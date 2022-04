Circuito Banco do Brasil de Surfe começa com cenário perfeito na Praia da Ferrugem em Garopaba

Em um cenário perfeito, com Sol, praia cheia e boas ondas, foi inaugurado o Circuito Banco do Brasil de Surfe em Garopaba, no litoral sul de Santa Catarina. Com o feriado da quinta-feira, um grande público compareceu na Praia da Ferrugem, para assistir 80 surfistas competindo em 24 baterias eliminatórias. Apenas 32 se classificaram para enfrentar os cabeças de chave que vão estrear nesta sexta-feira, a partir das 8h00 na "Capital Catarinense do Surf". A categoria feminina também começa no segundo dia, depois das 16 baterias da terceira fase masculina, com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

Um dos objetivos do Circuito Banco do Brasil de Surfe é descobrir novos talentos e um deles venceu a primeira bateria do evento. O catarinense Heitor Mueller, de 17 anos apenas, estava fora do campeonato. Mas, ganhou uma chance de competir, porque o líder do ranking regional da WSL Latin America, Alejo Muniz, cancelou sua participação. Ele venceu a etapa de abertura da temporada 2022/2023 na Argentina no último sábado, porém tinha contundido o joelho nas semifinais e preferiu já iniciar tratamento para se recuperar.

"Eu queria muito correr esse campeonato, só que teve um imprevisto e não me inscrevi a tempo. Mas, acabei entrando nessa primeira e estou muito feliz por ter passado bem", disse Heitor Mueller. "Eu achei uma direita bem boa, fiz uma nota alta e tá dando altas ondas na Ferrugem. Um mar maior assim, é muito bom. Eu tava na Argentina, água gelada pra caramba, mas peguei boas ondas lá também. Foi minha primeira vez e gostei do mar na Playa Grande. Fiz um bom resultado lá e tudo isso é experiência que a gente vai ganhando".

Heitor Mueller venceu a primeira bateria da história do Circuito Banco do Brasil - WSL / Daniel Smorigo

Heitor Mueller é de São Francisco do Sul e foi até as quartas de final na Argentina, começando em quinto lugar na temporada 2022/2023 da WSL Latin America. Agora, quer buscar um bom resultado também no Circuito Banco do Brasil de Surfe, que oferece um incentivo a mais para quem ficar em primeiro lugar nos rankings masculino e feminino, computando os pontos das três etapas, um convite para participar da única etapa do Challenger Series na América Latina, o Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil em novembro.

Depois da etapa de abertura do Circuito Banco do Brasil de Surfe, que prossegue até domingo na Praia da Ferrugem, em Garopaba, tem mais duas em outras regiões do país. A segunda será no Nordeste, de 12 a 15 de maio na Praia de Stella Maris, em Salvador, na capital da Bahia. E a última foi marcada na Região Sudeste, nos dias 25 a 28 de agosto na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. As três etapas estão sendo realizadas com o princípio da igualdade na premiação para homens e mulheres, incentivada pela World Surf League.

PRIMEIROS RECORDES - Nas boas ondas da Praia da Ferrugem, surfistas se destacaram desde as primeiras baterias da rodada inicial. Na terceira do dia, o carioca Lucas Silveira, que no domingo se sagrou vice-campeão europeu com vitória na última etapa da temporada 2021/2022 em Portugal, fez as marcas a serem batidas no Circuito Banco do Brasil do Surfe. Na melhor onda, recebeu nota 8,50 e surfou muito bem mais duas que valeram 7,15 e 7,33, atingindo imbatíveis 15,83 pontos nas duas que são computadas.

Lucas Silveira fazendo as marcas a serem batidas na Praia da Ferrugem - WSL / Daniel Smorigo

"Tem altas ondas, a Ferrugem não decepcionou e foi muito legal. Eu fui crescendo na bateria, comecei com um 4, depois um 7, depois um 8, então foi muito divertido", disse Lucas Silveira, que volta a pontuar no ranking regional da América do Sul esse ano. "Eu estava filiado na Europa, mas voltei pra cá, porque vai nascer minha filhinha. Só que sem pontos nenhum, tendo que entrar na primeira fase. Mas, é legal também, porque surfo mais baterias e acaba sendo uma boa preparação para o Challenger Series da Austrália. Em toda bateria, o objetivo é surfar solto, livre e de preferência conseguindo duas notas altas. Como foi agora".

BICAMPEÃO BRASILEIRO - Assim como Heitor Mueller, Lucas Silveira estreou com vitória, mas se classificou em segundo lugar nas baterias que disputaram pela segunda fase. Heitor superou mais dois talentos da nova geração, Uriel Sposaro e Denisson Santos, no confronto vencido pelo experiente bicampeão brasileiro, Messias Felix. O cearense venceu a bateria que definiu os primeiros classificados para enfrentar os cabeças de chave do Circuito Banco do Brasil de Surfe. Messias mora na Praia do Rosa, em Imbituba, bem próxima da Praia da Ferrugem.

"Eu acordei de manhã já pensando nisso, de passar essa primeira bateria para oferecer para minha mãe (Edite), que faz aniversário hoje e está lá no Ceará", disse Messias Felix. "Eu estou morando na Praia do Rosa, que é perto daqui, mas acho que a última vez que competi aqui na Ferrugem foi em 2006, numa etapa que abriu o Circuito Brasileiro daquele ano. Até lembrei disso quando estava vestindo a lycra, olhando pro mar, então foi muito bom vencer minha primeira bateria e espero passar as próximas também".

Messias Felix entrevistado por Erica Prado na transmissão ao vivo - WSL / Daniel Smorigo

NOVO RECORDE - Já o recordista absoluto do Circuito Banco do Brasil de Surfe até ali, Lucas Silveira, passou em segundo lugar na vitória de Luan Carvalho. Ninguém conseguiu superar os 15,83 pontos da sua estreia na primeira fase. Quem chegou mais perto disso foi Igor Moraes, que atingiu 15,77 somando notas 8,00 e 7,77. No entanto, a nota 8,50 de Lucas Silveira foi batida pelo jovem paranaense Kainan Meira, 19 anos, da Ilha do Mel. Ele arrancou 8,83 dos juízes, numa esquerda destruída por potentes batidas e rasgadas de backside.

"Estou muito feliz por ter soltado o meu surfe, porque não consegui passar bateria em três QS seguidos", disse o novo recordista de nota do Circuito Banco do Brasil de Surfe, Kainan Meira. "Aqui me conectei com o mar, fiz uma ótima onda e estou amarradão por ter avançado. Eu já tinha uma estratégia de ficar esperando as esquerdas maiores, que estão abrindo e ela veio. Ela veio linda e, quando vi, já fiquei feliz antes mesmo de entrar nela (risos)".

Kainan Meira foi o recordista de nota - 8,83 - da quinta-feira em Garopaba - WSL / Daniel Smorigo

O show de surfe continua nesta sexta-feira, com a entrada dos participantes mais bem ranqueados na World Surf League, como surfistas que já fizeram parte da elite mundial do CT e de classificados para o Challenger Series 2022, que começa em maio na Austrália. O Circuito Banco do Brasil de Surfe em Garopaba, é a última parada antes de eles embarcarem para disputar os primeiros pontos na divisão de acesso para o CT 2023. Também na sexta-feira, estreia a categoria feminina, com as 32 competidoras divididas nas 8 baterias da rodada inicial.

ATIVAÇÕES EXTRAS - Além da competição acontecendo dentro d´água, o Circuito Banco do Brasil de Surfe também promove várias atividades extras para o público na Praia da Ferrugem, como aulas de surfe, yoga, quadra de "beach tennis" e até espaço kids. Nos boxes montados ao lado da arena do evento, empreendedores locais clientes do Banco do Brasil, montaram lojas de biquinis, de pranchas, para expor seus produtos. Também haverá ações de sustentabilidade, com plantio de mudas pela cidade de Garopaba.

Atividades extras promovidas pelo Circuito Banco do Brasil de Surfe - WSL / Daniel Smorigo

"Investir no surf é remar junto" é o lema do Circuito Banco do Brasil de Surfe, que está sendo realizado com patrocínio do Banco do Brasil e BB Asset Management, com esta primeira etapa contando também com o apoio da Prefeitura Municipal de Garopaba e da Rede Atlântida. O evento é transmitido ao vivo da Praia da Ferrugem pelo WorldSurfLeague.com e pelo Aplicativo WSL. As outras duas etapas serão realizadas em Salvador (BA) nos dias 12 a 15 de maio e em Ubatuba (SP) de 25 a 28 de agosto.