Saquarema Surf Festival começa dia 17 com grandes nomes do esporte e atletas locais

A partir da próxima segunda-feira, 17, tem início a segunda edição do Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves, que vai invadir a Praia de Itaúna (RJ) até domingo, 23. O evento será o maior e mais importante da World Surf League Qualifying Series no continente nesta temporada. Licenciado e idealizado pela 213 Sports, vertical de esportes da V3A, será o único na América do Sul com nível máximo QS 5000 para as categorias masculina e feminina, classificatório para o WSL Challenger Series 2023. Além disso, também serão disputadas etapas válidas como seletivas sul-americanas para os mundiais das categorias Pro Junior e Longboard.

A Capital Nacional do Surf, como Saquarema é conhecida, sediará pelo segundo ano consecutivo o evento. Em 2021 estreou como QS 3000 e, agora, valerá 5.000 pontos para os rankings regionais da WSL Latin America 2022/2023. Vale ressaltar que as etapas do QS, Pro Junior e Longboard serão realizadas com princípio de igualdade na premiação para homens e mulheres.

Saquarema Surf Festival - WSL / Thiago Diz

Além de reunir grandes nomes do surfe nacional e mundial, o maior evento brasileiro dedicado ao surfe e seu estilo de vida vem reforçar também a comunidade brasileira da modalidade e celebrar o surfe local. Segundo Pedro Dau de Mesquita, sócio da 213 Sports, além da competição, o Saquarema Surf Festival oferece oportunidades para atletas locais que vivem do esporte. Por este motivo, em parceria com a Associação de Surf de Saquarema (ASSaquarema), a organização reservou seis vagas para surfistas locais: Artur Máximo e Tais Almeida (QS 5000), Rafael Lufty e Allany Tuze (Pro Junior) e Maria Clara Mari e Anderson Silva (Longboard).

"Cedemos seis vagas, uma de cada categoria, para a ASSaquarema que fez um critério por meritocracia, ou seja, os melhores do ranking atual. Os atletas tiveram as inscrições e filiações pagas pelo evento com o objetivo principal de fomentar as novas gerações de surfistas locais, que talvez nunca tivessem oportunidade para participar de um evento internacional deste porte", explica Pedro Dau de Mesquita. "Além das seis vagas, teremos mais duas para convidados no QS, masculino e feminino, que serão o Valentin Neves (filho de Leo Neves) e Kayane Reis, outra atleta local da nova geração que também está despontando no cenário nacional", completa.

Sophia Medina - WSL / Tony D'Andrea

Capital Nacional do Surf - Sobre a importância de revelar novos ídolos locais, como Leo Neves e Raoni Monteiro, atletas que já representaram o Brasil mundo afora e a aposta na nova geração, a Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, destaca: "Saquarema respira surfe o ano todo, não só nos períodos de eventos da modalidade. Nossa cultura e estilo de vida estão profundamente conectados ao esporte. Desde cedo vemos as crianças querendo pegar ondas em nossas praias. Pensando em profissionalizar esses jovens e descobrir novas promessas, construímos o Centro de Treinamento de Surf, em Itaúna, que oferece aulas gratuitas para nossos jovens. É um equipamento de alto nível para potencializar o surgimento de novos nomes do surfe mundial."

Saquarema, o ‘Maracanã do Surf', é a única cidade do calendário mundial a sediar três das principais competições da World Surf League em 2022: Oi Rio Pro apresentado por Corona, etapa brasileira do Championship Tour (junho); Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves, o único QS 5000 masculino e feminino (17 a 23/10), e o Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil, penúltima etapa do Challenger Series (1 a 8/11).

Piccolo Clemente - WSL / Tony D'Andrea

"Estamos orgulhosos em ser a única cidade do mundo que sedia três competições diferentes da WSL. Surfistas e turistas gostam de Saquarema e veem em Itaúna, o nosso ‘Maracanã do Surf', um templo da modalidade esportiva. Esses eventos movimentam nossa economia, nosso turismo e, também, geram empregos para a cidade", finaliza a Prefeita de Saquarema.

O Saquarema Surf Festival, válido pela 9ª etapa regional do Qualifying Series da temporada 2022/2023 da WSL Latin America, 3ª seletiva sul-americana da categoria Pro Junior e 2ª etapa do Longboard, terá transmissão ao vivo pelo site da World Surf League e aplicativo da WSL.

Apresentado pela Prefeitura de Saquarema, o evento tem patrocínio de 51 Ice, Stanley, Surf Trip, Quiksilver, ROXY, Oakley e Layback Beer, com apoio de Monster Energy Drink, New Era, Australian Gold, Bold Snacks e Castelhana Praia Hotel.

Chloe Calmon - WSL / Thiago Diz

