Circuito Banco do Brasil de Surfe tem mais um dia de show de aéreos e praia lotada em Natal

O Circuito Banco do Brasil de Surfe - Natal / Rio Grande do Norte teve mais um dia de show de aéreos nas ondas da Praia de Miami lotada mais uma vez em Natal. Jadson André abriu a sexta-feira batendo todos os recordes da etapa inédita do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) no Rio Grande do Norte. Ele depois perdeu na terceira fase, enquanto o campeão mundial e olímpico, Italo Ferreira, ganhou sua segunda bateria. Para fechar o segundo dia, um presente especial para a torcida natalense, a bateria Tamo Junto BB com participação da equipe de atletas patrocinados pelo Banco do Brasil e convidados ilustres.

A lista da bateria Tamo Junto BB que entrou no mar na Praia de Miami, tinha os campeões mundiais Filipe Toledo e Italo Ferreira, a duas vezes vice-campeã mundial, Silvana Lima, Juliana dos Santos também surfista da equipe do Banco do Brasil, medalhistas olímpicos como Isaquias Queiroz da canoagem e Rayssa Leal do skate, além de convidados como o rapper L7nnon, Felipe Motta, Bloquinho, Yndiara ASP, Marina Gabriela, Leo dos Stories, Deivison Fortunato, Felipe Nunes e um dos participantes do evento, Jadson André.

Tamo Junto BB foi a atração especial que fechou a sexta-feira na Praia de Miami - WSL / Aleko Stergiou

Jadson participou da primeira bateria da sexta-feira na Praia de Miami e estreou batendo todos os recordes desta quinta e última etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe em Natal. Na sua melhor onda, completou um aéreo reverse e ainda atacou forte a junção na finalização. Os juízes deram nota 9,10, a quarta maior das 5 etapas esse ano. Ele já tinha surfado bem uma onda que recebeu 7,17 e ganhou por 16,27 pontos, também o quarto maior somatório da temporada.

"Estou muito feliz. É minha primeira competição da WSL depois de 3 meses se recuperando de uma lesão, o que parece uma eternidade pra mim, mas foi uma bateria com muitos motivos pra comemorar", disse Jadson André. "É a primeira vez que eu trago o meu filho pra praia, sei que é muito pequenininho, mas vai saber que veio quando ele crescer, minha esposa está aqui também e é a primeira competição que participo, desde o falecimento da minha mãe. Enfim, é uma bateria que eu queria muito surfar e performar bem. Eu pedi muito a Deus que me desse esse momento, Ele me abençoou e estou muito feliz".

Jadson André abriu a sexta-feira batendo todos os recordes de nota e pontos - WSL / Aleko Stergiou

Jadson André também falou sobre participar desta etapa inédita do QS da WSL no Rio Grande do Norte: "É um momento histórico. Isso é um sonho pra gente, participar de uma etapa da WSL no quintal de casa, com grandes nomes aqui competindo, prestigiando o evento, como o Filipe Toledo. Então, é um evento que vai ficar marcado na história e espero que o título fique em casa. Nós temos um time bom na competição, o Italo (Ferreira), o Mateus (Sena), o (Emanoel) Tobias, o Deyvson (Santos), outros atletas locais, então a gente vai fazer de tudo para deixar essa vitória aqui em casa".

DERROTA E VITÓRIA - Só que Jadson voltou a competir a tarde e não achou boas ondas para repetir a melhor apresentação do Circuito Banco do Brasil de Surfe de Natal. Mas são dele as marcas a serem batidas - nota 9,10 e 16,27 pontos. Ele foi eliminado por outro potiguar, Rafael Barbosa, por uma pequena diferença de 9,94 a 9,53 pontos, no confronto vencido pelo cearense Cauã Costa, por 12,30. A derrota aconteceu logo depois do campeão mundial, Italo Ferreira, ganhar a sua segunda bateria na Praia de Miami, que novamente lotou para assistir o show de surfe que rolou o dia todo na sexta-feira.

Italo Ferreira no Tamo Junto BB depois de vencer sua bateria na sexta-feira - WSL / Aleko Stergiou

"É sempre bom ter a torcida da galera. Acho que fiquei devendo alguns momentos, porque quando a maré enche, a onda fica mais fraca e não tem muita potência pras manobras. Aí você fica um pouco limitado, mas tentei fazer o que era possível e deu certo no final", disse Italo Ferreira. "A organização do evento está incrível e quero agradecer ao Banco do Brasil, por estar impulsionando o nosso esporte. Estou vendo várias ativações para o público, vejo meus amigos o dia inteiro na praia e é legal ter uma estrutura boa, que você se sente confortável. Hoje foi mais um dia incrível e vai ter mais no fim de semana".

Em sua segunda participação no Circuito Banco do Brasil de Surfe, Italo Ferreira derrotou os também potiguares Adauto Sena e Deyvson Santos, além do carioca Vitor Ferreira. Ele agora vai voltar a encontrar o surfista de Ponta Negra, Emanoel Tobias, na quarta fase. Os dois se classificaram juntos na quinta-feira e no sábado vão disputar duas vagas para as quartas de final, com os paraibanos Yuri Barros e José Francisco, o Fininho que há muitos anos mora em Florianópolis (SC) e lidera o ranking do Circuito BB 2024.

Cauã Costa derrotou Jadson André na busca pelo título do Circuito BB 2024 - WSL / Aleko Stergiou

TÍTULO DO CIRCUITO - José Francisco avançou em segundo lugar na disputa vencida pelo paulista Daniel Adisaka. O carioca Vitor Ferreira, que perdeu na bateria do Italo, era um dos seus concorrentes. Agora, só restaram mais dois para entrar na galeria dos campeões do Circuito Banco do Brasil de Surfe, o cearense Cauã Costa e o natalense Mateus Sena. Cauã ganhou a bateria que o recordista Jadson André perdeu e Mateus passou em segundo na vitória do paraibano Kauã Hanson, que fechou a sexta-feira.

Mas, pela manhã, Mateus Sena estreou com vitória na Praia de Miami, sobre os também potiguares Lucas Pires e Francisco Albuquerque e o paranaense Lucas Catapam. Ele é o único surfista do Rio Grande do Norte a fazer final em etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe desde 2022. Foi na primeira deste ano no Rio Grande do Sul, onde só foi derrotado pelo catarinense Matheus Navarro na Praia dos Molhes, em Torres. Assim como Jadson André, Mateus Sena falou sobre o título do primeiro QS ficar em casa.

Mateus Sena também voando nos aéreos nas rampas da Praia de Miami - WSL / Aleko Stergiou

"É o primeiro QS da história do Rio Grande do Norte e começar vencendo, é incrível. Eu competi com um amigo de infância, que é o Lucas Pires, então estou amarradão e bem focado, porque eu quero muito ganhar esse campeonato", afirmou Mateus Sena. "Eu sei que tenho uma missão muito difícil pela frente. Talvez esse seja o QS 1000 mais difícil da história aqui no Brasil, então tem que manter a calma e a humildade. Eu cresci competindo nessa praia, desde os circuitos de base até o profissional. Só tava faltando vestir essa lycra da WSL aqui. É um lugar que eu conheço bastante e eu quero ser o primeiro surfista a ganhar um QS aqui no Rio Grande do Norte".

Mateus Sena vai disputar as duas últimas vagas para as quartas de final do Circuito Banco do Brasil de Surfe neste sábado. Um dos adversários é Rafael Barbosa, que barrou Jadson André na penúltima bateria da sexta-feira. Os outros dois serão os vencedores dos dois últimos confrontos da terceira fase, que ficaram para abrir o penúltimo dia deste histórico evento no estado do Rio Grande do Norte. Assim como nos dois primeiros dias, a primeira chamada será às 10h00, para um provável início as 10h30 na enchente da maré, quando as condições ficam melhores para surfar na Praia de Miami.

Kauã Hanson também brilhou no espaço aéreo da Praia de Miami - WSL / Aleko Stergiou

INÍCIO DO FEMININO - No sábado também será iniciada a competição feminina do Circuito Banco do Brasil de Surfe, logo após estas duas últimas baterias da terceira fase masculina. As 14 participantes foram divididas em quatro baterias, com as duas melhores em cada, já avançando para as quartas de final. A catarinense Laura Raupp, que venceu três das quatro etapas deste ano e garantiu o título do Circuito BB 2024 por antecipação, está escalada na primeira, com a carioca Mariana Areno e a pernambucana Monik Santos.

Na segunda, entra uma das surfistas patrocinadas pelo Banco do Brasil, Juliana dos Santos, com a argentina Vera Jarisz, a catarinense Maya Carpinelli e a potiguar Isadora Lima. Na terceira, estreia o maior nome do surfe feminino brasileiro em todos os tempos, a duas vezes vice-campeã mundial e atleta do Banco do Brasil também, Silvana Lima. Ela vai enfrentar a paulista Sol Carrion, a pernambucana Nicole Santos e outra potiguar, Alessandra Almeida. E na última bateria, estão as peruanas Sol Aguirre e Arena Rodriguez Vargas, com Kayane Reis, de Saquarema. E praia estará certamente lotada no sábado.

Praia de Miami lotada mais uma vez em Natal - WSL / Aleko Stergiou

RESULTADOS DA SEXTA-FEIRA NA PRAIA DE MIAMI:

SEGUNDA FASE - 3.o=33.o lugar (66 pontos) e 4.o=49.o lugar (60 pts):

9.a: 1-Jadson André (RN), 2-Djackson Paulino (RN), 3-Sidney Silva (RN), 4-Igor Ferreira (RN)

10: 1-Rafael Barbosa (RN), 2-Lysandro Leandro (RN), 3-Jonatha Santos (RN), 4-Samuel Joca (RN)

11: 1-Kauã Hanson (PB), 2-Cauã Costa (CE), 3-Luiz André Souza (RN), 4-Leo Alves (RN)

12: 1-Mateus Sena (RN), 2-Lucas Pires (RN), 3-Lucas Catapam (PR), 4-Francisco Albuquerque (RN)

13: 1-Kaue Germano (SP), 2-Junior Rocha (RN), 3-Caio Lima (RN), 4-Adailton Souza (RN)

14: 1-Ryan Kainalo (SP), 2-Luiz Felipe Bezerra (RN), 3-Gustavo Henrique (PB), 4-Davi Lima (RN)

15: 1-Madson Costa (RN), 2-Eric Bahia (SP), 3-Itim Silva (CE), 4-Lucas Silva (RN)

16: 1-Breno Eduardo (RN), 2-Israel Junior (RN), 3-Lucas Vicente (SC), 4-Bruno Grilo (RN),

TERCEIRA FASE - 3.o=17.o lugar (200 pts) e 4.o=25.o lugar (150 pts):

1.a: 1-Weslley Dantas (SP), 2-Yuri Barros (PB), 3-Arthur Alves (RN), 4-Jonathan Freitas (RN)

2.a: 1-Daniel Adisaka (SP), 2-José Francisco (PB), 3-Igor Moraes (SP), 4-Carlos Cabral (RN)

3.a: 1-Emanoel Tobias (RN), 2-Wesley Leite (SP), 3-Takeshi Oyama (SC), 4-Paulo Henrique (PB)

4.a: 1-Italo Ferreira (RN), 2-Adauto Sena (RN), 3-Deyvson Santos (RN), 4-Vitor Ferreira (RJ)

5.a: 1-Cauã Costa (CE), 2-Rafael Barbosa (RN), 3-Jadson André (RN), 4-Lucas Pires (RN)

6.a: 1-Kauã Hanson (PB), 2-Mateus Sena (RN), 3-Lysandro Leandro (RN), 4-Djackson Paulino (RN)

PRÓXIMAS BATERIAS DO CIRCUITO BANCO DO BRASIL DE SURFE:

TERCEIRA FASE - 3.o=17.o lugar (200 pontos) e 4.o=25.o lugar (150 pontos):

7.a: Ryan Kainalo (SP), Kaue Germano (SP), Eric Bahia (SP), Israel Junior (RN)

8.a: Madson Costa (RN), Junior Rocha (RN), Luiz Felipe Bezerra (RN), Breno Eduardo (RN)

QUARTA FASE - baterias já formadas com os resultados da sexta-feira:

------1.o e 2.o=Quartas de Final / 3.o=9.o lugar (350 pts) e 4.o=13.o lugar (295 pts)

1.a: Weslley Dantas (SP), Wesley Leite (SP), Daniel Adisaka (SP), Adauto Sena (RN)

2.a: Italo Ferreira (RN), José Francisco (PB), Yuri Barros (PB), Emanoel Tobias (RN)

3.a: Cauã Costa (CE), Kauã Hanson (PB), 2.o da 7.a e 8.a baterias da 3.a fase

4.a: Mateus Sena (RN), Rafael Barbosa (RN), 1.o da 7.a e 8.a baterias da 3.a fase

PRIMEIRA FASE FEMININA - 1.a e 2.a avançam para as quartas de final:

------3.a=9.o lugar (350 pontos) e 4.a=13.o lugar (295 pts)

1.a: Laura Raupp (SC), Mariana Areno (RJ), Monik Santos (PE)

2.a: Vera Jarisz (ARG), Juliana dos Santos (CE), Maya Carpinelli (SC), Isadora Lima (RN)

3.a: Sol Carrion (SP), Silvana Lima (CE), Nicole Santos (PE), Alessandra Almeida (RN)

4.a: Arena Rodriguez Vargas (PER), Sol Aguirre (PER), Kayane Reis (RJ)