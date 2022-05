Salvador recebe a segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe com diversas atrações para o público

Stella Maris, praia de mar cristalino e ondas fortes, rodeada por coqueiral e vegetação nativa, e um dos conhecidos "picos" para quem pratica surfe. Esse será o cenário da segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, temporada 2022 do World Surf League (WSL) Qualifying Series. De 12 a 15 de maio, a população de Salvador e de cidades próximas, além da competição, terá diversão garantida e poderá participar de dezenas de atividades esportivas e recreativas gratuitas na arena do evento.

"O evento será mais uma festa para o povo baiano. Com o Circuito Banco do Brasil de Surfe estamos incentivando os jovens talentos de um esporte que atualmente tem extrema importância no Brasil, com nossos atletas sempre em destaque, nas competições mundiais. O evento em Stella Maris também promoverá diversas atividades esportivas, de lazer e de sustentabilidade, aos que estiverem na praia acompanhando o Qualifying Series", afirma Ivan Martinho, CEO da WSL para a América Latina.

Na programação dos quatro dias de Circuito, constam aulas de surfe com monitores especializados para diferentes níveis; aulas de yoga; aulas de funcional, de tênis de praia e de futevôlei (confira os horários abaixo). Além disso, o evento terá empréstimos de pranchas com monitoria e até reparos rápidos de pranchas com profissionais especializados para atletas e moradores locais. Também será realizado o espaço ‘Beach Market', com estandes de empreendedores locais, regularmente cadastrados, clientes do Banco do Brasil, que comercializarão seus produtos e serviços, entre eles AD Surf Shop e ASESM/ Stella Surf School.

Paralelamente, haverá na praia um grande rigor e controle na utilização de plástico. Será organizada uma coleta seletiva e gestão de resíduos. Todos os resíduos serão separados e enviados para cooperativas locais de reciclagem. E, em parceria com a Unidunas - Universidade Livre das Dunas - reserva mundial da biosfera pela Unesco -, está programado, no sábado (14), a partir das 15h, o plantio de 50 mudas na restinga na praia (atrás de onde acontece o evento), junto com Associação de Surf e Ecologia de Stella Maris e com as crianças do projeto social dos Surfistas de Cristo e voluntários do BB. Já o plantio de mais 450 mudas será no Parque das Dunas (Av. José Augusto Tourinho Dantas, 1001, Praia do Flamengo, Salvador) para o enriquecimento ambiental.

O apoio ao surfe é uma iniciativa com grande valor para a gestora de fundos de investimento do BB, uma vez que por meio do esporte materializamos princípios importantes como expertise e sustentabilidade. "A gestora de fundos do BB é signatária dos Princípios para Investimentos Responsáveis desde 2010 e tem como um de seus pilares observar a sustentabilidade dos ativos selecionados em suas decisões de investimento. Ainda, líder de mercado desde 1994, a gestora possui um time experiente e com grande conhecimento e habilidade para surfar os ciclos de mercado e buscar os melhores resultados para nossos clientes", diz Isaac Marcovistz, head de produtos, comunicação e marketing da gestora de fundos BB.

"Realizar, apoiar e fomentar a vinda de eventos esportivos para Salvador é uma das diretrizes da Saltur. Ano a ano, trabalhamos na divulgação da nossa cidade como referência na recepção de grandes eventos esportivos e estamos colhendo os frutos disso. A vinda do Circuito Banco do Brasil de Surfe para as praias de Stella Maris mostra como nossa cidade deve se manter aberta para os grandes eventos esportivos. Tenho certeza de que será um grande e lindo evento", destaca o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, responsável pelo planejamento e realização do calendário de eventos da capital baiana.

Circuito Banco do Brasil de Surfe - WSL / WSL Latin America

Sobre o Circuito Banco do Brasil de Surfe

Essa é a segunda de três etapas regionais do Circuito Banco do Brasil de Surfe. A primeira foi no litoral catarinense, em abril, e, após Bahia, vai para o litoral norte paulista, em Ubatuba (Praia de Itamambuca - de 25 a 28 de agosto), onde acontece a grande final.

Por meio do Circuito Banco do Brasil de Surfe, a WSL começa a oferecer mais oportunidades para a nova geração do surfe nacional. Além do almejado troféu, os campeões dos rankings masculino e feminino (computando os resultados das três etapas), ganharão um convite (Wildcard) especial para participar da etapa do Challenger Series (circuito de acesso para a elite mundial do esporte), o Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil, no mês de novembro. Todos os eventos acontecem com o princípio da igualdade na premiação para homens e mulheres.

O Circuito Banco do Brasil de Surfe tem transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e pelo Aplicativo WSL. Tem o patrocínio do Banco do Brasil e da Gestora de Fundos de Investimento do Banco do Brasil. A segunda etapa tem o apoio da Prefeitura Municipal de Salvador.

Horários das aulas: Aulas de surfe -- 8h, 10h, 12h, 14h e 15h Aulas de yoga -- 7h e 16h Aulas de funcional -- 8h, 10h, 14h e 15h Aulas de tênis -- 9h, 10h, 13h e 14h Aulas de futevôlei -- 9h, 11h, 14h e 15h

Sobre a Gestora de fundos de investimento do Banco do Brasil - Tem como propósito prover inteligência em fundos de investimento para melhorar a vida das pessoas e, neste sentido, reforça o compromisso de disseminar e contribuir fortemente com a educação em investimentos. É líder da indústria de fundos de investimento brasileira, com patrimônio líquido sob gestão de R$ 1,464 trilhão em recursos e 20,98% de participação de mercado, conforme ranking de Gestores de Fundos de Investimento da Anbima, de março de 2022. Sua excelência em gestão é atestada por duas renomadas agências de rating - Fitch Rating e Moody´s.