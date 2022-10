Campeões sul-americanos brilham na abertura do Longboard no Saquarema Surf Festival

Os atuais campeões sul-americanos da WSL Latin America, brilharam na abertura da modalidade Longboard do Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves, apresentado pela Prefeitura de Saquarema. A carioca Chloé Calmon fez a melhor apresentação da categoria feminina e o saquaremense Rodrigo Sphaier foi o recordista do dia nos pranchões. Os longboarders só voltam a competir no sábado, para disputar as semifinais formadas nas boas ondas da tarde da terça-feira na Praia de Itaúna. Na quarta-feira, o dia começa às 8h00 com a estreia dos cabeças de chave do QS 5000 masculino, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

A terça-feira foi iniciada pelo QS 5000 feminino e a tarde ficou reservada para a modalidade Longboard. O vencedor da primeira edição do Saquarema Surf Festival ganhou a primeira bateria dos pranchões na Praia de Itaúna. O norte-americano Tony Silvagni depois já enfrentou o atual campeão sul-americano, Rodrigo Sphaier, com quem fez a final do ano passado. Nessa bateria, que definiu os primeiros classificados para as semifinais, foram registrados os recordes do dia no longboard.

Tony Silvagni veio dos EUA para defender o título do Saquarema Surf Festival - WSL / Daniel Smorigo

O saquaremense Rodrigo Sphaier usou todo o seu conhecimento das ondas de Itaúna, para explorar o bico do pranchão e ganhar a maior nota da terça-feira, 7,33. Com ela, venceu o confronto por 13,76 pontos e Tony Silvagni passou em segundo com 12,90, somando 6,90 da sua melhor onda. Darlan Marques também surfou muito bem uma onda que valeu nota 7,00, mas terminou em terceiro lugar com 11,77 pontos e Pedro França ficou em último com 7,37.

"Competir em casa é o sonho de qualquer atleta, ainda mais com boas ondas é felicidade total, com a galera toda, os amigos todos aqui, é uma benção de Deus", disse Rodrigo Sphaier. "A gente já conhece o balanço do mar, um pouco do vento, praticamente a vida inteira surfando aqui e eu sabia que as ondas podiam melhorar. Pra mim, a condição agora está melhor do que de manhã e eu acho que durante a semana vai continuar assim, então vai ter altas ondas pra todo mundo se divertir aí".

Rodrigo Sphaier ficou com a vitória em sua primeira bateria - WSL / Daniel Smorigo

Rodrigo Sphaier e Tony Silvagni voltarão a competir juntos na disputa pelas duas primeiras vagas para a grande final do Saquarema Surf Festival. Eles vão enfrentar mais dois brasileiros, Carlos Bahia e Yam Wisman. Na outra semifinal, a batalha será entre Brasil e Peru, do paulista Jefson Silva e o saquaremense Jeferson Silva, contra o bicampeão mundial Piccolo Clemente e Sebastian Cardenas Aguirre. Jeferson e Sebastian barraram outro bicampeão mundial, Phil Rajzman, no confronto que fechou a terça-feira.

LONGBOARD FEMININO - Na categoria feminina, todas as favoritas avançaram para as semifinais. As doze participantes do Saquarema Surf Festival foram divididas em quatro baterias e a primeira foi vencida pela atual campeã sul-americana, Chloé Calmon. A carioca competiu com mais duas surfistas da capital do Rio de Janeiro e não teve dificuldades para derrotar Rayane Amaral e a jovem revelação de apenas 12 anos de idade, Katellyn Oliveira.

Chloé Calmon venceu a primeira bateria do longboard feminino na terça-feira - WSL / Daniel Smorigo

"É sempre muito irado competir em Saquarema. Estou aqui a semana toda e tem dado altas ondas, água quente, Sol e é muito bom estar de novo nesse Festival que une a pranchinha e o longboard. É uma grande festa do esporte e tenho ótimas memórias daqui", disse Chloé Calmon. "Eu gosto muito daqui. É uma onda que me tira da zona de conforto, porque aqui em Saquarema você pode pegar ondas de meio a três metros, então tem que vir preparada pra tudo. Esse é um dos eventos que eu mais gosto do ano todo e estou feliz por ter começado a primeira fase com vitória".

Chloé Calmon ganhou os dois últimos títulos sul-americanos da WSL Latin America e já foi vice-campeã mundial três vezes, em 2016, 2017 e 2019. Ela falou sobre a nova geração do longboard brasileiro: "É irado! A Katellyn (Oliveira) tá começando a competir agora e a nova geração tá vindo com tudo. Ela tem só 12 anos e eu comecei a competir com 12 anos também, mas na minha época não tinha um LQS no Brasil como esse. Então, é uma oportunidade muito boa para meninas como ela, de já competir num evento da WSL em casa, com atletas estrangeiras e as melhores do Brasil. Eu fico muito feliz de ver a garotada gostando do longboard".

Peruana Maria Fernanda Reyes foi vice-campeã em Saquarema em 2021 - WSL / Daniel Smorigo

Quem passou junto com Chloé Calmon para a primeira semifinal não foi a jovem Katellyn Oliveira, mas Rayane Amaral, que é da mesma geração da bicampeã sul-americana. Elas vão enfrentar Luana Soares e Ayllar Cinti na disputa pelas duas primeiras vagas na grande final do Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves. Na outra semifinal, a vice-campeã na Praia de Itaúna no ano passado, a peruana Maria Fernanda Reyes, vai competir contra mais três brasileiras, a tricampeã sul-americana Atalanta Batista, Jasmim Avelino e Evelin Neves.

QUARTA-FEIRA - As semifinais do Longboard só vão acontecer no sábado e o Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves prossegue nesta quarta-feira com a terceira fase da etapa masculina do QS 5000. Só agora irão estrear os 32 cabeças de chave do evento apresentado pela Prefeitura de Saquarema. Esta rodada vai promover o confronto dos participantes mais bem colocados no ranking da WSL Latin America, com os 32 que se classificaram na segunda-feira.

Logo na primeira bateria, que será iniciada as 8h00 na Praia de Itaúna, tem o líder do ranking, Miguel Tudela, enfrentando Hizunomê Bettero e dois surfistas que estão bem próximos do grupo dos top-8, que vão representar a América do Sul no Challenger Series 2023, o décimo colocado Igor Moraes e o 14.o, Douglas Silva. Essa briga por vagas para a divisão de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour, será travada na maioria das baterias da terceira fase.

Fim do segundo dia do Saquarema Surf Festival na Praia de Itaúna - WSL / Daniel Smorigo

O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves é um evento licenciado pela WSL Latin America para a 213 Sports realizar etapas do Qualifying Series e seletivas sul-americanas para os mundiais das modalidades Junior e Longboard, todas com as categorias masculina e feminina. A Prefeitura Municipal de Saquarema apresenta o evento, que é patrocinado pela 51 ICE, Stanley, Surf Trip, Quiksilver, ROXY, Oakley, Layback Beer; além do apoio da Monster Energy, New Era, Australian Gold, Bold Snacks, Castelhana Praia Hotel; com parceria de mídia de Ricosurf.com, Waves, Lance!, Rádio Cidade e institucional da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ) e Associação de Surf de Saquarema. A competição é transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

