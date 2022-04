Circuito Banco do Brasil de Surfe estreia nesta quinta-feira na Praia da Ferrugem em Garopaba

A cidade de Garopaba é reconhecida oficialmente como a "Capital Catarinense do Surf" e foi a escolhida para sediar a abertura do Circuito Banco do Brasil de Surfe. Serão três etapas do World Surf League (WSL) Qualifying Series realizadas com o princípio da igualdade na premiação para homens e mulheres, incentivada pela Liga. A primeira começa nesta quinta-feira na Praia da Ferrugem, com participação de grandes estrelas do surfe nacional e de outros países da América do Sul.

Uma das metas do Circuito Banco do Brasil de Surfe é descobrir novos talentos no surfe nacional e as etapas foram marcadas em cada região do país. A primeira é nesta semana em Santa Catarina, a segunda em maio na Bahia, nos dias 12 a 15 na Praia de Stella Maris, em Salvador, e a última será no litoral norte de São Paulo, de 25 a 28 de agosto na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, onde surgiu o hoje líder do ranking mundial, Filipe Toledo.

"Investir no surf é remar junto" é o lema do Circuito Banco do Brasil de Surfe, que oferece um incentivo a mais aos participantes, além dos pontos nos rankings regionais da WSL Latin America. Quem ficar em primeiro lugar na classificação geral computando os resultados das três etapas, receberá um convite especial para participar da única etapa do Challenger Series na América Latina, o Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil, em novembro.

Silvana Lima e Sophia Medina - WSL / Alan Pedro / Prefeitura de Garopaba

COLETIVA DE IMPRENSA - Na quarta-feira, alguns destaques da etapa de abertura do Circuito Banco do Brasil de Surfe, participaram da Coletiva de Imprensa realizada na tarde da quarta-feira na área VIP da arena do evento na Praia da Ferrugem. As duas atletas patrocinadas pelo BB Asset Management, Silvana Lima, que por muitos anos fez parte da elite mundial do CT e uma das grandes promessas do surfe feminino brasileiro, Juliana dos Santos, a recém-coroada campeã sul-americana profissional com apenas 16 anos, Sophia Medina, além de dois ex-tops do CT, Peterson Crisanto e Alex Ribeiro.

"Quero parabenizar ao Banco do Brasil, que está fazendo esse evento aqui, depois na Bahia e vai finalizar em Ubatuba. Neste ano tem bastante eventos e o foco continua. Eu amo competir e meu maior objetivo é estar nas Olimpíadas mais uma vez", disse Silvana Lima, que participou da estreia do surfe como modalidade olímpica, nos Jogos de Tóquio no Japão. "Eu acho que esse circuito é importante para o Banco do Brasil sentir essa vibração dos surfistas. O Banco do Brasil já foi pra praia com o Vôlei de Praia, mas agora vai sentir um pouco mais a realidade do surfe e acredito que virão mais eventos pela frente".

Juliana dos Santos é mais uma grande promessa surgida no Ceará - WSL / Alan Pedro / Prefeitura de Garopaba

Ao contrário de Silvana Lima, a também cearense Juliana dos Santos está iniciando sua carreira de surfista profissional e prometeu lutar para vencer o ranking do Circuito Banco do Brasil de Surfe, para ganhar a vaga de convidada para o Challenger Series de Saquarema: "Estou muito focada, estou firme e pronta para as batalhas que vierem pela frente. Estou me dedicando e me esforçando ao máximo, buscando evoluir a cada treino, e vou dar o meu melhor para estar no Challenger Series".

Já Sophia Medina respondeu sobre ter conseguido o título sul-americano com 1 ano de idade a menos do que seu irmão, o tricampeão mundial Gabriel Medina: "Foi muito importante essa conquista e não sabia que ia chegar tão cedo. Eu sempre vi o que meu irmão fez, sinto vontade de fazer igual, mas na real foi só o resultado do trabalho que venho fazendo. Eu fiquei muito feliz, minha família inteira ficou feliz, o Gabriel também, que é meu irmão coruja (risos). É legal, porque a história continua, o sonho é o mesmo e vou tentar fazer o meu melhor, para escrever a minha própria história".

Sophia Medina conquistou o título sul-americano profissional de 2021/2022 - WSL / Alan Pedro / Prefeitura de Garopaba

Alex Ribeiro e Peterson Crisanto estiveram juntos com Gabriel Medina na elite da World Surf League até o ano passado e vão tentar recuperar suas vagas pelo Challenger Series este ano. A etapa de Garopaba do Circuito Banco do Brasil de Surfe, é a última parada antes deles embarcarem para o início da divisão de acesso para o CT 2023 na Austrália, que começa em maio.

"Vão ser duas etapas importantes lá, na Gold Coast e em Manly Beach, então vim aqui mais pra ganhar ritmo mesmo, competindo com os melhores surfistas do Brasil e da América do Sul, para chegar mais bem preparado para o Challenger Series", disse Alex Ribeiro.

Peterson se contundiu no ano passado e só agora está voltando a competir: "Infelizmente, logo após a etapa do Mexico (em agosto de 2021), eu acabei rompendo os ligamentos do meu pé e fiquei 5 meses sem competir, fazendo fisioterapia da cirurgia, mas estou confiante agora. Eu já competi aqui uns 15 anos atrás, ganhei uma categoria, então tenho boas recordações aqui da Ferrugem, é uma onda muito boa, estou bem psicologicamente, fisicamente também e espero conseguir um bom resultado nesse evento".

Alex Ribeiro - WSL / Alan Pedro / Prefeitura de Garopaba

Peterson Crisanto - WSL / Alan Pedro / Prefeitura de Garopaba

SURFISTAS ESCALADOS - Os 112 participantes da categoria masculina da etapa de abertura do Circuito Banco do Brasil de Surfe, foram divididos em três fases. Serão 32 entrando nas 8 baterias da rodada inicial, mais 48 na segunda fase e na terceira estreiam os 32 cabeças de chave. Neste grupo dos mais bem colocados no ranking da WSL Latin America, estão as principais estrelas do evento, como os ex-tops da elite mundial do CT, Alejo Muniz, que vem de vitória no QS da Argentina, Willian Cardoso, Ian Gouveia, Alex Ribeiro, Wiggolly Dantas e o cabeça de chave número 1 em Garopaba, Peterson Crisanto.

Também fazem parte desta lista, alguns surfistas classificados para disputar o Challenger Series 2022, que começa em maio na Austrália: Willian Cardoso, Matheus Navarro, Alex Ribeiro e o argentino Santiago Muniz. Em Garopaba, a batalha no Circuito Banco do Brasil de Surfe já é pelas vagas para o Challenger Series do ano que vem. Esta será a segunda etapa valendo pontos para os rankings regionais de 2022/2023 da WSL Latin America, que classifica os surfistas da América do Sul para a divisão de acesso ao CT.

A belíssima Praia da Ferrugem em Garopaba - WSL / Murilo da Rosa

Na categoria feminina, todas as 32 participantes foram divididas nos oito confrontos da primeira fase do Circuito Banco do Brasil de Surfe. Logo na primeira bateria, está a peruana Daniella Rosas, que venceu as duas últimas etapas do Qualifying Series no continente em semanas seguidas, na Praia Mole de Florianópolis e na Argentina. Daniella vai enfrentar a argentina Catalina Mercere e duas brasileiras, Isabela Saldanha e Sophia Gonçalves.

A atual campeã sul-americana da WSL Latin America, Sophia Medina, vai estrear na quinta bateria com mais três brasileiras, Julia dos Santos, Marina Rezende e Maria Amelia Autuori. Já as atletas patrocinadas pelo BB Asset Management, foram escaladas na segunda e na oitava e última bateria desta rodada inicial. A jovem Juliana dos Santos está na segunda e a grande estrela, Silvana Lima, vai disputar as duas últimas vagas para a segunda fase.

O Circuito Banco do Brasil de Surfe conta com patrocínio do Banco do Brasil e BB Asset Management e esta primeira etapa será realizada também com o apoio da Prefeitura Municipal de Garopaba e da Rede Atlântida. A competição será transmitida ao vivo da Praia da Ferrugem pelo WorldSurfLeague.com e pelo Aplicativo WSL. As outras duas etapas serão realizadas em Salvador (BA) nos dias 12 a 15 de maio e em Ubatuba (SP) de 25 a 28 de agosto.