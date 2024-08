Circuito Banco do Brasil de Surfe finaliza a etapa de São Sebastião na manhã do domingo

O Circuito Banco do Brasil de Surfe decide os títulos da etapa de São Sebastião na manhã deste domingo no litoral norte de São Paulo. As ondas subiram no sábado na Praia de Maresias e as condições devem continuar desafiadoras no último dia. A carioca Julia Duarte já garantiu um dos convites para o Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil, que vai fechar o Challenger Series 2024 em outubro. O outro segue com Matheus Navarro, mas cinco surfistas ainda podem tirar o "wildcard" do catarinense. A batalha final será transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

No sábado foram realizadas 27 baterias no mar difícil da Praia de Maresias, 18 da categoria masculina e 9 da feminina, porque a última quarta de final foi cancelada por causa da chuva e visibilidade no fim da tarde. Este duelo ficou para abrir o domingo, às 7h00 em São Sebastião. Nele está a líder do ranking do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024 e da temporada 2024/2025 da WSL South America, Laura Raupp, com a paulista de apenas 14 anos, Maeva Guastala, que passou a bateria que tirou a atual campeã sul-americana, Tainá Hinckel, surfista do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, no Taiti.

Laura Raupp lidera os rankings da WSL South America e do Circuito Banco do Brasil - WSL / Daniel Smorigo

Quem vencer a bateria da catarinense Laura Raupp com a ubatubense Maeva Guastala, vai enfrentar na segunda semifinal a argentina vice-campeã desta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe em São Sebastião no ano passado, Vera Jarisz. A primeira será entre a peruana tricampeã sul-americana da World Surf League, Daniella Rosas, e a paulista Sophia Gonçalves. Daniella ganhou o confronto de duas surfistas do Challenger Series que abriu as quartas de final, contra outra local de Maresias, Sophia Medina.

"Eu gosto bastante de ondas grandes. No Peru tem muita onda grande e é bem normal a gente surfar de 2 metros pra cima, então vir aqui e encontrar ondas grandes para surfar com prancha maior, parece ser melhor para mim", disse Daniella Rosas. "Eu tentei ficar mais tranquila possível, porque aqui o mar muda muito e estou superfeliz de ter passado essa bateria com a Sophia (Medina). Ela está superbem no Challenger, é muito minha amiga e espero que o nível do surfe feminino continue crescendo".

Daniella Rosas ganhou o duelo de Challenger Series com Sophia Medina - WSL / Daniel Smorigo

Sua próxima adversária, Sophia Gonçalves, é uma das melhores amigas da Sophia Medina e derrotou a carioca Julia Duarte na segunda quarta de final. Julia já tinha cumprido seu grande objetivo, que era garantir o convite para disputar a etapa do Challenger Series em Saquarema, oferecido para quem ficar em primeiro lugar no ranking das 4 etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024. Julia é a terceira colocada e ficou com o convite porque a líder, Laura Raupp, bem como a vice-líder, Daniella Rosas, já fazem parte do grupo de surfistas da América do Sul que disputam o Challenger Series esse ano.

"Estou muito feliz, porque eu quero muito ir pro Challenger Series", disse Julia Duarte, depois de se classificar junto com Daniella Rosas na bateria da segunda fase contra as jovens paulistas Kiany Cristina e Manuela Medeiros. "Estou muito feliz pela chance de mostrar meu potencial, porque sempre foi meu sonho disputar o Challenger para tentar entrar no CT. Até porque rola em ondas que eu gosto, fortes e grandes, então vou treinar muito pra conseguir dar meu melhor em Saquarema. Eu tenho casa lá, vou estar junto com minha família, meus amigos, então quero ir com tudo".

Julia Duarte ganhou o convite para o Challenger Series de Saquarema - WSL / Daniel Smorigo

Enquanto na categoria feminina já foram definidas três das quatro semifinalistas, com Vera Jarisz ganhando o duelo argentino com Victoria Muñoz Larreta, na masculina foram decididos os 16 surfistas que ainda irão disputar classificação para as quartas de final no domingo. Metade deles são do litoral paulista, três são do Rio de Janeiro, dois de Santa Catarina, um do Espírito Santo, um da Paraíba e um da Argentina.

DESTAQUE DO DIA - Uma das melhores baterias deste ano em Maresias, foi a segunda da terceira fase, que registrou novos recordes nesta quarta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe. O atual campeão sul-americano da World Surf League, Mateus Herdy, comandou o show recebendo nota 8,67 na melhor onda, que somou com 6,50 para fazer o maior placar do campeonato, 15,17 pontos. O bicampeão sul-americano Pro Junior da WSL em 2023 e 2024, Ryan Kainalo, também destruiu uma onda que valeu a segunda maior nota do evento, 7,93, para avançar em segundo lugar.

Mateus Herdy bateu todos os recordes deste ano na Praia de Maresias - WSL / Daniel Smorigo

"Eu to achando o mar irado, tem vento pros aéreos, tem direita, tem esquerda. O mar tá difícil e acho que se tivesse perdido, ia falar que tá ruim, mas teve muitas oportunidades, então não dá pra reclamar não", disse Mateus Herdy. "E acho que eu to ficando velho já (risos). A primeira vez que eu competi com o Ryan (Kainalo), ele tinha 1 metro e meio, hoje tem 2 metros (risos) e tá quebrando. Só fiquei triste que o Petersinho (Peterson Crisanto) se machucou. A gente veio junto pra cá, estamos na casa do Miguel (Pupo), dormindo no mesmo quarto, então fiquei triste, mas esporte é assim né".

BATALHA PELO CONVITE - O paranaense Peterson Crisanto estava nessa bateria que o Mateus Herdy e o Ryan Kainalo bateram os recordes do campeonato. Ele é o terceiro colocado no ranking do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, estava na briga direta pelo convite para o Challenger Series de Saquarema, mas torceu o tornozelo e saiu do mar já com o pé muito inchado. O sábado começou com 12 surfistas tendo chances de tirar a liderança do catarinense Matheus Navarro, que perdeu na sua estreia em Maresias e está na expectativa se permanecerá na frente.

Ryan Kainalo - WSL / Daniel Smorigo

Peterson Crisanto e outros seis saíram da briga no sábado, mas cinco ainda seguem na disputa pelo convite para o Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil. A classificação mais dramática foi a do vice-líder do ranking, Nacho Gundesen. Assim como na quinta-feira, o argentino ficou quase toda a bateria sem surfar e só pegou ondas nos minutos finais. Agora foi nos últimos segundos que Nacho achou a onda para avançar em segundo lugar, na bateria vencida por outro concorrente direto pela liderança do ranking do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, o capixaba Krystian Kymerson.

"Caraca, estou com uma dificuldade de pegar a primeira onda bizarra e na próxima vou sair pegando tudo que aparecer né", disse Nacho Gundesen, aliviado após o anúncio da nota que precisava para superar o paulista Marcos Correa. "Estou feliz por novamente conseguir resolver no finalzinho. Mas, caraca, que situação, que sofrimento estou dando pra minha família, meus amigos. O importante é que estou passando e é isso, campeonato é assim mesmo e estou feliz de ter passado mais essa".

Nacho Gundesen conseguiu a classificação na onda dos últimos segundos - WSL / Daniel Smorigo

VAGAS NAS QUARTAS - O argentino Nacho Gundesen terá um duro desafio na bateria que vai abrir a quarta fase, valendo as duas primeiras vagas para as quartas de final do Circuito Banco do Brasil de Surfe de São Sebastião. Ele vai encarar dois surfistas do Challenger Series, o experiente ex top do CT e local de Maresias, Miguel Pupo, o seu grande amigo Mateus Herdy e um jovem talento de Buzios, Sunny Pires. Nacho Gundesen ultrapassa o líder, Matheus Navarro, até se perder em terceiro lugar, mas o convite ficaria ameaçado ainda pelos outros quatro concorrentes que se classificaram para o domingo.

O bicampeão brasileiro, Krystian Kymerson, precisa chegar na final para superar os 1.561 pontos do líder. O capixaba está na segunda batalha por duas vagas nas quartas de final, contra três surfistas do litoral paulista, Ryan Kainalo de Ubatuba, Eduardo Motta do Guarujá e Rodrigo Saldanha, que é de São Sebastião e igualou a nota 8,67 recorde do Mateus Herdy com um aéreo. Na terceira bateria, tem mais dois concorrentes pela liderança do ranking, o paraibano José Francisco que há muitos anos mora em Florianópolis (SC) e o carioca Vitor Ferreira, contra mais dois paulistas, Caio Costa e Renan Pulga.

José Francisco - WSL / Daniel Smorigo

José Francisco, mais conhecido por Fininho, também foi um dos destaques do sábado acertando vários aéreos nas duas baterias que disputou. Ele já subiu do sétimo para o quinto lugar no ranking do Circuito Banco do Brasil de Surfe e precisa chegar nas semifinais para superar a pontuação do líder, Matheus Navarro. Já para Vitor Ferreira e para o último concorrente, Rickson Falcão, só interessa a vitória na Praia de Maresias. Rickson vai disputar as últimas vagas para as quartas de final com o catarinense Wallace Vasco e mais dois surfistas do litoral norte paulista, Daniel Adisaka e Cauã Gonçalves.

"Fã e Apoiador do Surfe Brasileiro" é o slogan do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, que promove 5 etapas do Qualifying Series esse ano, valendo pontos para o ranking regional da WSL South America. As três primeiras aconteceram em Torres (RS), Saquarema (RJ) e Marechal Deodoro (AL). A quarta é agora em São Sebastião (SP) e está sendo transmitida ao vivo da Praia de Maresias pelo WorldSurfLeague.com.