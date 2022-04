Circuito Banco do Brasil de Surfe começa em abril na Praia da Ferrugem, em Garopaba

Começou a contagem regressiva para a estreia do Circuito Banco do Brasil de Surfe - SC, que vai promover três etapas regionais do World Surf League Qualifying Series no Brasil. A abertura da temporada será nos dias 21 a 24 de abril, na Praia da Ferrugem, em Garopaba, no litoral sul de Santa Catarina, depois segue para Salvador (Praia de Stella Maris - de 12 a 15 de maio) e a grande final será no litoral norte paulista, em Ubatuba (Praia de Itamambuca - de 25 a 28 de agosto). Os eventos acontecerão com o princípio da igualdade na premiação para homens e mulheres.

A WSL, por meio do Circuito Banco do Brasil de Surfe, visa oferecer mais oportunidades para a nova geração do surfe nacional (masculino e feminino) e, também, buscar classificação para o Challenger Series, circuito de acesso para a elite mundial do esporte. Para isso, foram escolhidos locais estratégicos para atingir jovens das regiões Nordeste, Sudeste e Sul do país.

"Esperamos que a marca BB chegue em toda comunidade que se identifica com o estilo de vida que o surfe proporciona, além dos atletas que praticam o esporte. Ao patrocinar a WSL, ajudamos a fomentar o surfe como importante modalidade do esporte brasileiro, contribuindo para o surgimento de novos talentos, novos campeões, novos ídolos," afirmou Tadeu Figueiró, gerente executivo da Diretoria de Marketing e Comunicação do BB.

Além do almejado troféu, os campeões dos rankings masculino e feminino do Circuito Banco do Brasil de Surfe ganharão um convite (wildcard) especial para participar da etapa do Challenger Series, Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil, no mês de novembro. Para definir o vencedor e a vencedora, serão computados os resultados das três etapas.

"O litoral brasileiro tem mais de 7 mil km e cerca de 2 mil praias e, em cada um desses locais, certamente há praticantes de surfe. Queremos descobrir novos talentos e incentivar o esporte. E o Circuito Banco do Brasil de Surfe é um caminho para quem sonha um dia em fazer parte da elite mundial. Estamos preparando um grande evento, em cada etapa, com atividades recreativas com a comunidade local, sustentabilidade e qualidade de vida", explica Ivan Martinho, CEO da WSL Latin America.

Como as etapas acontecerão sempre entre quinta-feira e domingo, várias atividades recreativas e atrações estão programadas para entreter o público que for prestigiar o evento. Aulas de surfe com monitores especializados para diferentes níveis; empréstimo de pranchas com monitoria e até reparos rápidos de pranchas para atletas e moradores locais. Também serão disponibilizados para o público que comparecer nas praias, quadras para a prática de futevôlei, beach tennis e vôlei de praia, além de aulas funcionais e yoga.

Para Renata Cypreste, Head comercial da BB Asset Management: "A WSL vai muito além do surfe. Vimos nesse projeto a preocupação com o desenvolvimento dos atletas no surfe, mas também com o futuro deles e de suas famílias, nesse sentido o planejamento financeiro se faz cada vez mais necessário. Queremos estar juntos para fomentar campeões no surfe e na vida, melhorando a vida das pessoas de forma sustentável."

Surfe com Sustentabilidade e Preservação - A preocupação com o meio-ambiente sempre foi uma constante na Liga Mundial de Surfe e não poderia ser diferente nestas três etapas regionais do WSL Qualifying Series. Haverá grande rigor e controle na utilização de plástico. Além disso, será organizada uma coleta seletiva e gestão de resíduos, ou seja, todos os resíduos serão separados e enviados para cooperativas locais de reciclagem. Paralelamente, em parceria com instituições da cidade-sede do evento, acontecerá o plantio de mudas da vegetação nativa local em Garopaba, Ubatuba e Salvador.

Todas as etapas serão transmitidas ao vivo no WorldSurfLeague.com e também pelo Aplicativo e canal no YouTube da World Surf League. O Circuito Banco do Brasil de Surfe conta com patrocínio do Banco do Brasil e BB DTVM. A 1ª etapa será realizada com o apoio da Prefeitura Municipal de Garopaba e a Rede Atlântida.

Sobre a BB Asset Management - A BB Asset Management tem como propósito prover inteligência em fundos de investimento para melhorar a vida das pessoas e, neste sentido, reforça o compromisso de disseminar e contribuir fortemente com a educação em investimentos. É líder da indústria de fundos de investimento brasileira, com patrimônio líquido sob gestão de R$ 1,414 trilhão em recursos e 20,98% de participação de mercado, conforme ranking de Gestores de Fundos de Investimento da Anbima, de fevereiro de 2022. Sua excelência em gestão é atestada por duas renomadas agências de rating - Fitch Rating e Moody´s.

Calendário do Circuito Banco do Brasil de Surfe Etapa 1: 21 a 24/abril - Praia da Ferrugem, Garopaba (SC) Etapa 2: 12 a 15/maio - Praia de Stella Maris, Salvador (BA) Etapa 3: 25 a 28/agosto - Praia de Itamambuca, Ubatuba (SP)