O Billabong apresenta LayBack Pro é iniciado com boas ondas na Praia Mole

O Billabong apresenta LayBack Pro QS 3000 foi iniciado com boas ondas na ensolarada Praia Mole, que já recebeu um bom público no primeiro dia do evento que entra para a história do Circuito Mundial de Surfe. O cearense Cauã Costa se destacou fazendo os recordes da quarta-feira com seus aéreos, nota 8,17 e 15,17 pontos. Apenas os homens competiram no Dia Internacional da Mulher, com 75 dos 91 competidores estreando nas 24 baterias disputadas das 8h00 às 16h30. A segunda fase continua nesta quinta-feira, à partir das 8h00, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

O Billabong apresenta LayBack Pro está fechando a temporada 2022/2023 da WSL Latin America, definindo as últimas vagas para o Challenger Series, o circuito de acesso para a elite mundial do World Surf League Championship Tour. O evento entra para a história do Circuito Mundial, sendo a 50.a etapa do Qualifying Series a ser realizada no estado de Santa Catarina, a 30.a em Florianópolis e a 13.a na Praia Mole. A Ilha de Santa Catarina foi o palco do primeiro evento da história do ranking de acesso para a elite do surfe mundial, em janeiro de 1992 na Praia da Joaquina. Agora, a Praia Mole recebe a etapa de número 150 do QS no Brasil.

O primeiro surfista a se destacar nas boas ondas da Praia Mole, foi o bicampeão sul-americano Pro Junior da WSL Latin America em 2021 e 2022. O cearense Cauã Costa usou os aéreos nas direitas e mostrou a potência do seu backside nas esquerdas, usando muito bem a borda da prancha, para abrir grandes leques de água nas manobras. Cauã fez as marcas a serem batidas nesta terceira edição do Billabong apresenta LayBack Pro, com a nota 8,17 do aéreo mais espetacular e os 15,17 pontos que totalizou para vencer o nono confronto do dia.

Cauã Costa fez as marcas a serem batidas no LayBack Pro 2023 - WSL / Marcio David

"O mar tá muito bom hoje aqui na Praia Mole, tem altas ondas e, Graças a Deus, eu consegui pegar várias ondas boas ali. Consegui me encaixar na vala, tem altas ondinhas e estou felizão por ter passado a bateria em primeiro", disse Cauã Costa. "A condição tá muito perfeita para os aéreos e com um ventinho certo pra voar. Então, era só partir pra rampa e decolar. Estou felizão que deu tudo certo nessa bateria e vamos com tudo pra próxima".

Cauã Costa terá um duro desafio na bateria que ficou para abrir a quinta-feira, a nona da segunda fase do Billabong apresenta LayBack Pro 2023. Ela é encabeçada por um ex-top da elite mundial, Deivid Silva, e por Lucas Silveira, que venceu a etapa de Fernando de Noronha no domingo. Com a vitória nos tubos da Cacimba do Padre, o carioca que mora em Floripa, já garantiu seu nome entre os sete indicados pelo ranking da WSL Latin America, para disputar vagas para o CT 2024 no Challenger Series desse ano.

ÚLTIMAS VAGAS - O Billabong apresenta LayBack Pro fecha a lista dos sul-americanos classificados para o Challenger Series 2023. Das oito vagas do ranking regional da WSL Latin America, uma ficou para Mateus Herdy, que recebeu um wildcard (convite) por ter se contundindo no ano passado. Outras três já estão confirmadas para os líderes do ranking regional, o peruano campeão sul-americano da temporada 2022/2023, Miguel Tudela, e os brasileiros Ian Gouveia (2.o lugar) e Lucas Silveira (3.o). Restam então apenas quatro vagas para serem disputadas nessa semana na Praia Mole, em Florianópolis.

O peruano Gabriel Arturo Vargas segue na briga por vaga no Challenger Series - WSL / Marcio David

A batalha começou com a estreia dos cabeças de chave na segunda fase. O número 5 do ranking, Guillermo Satt, terminou em último na primeira bateria e a vaga do chileno fica ameaçada. Na segunda, o argentino Franco Radziunas que ocupa a 23.a posição e o peruano Gabriel Arturo Vargas, 15.o colocado, avançaram para a terceira fase e seguem com chances de entrar no grupo dos top-7 do ranking. Franco pegou boas ondas para mostrar o seu surfe e vencer com o segundo maior placar do dia, 14,77 pontos, somando notas 7,60 e 7,17.

"Realmente foi uma bateria muito boa. Eu pude pegar várias ondas boas para fazer boas notas e estou muito contente", disse Franco Radziunas, que falou sobre a busca por vaga no Challenger Series. "Sei que tenho chances, mas prefiro focar só em surfar o melhor que posso nas baterias. Se conseguir a vaga, vai ser consequência do meu trabalho, então agora é focar na próxima bateria e seguir assim, bateria por bateria".

O argentino Franco Radziunas estreando com vitória na Praia Mole - WSL / Marcio David

CATARINENSE NA BRIGA - Assim como o argentino e o peruano, na disputa seguinte também avançaram os cabeças de chave que estão na briga pelas últimas vagas para o Challenger Series. Era um confronto 100% brasileiro, com Leo Casal (13.o do ranking) e Igor Moraes (25.o), seguindo na batalha para chegar no G-7 da WSL Latin America. Leo Casal está vindo de um excelente terceiro lugar em Fernando de Noronha, onde só perdeu nas semifinais do evento encerrado no domingo. Leo é catarinense e agora compete em casa, na Praia Mole.

"Meu objetivo é ir bem nesse campeonato, para eu conseguir minha vaga. Estou muito focado, treinei bastante para alcançar essa chance de me classificar e espero que dê certo", disse Leo Casal. "Eu consegui achar umas direitinhas bem divertidas na bateria, encaixadas na vala e estou feliz por ter vencido. A Praia Mole é como se fosse minha casa, eu cresci surfando e competindo aqui, então estou feliz e amarradão por estar fazendo o que eu gosto".

Leo Casal tenta confirmar vaga no Challenger Series em casa na Praia Mole - WSL / Marcio David

DEFENDENDO VAGA - Entre os que defendem vaga no G-7, o primeiro a se classificar foi o jovem paulista Ryan Kainalo. Ele é o sexto colocado no ranking, ou seja, está em penúltimo na lista dos que serão indicados para o Challenger Series. Então, precisa de um bom resultado no Billabong apresenta LayBack Pro para confirmar seu nome. E ele começou bem, com vitória sobre o catarinense Matheus Navarro, que disputou o Challenger Series em 2022 e avançou junto com ele, mas está fora da briga pelas vagas da WSL Latin America esse ano.

"Eu to bem focado, tentando esquecer pontuação, ranking, essas coisas, e só fazer meu trabalho dentro d´água", disse Ryan Kainalo. "Em Fernando de Noronha, eu fiquei pensando muito em troca de resultado, classificação pro Challenger, então acabei me desconcentrando. Aqui só quero surfar meu melhor, estou com as pranchas boas e vamos pra cima. Aqui na Praia Mole, todo dia tem boas ondas, dá pra fazer manobras progressivas pros dois lados, então estou bem confiante em conseguir um bom resultado".

Ryan Kainalo venceu sua primeira defesa da vaga para o Challenger Series - WSL / Marcio David

Ryan Kainalo segue tentando confirmar seu nome no Challenger Series 2023 e a batalha pelas quatro últimas vagas prosseguiu nas quatro baterias seguintes, que fecharam a quarta-feira de boas ondas na Praia Mole. O catarinense Heitor Mueller, que estava em nono no ranking, acabou sendo eliminado e saiu da briga. Já o paulista Gabriel Klaussner, décimo colocado, estreou com vitória no Billabong apresenta LayBack Pro.

O uruguaio Marco Giorgi, que vinha de um excelente quinto lugar em Fernando de Noronha e estava em 17.o no ranking, ficou em último na bateria que classificou o 21.o colocado, o paraibano Samuel Igo, que segue na disputa. E a quarta-feira foi encerrada com um surfista já garantido no Challenger Series, o vice-líder do ranking, Ian Gouveia, avançando na bateria vencida pelo peruano Alonso Correa, com as ondas surfadas nos últimos minutos.

Arena do LayBack Pro 2023 com dois andares na área dos atletas - WSL / Marcio David

O Billabong apresenta LayBack Pro QS 3000 é uma realização da Federação Catarinense de Surf (FECASURF) com a Agência Esporte & Arte (AEA) como correalizadora e licenciada pela World Surf League Latin America para promover uma etapa do Qualifying Series. O evento é patrocinado pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, pela Oakberry e Corona, com apoio da NEW ERA, Evoke, The Search House, BVIP Bank, Sehat, Hotel Selina, Nova Era Fibra e da Associação de Surf da Praia Mole (ASPM), contando ainda com parceria de mídia do Site Waves e produção da FIRMA na transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.