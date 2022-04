Michael Rodrigues comanda o show no LayBack Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis

O cearense Michael Rodrigues comandou o show de surfe no sábado de praia lotada no LayBack Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis. Ele mora na capital catarinense há muitos anos e voltou a bater seu próprio recorde de pontos nas ondas da Praia Mole. Foi mais um dia emocionante, com disputas decisivas na briga pelas últimas vagas para o Challenger Series 2022. A lista dos dez sul-americanos classificados pela WSL Latin America já foi fechada e resta definir apenas uma das quatro indicadas pelo ranking regional feminino. O domingo decisivo começa as 8h00 com quartas de final masculinas e as finais da segunda edição do LayBack Pro devem acontecer por volta das 11h30 em Florianópolis.

Michael Rodrigues é um dos sete surfistas que já estavam garantidos no G-10 antes desta última etapa da temporada 2021/2022 da World Surf League Latin America. No ano passado, ele foi o recordista absoluto de nota - 9,00 - e pontos - 16,30 - do primeiro LayBack Pro na Praia Mole. Na sexta-feira, Michael igualou a nota 9,00 e aumentou a pontuação para 16,33. E no sábado, o cearense deu outro show com seus aéreos e manobras de borda executadas com muita pressão para bater seu recorde mais uma vez, totalizando 17,50 pontos com outra nota 9,00 e 8,50.

"Estou feliz, me sentindo bem, tenho me preparado muito para o Challenger Series e estou me sentindo uma máquina, pronto para o que vier", disse Michael Rodrigues. "Eu não me preocupo com adversários nem nada, só comigo mesmo. Consegui equilibrar minha vida, estou num momento muito maduro como pai, como ser humano, treinando bastante e cada vez mais confiante no meu surfe. Surfar aqui na Praia Mole todos os dias têm isso de bom. Dá para treinar aéreos pra esquerda e pra direita, manobras de um lado e do outro, é um lugar que te deixa muito preparado, então fico feliz de ter uma etapa aqui e só quero aproveitar isso".

Michael Rodrigues dando show nas direitas e esquerdas da Praia Mole - WSL / Marcio David

No ano passado, Michael Rodrigues só perdeu uma das seis baterias que disputou na Praia Mole, justamente a grande final para o paulista Eduardo Motta. Neste ano, ele já aumentou esse recorde saindo do mar em primeiro lugar mais três vezes, para chegar invicto nas quartas de final do LayBack Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis. Seu adversário será o paulista Wesley Leite, que na sexta-feira ganhou a maior nota - 9,10 - das duas edições desta etapa, que marcou o retorno da capital catarinense e da Praia Mole ao calendário da World Surf League em 2021.

ÚLTIMA VAGA - Wesley Leite se classificou na bateria que definiu o último classificado para o Challenger Series 2022, único caminho para se chegar na elite do World Surf League Championship Tour. Ele já estava garantido no G-10 e o também paulista Thiago Camarão ficaria com a última vaga, se ficasse pelo menos em terceiro lugar na bateria. Só que ele terminou em quarto, atrás de outro já classificado, o baiano Marco Fernandez, além do paranaense Caetano Vargas, que nem tinha chances e venceu o confronto.

Caetano Vargas vencendo a bateria que acabou com as chances de Thiago Camarão - WSL / Marcio David

O catarinense Matheus Navarro já havia sido eliminado por Michael Rodrigues e Wesley Leite na rodada anterior, que abriu o sábado. Ele ocupava a última posição no G-10 e deixou a porta aberta para três surfistas, que poderiam lhe tirar a vaga no Challenger Series. No entanto, o paulista Jessé Mendes perdeu no confronto seguinte e duas baterias depois caiu o argentino José Gundesen, antes da eliminação de Thiago Camarão.

Com essa combinação de resultados, Matheus Navarro e Jessé Mendes ficaram com os mesmos 1.850 pontos no ranking final da WSL Latin America, computando os resultados das três etapas da temporada 2021/2022. Eles acabaram dividindo a última posição no G-10 para o Challenger Series e Matheus Navarro ganhou a vaga no desempate, somando os dois melhores resultados.

"Quando está nos planos de Deus, não tem o que possa ser feito. Eu nunca tinha ficado nessa situação na minha carreira inteira, de depender de resultados das outras pessoas, mas Deus quis desse jeito né", disse Matheus Navarro. "Eu queria ter decidido isso dentro d´água, sem depender de ninguém, mas acabei empatando com o Jessé (Mendes) e levei vantagem no desempate, sem falar que o (Thiago) Camarão tinha que perder na quarta posição e isso aconteceu também. Enfim, só tenho que agradecer a Deus. Parece que era para ser minha essa vaga mesmo e é um sonho poder disputar vaga para o CT mais uma vez".

Matheus Navarro ficou com a última vaga para o Challenger Series 2022 - WSL / Marcio David

ARGENTINA NO CHALLENGER - Quem acabou confirmando sua classificação dentro d´água foi Santiago Muniz. Diferente do seu irmão mais velho e ex-top do CT, Alejo Muniz, Santiago compete no Circuito Mundial representando a Argentina e venceu as duas baterias que disputou no sábado. Ele dividia a última posição no G-10 com Matheus Navarro e sua vaga foi garantida com as eliminações do também argentino José Gundesen e de Jessé Mendes.

"Estou feliz por ter conseguido pegar boas ondas e o mar está bem bom. A Praia Mole sempre tem umas ondinhas e estou amarradão de ter dado mais um passo", disse Santiago Muniz, único representante da Argentina no Challenger Series 2022. "Na verdade, eu nem sei como estão as coisas nessa briga por classificação pro Challenger Series. Sei que está bem embolado, mas não fico muito ligado nessas coisas de pontos e só quero pegar boas ondas nas baterias".

Santiago Muniz vai representar a Argentina no Challenger Series 2022 - WSL / Marcio David

LISTA DOS CLASSIFICADOS - Santiago Muniz e Matheus Navarro foram os últimos nomes a serem confirmados na lista dos dez indicados pela WSL Latin America, para o Challenger Series 2022, que começa em maio na Austrália. Por ordem do ranking regional atualizado após os resultados do sábado no LayBack Pro, os outros classificados são os brasileiros Alex Ribeiro, Willian Cardoso, Eduardo Motta, Michael Rodrigues, Wesley Leite, Marco Fernandez, Raoni Monteiro e Robson Santos.

Quatro deles estão nas quartas de final que vão abrir o domingo decisivo da etapa do WSL Qualifying Series apresentada pela Prefeitura de Florianópolis na Praia Mole. Santiago Muniz e Alex Ribeiro disputam a primeira vaga nas semifinais e os recordistas Michael Rodrigues e Wesley Leite se enfrentam na última bateria. A segunda quarta de final será potiguar, entre o jovem natalense Mateus Sena e Alan Jhones, de Baía Formosa. E na terceira, estão o paulista Marcos Correa e o paranaense Caetano Vargas.

A peruana Daniella Rosas conquistou a primeira vaga nas semifinais - WSL / Marcio David

SEMIFINAIS FEMININAS - Na categoria feminina, as semifinais já foram definidas nas baterias que fecharam o sábado de praia cheia no LayBack Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis. A defensora do título na Praia Mole, Laura Raupp, conseguiu mais uma virada emocionante nas últimas ondas que surfou no duelo catarinense com Kiany Hyakutake. Ela vai enfrentar a peruana bicampeã sul-americana, Daniella Rosas, na primeira bateria. As duas e a nova campeã sul-americana, Sophia Medina, já estão garantidas no Challenger Series 2022.

"Estou muito feliz por ter conseguido minha vaga pro Challenger. Lutei muito por isso, era uma das minhas metas para 2022 e agora estou na semifinal de novo aqui", disse a campeã da primeira edição do LayBack Pro em 2021, com apenas 15 anos de idade. "Quero tentar ganhar o evento mais uma vez, mas preciso pensar bateria por bateria primeiro. A vibe do campeonato aqui na Mole, da LayBack, é muito irada, praia sempre cheia com a galera torcendo e vamos vir com tudo amanhã".

Laura Raupp segue na busca do bicampeonato no LayBack Pro da Praia Mole - WSL / Marcio David

RECORDISTAS - Na outra semifinal, dois destaques da sexta-feira irão se enfrentar, a cearense Yanca Costa e Summer Macedo, que sempre morou no Havaí, mas é filha de pai e mãe brasileiros. Yanca bateu todos os recordes desta segunda edição do LayBack Pro, somando notas 8,17 e 7,33 na vitória por 15,50 pontos sobre a catarinense Maya Carpinelli. Estas marcas só não ultrapassaram a nota 9,00 e os 16,00 pontos da Laura Raupp no ano passado.

"Estou numa fase nova muito legal acontecendo na minha vida e eu só queria mostrar o meu surfe", disse Yanca Costa. "Eu entrei muito focada nessa bateria, porque a Maya (Carpinelli) quebrou ontem, ganhou da Summer (Macedo), então eu sabia que não poderia dar mole pra ela. Entrei com tudo, consegui fazer as manobras que eu queria e estou amarradona. Quero poder continuar soltando todo o meu surfe amanhã, para conseguir fazer a final aqui".

Yanca Costa batendo todos os recordes femininos do LayBack Pro 2022 - WSL / Marcio David

ÚLTIMA VAGA - Já Summer Macedo carimbou a faixa da nova campeã sul-americana de 2021/2022, Sophia Medina, com um ataque fulminante de backside nas esquerdas da Praia Mole. Com notas 6,87 e 7,60 nas últimas ondas que surfou, superou a irmã do tricampeão mundial, Gabriel Medina, por 14,47 a 12,33 pontos. Summer ainda está na briga pela última vaga para o Challenger Series 2022, mas só tira a peruana Arena Rodriguez Vargas da lista, se vencer o LayBack Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis neste domingo.

"Eu conheço meus pontos fortes e tentei usar isso a meu favor. A Sophia (Medina) acabou de ganhar o título regional e fiquei bem feliz por ela, mas também sei que preciso ganhar a final pra me qualificar para o Challenger Series, então tinha que me classificar", disse Summer Macedo. "Sei que vai ser difícil, mas me sinto bem psicologicamente para enfrentar os desafios. Só tento manter meu foco no presente e está funcionando. Já participo de eventos importantes desde os 16 anos, então sinto que tenho bastante experiência e quero usar isso ao meu favor. E eu amo o Brasil, a energia das pessoas e do apoio que recebo de todos aqui".

Summer Macedo precisa da vitória para se classificar para o Challenger Series - WSL / Marcio David

AGENDA LAYBACK - Assim como no ano passado, a LayBack Beer está promovendo uma agenda de eventos com festas em todas as noites do LayBack Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis. Na quarta-feira, aconteceu a abertura oficial na Casa Di Praia Layback. Na quinta-feira, teve a Layback Cine Session com o filme Deja-vú na Layback Basement. E os dois próximos agitos são no John Bull na Lagoa da Conceição, com o Juicy Hip Hop Special Ed na sexta-feira e o Layback Pro Party no sábado. E no domingo, tem Sunset dos Campeões na Layback Surf House. Ingressos: www.sympla.com.br/laybackpro22.

