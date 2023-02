O peruano Miguel Tudela é nome certo no Hang Loose Pro Contest em Noronha

Nono colocado na estreia do surf nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o peruano Miguel Tudela quer ampliar sua história na modalidade, integrando o Championship Tour (CT), e o caminho está sendo bem percorrido. Atual líder do ranking Qualifying Series (QS), sul-americano, da World Surf League (WSL), ele é um dos nomes certos no tradicional Elétron Energy apresenta Hang Loose Pro Contest, que será disputado entre os dias 28 deste mês e 5 de março, na ilha de Fernando de Noronha.

Tudela quer ratificar essa posição e chegar embalado no Challenger, que classifica os atletas para o seleto grupo dos melhores do Mundo. O surfista de 28 anos, compete mais do que embalado, tendo 100% de aproveitamento, com nada menos que quatro vitórias na temporada 2022/23, duas delas QS 5000, mesmo status do evento em Noronha, incluindo Saquarema e com mais do que o dobro de pontos do segundo colocado do ranking.

Será a sua terceira vez no Elétron Energy apresenta Hang Loose Pro Contest, marcado para as ondas tubulares da Praia da Cacimba do Padre. Em 2019 foi o nono colocado e em 2020 ficou em 25º lugar. "Minha expectativa é fazer o melhor resultado possível, passar baterias e continuar na liderança. Já competi lá e gosto muito daquela onda, definitivamente uma das minhas favoritas do Circuito. Gosto muito de competir lá", afirma o surfista de Punta Hermosa, dizendo que ser peruano ajuda bastante, sobretudo pela onda ser mais para a esquerda.

Miguel Tudela na Cacimba do Padre - WSL / Daniel Smorigo

Tudela relembra a sua participação nos Jogos Olímpicos e projeta seu futuro na carreira. "Foi incrível ser parte da Olimpíada, embora eu queria ter buscado uma medalha, mas agora estou mais animado para Paris 2024", conta o surfista, animado para uma possível vaga na elite. "Estou com boa expectativa, mas com muita calma, pensando em passar baterias e buscar os pontos necessários por evento", diz Tudela, que pode ser o terceiro peruano no CT.

O grande nome até hoje é Sofia Mulánovich, primeira sul-americana a sagrar-se campeã mundial de surf, em 2004, interrompendo uma série de seis títulos consecutivos de Layne Beachley. No ano passado, Lucca Mesinas foi o primeiro peruano a fazer parte da elite na categoria masculina. Na temporada 2022/23, Miguel Tudela soma as vitórias na Copa Sails of Change Galápagos, no Equador, QS 1000, no Quiksilver Iquique Pro, Chile, QS 3000, no Saquarema Surf Festival e no Arica Pro Tour 2022, também Chile, esses dois últimos QS 5000.

No total, ele soma 14 mil pontos no ranking sul-americano da WSL, o segundo colocado, o brasileiro Ian Gouveia, com 6.248. "Sou líder do circuito regional mais difícil e completo. Vamos para mais", completa Miguel Tudela.

Essa será a 16ª vez que o arquipélago de Fernando de Noronha, no litoral pernambucano, recebe o mais tradicional evento do surf latino-americano. A primeira edição foi realizada em 2000. A última realização foi em 2020, com vitória do marroquino Ramzi Boukhiam, representante de seu país nos Jogos Olímpicos de Tóquio e o novo integrante do CT.

O Elétron Energy apresenta Hang Loose Pro Contest em Fernando de Noronha é uma realização do Instituto Incentiva, com homologação da World Surf League (WSL) e patrocínios da Elétron Energy, através da Lei de Incentivo ao Esporte, do Governo de Pernambuco, e da Hang Loose. Colaboração: Waves.