Continuação do Circuito Banco do Brasil de Surfe é adiada para o sábado em São Sebastião

A sexta-feira amanheceu com ondas muito pequenas na Praia de Maresias e a continuação do Circuito Banco do Brasil de Surfe foi adiada para o sábado em São Sebastião. A decisão aconteceu na quarta chamada do dia, as 13h30, após reunião com as surfistas da competição feminina. As previsões indicam que as condições estarão melhores no sábado e a primeira chamada foi antecipada para reiniciar o evento às 7h00. A comissão técnica decidirá qual a categoria entrará no mar primeiro, se a masculina ou a feminina. Na sexta-feira não teve competição, mas as atividades extras para o público rolaram durante todo o dia na Praia de Maresias.

"Nosso objetivo é sempre encontrar as melhores condições para os surfistas competirem e ficamos na expectativa para dar início na categoria feminina, pois a masculina já começou na quinta-feira", destacou Roberto Perdigão, Tour Manager da WSL Latin America. "As ondas estavam pequenas de manhã, então fizemos a primeira chamada as 7h30, a segunda as 9h00, outra as 10h00 e essa agora das 13h30 só para as meninas. Existia a possibilidade de ter mais ondas com a maré subindo, mas nada disso aconteceu. Então fizemos essa última reunião com as participantes e todas escolheram deixar para competir amanhã (sábado), que as condições estarão melhores, com ondas maiores".

Roberto Perdigão com as jovens surfistas da primeira fase feminina - WSL / Daniel Smorigo

"Com esse dia off, sem competição, vamos então marcar a chamada de amanhã mais cedo, as 6h30 para começar as 7h00. A gente vai então avaliar se começa com as meninas ou se continua a segunda fase do masculino", disse Roberto Perdigão. "Se começar pelas meninas, podemos fazer a primeira fase, a segunda e as quartas de final, para depois seguir com o masculino até o fim do dia. A previsão é de o mar estar bem grande no domingo, então poderemos ter condições mais desafiadoras para fechar o evento".

As ondas realmente estavam pequenas na sexta-feira, com poucas séries entrando na Praia de Maresias desde as primeiras horas da manhã em São Sebastião. Esta quarta das cinco etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, decide quem ganhará os convites (wildcards) para participar do Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil, que vai fechar o Challenger Series nos dias 12 a 20 de outubro na Praia de Itaúna. Vence quem ficar na primeira colocação do ranking especial computando os pontos somente dos resultados das 4 etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe.

Sexta-feira de ondas muito pequenas na Praia de Maresias - WSL / Daniel Smorigo

Na quinta-feira, o líder Matheus Navarro perdeu e 12 surfistas têm chances de tirar o seu convite na Praia de Maresias. No feminino, Laura Raupp está na frente, mas já disputa o Challenger Series esse ano, então não precisa do convite. É a mesma situação da vice-líder, Daniella Rosas, do Peru. Então, quem está ficando com o convite para o Challenger Series de Saquarema, é a carioca Julia Duarte, terceira colocada no ranking das 3 etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe realizadas esse ano. Julia também participou da reunião que decidiu o adiamento da competição na sexta-feira.

"Hoje realmente tava muito pequeno o mar, amanhã (sábado) vai ter um tamanho maior e acho que o surfe feminino, as meninas, estão surfando bem. Acredito que podemos mostrar nosso potencial em ondas melhores", disse Julia Duarte, que vai estrear na segunda bateria da segunda fase, junto com Daniella Rosas e a paulista Kiany Cristina. "Amanhã e domingo vai estar grande e bora pra cima. Estou disputando a vaga pro Challenger Series de Saquarema e vamos com tudo".

Roberto Perdigão com Julia Duarte na reunião com atletas da sexta-feira - WSL / Daniel Smorigo

ATIVIDADES EXTRAS - Na sexta-feira não teve show de surfe dentro d´água, mas as atividades extras para o público rolaram o dia todo na Praia de Maresias. Foram realizadas duas ações sobre preservação ambiental para alunos da rede pública, com apoio da Secretarias Municipais de Educação (Seduc) e de Meio Ambiente (Semam) de São Sebastião. Na parte da manhã, fizeram o plantio de árvores nativas na Rua 14 e colocaram placas com os nomes das espécies e podem acompanhar o crescimento.

De tarde, outra turma participou da oficina de bolas-sementes da Mata Atlântica que doadas para dois projetos: o primeiro trabalha educação ambiental de crianças com jardins polinizadores no viveiro municipal e o segundo, recupera 203 hectares do litoral norte paulista.

No sábado, se a previsão de chuva deixar, a programação começa às 10h com surfe inclusivo para alunos do Onda Azul São Sebastião, para jovens com autismo e síndrome de Down. Também no sábado, de tarde acontece o programa Novas Ondas incentivado pela WSL Latin America, com surfistas profissionais interagindo e surfando com alunos do Instituto Esporte e Educação (IEE) de São Sebastião.

Ação de plantio de mudas na Rua 14 na sexta-feira na Praia de Maresias - WSL / Daniel Smorigo

"Fã e Apoiador do Surfe Brasileiro" é o slogan do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, que promove 5 etapas do Qualifying Series esse ano, valendo pontos para o ranking regional da WSL South America. As três primeiras aconteceram em Torres (RS), Saquarema (RJ) e Marechal Deodoro (AL). A quarta é agora em São Sebastião (SP), que está sendo transmitida ao vivo da Praia de Maresias pelo WorldSurfLeague.com.

PRÓXIMAS BATERIAS DO CIRCUITO BANCO DO BRASIL DE SURFE:

PRIMEIRA FASE - 3.a=17.o lugar (200 pts) e 4.a=19.o lugar (186 pts):

1.a: Julia Luz (SP), Manuela Medeiros (SP), Luana Reis (SP)

2.a: Natalia Gerena (SP), Maeva Guastala (SP), Luiza Savoi (SP), Nalu Carratu (SP)

SEGUNDA FASE - entrada das 12 cabeças de chave:

----1.a e 2.a=Quartas de Final / 3.a=9.o lugar (350 pts) e 4.a=13.o lugar (295 pts)

1.a: Sophia Medina (SP), Sophia Gonçalves (SP), Sol Carrion (SP), 1.a da 1.a da 1.a fase

2.a: Daniella Rosas (PER), Julia Duarte (RJ), Kyany Cristina (SP), 2.a da 1.a

3.a: Tainá Hinckel (SC), Vera Jarisz (ARG), Mayara Zampieri (SP), 1.a da 2.a

4.a: Laura Raupp (SC), Alexia Monteiro (SC), Victoria Muñoz Larreta (ARG), 2.a da 2.a

SEGUNDA FASE - 3.o=33.o lugar (66 pontos) e 4.o=49.o lugar (60 pts):

-----------as 6 primeiras fecharam a quinta-feira

7.a: Rodrigo Saldanha (SP), Thiago Camarão (SP), Luan Carvalho (SP), Murillo Coura (SP)

8.a: Miguel Pupo (SP), Wiggolly Dantas (SP), Walley Guimarães (SC), Krystian Kymerson (ES)

9.a: Deivid Silva (SP), Wallace Vasco (SC), João Victor Scharnovski (BA), Hizunome Bettero (SP)

10: Vitor Ferreira (RJ), Alex Ribeiro (SP), Arthur Germano (SP), Thiago Meneses (SP)

11: José Francisco (PB), Gabriel Klaussner (SP), Kailani Renno (SP), Pedro Araujo (SP)

12: Wesley Leite (SP), Daniel Adisaka (SP), Mariano Arreyes (ARG), Pedro Martins (SP)

13: Igor Moraes (SP), Fabricio Rocha (SP), Takeshi Oyama (SC), Cauã Gonçalves (SP)

14: Rickson Falcão (RJ), Caio Costa (SP), Joaquin Munoz Larreta (ARG), Marcell Neves (SP)

15: Felipe Oliveira (SP), Gabriel André (SP), Renan Pulga (SP), Daniel Duarte (SP)

16: Lucas Vicente (SC), Diego Aguiar (SP), Yan Sondahl (RJ), Leo Casal (SC)