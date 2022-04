Circuito Banco do Brasil de Surfe decide seus primeiros títulos neste domingo em Garopaba

O Circuito Banco do Brasil de Surfe - SC vai promover as suas primeiras decisões de títulos neste domingo na "Capital Catarinense do Surf". As quartas de final vão abrir o último dia da primeira etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series a ser realizada na cidade de Garopaba. As femininas começam as 8h00 e as masculinas entram em seguida, as 9h40. As grandes finais estão previstas para serem iniciadas as 13h00 na Praia da Ferrugem, com o domingo decisivo sendo transmitido ao vivo desde as 8h00 pelo WorldSurfLeague.com.

Dois confrontos entre Brasil e Peru vão abrir as quartas de final femininas. Duas classificadas para o Challenger Series 2022, se enfrentarão na primeira bateria, a jovem catarinense Laura Raupp e Daniella Rosas, que está invicta em etapas do QS esse ano, com duas vitórias seguidas nas últimas semanas. Na segunda, entra a também catarinense Taina Hinckel com Melanie Giunta. Na chave de baixo, que vai apontar a segunda finalista do Circuito Banco do Brasil de Surfe, só tem brasileiras, com Silvana Lima e Julia dos Santos na terceira bateria e Isabelle Nalu com Juliana Meneguel disputando a última vaga para as semifinais.

Isabelle Nalu - WSL / Daniel Smorigo

Na categoria masculina, sete brasileiros e o único representante da Argentina no Challenger Series, que começa em maio na Austrália, Santiago Muniz, se classificaram para as quartas de final no sábado. Isso quando o vento sul forte e gelado já tinha entrado, agindo negativamente na formação das boas ondas da Praia da Ferrugem. Messias Felix foi um dos melhores do dia e vai disputar a primeira bateria com Edgard Groggia. Na segunda, está representada a nova geração, com Leo Casal e Gabriel Klaussner. Na terceira, tem Santiago Muniz com Weslley Dantas e a última será entre os experientes Heitor Alves e Felipe Ximenes, local de Garopaba.

As quartas de final femininas eram para ter fechado o sábado na "Capital Catarinense do Surf". Mas, as condições do mar se deterioraram bastante pela ação do vento sul e foram transferidas para o domingo. Com isso, as meninas competiram apenas uma vez e a terceira batalha por vagas para as quartas de final, era a mais aguardada. Na primeira bateria feminina do dia, deu dobradinha peruana de Daniella Rosas e Melanie Giunta. Na segunda, a classificação dupla foi de duas surfistas de Santa Catarina, Tainá Hinckel e Laura Raupp.

Tainá Hinckel vencendo a dobradinha catarinense com Laura Raupp - WSL / Daniel Smorigo

Na terceira, estavam três fortes concorrentes ao título do Circuito Banco do Brasil de Surfe de Garopaba, a recém coroada campeã sul-americana da WSL Latin America, Sophia Medina, com duas surfistas olímpicas que têm dois títulos desses no currículo, as experientes Silvana Lima e Dominic Barona. As duas surfaram bem uma onda e estavam se classificando até o último minuto, quando Juliana Meneguel arriscou tudo na chance que teve e conseguiu uma nota 5,50, para superar a equatoriana por 10,73 a 10,50 pontos. Silvana Lima foi a vencedora e Sophia Medina ficou em quarto lugar, nessa última parada antes da irmã do tricampeão mundial partir para a Austrália, onde vai disputar duas etapas do Challenger Series.

"Que pena que a Mimi (Dominic Barona) não conseguiu passar, porque a Juliana (Meneguel) virou na última", disse Silvana Lima, atleta patrocinada pelo BB Asset Management e muito amiga da equatoriana. "Eu acho que a Juliana está surfando muito bem, buscou a onda, enquanto a Mimi ficou um pouco confortável, então deu oportunidade pras meninas. Nesse tipo de mar, a gente tem que ficar pegando várias ondas, porque as condições estão difíceis com esse vento. Estou superfeliz por ter passado mais uma e bora pra cima nas próximas".

Silvana Lima ganhou o confronto feminino mais aguardado do sábado - WSL / Daniel Smorigo

Na última bateria feminina do sábado, a jovem catarinense Isabelle Nalu venceu e a paulista Julia dos Santos passou em segundo lugar, com ambas eliminando a peruana Sol Aguirre e a catarinense Kiany Hyakutake, que vinha de um bom resultado na etapa da Argentina, onde só perdeu nas semifinais. Julia será a adversária de Silvana Lima na terceira quarta de final, com Isabelle entrando na última com Juliana Meneguel. Na sequência, começou a batalha por vagas para as quartas de final masculinas, que fecharam o sábado de grandes apresentações na Praia da Ferrugem, com classificações sendo conquistadas nos minutos finais das baterias.

MELHOR DO DIA - O experiente bicampeão brasileiro, Messias Felix, foi um dos destaques do dia. Ele entrou na primeira bateria do sábado e já fez as marcas a serem batidas, nota 8,33 e 15,10 pontos, na vitória sobre Edgard Groggia. Dois talentos da nova geração perderam nessa, Heitor Mueller e Daniel Matos. Nenhum dos 28 surfistas que competiram depois, conseguiu superar estes recordes. Somente o próprio Messias Felix, quando escolheu os aéreos buscando a força do vento sul, para voar nas esquerdas da Praia da Ferrugem. Nessa bateria, ele somou um 8,50 para aumentar de 15,10 para 15,50, o seu recorde de pontos no sábado.

"As baterias foram de alto nível, com altas ondas e agora que o ventinho ajudou né, está parecendo a Praia do Futuro lá no Ceará, então ficou mais divertido para mim", disse Messias Felix, que é cearense, mas há alguns anos reside na Praia do Rosa, em Imbituba, bem perto da Praia da Ferrugem. "As condições estão um pouco difíceis, porque vem muita onda. De manhã, estava melhor para fazer mais manobras, mas agora a tarde o vento sul entrou, então, pra quem é frontside pra esquerda, ficou bom pra mandar os aéreos. Essa foi minha estratégia, deu certo e vamos vir com tudo amanhã".

Messias Felix manobrou forte e usou os aéreos para fazer os recordes do sábado - WSL / Daniel Smorigo

NOVO RECORDE - Apenas um surfista conseguiu superar algum recorde de Messias Felix no sábado, Weslley Dantas. O irmão mais jovem do ex-top do CT e campeão sul-americano da temporada 2020/2021 da WSL Latin America, Wiggolly Dantas, também usou o aéreo para tirar a nota mais alta do dia, 8,50. Com ela, atingiu 14,77 pontos para vencer a penúltima disputa por vagas para as quartas de final do Circuito Banco do Brasil de Surfe. O surfista local de Garopaba, Felipe Ximenes, passou junto com ele, eliminando Igor Moraes e Cauã Costa.

"Graças a Deus consegui encaixar meu surfe legal aqui hoje (sábado)", disse Weslley Dantas. "Passei bem pela minha primeira bateria de manhã, agora à tarde ficou muito difícil, mas a experiência de vir surfar aqui na Ferrugem há alguns anos, acabou prevalecendo a meu favor. Consegui achar a onda pro aéreo ali, porque aqui sempre quando tem esse ventinho sul, dá para mandar os voos. Mostrei o meu surfe e agora vamos pra próxima, amanhã".

Santiago Muniz é o novo líder do ranking regional da WSL Latin America - WSL / Daniel Smorigo

Weslley Dantas vai enfrentar o novo líder do ranking regional de 2022/2023 da WSL Latin America. O argentino Santiago Muniz confirmou o primeiro lugar com a classificação para as quartas de final, na última bateria do sábado. Com os 500 pontos garantidos, não poderá mais ser superado por nenhum dos outros finalistas do Circuito Banco do Brasil de Surfe. Santiago tirou a liderança do seu irmão, Alejo Muniz, que largou na frente com a vitória na etapa da Argentina, mas contundiu o joelho e não pôde competir em Garopaba.

ATRAÇÕES EXTRAS - Além da competição acontecendo no mar, o Circuito Banco do Brasil de Surfe está promovendo várias ativações extras para o público na Praia da Ferrugem, como aulas de surfe, yoga, quadra de "beach tennis" e até espaço kids. Nos boxes montados ao lado da arena do evento, empreendedores locais clientes do Banco do Brasil, montaram lojas de biquinis, de pranchas, para expor seus produtos. No sábado, também aconteceram as principais ações de sustentabilidade, com coleta seletiva do lixo na praia e plantio de mudas no Gaia Village, em Garopaba.

Plantio de mudas no Gaia Village em Garopaba - WSL / Daniel Smorigo

"Investir no surf é remar junto" é o lema do Circuito Banco do Brasil de Surfe, que está sendo realizado com patrocínio do Banco do Brasil e BB Asset Management, com esta primeira etapa contando também com o apoio da Prefeitura Municipal de Garopaba e da Rede Atlântida. O evento é transmitido ao vivo da Praia da Ferrugem pelo WorldSurfLeague.com e pelo Aplicativo WSL. As outras duas etapas serão realizadas em Salvador (BA) nos dias 12 a 15 de maio e em Ubatuba (SP) de 25 a 28 de agosto.