Mateus Sena vence final potiguar em casa e é o campeão do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024

O Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024 fechou a primeira etapa da história do World Surf League (WSL) Championship Tour (QS) no Rio Grande do Norte, com uma final potiguar na Praia de Miami lotada no domingo em Natal. A vitória era o único resultado para o natalense Mateus Sena ser o campeão no ranking das cinco etapas da temporada e ele conseguiu derrotar Adauto Sena, que é de Baía Formosa. A peruana Sol Aguirre ganhou a decisão feminina contra a cearense Juliana dos Santos, mas Laura Raupp já tinha conquistado o título de campeã do Circuito BB 2024 por antecipação. Um grande público lotou a Praia de Miami nos quatro dias do evento.

"É uma sensação inexplicável", disse Mateus Sena. "Treinei muito, trabalhei muito para isso. Esse ano está sendo o mais difícil da minha carreira profissional, mas é o ano que eu mais queria ganhar, fazer as coisas entrarem no eixo de novo e estou conseguindo. Agora é comemorar, porque amanhã o trabalho continua. Esse era o único resultado que podia acontecer nessa semana. Eu tinha isso dentro de mim de uma forma muito clara, eu atraí muito isso daqui e chegou, então agora é aproveitar, porque amanhã começa tudo de novo".

Mateus Sena carregado por Jadson André e Emanoel Tobias até o pódio - WSL / Aleko Stergiou

Depois de ser campeão do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, a meta de Mateus Sena agora é uma vaga entre os 7 surfistas que o ranking regional da WSL South America, classifica para o Challenger Series, o circuito de acesso para a elite do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT). Com os 1.000 pontos da vitória em Natal, ele subiu da 19.a para a nona posição no ranking e tem mais duas etapas em março do ano que vem, uma no Peru e outra em Florianópolis (SC), para fechar a lista da temporada 2024/2025.

"Tinham três etapas e pelo menos uma já ficou aqui né", disse Mateus Sena. "Eu cheguei aqui bem atrás no ranking e sabia que se eu ganhasse essa etapa, ficaria mais próximo dos top-7 que se classificam. Ainda tem uma etapa de 3.000 pontos confirmada em Florianópolis, então estou dentro do jogo. E se a gente conseguir entrar no Challenger, vai ser para ir pras cabeças. Muito obrigado a todo mundo que veio aqui. Eu participo de QS há muitos anos e nunca vi um QS com a praia tão lotada como aqui. Eu queria muito deixar essa vitória em casa, então esse troféu aqui é nosso galera, muito obrigado a todos vocês".

Mateus Sena - WSL / Aleko Stergiou

No domingo decisivo do Circuito Banco do Brasil de Surfe de Natal, Mateus Sena teve que vencer três adversários muito difíceis. Nas quartas de final que abriram o último dia, ele conseguiu reverter a vantagem inicial do paraibano Kauã Hanson nas ondas do final da bateria, para totalizar 12,86 contra 12,33 pontos. Na semifinal, enfrentou o outro concorrente ao título de campeão do Circuito BB de Surfe 2024, o cearense Cauã Costa. E Mateus acertou os aéreos, para vencer por 15,24 a 12,17 pontos com notas 7,67 e 7,57.

DECISÃO DO TÍTULO - Na decisão do título, Mateus começou melhor com 5,83, mas Adauto também usou os aéreos para somar notas 7,00 e 6,50 em duas ondas seguidas. Com elas, abriu 7,67 pontos de vantagem sobre Mateus Sena, que pega uma boa e começa com um aéreo rodando, a esquerda ainda abre pra fazer mais duas manobras e ganhar 7,23. Ele passou a precisar de 6,27 para vencer nos 5 minutos finais. Mateus chega perto na primeira tentativa, fazendo um surfe de borda muito forte, variando batidas e rasgadas, mas a nota sai 5,67. Mateus Sena tenta de novo, completa um aéreo reverse muito alto, a torcida explode na praia, ele segue atacando a onda até o fim e recebe 8,50, virando o placar para 15,73 a 13,50 pontos do Adauto Sena.

Adauto Sena finalista em sua primeira participação em etapas do WSL QS - WSL / Aleko Stergiou

"É o meu primeiro QS, mas eu estava bastante confiante para esse evento", disse Adauto Sena, de apenas 18 anos de idade. "Quando apareceu para mim essa oportunidade de competir aqui, eu falei que ia aproveitar e me divertir. Foi isso o que eu fiz, consegui um excelente resultado e o próximo ano, se Deus quiser, vamos com tudo pros QS. Desde pequenininho eu venho aqui em Miami, já tive outros bons resultados aqui também e tava encaixado na vala. O segundo lugar foi muito bom e valeu galera".

FINAL POTIGUAR - Os grandes astros desta última etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, eram o campeão mundial e olímpico, Italo Ferreira, e Jadson André, que também atuou como embaixador deste QS inédito em Natal. Então, a torcida que lotou a Praia de Miami todos os dias, já esperava uma final de um natalense de Ponta Negra, Jadson, com um de Baía Formosa, onde Italo tem até uma estátua. Só que a decisão do título foi entre dois potiguares da nova geração, o natalense Mateus Sena que é uma cria do Jadson e Adauto Sena, que competiu pela primeira vez em etapas do QS.

Mateus Sena e Adauto Sena na final potiguar do primeiro WQS QS do RN - WSL / Aleko Stergiou

"Eu falei pra minha esposa e todo mundo, que essa competição, se fosse pra eu escolher eu vencer, ou um dos meninos lá da Vila de Ponta Negra, como o Arthur Alves, Emanoel Tobias, Lucas Pires ou Mateus Sena, eu escolheria eles, sem sombra de dúvidas", disse Jadson André. "E vendo uma final potiguar na primeira etapa do QS da WSL no Rio Grande do Norte, pra mim é muito gratificante, não poderia ser melhor. É um momento totalmente diferente da minha carreira e um deles vencer essa etapa, não poderia encerrar melhor. Ainda mais o Mateus (Sena), sendo campeão do Circuito Banco do Brasil com a vitória".

MELHORES DO FEMININO - Na categoria feminina, as duas melhores surfistas nas ondas da Praia de Miami, chegaram merecidamente na final. A peruana tetracampeã sul-americana da categoria Pro Junior Sub-20 da WSL South America, Sol Aguirre, era a grande favorita. Especialmente após vencer a semifinal peruana com Arena Rodriguez Vargas, fazendo os recordes femininos no Circuito Banco do Brasil de Surfe de Natal, nota 7,67 e 15,17 pontos. Só ela bateu as marcas da sua adversária na decisão do título, a cearense Juliana dos Santos, que tinha carimbado a faixa da campeã do Circuito BB 2024, Laura Raupp, por 13,00 pontos somando uma nota 7,00.

Juliana dos Santos vice-campeã em sua primeira final em etapas do QS - WSL / Aleko Stergiou

Juliana é uma das atletas patrocinadas pelo Banco do Brasil e era a única brasileira no domingo decisivo da quinta e última etapa. Nas semifinais, ela achou boas ondas para mostrar a potência do seu frontside nas esquerdas da Praia de Miami e derrotar a argentina Vera Jarisz. Pela primeira vez, Juliana chegava numa final em etapas do QS, enquanto Sol Aguirre já tinha duas vitórias no currículo, uma no Equador e outra no Chile. A peruana aproveitou melhor as ondas que surfou e colecionou seu terceiro título, derrotando Juliana dos Santos por 12,00 a 9,64 pontos.

"Foi um ano muito longo e eu tinha um pouco de receio de vir pra cá, porque não conhecia esse lugar", contou Sol Aguirre. "Eu tomei a decisão de vir na última hora e estou muito feliz por ter vindo. A onda aqui não achei muito boa, mas acreditei em mim, apostei no meu surfe e só tentei fazer o meu melhor. Essa é a meu terceiro título em QS, fechamos o ano com uma vitória e aguardem que em 2025 a Sol estará de volta, com tudo".

Sol Aguirre vibrando com a sua terceira vitória no QS e a primeira em 2024 - WSL / Aleko Stergiou

Juliana dos Santos também ficou feliz pelo resultado: "Tudo o que eu queria era mostrar meu surfe e estar numa final representando meu patrocinador principal e do evento, pra mim é uma honra. É uma honra fazer parte desse time e estou muito feliz pelo meu resultado. É a minha primeira final em QS, dei meu melhor pra poder levar o título, mas a Sol (Aguirre) foi merecedora também. Todos os eventos do Banco do Brasil foram fantásticos e a Praia de Miami não deixou a desejar. Olha esse público, olha o que esse circuito do meu patrocinador faz com a galera, que está na praia pra aplaudir o evento, foi irado, show de surfe dentro d´água, foi fantástico".

NOVOS TALENTOS - Um dos objetivos do Circuito Banco do Brasil de Surfe, é descobrir novos talentos no surfe brasileiro, oferecendo a chance para que participem de eventos da World Surf League. Nas quatro primeiras etapas deste ano, 47 surfistas aproveitaram a oportunidade de competir pela primeira vez de uma etapa do QS e agora nesta etapa inédita em Natal, foram incríveis 44 estreantes competindo na Praia de Miami. Um deles, o vice-campeão, Adauto Sena, que já chegou na final depois de vencer uma semifinal igualmente potiguar contra outra sensação do evento, Emanoel Tobias, de Ponta Negra.

"Fã e Apoiador do Surfe Brasileiro" é o slogan do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, que foi encerrado neste domingo na Praia de Miami, com total apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, da Prefeitura Municipal de Natal e da Federação de Surf do Rio Grande do Norte. Todas as notícias desta etapa inédita do WSL Qualifying Series (QS) no Rio Grande do Norte, podem ser acessadas no www.wsllatinamerica.com.

Mateus Sena e Sol Aguirre campeões da etapa do Circuito Banco do Brasil em Natal - WSL / Aleko Stergiou

RESULTADOS DO DOMINGO NO CIRCUITO BANCO DO BRASIL DE NATAL:

Campeão: Mateus Sena (RN) por 15,73 pts (8,50+7,23) - US$ 2.000 e 1.000 pontos

2.o lugar: Adauto Sena (RN) com 13,50 pts (7,00+6,50) - US$ 1.000 e 800 pontos

SEMIFINAIS - 3.o lugar com US$ 700 e 650 pontos:

1.a: Adauto Sena (RN) 13,77 x 11,47 Emanoel Tobias (RN)

2.a: Mateus Sena (RN) 15,24 x 12,17 Cauã Costa (CE)

QUARTAS DE FINAL - 5.o lugar com US$ 375 e 500 pontos:

1.a: Adauto Sena (RN) 12,03 x 6,67 Yuri Barros (PB)

2.a: Emanoel Tobias (RN) 12,50 x 5,00 Weslley Dantas (SP)

3.a: Cauã Costa (CE) 11,50 x 9,30 Ryan Kainalo (SP)

4.a: Mateus Sena (RN) 12,86 x 12,33 Kauã Hanson (PB)

DECISÃO DO TÍTULO FEMININO NA PRAIA DE MIAMI:

Campeã: Sol Aguirre (PER) por 12,00 pts (6,17+5,83) - US$ 2.000 e 1.000 pontos

2.o lugar: Juliana dos Santos (CE) com 9,64 pts (5,17+4,47) - US$ 1.000 e 800 pontos

SEMIFINAIS - 3.o lugar com US$ 700 e 650 pontos:

1.a: Juliana dos Santos (CE) 10,70 x 7,67 Vera Jarisz (ARG)

2.a: Sol Aguirre (PER) 15,17 x 11,33 Arena Rodriguez Vargas (PER)

Laura Raupp e Mateus Sena campeões do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024 - WSL / Aleko Stergiou

CIRCUITO BANCO DO BRASIL DE SURFE 2024 - 5 etapas:

TOP-10 DO RANKING MASCULINO:

Campeão: Mateus Sena (RN) - 2.216 pontos

2.o: José Francisco (PB) - 2.150

3.o: Nacho Gundesen (ARG) - 1.866

4.o: Cauã Costa (CE) - 1.800

5.o: Matheus Navarro (SC) - 1.561

6.o: Vitor Ferreira (RJ) - 1.450

7.o: Peterson Crisanto (PR) - 1.350

8.o: Wesley Leite (SP) - 1.316

9.o: Lucas Vicente (SC) - 1.282

10.o: Weslley Dantas (SP) - 1.266

TOP-10 DO RANKING FEMININO:

Campeã: Laura Raupp (SC) - 4.300 pontos

2.a: Daniella Rosas (PER) - 2.800

3.a: Vera Jarisz (ARG) - 2.150

3.a: Julia Duarte (RJ) - 2.150

5.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) - 2.100

6.a: Sol Aguirre (PER) - 2.000

7.a: Juliana dos Santos (CE) - 1.945

8.a: Silvana Lima (CE) - 1.795

9.a: Tainá Hinckel (SC) - 1.390

10.a: Alexia Monteiro (SC) - 1.345

SUL-AMERICANO DO QS 2024/2025 DA WSL SOUTH AMERICA:

(classificam 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series 2025)

TOP-10 DO RANKING MASCULINO - 6 etapas:

1.o: Lucas Vicente (BRA) - 5.616 pontos

2.o: Franco Radziunas (ARG) - 4.590

3.o: José Francisco (BRA) - 4.440

4.o: Peterson Crisanto (BRA) - 3.895

5.o: Igor Moraes (BRA) - 3.792

6.o: Cauã Costa (BRA) - 3.723

7.o: Kaue Germano (BRA) - 3.592

8.o: Nacho Gundesen (ARG) - 3.475

9.o: Mateus Sena (BRA) - 3.195

10.o: Rickson Falcão (BRA) - 3.182

TOP-10 DO RANKING FEMININO - 6 etapas:

1.a: Laura Raupp (BRA) - 9.340 pontos

2.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) - 7.375

3.a: Daniella Rosas (PER) - 6.732

4.a: Julia Duarte (BRA) - 5.465

5.a: Vera Jarisz (ARG) - 4.992

6.a: Juliana dos Santos (BRA) - 4.378

7.a Silvana Lima (BRA) - 4.078

8.a: Sol Aguirre (PER) - 4.050

9.a: Alexia Monteiro (BRA) - 3.220

10.a: Kiany Hyakutake (BRA) - 3.143