em todas as manobras, porque era uma oportunidade que talvez não poderia ter de novo", destacou Ryan Kainalo. "Foi uma bateria difícil porque todos surfam muito bem, ainda mais na primeira, que você tá aquecendo, então estou feliz de ter avançado. Não estou tão bem nesse ranking do QS, mas dá pra correr atrás ainda. Os equipamentos estão bons, a mente está boa e estou feliz de estar vivendo tantas coisas legais, então é só deixar fluir".

Ryan Kainalo conseguiu a maior nota do primeiro dia, logo depois do surfista local de Maresias, Fernando Junior, fazer o maior somatório da quinta-feira, 14,00 pontos somando notas 7,37 e 6,63. Ele é um dos 13 surfistas que têm chances de tirar a liderança no ranking do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024 do Matheus Navarro. Fernando acabou eliminando um concorrente direto pela vaga, Weslley Dantas, junto com o atual campeão sul-americano da World Surf League, Mateus Herdy, que se classificou em segundo lugar.

Fernando Junior estreou em casa com o recorde de pontos do primeiro dia - WSL / Daniel Smorigo

"Eu sabia que tinha que surfar bem, porque a bateria era de alto nível, com o Mateus Herdy campeão mundial Junior, Weslley Dantas campeão brasileiro, o Robson Santos campeão sul-americano", destacou Fernando Junior. "Estou feliz de começar o evento pegando já uma bateria difícil, para soltar o surfe. Eu moro aqui em frente, então essa é a onda que surfo todos os dias. Surfei a semana inteira aqui, estou com uma prancha muito boa e é isso. É surfar feliz, fazer o que sei de melhor e o resultado é consequência, então vamo que vamo".

Além de Fernando Junior, mais três concorrentes diretos pelo convite para o Challenger Series de Saquarema, avançaram para a terceira fase desta penúltima etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024. O argentino Franco Radziunas passou em segundo lugar no confronto vencido pelo surfista de Buzios, Sunny Pires, que abriu a segunda fase depois da neblina finalmente dissipar em Maresias. Para superar os 1.561 pontos do Matheus Navarro, Franco Radziunas, bem como o paraibano José Francisco e o catarinense Leo Casal, têm que chegar nas semifinais em São Sebastião.

Matheus Navarro perdeu nos minutos finais e agora fica na expectativa - WSL / Daniel Smorigo

Os principais concorrentes se classificaram nas últimas baterias do dia. O paranaense Peterson Crisanto já subiu do quarto para o terceiro lugar e precisa chegar nas quartas de final para ultrapassar Matheus Navarro. Peterson já fez parte da elite mundial da World Surf League, morou em São Sebastião quando era mais jovem e está ficando na casa da família Pupo em Maresias. Ele conhece bem essa onda e começou forte, com nota 7,17, para liderar toda a bateria contra o cearense Cauet Frazão e os paulistas que acabaram sendo eliminados, João Arthur e Lucas Di Giorgi.

"Infelizmente o Matheus (Navarro) perdeu, mas por outro lado, foi bom pra gente que está disputando essa vaga. É um incentivo a mais pra dar um gás e, se Deus quiser, vou conseguir essa vaga tão cobiçada do Circuito Banco do Brasil", disse Peterson Crisanto. "Está bem legal o mar, eu consegui abrir a bateria com uma nota boa, estou me sentindo bem, a prancha está muito boa e eu adoro Maresias. Estou ficando na casa da família Pupo, já morei aqui 4 anos em Camburi durante minha adolescência, então tenho boas lembranças e estou amarradão de fazer uma boa apresentação na primeira bateria".

Peterson Crisanto liderou toda a sua bateria de estreia na Praia de Maresias - WSL / Daniel Smorigo

Já o vice-líder do ranking do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, o argentino Nacho Gundesen, passou um sufoco na bateria que fechou a quinta-feira. Ele só surfou a primeira onda quando restavam 6 minutos, depois conseguiu outra melhor que o levou da última para a segunda posição. Ele tirou um surfista local de Maresias, Eric Bahia, barrado junto com o jovem Davi Jihad. O vencedor foi outro paulista, Pedro Dib, mas Nacho avançou e assume a ponta do ranking se ficar em nono lugar em São Sebastião. Ou seja, tem que passar a próxima e ficar no mínimo em terceiro na da quarta fase.

"Acho que essas coisas a gente deixa pra galera da matemática (risos). A gente só quer surfar mesmo, o que temos que fazer é dentro d´água, então é voltar pra casa, assistir essa bateria de hoje, corrigir os erros e voltar com tudo na próxima", disse Nacho Gundesen. "Acabei sentindo um pouco da pressão na primeira onda, caí, surfei mal, mas a competição é feita de desafios e foi mais um desafio ganho. Era uma bateria difícil, com o local Eric Bahia, o Pedro Dib também mora por aqui, então mantive minha estratégia e acabou que deu certo. Estou feliz de ter passado essa e vamos pra próxima".

Nacho Gundesen buscou a classificação nos últimos minutos da bateria - WSL / Daniel Smorigo

TREZE CONCORRENTES - O argentino Nacho Gundesen mora há muitos anos em Florianópolis (SC) e é o principal candidato para ficar com o convite para o Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil. Depois, tem Peterson Crisanto tendo que chegar nas quartas de final para tirar o primeiro lugar no ranking do Matheus Navarro, assim como o atual líder no ranking sul-americano da World Surf League e vencedor da segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe em Saquarema, Lucas Vicente. Ele vai estrear na última bateria da segunda fase nesta sexta-feira em Maresias.

A lista dos 13 concorrentes pela vaga, prossegue com Franco Radziunas, José Francisco e Leo Casal precisando chegar nas semifinais para superar os 1.561 pontos do Matheus Navarro. Outros três conseguem isso só se passarem para a final, o capixaba Krystian Kymerson e os paulistas Igor Moraes e Wesley Leite. Mais quatro somente com a vitória no Circuito Banco do Brasil de Surfe de São Sebastião, o local Fernando Junior, o também paulista Gabriel André e dois surfistas do Rio de Janeiro, Vitor Ferreira e Rickson Falcão.

NOVOS TALENTOS - Além de realizar eventos valendo pontos para os rankings regionais da WSL South America, que definem os títulos sul-americanos da temporada e classificam 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series, um dos objetivos do Circuito Banco do Brasil de Surfe é descobrir novos talentos do surfe brasileiro, oferecendo oportunidades para que participem de eventos da World Surf League. Nas 11 etapas realizadas desde 2022, um total de 204 surfistas aproveitou a chance de competir pela primeira vez de uma etapa do WSL Qualifying Series (QS), 165 na categoria masculina e 39 na feminina.

Raoni Rodrigues, 10 anos, foi o participante mais jovem em São Sebastião - WSL / Daniel Smorigo

Nesta quarta etapa de 2024 em São Sebastião, 32 surfistas participam de uma etapa da World Surf League pela primeira vez esse ano e 19 estão estreando no Circuito Banco do Brasil de Surfe só na categoria masculina. Na feminina, que deve ser iniciada nesta sexta-feira, serão dez jovens surfistas do litoral paulista aproveitando a oportunidade de competir em etapas do Qualifying Series pela primeira vez. Na quinta-feira, um surfista de apenas 10 anos de idade, Raoni Rodrigues, viveu essa experiência.

Ele terminou em último lugar na bateria que o argentino Joaquin Muñoz Larreta fez os recordes da primeira fase. O único dos surfistas que vestiram a lycra de competição da World Surf League e do Circuito Banco do Brasil de Surfe pela primeira vez e que conseguiu ganhar sua bateria, foi Arthur Germano. Ele é de São Sebastião e derrotou os também paulistas Pedro Araujo, Noah Reina e o carioca Luis Henrique Araujo.

"Estou muito feliz, é o primeiro QS que estou participando, tava mais focado no freesurf, nas viagens, mas consegui boas notas, surfei boas ondas e estou feliz por passar a bateria", disse Arthur Germano, que também comentou sobre a chance de competir em um evento da WSL. "É bem legal essa iniciativa do Banco do Brasil por essa oportunidade, porque muitos surfistas não têm patrocínio. Fica bem difícil pelos custos que são altos, mas pra gente que é daqui, é muito bom pra molecada poder competir em um evento importante, mesmo sem ter muitas condições".

Arthur Germano venceu a primeira bateria que disputou em etapas da WSL - WSL / Daniel Smorigo

ATIVIDADES EXTRAS - Além do show de surfe garantido nas ondas de Maresias, o Circuito Banco do Brasil de Surfe realiza atrações extras para o público nas etapas, com aulas de surfe, diversões e atividades físicas para todas as idades, além de campanhas de preservação ambiental. No primeiro dia, cerca de 80 alunos do projeto Buscapé Boiçucanga, do Instituto Esporte e Educação e da Guarda Mirim Municipal, aprenderam mais sobre como lidar com os resíduos que produzimos a partir da história do evento de surfe.

Primeiro, aconteceu a gincana para limpeza da praia e esses materiais foram usados na oficina de reciclagem, separados em 3 grupos: materiais recicláveis, orgânicos e rejeito, aquilo que não pode ser reciclado ou reaproveitado. Ainda com a ajuda da cooperativa de reciclagem de São Sebastião, os resíduos recicláveis foram colocados em sacos azuis e os rejeitos, nos de cor preta, depois foram pesados para então seguirem para seu destino final: a reciclagem ou o aterro sanitário. Todo esse conhecimento absorvido pelos alunos de 7 a 17 anos vai ser levado para além do evento e chegará nas casas, pais e pessoas com quem os alunos convivem, sendo replicado e ajudando mais pessoas a cuidar melhor do planeta.

Crianças participando da ativação ambiental na Praia de Maresias - WSL / Daniel Smorigo

"Fã e Apoiador do Surfe Brasileiro" é o slogan do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, que promove 5 etapas do Qualifying Series esse ano, valendo pontos para o ranking regional da WSL South America. As três primeiras aconteceram em Torres (RS), Saquarema (RJ) e Marechal Deodoro (AL). A quarta é agora em São Sebastião (SP), que está sendo transmitida ao vivo da Praia de Maresias pelo WorldSurfLeague.com.