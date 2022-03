Prefeitura de Florianópolis apresenta LayBack Pro na Praia Mole

O Layback Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis vai fechar os rankings regionais de 2021/2022 da World Surf League Latin America na próxima semana na Praia Mole. Na capital catarinense, serão coroados o campeão e a campeã sul-americana de surfe profissional da temporada 2021/2022 e definidas as listas dos surfistas do continente para disputar o Challenger Series 2022. As baterias eliminatórias começam na quarta-feira (dia 6) e prosseguem até o domingo na Praia Mole. A segunda edição do LayBack Pro vai acontecer com o princípio da igualdade na premiação para homens e mulheres.

A Prefeitura de Florianópolis apresenta o LayBack Pro 2022 é uma realização da Federação Catarinense de Surf (FECASURF) com a Agência Esporte & Arte (AEA) como co-realizadora e licenciada pela WSL Latin America para promover uma etapa masculina e feminina do WSL Qualifying Series. O evento é patrocinado pela Metha Energia, com apoio da BOLD, SIBON Charters, Goedert Group, Hotel Selina, The Search House, além da Fundação Municipal de Esportes e da Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Associação de Surf da Praia Mole (ASPM), com a transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com produzida pela FIRMA.

Cartaz do LayBack Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis - WSL / WSL Latin America

Ainda há vagas disponíveis para completar o limite de 32 participantes da categoria feminina, mas o da masculina se esgotou e o formato foi até estendido para 136 atletas, devido à grande quantidade de surfistas querendo competir na Praia Mole. Entre eles, grandes estrelas já consagradas, como o campeão mundial Adriano de Souza, outros ex-tops da elite da WSL e várias promessas da nova geração do Brasil e de outros países da América do Sul.

E foram jovens surfistas que venceram a primeira edição do LayBack Pro em 2021, superando os mais experientes para festejar suas primeiras vitórias no Circuito Mundial. A maior surpresa aconteceu na categoria feminina, com a catarinense Laura Raupp, de apenas 15 anos de idade, derrotando a peruana Melanie Giunta, 25 anos, na sua estreia em etapas do WSL Qualifying Series. Laura vai defender o título tentando confirmar sua vaga para o Challenger Series. Ela está em quarto lugar no ranking, que classifica apenas quatro surfistas.

Laura Raupp e Eduardo Motta com os primeiros troféus de campeões do LayBack Pro - WSL / MARCIO DAVID

"Estou super ansiosa para competir no LayBack Pro de novo", disse Laura Raupp. "O primeiro foi irado! Foi o primeiro QS da minha vida e eu já ganhei. A praia tava lotada, a LayBack fez uma contagem aérea de que tinha umas 8.000 pessoas na areia e foi uma sensação incrível ter vencido. Espero poder sentir tudo de novo. As condições do mar estavam difíceis, mas consegui mostrar meu surfe e foi uma grande conquista pra mim. Agora vai ter outro LayBack e estou treinando bastante com meu pai, todos os dias, para tentar outro bom resultado lá na Mole".

Na final masculina, Eduardo Motta, 19 anos, também ganhou sua primeira decisão de QS, disputada contra um ex-top do CT, Michael Rodrigues, 27 anos. Ele já começou bem a bateria e controlou a vantagem para superar o surfista que vinha batendo recordes a cada apresentação na Praia Mole. Diferente de Laura Raupp, o guarujaense Eduardo Motta já está com sua vaga no Challenger Series praticamente garantida. Ele ocupa a terceira posição no ranking da WSL Latin America, que classifica dez surfistas.

Eduardo Motta na primeira final da sua carreira em etapas do WSL Qualifying Series - WSL / MARCIO DAVID

"Estou bem animado para este campeonato e venho treinando bastante, porque é um evento muito importante pra mim e para vários atletas que estão na busca pelas vagas para o Challenger Series", destacou Eduardo Motta. "No ano passado, foi durante o campeonato a primeira vez que eu surfei na Praia Mole e gostei bastante. Eu já voltei lá no começo desse ano para treinar e é uma onda bem parecida com a que eu surfo aqui em casa (no Guarujá)".

Eduardo Motta é um dos 28 principais cabeças de chave do LayBack Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis. Este grupo dos mais bem colocados no ranking, só entra na quarta fase da competição, junto com os quatro "wildcards" (convidados) dos organizadores, José Francisco "Fininho" e Jeverson Duarte pelo evento e Vitor Ferreira e Pedro Neves pela WSL Latin America. Os primeiros cabeças de chave são ex-tops do CT, Peterson Crisanto (número 1), Alex Ribeiro (2), Wiggolly Dantas (3) e Ian Gouveia (4). Estes são apenas alguns fortes concorrentes para Eduardo Motta tentar repetir os momentos vividos com a vitória no ano passado.

Eduardo Motta vibrando com a primeira vitória na Praia Mole lotada no último dia. - WSL / MARCIO DAVID

"Aquele dia foi inesquecível para mim", relembra Eduardo Motta. "Eu nunca tinha chegado nas quartas de final de um evento mundial do QS, então passar para as semifinais já tinha sido um grande feito para mim. Depois, enfrentar o Yago (Dora) e vencer ele numa bateria muito boa, aí chegar na final e ser campeão, foi muito incrível. Eu já vinha sonhando com isso há bastante tempo e a vitória me deu mais confiança para ir com tudo nos próximos campeonatos".

RESULTADOS DO ÚLTIMO DIA DO LAYBACK PRO 2021:

DECISÃO DO TÍTULO MASCULINO:

Campeão: Eduardo Motta (BRA) por 11,74 pontos (6,67+5,07) - 3.000 pontos

Vice-campeão: Michael Rodrigues (BRA) com 10,50 pts (5,50+5,00) - 2.400 pts

SEMIFINAIS - 3.o lugar com 1.950 pontos:

1.a: Eduardo Motta (BRA) 13,60 x 13,44 Yago Dora (BRA)

2.a: Michael Rodrigues (BRA) 10,50 x 8,93 Willian Cardoso (BRA)

QUARTAS DE FINAL - 5.o lugar com 1.500 pontos:

1.a: Eduardo Motta (BRA) 12,03 x 11,50 Raoni Monteiro (BRA)

2.a: Yago Dora (BRA) 13,67 x 6,90 Robson Santos (BRA)

3.a: Willian Cardoso (BRA) 11,27 x 8,67 Samuel Pupo (BRA)

4.a: Michael Rodrigues (BRA) 9,90 x 9,34 José Francisco (BRA)

DECISÃO DO TÍTULO FEMININO:

Campeã: Laura Raupp (BRA) por 11,20 pontos (5,70+5,50) - 1.000 pontos

Vice-campeã: Melanie Giunta (PER) com 10,74 pontos (6,17+4,57) - 800 pts

SEMIFINAIS - 3.o lugar com 650 pontos:

1.a: Laura Raupp (BRA) 10,00 x 8,83 Arena Rodriguez Vargas (PER)

2.a: Melanie Giunta (PER) 13,00 x 12,06 Summer Macedo (BRA)

TOP-20 DO RANKING REGIONAL DA WSL LATIN AMERICA - 2 etapas:

- tops do CT 22 que dispensam a vaga regional

1: Yago Dora (BRA) - 4.950 pontos

02: Willian Cardoso (BRA) - 3.450

03: Eduardo Motta (BRA) - 3.200

4: João Chianca (BRA) - 3.000

04: Alex Ribeiro (BRA) - 3.000

06: Michael Rodrigues (BRA) - 2.580

07: Wesley Leite (BRA) - 2.550

08: Marco Fernandez (BRA) - 2.450

09: Raoni Monteiro (BRA) - 2.385

10: Samuel Pupo (BRA) - 2.100

10: Robson Santos - 2.100

12: Matheus Navarro (BRA) - 1.700

12: Santiago Muniz (ARG) - 1.700

----fim da lista das 10 vagas para o Challenger

14: Jessé Mendes (BRA) - 1.650

15: Thiago Camarão (BRA) - 1.550

15: Victor Bernardo (BRA) - 1.550

17: José Francisco (BRA) - 1.500

18: Alonso Correa (PER) - 1.385

19: Renan Peres Pulga (BRA) - 1.250

19: José Gundesen (ARG) - 1.250

19: Ryan Kainalo (BRA) - 1.250

TOP-10 DO RANKING REGIONAL DA WSL LATIN AMERICA - 2 etapas:

01: Sophia Medina (BRA) - 3.500 pontos

02: Daniella Rosas (PER) - 2.900

03: Arena Rodriguez Vargas (PER) - 2.600

04: Laura Raupp (BRA) - 2.500

----fim da lista das 4 vagas para o Challenger

05: Summer Macedo (BRA) - 2.150

06: Larissa Santos (BRA) - 2.100

07: Isabelle Nalu (BRA) - 2.000

08: Sol Carrion (BRA) - 1.500

09: Tainá Hinckel (BRA) - 1.400

09: Melanie Giunta (PER) - 1.400