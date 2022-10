Saquarema Surf Festival abre o QS 5000 masculino em boas ondas na Praia de Itaúna

Um lindo dia de Sol e boas ondas de 3-5 pés na Praia de Itaúna, abriu a segunda edição do Saquarema Surf Festival promovido pela 213 Sports em memória a Leo Neves com apresentação da Prefeitura de Saquarema. Dos 178 surfistas inscritos nas seis competições do maior campeonato de surfe do ano na América do Sul, 72 competiram no primeiro dia e apenas 32 se classificaram para enfrentar os cabeças de chave da etapa do QS 5000 masculino. O feminino começa nesta terça-feira as 8h00 e o Longboard também será iniciado no segundo dia, ao vivo da Capital Nacional do Surf pelo WorldSurfLeague.com.

Um dos destaques da segunda-feira foi o paranaense Peterson Crisanto, que fez parte da elite mundial do CT até o ano passado. Ele participou da bateria que inaugurou o Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves, avançando em segundo lugar na disputa vencida por Giovani Pontes. Depois, competiu de novo na segunda fase e dessa vez passou em primeiro, derrotando Cauã Gonçalves, Eric Bahia e o argentino Franco Radziunas.

"Eu avancei na primeira bateria do dia, agora depois do almoço competi outra vez e consegui passar também, então estou feliz pra caramba", disse Peterson Crisanto. "Tenho boas lembranças de quando eu entro na primeira fase, competindo na primeira bateria do evento. Tem dado sorte pra mim e estou amarradão em estar aqui em Saquarema novamente. A última vez foi em 2019, quando eu estava no CT, então estou feliz em estar de volta aqui nesse lugar paradisíaco".

Peterson Crisanto foi um dos destaques da segunda-feira na Praia de Itaúna - WSL / Daniel Smorigo

Petersinho também comentou sobre o evento promovido pela 213 Sports em memória a Leo Neves: "O Leo foi uma inspiração pra todos nós, bicampeão brasileiro profissional, sempre foi um cara de muita atitude, uma pessoa do bem e acho que não existe nada mais legal do que fazer esse campeonato em homenagem a ele. Todos nós sentimos muito a falta dele e ele sempre vai estar em nossos corações, como uma grande pessoa que foi e grande atleta também".

A próxima bateria de Peterson Crisanto já é uma das que pode ser considerada como uma grande final do Saquarema Surf Festival. Ele foi para o nono confronto da terceira fase, que é encabeçado por mais dois ex-tops do CT, o campeão mundial Adriano de Souza e o local de Saquarema, João Chianca, vice-campeão na primeira edição do evento realizado em memória a Leo Neves, vencida por Yago Dora. O uruguaio Marco Giorgi completa esta bateria que vai acontecer na quarta-feira, pois na terça-feira só serão disputados o QS 5000 feminino e o Longboard masculino e feminino.

O Saquarema Surf Festival é a única etapa na América do Sul esse ano, a realizar etapas masculina e feminina com status QS 5000, que vale pontuação máxima para os rankings regionais da WSL Latin America, classificatórios para o Challenger Series. Os 5.000 pontos das vitórias na Praia de Itaúna, podem ser decisivos para definir os oito homens e quatro mulheres, que irão disputar a divisão de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour no ano que vem.

Samuel Igo é o penúltimo na lista dos 8 primeiros do ranking - WSL / Daniel Smorigo

VAGAS NO G-8 - A segunda fase já começou com um dos concorrentes diretos, estreando com vitória na segunda-feira. O paulista Igor Moraes chegou em Saquarema em décimo lugar no ranking, que classifica os oito primeiros colocados para o Challenger Series 2023. Ele e Giovani Pontes eliminaram os chilenos Leon de la Torre e Joaquin Reyes, nesta bateria que definiu as primeiras classificações para a rodada de estreia dos 32 cabeças de chave do QS 5000 do Saquarema Surf Festival.

"Eu usei uma estratégia diferente da galera. Fui surfar mais pro lado direito da praia e me conectei bem com o mar ali. Foi legal começar bem o campeonato e vamos pra próxima", disse Igor Moraes. "Com certeza, estou tratando esse campeonato como o mais importante do ano pra mim e já quero conseguir minha vaga aqui. O foco é chegar no "finals day" (último dia) e somar pontos importantes para conseguir a tão sonhada vaga pro Challenger Series". Igor Moraes estreou com vitória na bateria que abriu a segunda fase (Crédito da Foto: Daniel Smorigo / 213 Sports)

Igor Moraes e o 14.o colocado no ranking, Douglas Silva, já vão ter que encarar o líder na terceira fase, Miguel Tudela. O peruano está invicto na temporada 2022/2023 da WSL Latin America, ganhando as três etapas que participou. O paulista Hizunomê Bettero, que sempre se destaca nos eventos realizados na Praia de Itaúna, completa este confronto que vai abrir a rodada dos cabeças de chave do Saquarema Surf Festival, que estão mais bem colocados no ranking.

Alguns integrantes do grupo dos top-8 que se classificam para o Challenger Series 2023, competiram na segunda-feira. O número 3 do ranking, Guillermo Satt, do Chile, foi eliminado pelo brasileiro Uriel Sposaro e o venezuelano Francisco Bellorin. Já o quarto colocado, Rafael Teixeira, o sétimo, Samuel Igo, e o oitavo, Vitor Ferreira, passaram suas baterias. A classificação mais dramática foi a do carioca Vitor Ferreira. Somente nos últimos segundos, ele achou uma onda para vencer sua bateria, com o uruguaio Marco Giorgi avançando em segundo lugar.

"Eu acreditei até o fim do fim do fim e a bateria só acaba quando termina", disse Vitor Ferreira. "Eu demorei muito pra pegar minha primeira onda, fiquei um pouco nervoso, o mar tá bem difícil, mas acreditei que a onda ia vir e no final consegui a virada pra passar em primeiro. Estou feliz porque é um evento gigante. Só vai ter três QS 5000 na temporada e tive um bom resultado no primeiro lá no Chile, então tá valendo muita coisa aqui nesse campeonato".

Vitor Ferreira segue defendendo vaga no G-8 para o Challenger Series - WSL / Daniel Smorigo

DUAS VITÓRIAS - De todos os 72 surfistas que competiram na segunda-feira, apenas um colecionou duas vitórias nas ondas da Praia de Itaúna. O pernambucano Luel Felipe ganhou a bateria que fechou a primeira fase do Saquarema Surf Festival, contra Kaue Germano, Odacir Nonato e Yan Sondahl. Depois, ele e o argentino Tomas Lopez Moreno, barraram o número 13 do ranking, Lucas Vicente, além de outro brasileiro, Theo Fresia.

"Estou bem cansado, na verdade. Eu decidi competir nesse evento na última hora e cheguei aqui umas 10 horas da noite ontem. Acordei de manhã cedo e já fui surfar, das 5h30 às 7h00. Depois, já fui pra bateria, passei a primeira, dei uma descansada, passei de novo em primeiro e agora vou poder descansar o restante do dia", contou Luel Felipe. "Quero encaixar mais meu surfe nessa onda e continuar passando baterias nesse lugar maravilhoso. Eu amo Saquarema, é um lugar bem tranquilo, tem boas ondas e com power, para fazer grandes manobras e conseguir boas notas". Luel Felipe venceu as duas baterias que disputou na segunda-feira (Crédito da Foto: Daniel Smorigo / 213 Sports)

QS 5000 FEMININO - Depois de um dia só de QS 5000 masculino, os homens não competirão na terça-feira. O segundo dia vai começar pelo QS 5000 feminino, com todas as 39 concorrentes ao título do Saquarema Surf Festival estreando a partir das 8h00 na Praia de Itaúna. São 15 entrando na primeira fase, para disputar as oito vagas para a rodada de estreia das 24 cabeças de chave. Nesta lista, estão as melhores surfistas do continente, como a atual campeã sul-americana, Sophia Medina, que no ano passado festejou sua primeira vitória em etapas da World Surf League na Praia de Itaúna.

Outra atração será a ex-top do CT, Luana Coelho Silva, que nasceu no Havaí, mas mudou de nacionalidade e pela primeira vez vai competir no Brasil defendendo a bandeira verde-amarela. Seu pai e sua mãe são brasileiros, que há muitos anos moram no Havaí. Luana está escalada para abrir a segunda fase, junto com Karol Ribeiro, Isabela Saldanha e a vencedora da primeira bateria do dia.

As meninas começam a competir em Saquarema nesta terça-feira - WSL / Daniel Smorigo

Outra ex-top do CT e maior surfista do Brasil em todos os tempos, Silvana Lima, já estreia na segunda com a vice-líder do ranking regional da WSL Latin America, Dominic Barona, do Equador, além da local de Saquarema, Taís Almeida. A líder é a peruana Sol Aguirre, que no ano passado conquistou o tricampeonato sul-americano Pro Junior com a vitória no Saquarema Surf Festival. Nesse ano, ela chega na Praia de Itaúna defendendo a liderança no ranking desta categoria Sub-20 também.

LONGBOARD - Na terça-feira, o Saquarema Surf Festival também vai abrir a competição de Longboard, com a primeira fase masculina iniciando as 13h00 na Capital Nacional do Surf. O saquaremense Rodrigo Sphaier se sagrou campeão sul-americano em casa no ano passado, mas o vencedor do evento foi o norte-americano Tony Silvagni. Ele veio defender o título e vai estrear na primeira bateria, com o peruano Matias Maturano e o brasileiro Daniel Batista.

Rodrigo Sphaier é um dos doze cabeças de chave que entrarão na segunda fase, como os bicampeões mundiais Phil Rajzman e o peruano Piccolo Clemente. Eles competirão depois da rodada inicial feminina, que será inaugurada pela bicampeã sul-americana, Chloé Calmon. Todas as onze participantes da segunda edição do Saquarema Surf Festival, entram na primeira fase.

Saquarema Surf Festival - WSL / Daniel Smorigo

O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves é um evento licenciado pela WSL Latin America para a 213 Sports realizar etapas do Qualifying Series e seletivas sul-americanas para os mundiais das modalidades Junior e Longboard, todas com as categorias masculina e feminina. A Prefeitura Municipal de Saquarema apresenta o evento, que é patrocinado pela 51 ICE, Stanley, Surf Trip, Quiksilver, ROXY, Oakley, Layback Beer; além do apoio da Monster Energy, New Era, Australian Gold, Bold Snacks, Castelhana Praia Hotel; com parceria de mídia de Ricosurf.com, Waves, Lance!, Rádio Cidade e institucional da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ) e Associação de Surf de Saquarema. A competição é transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

