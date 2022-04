Metha Energia levanta a bandeira da sustentabilidade no LayBack Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis

A Metha Energia está patrocinando a segunda edição do Layback Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis e vem levantando a bandeira da sustentabilidade dia a dia, com distribuição de energia limpa e ações que causem real impacto. A startup mineira escolheu este campeonato de surfe, que começa na quarta-feira e vai até domingo na Praia Mole, para chamar a atenção sobre o assunto. A Metha Energia será responsável pela compensação de carbono, da limpeza da praia, destinação correta do lixo e promoverá outras ativações de conscientização ambiental.

O LayBack Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis vai fechar a temporada 2021/2022 da World Surf League Latin America. Na capital catarinense, serão decididos os títulos sul-americanos e as vagas do continente para o WSL Challenger Series. Serão classificados 10 homens e 4 mulheres da América do Sul, para disputar o circuito que é o único caminho para se chegar na elite do World Surf League Championship Tour. Estarão competindo na Praia Mole, 136 surfistas na categoria masculina e até 32 na feminina.

Mas, como exatamente uma competição de surfe pode produzir carbono? Qualquer evento entra na categoria de escopo 2, com emissões indiretas, provenientes da energia elétrica com o consumo de eletricidade, vapor, calor e refrigeração. Dessa forma, após o término do LayBack Pro, será contabilizado tudo o que foi gerado, mesmo que indiretamente, desde o transporte de participantes até acomodações da equipe ou uso de refrigeradores.

A compensação do carbono será financiada inteiramente pela Metha Energia, utilizando Crédito de Carbono Azul. Ainda que pouco utilizado, o Carbono Azul está relacionado aos ecossistemas da costa marinha, envolve desde algas a mangues e pântanos salgados, e é essencial para diminuir o aquecimento global. Seu impacto é maior por armazenar carbono com mais eficiência do que as plantas terrestres, durante o processo de fotossíntese. A Metha Energia busca a melhor solução para impactar positivamente a sociedade e o meio ambiente.

A startup mineira é uma energytech que conecta produtores de energia limpa ao consumidor final, proporcionando uma economia de até 15% na conta de energia elétrica, sem cobrar taxas para isso. Em fase de expansão para outros estados do Brasil, a ideia é levar mais sustentabilidade para mais lugares e eventos, como o LayBack Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis.

Para Fábio Teixeira, diretor da Metha Energia, participar de um evento tão relevante como esse, é levantar a bandeira da sustentabilidade em um cenário de projeção internacional. "Queremos mais do que entrar em novos mercados e deixar em evidência a distribuição de energia limpa. O mais importante em ações como essa, é conscientizar a sociedade e mostrar para todos as diversas maneiras de respeitar o meio ambiente, mitigar os impactos da ação humana e promover mais sustentabilidade", ressalta.

ROUTE BRASIL - Outra questão importante que será apoiada pela Metha Energia, é a limpeza da praia, evitando que qualquer resíduo vá para o mar, além da coleta e destinação correta do lixo produzido no evento. Para isso, a empresa fez uma parceria com a Route Brasil, instituto de educação, limpeza e pesquisa ativa, sobre o impacto sistêmico da atividade humana no meio ambiente, que coordenará uma limpeza geral da Praia Mole no sábado. Mais informações: routebrasil.org

Em um cenário onde 25 milhões de toneladas de lixo são despejadas por ano nos oceanos, é essencial trazer esse debate em uma competição de esporte marítimo, como o surfe. A conscientização e ação efetiva, é o que traz resultado para a redução desses números. Durante essa semana, haverá sinalizações no evento com informações para o público, campanhas de conscientização e sustentabilidade, limpeza da praia, recolhimento de resíduos e descarte apropriado. Dessa forma, é possível evitar a poluição dos mares, aumentar a taxa de reciclagem e incentivar as pessoas a adotar práticas de reaproveitamento no dia a dia.

SOBRE A METHA ENERGIA - A Metha Energia é referência em Minas Gerais no sistema de geração distribuída (GD), oferecendo energia limpa e mais barata. Desde 2018, revoluciona o setor elétrico no estado, ao conectar produtores de energia limpa ao consumidor final. Antes, a prática era voltada apenas para empresas e indústrias. Esse é só o começo para a energytech, que está em expansão para outros estados do Brasil e vem viabilizando novas ações sustentáveis que causem impacto em todo o país, apoiando e investindo em campanhas de conscientização e transformação para uma sociedade em harmonia com o meio ambiente. Mais informações: www.methaenergia.com.br.

