WSL LAYBACK PRO PRAINHA RIO CONFIRMADO COM STATUS QS 4000

A Layback e World Surf League confirmam realização do WSL Layback Pro Prainha Rio 2025, agora com status QS 4000. O evento, sétima etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS), sul-americano, será realizado de 9 a 13 de julho de 2025 na icônica e paradisíaca Prainha, Zona Oeste da cidade do Rio.

Com a atualização de nível para QS 4000 - oferece 4.000 pontos no ranking regional da WSL- , o evento potencializa as chances de classificação dos atletas ao Challenger Series, circuito de acesso à elite mundial do surf, no qual é necessário terminar entre os 10 melhores do QS sul-americano, para que se assegure uma vaga.

Com uma proposta que vai além das baterias, o WSL Layback Pro Prainha Rio 2025 trará ativações para toda a família, como workshops de jiu-jitsu, aulas gratuitas de yoga no parque, feira com produtos de empreendedores locais e uma mini ramp de skate com aulas para iniciantes.

Layback Pro Prainha - WSL / WSL Latam

Por se tratar de uma área de proteção ambiental, o estacionamento da Prainha ficará fechado durante os cinco dias de competição. Para facilitar o acesso ao público, vans gratuitas sairão do Longboard Paradise, na Praia da Macumba.

"Estamos no quarto ano trazendo o Layback Pro, um QS, o único evento mundial que acontece na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade surf. E a gente tá evoluindo, de um QS 1000 para um QS 4000", destaca Bill Tassinari, diretor de marketing da Layback. "A gente fica amarradão de estar trazendo isso pra um paraíso ecológico, Bandeira Azul, e ainda promovendo várias ações de preservação ambiental, atividades educacionais, valorização do mercado local e marcas da região. É um evento pra família." Tassinari também ressalta a conexão cultural que guia o evento: "A parte do jiu-jitsu é muito legal. Essa cultura de surf e jiu-jitsu tem raízes profundas no Rio de Janeiro, foi aqui que essa mistura nasceu com força. Então nada mais justo do que trazer um campeonato que fale sobre tudo isso." A atuação da ASAP - Associação dos Surfistas e Amigos da Prainha - foi apontada como determinante para a realização do evento "Todos nós, surfistas, temos que agradecer à nossa querida ASAP, que até hoje cuida do nosso paraíso do surf carioca . A associação nos dá todo suporte para que possamos realizar o evento da melhor maneira possível", finaliza Bill.

Desde 2021, a Layback vem investindo em todos os níveis do surfe nacional, promovendo etapas do Qualifying Series em diferentes regiões do país. Além de apoiar atletas profissionais, a marca valoriza o surfe de base e atua fortemente na cena cultural e esportiva, sendo também reconhecida como a maior incentivadora de pistas de skate no Brasil.

O QS 4000 da Prainha reforça o compromisso da Layback com o desenvolvimento do surfe brasileiro, consolidando o evento como uma das principais paradas do circuito sul-americano da WSL. O campeão e a campeã deste ano levarão 4.000 pontos no ranking regional, além de prêmios em dinheiro, visibilidade e a chance de avançar rumo ao CT. O evento oferece premiação total de US$ 60 mil dólares - sendo 30 mil para o masculino e 30 mil para o feminino. O campeão de cada categoria fatura 8mil.

Layback Pro Prainha - WSL / Luiz Blanco

A programação inclui ainda um robusto núcleo de ações de educação ambiental, valorizando a biodiversidade da região e promovendo o contato direto com a natureza. Entre as atividades estão:

Trilha PNM Prainha - caminhada guiada que promove a sensibilização ambiental por meio da vivência em ecossistemas naturais e da valorização da biodiversidade local;

Arte-Educação - oficinas artísticas em contato com a natureza, estimulando criatividade, percepção sensível e pertencimento ao ecossistema local;

Limpeza de Praia e Costão Rochoso - ação prática voltada à conservação de ecossistemas costeiros, estimulando a reflexão sobre descarte de resíduos e consumo consciente;

Tendas de Educação Ambiental - visitas guiadas a estandes de parceiros, promovendo uma educação sensível e integradora entre cultura, arte e natureza;

Apresentação da Coruja Suindara - atividade educativa sobre essa ave de rapina noturna, destacando seu papel ecológico, importância cultural e necessidade de conservação.

O WSL Layback Pro conta com patrocínio da Corona e Dare.

Hotel oficial: Ribalta.

O evento é viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte do Governo Federal do Brasil.

Suporte local Associação dos Surfistas e Amigos da Prainha (ASAP) e Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ).

Parceiro de mídia Waves.com.br.

Transmissão ao vivo A Firma, a partir do site WorldSurfLeague.com.

Realização Agência Esporte Arte, Chaya.

Apoios Governo do Estado do Rio de Janeiro, Ease Labs, Evoke, Fu-Wax, Havenga, Oakberry, Mamba Water e Redley.