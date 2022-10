Saquarema Surf Festival tem mais um dia de boas ondas e recordes batidos na Praia de Itaúna

O Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves teve mais um dia de boas ondas e recordes batidos na Praia de Itaúna. A brasileira Luana Silva ganhou a maior nota - 9,33 - do evento apresentado pela Prefeitura de Saquarema esse ano e o argentino José Gundesen conseguiu a maior - 9,0 - entre os homens. A batalha pelas vagas dos rankings regionais da WSL Latin America para o Challenger Series 2023, foi intensa em quase todas as baterias do QS 5000 masculino e feminino. E a nova geração também mostrou suas armas no Pro Junior Sub-20. As eliminatórias prosseguem nessa sexta-feira, a partir das 8h00 ao vivo da Capital Nacional do Surf pelo WorldSurfLeague.com.

No QS 5000 feminino, já foram definidas as quartas de final da segunda edição do Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves. O primeiro duelo será entre duas surfistas que iniciaram suas carreiras competindo como havaianas, mas agora defendem o Brasil nas competições, Luana Silva e Summer Macedo. Na segunda bateria, se enfrentam as duas que dividem a vice-liderança no ranking regional da WSL Latin America, a equatoriana Dominic Barona e a jovem Isabelle Nalu.

Depois, dois confrontos diretos entre Brasil e Peru fecham as quartas de final. Na terceira bateria, a peruana bicampeã sul-americana da WSL Latin America em 2019 e 2020/2021, Daniella Rosas, já vai defender contra a brasileira Anne dos Santos, a quarta e última posição no grupo das quatro que serão indicadas para o Challenger Series 2023. E a última vaga para as semifinais, será disputada pela atual campeã sul-americana e do Saquarema Surf Festival, Sophia Medina, e Melanie Giunta.

Sophia Medina segue na busca pelo bicampeonato no Saquarema Surf Festival - WSL / Daniel Smorigo

O grande destaque entre as meninas foi, mais uma vez, Luana Silva, que pela primeira vez está competindo no Brasil. Ela nasceu no Havaí, mas passou a representar a bandeira verde-amarela esse ano, por ser filha de pai e mãe brasileiros. Luana já tinha feito os recordes do QS 5000 feminino na terça-feira, com seu frontside nas direitas de Itaúna arrancando notas 8,00 e 7,00. Na quinta-feira, ela mostrou a potência do seu backside nas esquerdas.

Na terceira fase do QS 5000, Luana Silva somou nota 8,67 na vitória por 15,27 pontos. Depois, voltou a competir na categoria Pro Junior Sub-20, que fechou a quinta-feira. Luana deu mais um show nas esquerdas da Praia de Itaúna, detonando uma onda com dois ataques superpotentes que abriram grandes leques de água e arrancaram nota 9,33 dos juízes. É a maior desse ano e novo recorde feminino do Saquarema Surf Festival de 2021 e 2022.

"Estou muito feliz por estar representando o Brasil e competindo aqui pela primeira vez", disse Luana Silva. "Estou contente por ter avançado para as quartas de final do QS e do Pro Junior também. Todas as meninas surfam muito bem e a energia das pessoas daqui está sendo muito positiva para mim. Os brasileiros têm tanta paixão pelo surfe e é uma honra estar recebendo todo o apoio dessa paixão, fazendo parte dessa nova geração de surfistas daqui do Brasil".

Luana Silva aumentando seus próprios recordes na etapa do QS 5000 - WSL / Daniel Smorigo

A bateria do QS 5000 que Luana Silva venceu e valeu as primeiras vagas para as quartas de final, aconteceu uma batalha direta por vagas no G-4 para o Challenger Series. A experiente Silvana Lima, maior surfista do Brasil em todos os tempos, chegou no Saquarema Surf Festival em quarto lugar no ranking e estava se classificando. Mas, no último minuto, a jovem Isabelle Nalu surfou uma onda e avançou para as quartas de final, tirando Silvana do G-4 e subindo para o segundo lugar no ranking.

"Nossa, estou muito feliz, porque as duas (Luana Silva e Silvana Lima) surfam muito, são minhas ídolas. Mas, eu queria muito passar essa bateria, que era muito importante para mim", disse Isabelle Nalu. "Esse campeonato é, tipo, o mais importante da minha vida, então estou muito feliz por ter passado para as quartas de final. Meu foco esse ano é me classificar para o Challenger Series, que será um grande passo pra minha carreira. Agora é descansar um pouco, porque já já tem Pro Junior".

Isabelle Nalu subiu para o segundo lugar no ranking com a classificação - WSL / Daniel Smorigo

Isabelle Nalu é uma das 24 participantes do QS 5000, que também estão disputando a categoria Pro Junior Sub-20 do Saquarema Surf Festival. Nas quartas de final do QS 5000, ela terá um novo confronto direto por vaga no G-4 com outra surfista muito experiente, Dominic Barona. As duas estão dividindo a vice-liderança no ranking e a equatoriana venceu a bateria que ela e a brasileira Summer Macedo eliminaram a líder, a peruana Sol Aguirre.

Na disputa seguinte, as finalistas da primeira edição do Saquarema Surf Festival no ano passado, passaram juntas para as quartas de final. A defensora do título e atual campeã sul-americana, Sophia Medina, superou mais duas brasileiras, Kayane Reis e Naire Marquez, na bateria vencida por Daniella Rosas. Com a classificação, a peruana entrou no G-4 tirando da lista a sua compatriota, Arena Rodriguez Vargas, que chegou em Saquarema em segundo no ranking e perdeu na terça-feira.

PRO JUNIOR FEMININO - A maioria das meninas voltou a competir na primeira fase do Pro Junior, que fechou a quinta-feira de boas ondas e muito calor na Praia de Itaúna. As duas melhores de cada bateria, já avançavam para as quartas de final do Saquarema Surf Festival. A peruana Sol Aguirre pode perder a primeira posição no ranking do QS, mas começou a defender a liderança do Pro Junior com vitória sobre a brasileira Isabela Saldanha e a chilena Rafaella Montesi.

Sol Aguirre perdeu no QS 5000, mas segue na busca pelo bi no Pro Junior - WSL / Daniel Smorigo

Sol Aguirre vai disputar a primeira quarta de final com as brasileiras Mariana Areno, Alexia Monteiro e a equatoriana Genesis Garcia. Na segunda, está a melhor surfista da categoria feminina, Luana Silva, com as também brasileiras Julia Duarte, Isabela Saldanha e Naire Marquez. Na terceira, a bicampeã sul-americana Pro Junior, Taina Hinckel, enfrenta Sophia Medina, Pamella Mel e Sophia Gonçalves. E as duas últimas vagas para as semifinais serão disputadas pela peruana Arena Rodriguez Vargas, a brasileira Laura Raupp, a argentina Vera Jarisz e a chilena Estela López.

VAGAS NO G-8 - No QS 5000 masculino, a batalha foi intensa pelas vagas no G-8 do ranking regional da WSL Latin America, grupo que se classificará para o Challenger Series 2023. A vice-liderança mudou de dono três vezes na quinta-feira. Na bateria que abriu a quarta fase, o argentino José Gundesen derrotou três brasileiros surfando uma onda de forma incrível. Ele acertou três manobras muito potentes numa esquerda da série na Praia de Itaúna e os juízes deram nota 9,0, a maior entre os homens no Saquarema Surf Festival 2022.

"Eu cometi um erro numa onda que peguei, mas eu sabia que ia vir uma outra boa. Eu tava sentindo isso e graças a Deus ela veio e eu surfei com raiva aquela onda", disse José Gundesen. "A onda já veio linda, aí consegui dar um snap, uma rasgada e uma batida na junção. Foi animal, fiz com raiva as três manobras e deu certo. Era importante para mim no ranking, eu passar essa bateria e meu objetivo é ganhar esse evento. Eu já perdi duas finais esse ano, então a vontade de vencer está gigante".

José Gundesen é o novo recordista de nota do QS 5000 masculino - WSL / Daniel Smorigo

Com a classificação para a quinta fase, José Gundesen, que estava em quinto no ranking, tirou a vice-liderança do brasileiro Rafael Teixeira. Nessa bateria, também foi inaugurada a batalha por vagas no G-8. O décimo colocado, Igor Moraes, foi eliminado pelo 17.o, Weslley Dantas, que acabou tirando o carioca Vitor Ferreira do G-8. Mas, três baterias depois, outro paulista, Ryan Kainalo, passou em segundo no confronto vencido por Alan Jhones e assumiu essa oitava posição no ranking.

"Estou muito feliz. porque eu sabia que essa bateria era muito importante, por causa da pontuação", disse Ryan Kainalo. "Lá no primeiro QS 5000 em Arica (no Chile), eu perdi nessa fase e fiquei com o gostinho de quero mais, mas agora consegui passar. Tinham algumas pessoas que estavam na minha frente no ranking, que acabaram perdendo, então acho que vai me ajudar bastante ter passado essa bateria. Agora é só ir com tudo pra passar as próximas também".

Ryan Kainalo usou os aéreos para avançar para a quinta fase - WSL / Daniel Smorigo

VICE-LIDERANÇA - Ryan Kainalo foi o último a entrar no G-8 na quinta-feira e depois a batalha ficou mais centralizada pela vice-liderança no ranking. As baterias seguintes foram vencidas pelo campeão mundial Adriano de Souza e pelo local de Saquarema, João Chianca. Chumbinho ganhou um confronto que reuniu três ex-tops da elite do CT. Na disputa pela segunda vaga para a quinta fase, Ian Gouveia superou Jessé Mendes e tomou a vice-liderança do argentino José Gundesen.

Só que o capixaba Rafael Teixeira, que iniciou o dia nessa posição, ainda ia competir na última bateria do QS 5000 na quinta-feira. E ele acabou fazendo a maior somatória do dia com seu ataque nas ondas da Praia de Itaúna. A melhor arrancou nota 8,50 dos juízes, que somou com 7,93 de outra muito bem surfada, para atingir 16,43 pontos. Essa marca só ficou abaixo dos 17,10 do cearense Michael Rodrigues na quarta-feira. O também capixaba Krystian Kymerson passou junto com ele também com uma boa pontuação, 15,63, somando notas 8,33 e 7,30.

Rafael Teixeirq confirmou a vice-liderança no ranking com recorde de pontos - WSL / Daniel Smorigo

"Estou superfeliz e acho que Deus me abençoou hoje, me mandando as ondas certas. Foi uma bateria com o Krystian e a gente compete juntos há muitos anos, mas era muito importante para mim para me classificar pro Challenger, que é meu principal objetivo esse ano", disse Rafael Teixeira. "Eu já fui bem no outro QS 5000 no Chile, então preciso de um bom resultado aqui e já avancei mais uma bateria. Estou feliz, porque no ano passado eu estava no Challenger, mas perdi todos os eventos na primeira fase. Foi difícil pra mim, mas eu treino pra caramba e sei que minha hora vai chegar".

QUARTAS DE FINAL - Os dezesseis surfistas que passaram pela quarta fase na quinta-feira, vão agora disputar classificação para as quartas de final do Saquarema Surf Festival, na última rodada do QS 5000 com baterias formadas por quatro competidores. Depois, os duelos passam a ser no formato homem a homem. A primeira bateria será a do argentino José Gundesen, com os brasileiros Ryan Kainalo, Wesley Leite e o venezuelano Francisco Bellorin.

Na segunda, está o peruano Miguel Tudela, que lidera o ranking da WSL Latin America com vitórias nas três etapas que participou, junto com o argentino Santiago Muniz e os brasileiros Weslley Dantas e Alan Jhones. As outras duas baterias classificatórias para as quartas de final, só tem surfistas do Brasil. Na terceira, o campeão mundial Adriano de Souza e João Chianca voltam a se encontrar, agora para enfrentar Krystian Kymerson e Daniel Templar. E na última, estão Rafael Teixeira e Ian Gouveia numa disputa direta pela vice-liderança, com Edgard Groggia e Rodrigo Saldanha.

Ian Gouveia também está na briga pela vice-liderança do ranking - WSL / Daniel Smorigo

