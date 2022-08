Maui and Sons Arica Pro Tour realiza mais cinco baterias do QS 5000 do Chile

Depois de dois dias parado por causa do mar fora de controle, com ondas gigantes, o Maui and Sons Arica Pro Tour retornou nesta quinta-feira no Chile. As condições continuaram desafiadoras, com El Gringo bombando tubos de 6-8 pés quebrando na perigosa bancada da Ex Isla El Alacrán. O melhor do dia foi surfado pelo brasileiro Samuel Igo, até a competição ter que ser paralisada para um treinamento nacional de prevenção de tsunami no Chile. Só foram realizadas cinco baterias e a primeira fase do QS 5000 de Arica será completada nesta sexta-feira. A primeira chamada será as 7h00 em El Gringo, 8h00 no Brasil, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

"As três baterias que ficaram faltando, vão abrir o dia amanhã (sexta-feira). Nós estamos tendo que terminar a competição mais cedo hoje, porque as 11h10 começa em todo o Chile, um treinamento de evacuação para tsunami e abalos sísmicos", explicou Roberto Perdigão, Tour Manager da WSL Latin America. "Todo mundo vai ter que subir nas montanhas aqui perto, como parte do treinamento, então por isso não damos prosseguimento ao campeonato hoje. As baterias 6, 9 e 10, que não aconteceram na segunda-feira, porque tinha surfistas que estavam no Pan-Americano no Panamá, ficaram então para amanhã".

José Gundesen assumiu a vice-liderança no ranking regional da WSL Latin America - WSL / Kemichh

O prazo da primeira etapa com status QS 5000 da temporada 2022/2023 da WSL Latin America, tem prazo até domingo para ser encerrada no Chile. Os 5.000 pontos em jogo no Arica Pro Tour são muito importantes na briga pelas dez vagas da América do Sul para o Challenger Series de 2023, a divisão de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour. Alguns surfistas que estão tentando entrar no grupo dos dez primeiros colocados no ranking, estrearam em El Gringo nas cinco baterias disputadas na quinta-feira.

Um deles é o índio brasileiro, Samuel Igo. O paraibano competiu na terceira a entrar no mar e surfou o melhor tubo do dia, que valeu nota 6,50. Esta é a sexta vez que ele participa do Maui and Sons Arica Pro Tour e foi apenas a segunda bateria que conseguiu vencer em El Gringo, das onze que disputou incluindo essa. Com a passagem para a segunda fase, Samuel ganhou duas posições no ranking e aparece em 13.o lugar. O outro brasileiro que passou junto com ele, Gabriel Klaussner, saiu do 13.o para o 11.o, ficando na porta de entrada do G-10.

Samuel Igo vencendo sua segunda bateria em 6 participações no QS de Arica - WSL / Kemichh

"As ondas estão incríveis hoje (quinta-feira). El Gringo é um lugar que eu gosto muito, já venho para cá uns cinco anos e a cada ano é um aprendizado, uma experiência nova", disse Samuel Igo. "Sabemos que é difícil pegar duas ondas boas em El Gringo, então conseguir fazer isso e ser campeão da bateria, é gratificante. Estou com uma prancha muito boa, que dá confiança pra pegar essas ondas grandes. A gente fica mais confortável com um equipamento bom, ainda mais em El Gringo, que é uma onda muito perigosa e necessitamos estar seguros dentro d´água".

VAGAS NO G-10 - Quem também se aproximou da zona de classificação para o Challenger Series na quinta-feira, foi o chileno Guillermo Satt, campeão da segunda edição da etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series em El Gringo em 2011. Ele competiu no penúltimo confronto do dia, surfando um bom tubo nas esquerdas e pegando uma direita para se classificar na bateria vencida pelo peruano Cristobal de Col. Guillermo Satt estava em 14.o no ranking e subiu para o 12.o lugar, entrando na briga direta por vagas no G-10. Guillermo Satt entra na briga por vagas no G-10 para o Challenger Series (Crédito: Kemichh / Arica Pro Tour)

O outro chileno mais bem colocado é Manuel Selman, que também passou em segundo na bateria que abriu a quinta-feira e saltou da 20.a para a 15.a posição no ranking regional da WSL Latin America. Melhor ainda foi o argentino José Gundesen, que na bateria seguinte eliminou o campeão mundial de ondas gigantes, Lucas Chianca, para tirar o segundo lugar no ranking do brasileiro Gabriel André, que não passou da sua estreia no Chile na segunda-feira.

VITÓRIAS BRASILEIRAS - Os brasileiros ganharam as três primeiras baterias da quinta-feira. Mesmo fazendo uma interferência e computando apenas uma nota, Douglas Silva superou até o chileno Manuel Selman na primeira do dia. A segunda foi vencida por Philippe Neves e a terceira por Samuel Igo. Na penúltima, o peruano Cristobal de Col derrotou Guillermo Satt e a última foi o uruguaio Marco Giorgi quem passou em primeiro lugar.

Marco Giorgi venceu a última bateria da quinta-feira no Chile - WSL / Kemichh

Marco Giorgi é o único nos 10 anos da história da etapa do WSL Qualifying Series mais antiga da América do Sul realizada fora do Brasil, a conseguir duas notas 10 nos tubos de El Gringo. Ambas foram em 2014, uma nas quartas de final e a outra na semifinal. Só faltou uma na grande final, quando acabou perdendo o título para Jessé Mendes. O brasileiro Krystian Kymerson avançou junto com uruguaio na quinta-feira e precisava disso, porque estava fechando o G-10 e agora deixou a última posição para o argentino Santiago Muniz.