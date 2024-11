Italo Ferreira fecha o primeiro dia do Circuito Banco do Brasil de Surfe com vitória em Natal

O campeão mundial e olímpico, Italo Ferreira, atraiu um grande público para assistir a sua estreia na inédita etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe no Rio Grande do Norte. Ele competiu na última bateria da quinta-feira e até os medalhistas olímpicos, Isaquias Queiroz e Rayssa Leal, estavam na Praia de Miami para prestigiar o seu companheiro da equipe de atletas patrocinados pelo Banco do Brasil. No primeiro dia, foram realizadas 12 baterias e o paulista Wesley Leite fez os recordes do dia, enquanto o paraibano José Francisco assumiu a liderança no ranking do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, que está sendo encerrado em Natal.

Mas, todas as atenções estavam voltadas para a participação do Italo Ferreira, que não competia no seu estado desde que entrou na elite do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT) em 2015. Esta é a primeira vez que um evento da WSL e do Qualifying Series (QS) acontece no estado do Rio Grande do Norte e a Praia de Miami ficou cheia já no primeiro dia. A bateria do Italo foi a última da quinta-feira e outro potiguar, Emanoel Tobias, largou na frente com apoio da sua torcida. Isso até o campeão mundial achar uma onda para completar um aéreo que valeu 7,23 e garantiu a vitória. Emanoel Tobias passou em segundo e os dois eliminaram o também potiguar Gabriell Teixeira e o cearense Jeová Rodrigues.

Italo Ferreira retornando a arena do evento depois de estrear com vitória - WSL / Aleko Stergiou

"Eu fico com raiva quando eu não surfo, porque sei o que eu posso fazer quando eu pego a onda. Demorei um pouco pra pegar a primeira e a galera tava num ritmo bom, mas eu sou muito competitivo e foi uma bateria divertida", disse Italo Ferreira, que ainda não tem vitória em etapas do QS no seu currículo. "Eu pulei essa fase do QS. Só fiz a metade do ano (em 2014), me classifiquei pro CT e esse foi meu foco. Mas agora estou aqui, voltando no tempo pra tentar fazer uma boa performance. É uma vitória que eu não tenho e gostaria de fazer um check ali".

Italo também falou sobre estar competindo em Natal novamente: "Eu volto 18 anos atrás, lembro que ficava na casa da galera aqui, pegava carona e hoje venho no meu carro, tenho meus patrocinadores, fico em hotéis incríveis com toda uma estrutura, equipe, então tudo isso é pra ver como Deus é maravilhoso. Vim refletindo sobre isso, de como mudou minha vida desde o título mundial e das Olimpíadas. O que mais me motiva, é ser uma inspiração pra galera, as pessoas me verem como um espelho de um trabalho duro, na persistência, com talento, seguindo o caminho, seu propósito, que você consegue chegar lá. Foi o que aconteceu comigo e fico feliz de poder estar vivendo esse momento agora".

Italo Ferreira com Rayssa Leal e Isaquias Queiroz na Praia de Miami - WSL / Aleko Stergiou

O primeiro medalha de ouro da história do surfe nas Olimpíadas, também falou sobre fazer parte da equipe de atletas patrocinados pelo Banco do Brasil: "Para mim, é incrível fazer parte desse squad do Banco do Brasil, que vem apostando no nosso esporte e impulsionando nossos atletas. Eu vejo como está legal este Circuito Banco do Brasil, da galera poder competir em casa, uma estrutura muito boa e a gente se sente bem na competição. Hoje meu amigo, Lennon (rapper), passou o dia aqui se divertindo com a galera na praia, então é isso que a gente quer, aproveitar os momentos, interagir com as pessoas, é bom demais".

A PRIMEIRA VEZ - Quem também aproveitou bastante o momento, foi o natalense Emanoel Tobias, um dos surfistas que estão tendo a chance de competir pela primeira vez em uma etapa do WSL Qualifying Series (QS). Ele tem uma escolinha de surfe na praia de Ponta Negra, um celeiro de grandes talentos do surfe potiguar. Muitos dos seus alunos estavam na Praia de Miami torcendo por ele, que começou bem e liderou boa parte da bateria, mas Italo Ferreira conseguiu confirmar o favoritismo no final.

Emanoel Tobias estreando em etapas do WSL Qualifying Series em Natal - WSL / Aleko Stergiou

"Só Deus sabe quando eu vou ter outra oportunidade de competir com o Italo, então tinha que aproveitar. Ainda mais com a torcida gigante, meus alunos todos na praia, foi bom demais", disse Emanoel Tobias. "Consegui pegar boas ondas, me encaixei, fiz meu jogo e trocamos ideia dentro d´água. Desde quando saiu a relação das baterias, vi que era a oportunidade da vida de mostrar o meu surfe pro mundo. Se ganhasse então, meu Deus do céu, mas é quase impossível né. Estou grato demais por essa oportunidade gigante e quero parabenizar ao Banco do Brasil, agradecer por nos presentear com um evento desse".

PRIMEIRA VITÓRIA - Um dos objetivos do Circuito Banco do Brasil de Surfe, é descobrir novos talentos no surfe brasileiro, oferecendo a chance para que participem de etapas da World Surf League. Muitos potiguares e até surfistas de outros estados do Nordeste, estão aproveitando esta oportunidade em Natal. Apesar da maioria potiguar, o único representante do estado do Piauí, Patrick Alves, ganhou a primeira bateria da história do Qualifying Series (QS) no Rio Grande do Norte.

O piauiense Patrick Alves ganhou a primeira bateria do campeonato - WSL / Aleko Stergiou

"Eu sou o único atleta do estado do Piauí presente nesse evento, é o meu primeiro QS e estou feliz pela grande oportunidade de estar aqui com os melhores surfistas do Brasil", disse Patrick Alves. "Esse Circuito Banco do Brasil é irado e é uma grande satisfação ter vencido essa primeira bateria do campeonato. É uma oportunidade legal, porque é no Nordeste, fica próximo do meu estado, então é um incentivo a mais pros atletas. A WSL e o Banco do Brasil, estão de parabéns e que tenham mais eventos destes pelo Nordeste, para termos mais oportunidades de competir nesses campeonatos".

NOVO LÍDER - Patrick Alves depois foi eliminado na primeira bateria da segunda fase, quando o paraibano José Francisco, o Fininho que há muitos anos mora em Florianópolis (SC), assumiu a liderança no ranking do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, que está sendo encerrado agora em Natal. O argentino Nacho Gundesen estava na frente, mas não veio competir na Praia de Miami. Fininho se classificou em segundo lugar, no confronto vencido pelo potiguar Jonathan Freitas.

José Francisco assumiu a ponta do Circuito Banco do Brasil de Surfe - WSL / Aleko Stergiou

"Bateria é assim, a gente depende da Natureza, então estou feliz porque eu passei, para ter a oportunidade de fazer melhor na próxima", disse José Francisco. "Pra mim, é uma novidade assumir a liderança no ranking do Circuito Banco do Brasil, então vou curtir esse momento e agradecer a Deus. É importante ter duas etapas aqui no Nordeste (a outra foi em Alagoas), onde tem muitos surfistas bons, ondas boas, então é fundamental esse investimento. Fico feliz por isso e estou curtindo tudo aqui. Está sendo muito legal".

José Francisco assumiu a primeira posição no ranking, mas a batalha pelo título de campeão do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024 prossegue em Natal. Também estão na briga, o carioca Vitor Ferreira e o paulista Wesley Leite, que passaram suas primeiras baterias na quinta-feira e mais três surfistas que vão estrear na segunda metade da segunda fase, que ficou para abrir a sexta-feira na Praia de Miami, o potiguar Mateus Sena, o catarinense Lucas Vicente e o cearense Cauã Costa.

Wesley Leite fez a melhor apresentação da quinta-feira na Praia de Miami - WSL / Aleko Stergiou

MELHOR DO DIA - Um dos concorrentes, Wesley Leite, fez os recordes do primeiro dia, nota 8,00 e 14,17 pontos. A sua bateria foi a melhor da quinta-feira, com o potiguar Deyvson Santos também fazendo uma grande apresentação. A sua melhor onda valeu nota 7,33 e ele perdeu por pouco, com o segundo maior placar do dia nas duas notas computadas, 14,00 pontos. A abertura desta etapa inédita do Circuito Banco do Brasil de Surfe em Natal, foi um verdadeiro show de aéreos na bela Praia de Miami, com as esquerdas formando rampas perfeitas para voar.

Se o campeão mundial olímpico, Italo Ferreira, fechou o primeiro dia, o segundo será aberto com a outra grande estrela do surfe potiguar no momento, Jadson André, que ficou 11 temporadas na elite dos melhores surfistas do mundo. Jadson vai estrear contra Djackson Paulino, Igor Ferreira e Sidney Silva. O único natalense que briga pelo título de campeão do Circuito Banco do Brasil de Surfe, Mateus Sena, compete na quarta bateria do dia, com o paranaense Lucas Catapam e mais dois potiguares, Lucas Pires e Francisco Albuquerque. Os dois melhores avançam para a terceira fase.

O natalense Jonathan Freitas no show de aéreos da quinta-feira na Praia de Miami - WSL / Aleko Stergiou

FESTIVAL TAMO JUNTO BB - A última etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024 faz parte da programação do Tamo Junto BB, um Festival de Esportes e Música que vai agitar a capital do Rio Grande do Norte. O campeonato de surfe inédito da World Surf League em Natal, será na Praia de Miami e as outras modalidades olímpicas patrocinadas pelo Banco do Brasil, Vôlei de Praia, Skate e Corrida de Rua, vão rolar na Arena das Dunas, onde também acontecerão os shows de Oriente, Vanessa da Mata e Nando Reis na sexta-feira e no sábado tem Attooxaa, Lexa e Jão. Todos os shows e competições na Arena das Dunas terão entradas gratuitas, mas é necessário se cadastrar antes. Mais informações no site tamojuntobb.com.br.

"Fã e Apoiador do Surfe Brasileiro" é o slogan do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, que iniciou em Torres (RS) e passou por Saquarema (RJ), Marechal Deodoro (AL), São Sebastião (SP) e está sendo encerrado nesta semana na Praia de Miami, com total apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, da Prefeitura Municipal de Natal e da Federação de Surf do Rio Grande do Norte. Todas as cinco etapas são transmitidas ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

Quinta-feira de praia cheia na abertura do Circuito Banco do Brasil de Surfe - WSL / Aleko Stergiou

RESULTADOS DA QUINTA-FEIRA NA PRAIA DE MIAMI:

PRIMEIRA FASE - 3.o=65.o lugar (53 pontos) e 4.o=69.o lugar (52 pts):

1.a: 1-Patrick Alves (PI), 2-Sidney Silva (RN), 3-Vando Souza (RN), 4-Rafael Melo (RN)

2.a: 1-Italo Gomes (RN), 2-Luiz André Souza (RN), 3-Jhosefy Lima e Silva (RN), 4-Vinicius Trindade (RN)

3.a: 1-João Victor Santos (RN), 2-Caio Lima (RN), 3-Alef Kleberson (RN), 4-Daniel Domingos (RN)

4.a: 1-Isaias Souza (CE), 2-Lucas Silva (RN), 3-José Carlos Rodrigues (RN), 4-Johnny Ferreira (RN)

SEGUNDA FASE - entrada dos 56 cabeças de chave:

------3.o=33.o lugar (66 pontos) e 4.o=49.o lugar (60 pts)

1.a: 1-Jonathan Freitas (RN), 2-José Francisco (PB), 3-Patrick Alves (PI), 4-Arthur Chaves (RN)

2.a: 1-Yuri Barros (PB), 2-Carlos Cabral (RN), w.o-Gabriel André (SP), w.o-Joakim Alm (SUE)

3.a: 1-Igor Moraes (SP), 2-Arthur Alves (RN), 3-José Junior (RN), 4-Italo Gomes (RN)

4.a: 1-Daniel Adisaka (SP), 2-Weslley Dantas (SP), 3-Cleodom Souza (RN), 4-Paulo Vilar (RN)

5.a: 1-Wesley Leite (SP), 2-Deyvson Santos (RN), 3-João Victor Santos (RN), 4-Kellysson Gois (RN)

6.a: 1-Paulo Henrique (RN), 2-Vitor Ferreira (RJ), 3-Lucas Felipe (RN), 4-Kayan Medeiros (RN)

7.a: 1-Adauto Sena (RN), 2-Takeshi Oyama (SC), 3-Isaias Souza (CE), 4-Douglas Nunes (RN)

8.a: 1-Italo Ferreira (RN), 2-Emanoel Tobias (RN), 3-Gabriell Teixeira (RN), 4-Jeová Rodrigues (CE)

PRÓXIMAS BATERIAS DO CIRCUITO BANCO DO BRASIL DE SURFE:

SEGUNDA FASE - 3.o=33.o lugar (66 pontos) e 4.o=49.o lugar (60 pts):

9.a: Jadson André (RN), Djackson Paulino (RN), Igor Ferreira (RN), Sidney Silva (RN)

10: Samuel Joca (RN), Lysandro Leandro (RN), Jonatha Santos (RN), Rafael Barbosa (RN)

11: Cauã Costa (CE), Leo Alves (RN), Kauã Hanson (PB), Luiz André Souza (RN)

12: Mateus Sena (RN), Lucas Catapam (PR), Lucas Pires (RN), Francisco Albuquerque (RN)

13: Kaue Germano (SP), Adailton Souza (RN), Junior Rocha (RN), Caio Lima (RN)

14: Ryan Kainalo (SP), Gustavo Henrique (PB), Luiz Felipe Bezerra (RN), Davi Lima (RN)

15: Eric Bahia (SP), Madson Costa (RN), Itim Silva (CE), Lucas Silva (RN)

16: Lucas Vicente (SC), Bruno Grilo (RN), Israel Junior (RN), Breno Eduardo (RN)

TERCEIRA FASE - baterias já formadas com os resultados da quinta-feira:

-----3.o=17.o lugar (200 pontos) e 4.o=25.o lugar (150 pontos)

1.a: Weslley Dantas (SP), Yuri Barros (PB), Jonathan Freitas (RN), Arthur Alves (RN)

2.a: José Francisco (PB), Igor Moraes (SP), Daniel Adisaka (SP), Carlos Cabral (RN)

3.a: Wesley Leite (SP), Takeshi Oyama (SC), Paulo Henrique (PB), Emanoel Tobias (RN)

4.a: Italo Ferreira (RN), Vitor Ferreira (RJ), Deyvson Santos (RN), Adauto Sena (RN)

PRIMEIRA FASE FEMININA - 1.a e 2.a avançam para as quartas de final:

------3.a=9.o lugar (350 pontos) e 4.a=13.o lugar (295 pts)

1.a: Laura Raupp (SC), Mariana Areno (RJ), Monik Santos (PE)

2.a: Vera Jarisz (ARG), Juliana dos Santos (CE), Maya Carpinelli (SC), Isadora Lima (RN)

3.a: Sol Carrion (SP), Silvana Lima (CE), Nicole Santos (PE), Alessandra Almeida (RN)

4.a: Arena Rodriguez Vargas (PER), Sol Aguirre (PER), Kayane Reis (RJ)