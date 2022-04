Adriano de Souza brilha na abertura do LayBack Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis

O campeão mundial Adriano de Souza foi o destaque do primeiro dia do LayBack Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis, iniciado na quarta-feira na praia mais badalada da Ilha de Santa Catarina. Mineirinho fez os recordes do campeonato nas ondas da Praia Mole, atingindo 14,84 pontos com a nota 8,17 da última onda que surfou na 13.a bateria do dia. Dos 136 inscritos no evento, que fecha a temporada 2021/2022 da World Surf League Latin America, 72 estrearam nas 20 baterias disputadas e apenas 32 avançaram para a terceira fase da competição. Na quinta-feira, a categoria feminina abre o segundo dia, as 8h00 na Praia Mole, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

"O mar está bem difícil, mas estou com um equipamento muito bom, superbem fisicamente também e aí as coisas funcionaram", disse Adriano de Souza. "Esse último ano foi difícil pra mim, porque eu me aposentei, desliguei a máquina total e agora to tentando voltar, com calma, devagar e sei que preciso reaprender com essa molecada, que tá arrebentando. Mas, é mais a questão Adriano mesmo, que precisa estar bem, para conseguir performar bem. Agora, neste momento, estou superbem e fico feliz por ter conseguido fazer uma bateria boa".

Mineirinho estreou na nona bateria da segunda fase do LayBack Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis, a 13.a a entrar no mar na quarta-feira de boas ondas na Praia Mole. Ele enfrentou três jovens surfistas e fez os recordes do dia nas duas últimas ondas que surfou. Na melhor, acertou três pancadas verticais muito fortes de backside numa esquerda, que arrancou nota 8,17 dos juízes. Na anterior, tinha recebido 6,67 para totalizar 14,84 pontos. O surfista local da Praia Mole, Julio Terres, passou junto com ele, eliminando Guilherme Carvalho e Matheus Paula.

O campeão mundial de 2015, Adriano de Souza, o Mineirinho - WSL / Marcio David

Até a brilhante apresentação do campeão mundial, Adriano de Souza, o detentor dos recordes na quarta-feira era o baiano Yagê Araujo, que está morando em Florianópolis e sempre treina nas ondas da Praia Mole. Ele estreou na segunda bateria do dia, pela primeira fase, já totalizando 14,64 pontos com nota 7,77 na melhor onda. Depois, Yagê repetiu a dose na segunda fase, completando um belo aéreo que recebeu a primeira nota no critério excelente do julgamento, 8,00. Ele venceu essa bateria com o quinto maior placar do dia, 13,67 pontos.

"Já estou morando aqui em Floripa há 1 ano, a Mole é um lugar que surfo todo dia e eu curto muito essas condições de hoje, com vento sul, que fica muito bom para dar os aéreos, fazer um surfe rápido", disse Yagê Araujo. "Estou muito feliz porque consegui surfar bem as duas baterias que disputei hoje. Quero ir seguindo assim, pensando bateria por bateria, em dar o meu melhor em cada uma, buscando as maiores notas, até chegar na final".

Yagê Araujo fez os primeiros recordes da quarta-feira na Praia Mole - WSL / Marcio David

ESTRANGEIROS - Além dos brasileiros, sete surfistas de outros países também estrearam no primeiro dia do LayBack Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis. O chileno Matias Rojas Veloz, o argentino Radziunas Franco e os uruguaios Martin Ottado e Santiago Medeiro, perderam logo em suas primeiras apresentações na Praia Mole. Já o argentino Leandro Usuna, o venezuelano Francisco Bellorin e o havaiano Ian Gentil, ganharam suas primeiras baterias.

Nesta semana, serão coroados o campeão e a campeã sul-americana da temporada 2021/2022 da WSL Latin America. Leandro Usuna é o único não brasileiro a conquistar esse título na categoria masculina, quebrando a hegemonia verde-amarela em 2016. Lele Usuna venceu a bateria que abriu a segunda fase, derrotando três brasileiros da nova geração, José Muniz, Swell Henrique e Esdras Morais.

Leandro Usuna estreando com vitória no LayBack Pro em Florianópolis - WSL / Marcio David

"É sempre muito bom voltar ao Brasil e minhas primeiras competições internacionais foram aqui. Só não me lembro o ano, uns 15, 16 anos atrás, numa etapa do Pro Junior, depois QS, então estou feliz em estar de volta aqui", disse Leandro Usuna. "Eu fui pai há pouco tempo, então estou bem tranquilo, em casa, com minha família, mas quero continuar competindo alguns eventos que me interessa. Quis vir para cá, devo ir para Saquarema, Iquique e que bom que voltaram os campeonatos, porque é muito bom seguir surfando, competindo".

O LayBack Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis abre uma série de seis etapas seguidas da WSL Latin America nos meses de abril e maio. Em Santa Catarina, está sendo encerrada a temporada 2021/2022, fechando a lista dos surfistas da América do Sul que vão disputar o Challenger Series 2022. E na próxima semana, serão abertos os rankings regionais de 2022/2023 na Argentina, já valendo classificação para o Challenger Series de 2023, único caminho para se chegar na elite do World Surf League Championship Tour.

ESTREIA DO FEMININO - Na quarta-feira, apenas os homens competiram na Praia Mole, mas a quinta-feira vai começar com a estreia das mulheres no LayBack Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis. Após as quatro baterias da primeira fase feminina, terão mais dezesseis da categoria masculina, com os 32 surfistas que passaram pelo primeiro dia, enfrentando os 32 pré-classificados que vão entrar na terceira fase da competição. Já os principais cabeças de chave só devem estrear na sexta-feira, na segunda fase feminina e na quarta e última rodada de 16 baterias da categoria masculina.

Área dos competidores na arena do LayBack Pro 2022 - WSL / Marcio David

AGENDA LAYBACK - Assim como no ano passado, a LayBack Beer vai promover uma agenda de eventos com festas em todas as noites do LayBack Pro apresentado pela Prefeitura de Florianópolis. Na quarta-feira, aconteceu a abertura oficial na Casa Di Praia Layback. Na quinta-feira, tem Layback Cine Session com o filme Deja-vú na Layback Basement. Depois, os agitos serão no John Bull na Lagoa da Conceição, com o Juicy Hip Hop Special Ed na sexta-feira e o Layback Pro Party no sábado. E no domingo, tem o Sunset do Campeão na Layback Surf House. Ingressos no www.sympla.com.br/laybackpro22.

