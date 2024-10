Circuito Banco do Brasil de Surfe começa nesta quinta-feira na Praia de Miami em Natal

O Circuito Banco do Brasil de Surfe com o slogan "Fã e Apoiador do Surfe Brasileiro", abre nesta quinta-feira a inédita etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) no Rio Grande do Norte. Uma das atrações é a participação do campeão mundial e olímpico, Italo Ferreira, que vai competir pela primeira vez no seu estado, depois que entrou na elite da WSL em 2014. Na Praia de Miami, em Natal, será disputada a quinta e última etapa do Circuito de Surfe promovido pelo Banco do Brasil, que faz parte do Festival Tamo Junto BB, que terá competições de vôlei de praia, skate, corrida de rua e shows musicais todas as noites na Arena das Dunas.

Com tantas modalidades rolando já a partir desta quarta-feira, este é o maior evento esportivo do Brasil e da história do Rio Grande do Norte. Toda a equipe de surfistas patrocinados pelo Banco do Brasil, estará nesta semana em Natal. O bicampeão mundial Filipe Toledo, a medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris, Tatiana Weston-Webb, e a atual campeã sul-americana da WSL, Tainá Hinckel, vão prestigiar todos os eventos do Festival Tamo Junto BB. Já Italo Ferreira, a duas vezes vice-campeã mundial, Silvana Lima, e Juliana dos Santos, também vão competir no Circuito Banco do Brasil de Surfe em Natal.

Italo Ferreira foi o campeão da etapa brasileira do CT esse ano em Saquarema - WSL / Daniel Smorigo

Italo Ferreira fez uma sessão de treinos na manhã da terça-feira e já prometeu que quer a vitória no campeonato. O "Brabo" está escalado na oitava das 16 baterias da segunda fase e os primeiros que terão o privilégio de enfrentar o campeão mundial, são Emanoel Tobias, Gabriell Teixeira e Jeová Rodrigues. Outra grande estrela é Jadson André, que está se recuperando de uma lesão e vai estrear no confronto seguinte. Jadson ficou 11 temporadas na elite dos melhores surfistas do mundo e outros potiguares que também representaram o Brasil no CT, foram Joca Junior, Danilo Costa e Marcelo Nunes.

"A região do Rio Grande do Norte é uma das principais para o surfe brasileiro, um verdadeiro berço de grandes nomes da modalidade", destaca Ivan Martinho, presidente da World Surf League na América Latina. "Por isso, é importante realizarmos eventos como o Circuito Banco do Brasil de Surfe em Natal, para termos a oportunidade de descobrir novos talentos no país, além de apoiar e servir de vitrine para o esporte, que tem se popularizado entre as novas gerações".

O Rio Grande do Norte é um dos maiores celeiros do surfe brasileiro. O primeiro a projetar o surfe potiguar nacionalmente, foi Felipe Dantas, vice-campeão brasileiro profissional em 1989 e que também participou de várias etapas do Circuito Mundial nos anos 80 e 90. Da geração dele, outro nome forte de Natal, é o do Sérgio Testinha. Depois, surgiu Joca Júnior sendo o primeiro surfista da história a ser campeão brasileiro amador em 1989, profissional em 1996 e da categoria master também. Ainda teve Aldemir Calunga, Rodrigo Jorge, Fabricio Junior, entre outros, conquistando títulos brasileiros amadores nos anos 90 e, mais recentemente, Israel Junior, de Baía Formosa, foi campeão brasileiro profissional em 2022.

Joca Junior agora acompanha o filho, Samuel Joca, nas competições - WSL / Thiago Diz

NOVA GERAÇÃO POTIGUAR - Aldemir Calunga hoje realiza um importante projeto de surfe inclusivo, levando pessoas com necessidades especiais para pegar ondas também. Já Joca Junior agora acompanha seu filho, Samuel Joca, nas competições. Outro talento de mais uma geração promissora do surfe potiguar é Mateus Sena, que já conquistou o título de campeão panamericano em 2022. Ambos conseguiram seus melhores resultados no Circuito Banco do Brasil de Surfe na primeira etapa deste ano em Torres, no Rio Grande do Sul. Joquinha foi até as quartas de final e Mateus fez a sua primeira final em eventos do QS, vencida pelo catarinense Matheus Navarro.

O Circuito Banco do Brasil de Surfe estreou em 2022 com três eventos e em 2023 cresceu para cinco etapas do Qualifying Series, valendo pontos para o ranking regional da WSL South America, que define os títulos sul-americanos da temporada e classifica 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series, circuito de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour (CT). Neste ano, também são cinco e a largada foi no Rio Grande do Sul. Depois, passou por Saquarema no Rio de Janeiro, pela Praia do Francês em Marechal Deodoro, Alagoas, e pela Praia de Maresias, em São Sebastião, São Paulo.

O argentino Nacho Gundesen lidera o ranking do Circuito Banco do Brasil de Surfe - WSL / Daniel Smorigo

POTIGUAR NA BRIGA - O Circuito Banco do Brasil de Surfe também produz um ranking próprio, computando somente os resultados das suas cinco etapas, para definir o campeão e a campeã da temporada. A jovem catarinense Laura Raupp ganhou 3 das 4 etapas disputadas e já garantiu o título de 2024 por antecipação. Mas, o masculino ainda tem 15 surfistas com chances matemáticas de ser campeão no ranking liderado pelo argentino Nacho Gundesen. Mateus Sena é um deles, está em sexto lugar e vai decidir o título em casa. Ele vai estrear na 12.a das 16 baterias da segunda fase.

"Animal ter esse primeiro QS da história em casa, com presenças ilustres como o Italo Ferreira e o Jadson André competindo, o Filipe Toledo e a Tatiana Weston-Webb vindo assistir, colocando o surfe do Rio Grande do Norte num outro patamar", acredita Mateus Sena. "Nós somos campeões brasileiros, panamericano, campeão mundial, campeão olímpico, então a gente merecia um evento desse aqui no nosso estado. A expectativa está lá em cima, quero fazer boas baterias e mostrar meu surfe, pra galera local torcer pela gente. É um momento incrível pro surfe do Rio Grande do Norte, estou muito feliz de fazer parte disso e acho que vai ser um divisor de águas pro nosso estado, então quero tentar deixar esse título em casa".

Mateus Sena voando nas ondas de Torres no Rio Grande do Sul - WSL / Daniel Smorigo

NOVOS TALENTOS - Um dos objetivos do Circuito Banco do Brasil de Surfe é descobrir novos talentos no surfe brasileiro. Especialmente, oferecer a oportunidade para que eles participem de eventos da World Surf League. Nas 12 etapas realizadas desde 2022, um total de 225 surfistas aproveitou a chance de competir pela primeira vez em etapas do Qualifying Series - 181 na categoria masculina e 44 na feminina. Foram 93 estreantes nas 3 etapas de 2022 (76 homens e 17 mulheres), 72 nas 5 etapas de 2023 (58 homens e 14 mulheres) e 60 nas 4 primeiras de 2024 (47 homens e 13 mulheres).

Nesta quinta e última etapa em Natal, não será diferente. Surfistas não só do Rio Grande do Norte, como também do Ceará, Paraíba, Pernambuco, irão vestir a lycra de competição da World Surf League pela primeira vez no Circuito Banco do Brasil de Surfe. O mais jovem deles é Davi Lima, de 14 anos, que é local da Praia de Miami. Outros dois tem 15 anos apenas, Vinicius Trindade e Jhosefy Lima e Silva. E tem alguns inscritos bem mais experientes também, que vão aproveitar a oportunidade de participar de uma etapa do QS, como Bruno Grilo de 54 anos e Marco Aurélio, o Leléu, com 63 anos.

A Arena das Dunas vai sediar as outras modalidades e shows do Festival Tamo Junto BB - WSL / Aldair Santos

FESTIVAL TAMO JUNTO BB - A última etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024 faz parte da programação do Tamo Junto BB, um Festival de Esportes e Música que vai agitar a capital do Rio Grande do Norte. O campeonato de surfe inédito da World Surf League em Natal, será na Praia de Miami e as outras modalidades olímpicas patrocinadas pelo Banco do Brasil, vão rolar na Arena das Dunas. A nona e penúltima etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, já começa na quarta-feira. No fim de semana, tem a etapa final do Vert Battle de Skate, com os campeões mundiais Augusto Akio, Gui Khury e Raicca Ventura, além de Demo Sessions de grandes estrelas, como Bob Burnquist, Felipe Nunes e Nando Araujo.

No domingo, das 6h00 às 10h00, terá a Corrida de Rua para todas as idades, com percursos de 1 km, 5 km e 10 km, um evento especial para corredores iniciantes e experientes. Também na Arena das Dunas, será instalada a Arena Gamer com muita interatividade e adrenalina, nos gameplays com Just Dance e desafios contra profissionais, além de Meet & Greet com os influenciadores Matheus Ueta, Jeff Bala e Julia Barni.

SHOWS MUSICAIS - A programação musical também promete agitar a Arena das Dunas. No dia 1 de novembro, sexta-feira, no palco principal vai ter show de Oriente, Vanessa da Mata e Nando Reis, no dia 2 as atrações serão Attooxaa, Lexa e Jão. Nos dias 1, 2 e 3, artistas potiguares também estarão se apresentando no Palco Villa BB. Todos os shows e competições na Arena das Dunas terão entradas gratuitas, mas é necessário se cadastrar antes. Mais informações no site tamojuntobb.com.br.

Cartaz da última etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024 em Natal - WSL / WSL Latin America

"Fã e Apoiador do Surfe Brasileiro" é o slogan do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, que iniciou em Torres (RS) e passou por Saquarema (RJ), Marechal Deodoro (AL), São Sebastião (SP) e está sendo encerrado nesta semana na Praia de Miami, com total apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, da Prefeitura Municipal de Natal e da Federação de Surf do Rio Grande do Norte. Todas as cinco etapas são transmitidas ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

BATERIAS DO CIRCUITO BANCO DO BRASIL DE SURFE: (Baterias sujeitas a alterações até o início do campeonato)

PRIMEIRA FASE - 3.o=65.o lugar (53 pontos) e 4.o=69.o lugar (52 pts):

1.a: Rafael Melo (RN), Sidney Silva (RN), Patrick Alves (RN), Vando Souza (RN)

2.a: Italo Gomes (RN), Vinicius Trindade (RN), Jhosefy Lima e Silva (RN)

3.a: Daniel Domingos (RN), Caio Lima (RN), João Victor Santos (RN), Alef Kleberson (RN)

4.a: Lucas Silva (RN), Isaias Souza (RN), Johnny Ferreira (RN)

SEGUNDA FASE - entrada dos 56 cabeças de chave:

------3.o=33.o lugar (66 pontos) e 4.o=49.o lugar (60 pts)

1.a: José Francisco (PB), Arthur Chaves (RN), Jonathan Freitas (RN), 1.o da 1.a da 1.a fase

2.a: Gabriel André (SP), Joakim Alm (SUE), Yuri Barros (PB), Carlos Cabral (RN)

3.a: Igor Moraes (SP), Arthur Alves (RN), José Junior (RN), 1.o da 2.a da 1.a fase

4.a: Daniel Adisaka (SP), Weslley Dantas (SP), Paulo Vilar (RN), Cleodom Souza (RN)

5.a: Wesley Leite (SP), Deyvson Santos (RN), Kellysson Gois (RN), 1.o da 3.a

6.a: Vitor Ferreira (RJ), Kayan Medeiros (RN), Lucas Felipe (RN), Paulo Henrique (RN)

7.a: Takeshi Oyama (SC), Douglas Nunes (RN), Adauto Sena (RN), 1.o da 4.a

8.a: Italo Ferreira (RN), Emanoel Tobias (RN), Gabriell Teixeira (RN), Jeová Rodrigues (RN)

9.a: Jadson André (RN), Djackson Paulino (RN), Igor Ferreira (RN), 2.o da 1.a

10: Samuel Joca (RN), Lysandro Leandro (RN), Jonatha Santos (RN), Rafael Barbosa (RN)

11: Cauã Costa (CE), Leo Alves (RN), Kauã Hanson (AL), 2.o da 2.a

12: Mateus Sena (RN), Lucas Catapam (PR), Lucas Pires (RN), Francisco Albuquerque (RN)

13: Kaue Germano (SP), Adailton Souza (RN), Junior Rocha (RN), 2.o da 3.a

14: Ryan Kainalo (SP), Gustavo Henrique (RN), Luiz Felipe Bezerra (RN), Davi Lima (RN)

15: Eric Bahia (SP), Madson Costa (RN), Itim Silva (CE), 2.o da 4.a

16: Lucas Vicente (SC), Bruno Grillo (RN), Israel Junior (RN), Breno Eduardo (RN)

PRIMEIRA FASE FEMININA - 1.a e 2.a avançam para as quartas de final:

------3.a=9.o lugar (350 pontos) e 4.a=13.o lugar (295 pts)

1.a: Laura Raupp (SC), Mariana Areno (RJ), Monik Santos (PE)

2.a: Vera Jarisz (ARG), Juliana dos Santos (CE), Maya Carpinelli (SC), Isadora Lima (RN)

3.a: Silvana Lima (CE), Nicole Santos (PE), Alessandra Almeida (RN)

4.a: Arena Rodriguez Vargas (PER), Sol Aguirre (PER), Kayane Reis (RJ)

RANKINGS DO CIRCUITO BANCO DO BRASIL DE SURFE - 4 etapas:

TOP-5 DO RANKING FEMININO:

Campeã: Laura Raupp (SC) - 3.800 pontos

2.a: Daniella Rosas (PER) - 2.800

3.a: Julia Duarte (RJ) - 2.150

4.a: Vera Jarisz (ARG) - 1.500

5.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) - 1.450

TOP-5 DO RANKING MASCULINO:

1.o: Nacho Gundesen (ARG) - 1.866 pontos

2.o: José Francisco (PB) - 1.800

3.o: Matheus Navarro (SC) - 1.561

4.o: Peterson Crisanto (PR) - 1.350

5.o: Vitor Ferreira (RJ) - 1.300

RANKINGS SUL-AMERICANOS DO QS 2024/2025 DA WSL SOUTH AMERICA:

(classificam 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series 2025)

TOP-10 DO RANKING MASCULINO - 5 etapas:

1.o: Lucas Vicente (BRA) - 5.616 pontos

2.o: Franco Radziunas (ARG) - 4.590

3.o: José Francisco (BRA) - 4.440

4.o: Peterson Crisanto (BRA) - 3.895

5.o: Igor Moraes (BRA) - 3.742

6.o: Kaue Germano (BRA) - 3.508

7.o: Nacho Gundesen (ARG) - 3.475

8.o: Rickson Falcão (BRA) - 3.182

9.o: Edgard Groggia (BRA) - 3.078

10.o: Cauã Costa (BRA) - 3.073

TOP-10 DO RANKING FEMININO - 5 etapas:

1.a: Laura Raupp (BRA) - 9.340 pontos

2.a: Daniella Rosas (PER) - 6.732

3.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) - 6.725

4.a: Julia Duarte (BRA) - 5.465

5.a: Vera Jarisz (ARG) - 4.822

6.a: Juliana dos Santos (BRA) - 3.928

7.a Silvana Lima (BRA) - 3.578

8.a: Sol Aguirre (PER) - 3.400

9.a: Alexia Monteiro (BRA) - 3.220

10.a: Kiany Hyakutake (BRA) - 3.143