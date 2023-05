Letter to the WSL Community from CEO Erik Logan

To the WSL community,

I want to address the conversation that happened in our community following the recent Championship Tour event at the Surf Ranch. As you likely know, a small number of athletes made statements questioning the judging of the competition and the final results.

I want to respond directly to those statements, however, we first need to address a much more important issue. In recent days, a number of surfers, WSL judges, and employees have been subject to harassment, intimidation, and threats of violence, including death threats, as a direct result of those statements. Those things should never happen in our sport or any sport, and we're devastated that members of our community have been subject to them. It is an important reminder to us all that words have consequences. We hope the entire WSL community stands with us in rejecting all forms of harassment and intimidation.

In terms of the statements made, we completely reject the suggestion that the judging of our competitions is in any way unfair or biased. These claims are not supported by any evidence.

Firstly, the judging criteria are provided to the athletes ahead of each competition. All athletes competing at the Surf Ranch Pro received these materials on May 20th. Every athlete had the opportunity to ask questions about the criteria at that time. None of the athletes who made these statements took advantage of this opportunity at the Surf Ranch Pro.

Secondly, our rules allow any athlete to review the scoring of any wave, with the judges, and receive a more detailed explanation of how they were scored with the judges. This process has been in place for a number of years, and is the direct result of working with the surfers to bring more transparency to the judging process. It is not acceptable, and is a breach of league policy, for surfers to choose not to engage with the proper process and instead air grievances on social media.

A number of athletes at the Surf Ranch Pro received points for elements such as progression and variety, so it is simply incorrect to suggest these are not taken into account in the judging criteria. Furthermore, our rules have been applied consistently throughout the season, including at events this season that were won by athletes who are now questioning those same rules.

Surfing is an ever-evolving, subjective sport and we welcome a robust debate around the progression of our sport and the criteria used to judge our competitions. However, it is unacceptable for any athlete to question the integrity of our judges who, like our surfers, are elite professionals.

No one person or group of people are above the integrity of the sport.

Sincerely,

Erik Logan

WSL Chief Executive Officer

--

Para a comunidade WSL,

Quero abordar a conversa que aconteceu em nossa comunidade após o recente evento do Championship Tour no Surf Ranch. Como você provavelmente sabe, um pequeno número de atletas fez declarações questionando o julgamento da competição e os resultados finais.

Quero responder diretamente a essas declarações, mas primeiro precisamos abordar uma questão muito mais importante. Nos últimos dias, vários surfistas, juízes da WSL e funcionários foram vítimas de assédio, intimidação e ameaças de violência, incluindo ameaças de morte como resultado direto dessas declarações. Essas coisas nunca deveriam acontecer em nosso esporte, ou em qualquer esporte, e estamos arrasados com o fato de membros de nossa comunidade estarem sujeitos a isso. É um lembrete importante para todos nós de que as palavras têm consequências. Esperamos que toda a comunidade da WSL esteja conosco na rejeição de todas as formas de assédio e intimidação.

Em termos das declarações feitas, rejeitamos completamente a sugestão de que o julgamento de nossas competições seja de alguma forma injusto ou preconceituoso. Essas alegações não são apoiadas por nenhuma evidência. Primeiramente, os critérios de julgamento são fornecidos aos atletas antes de cada competição. Todos os atletas que competiram no Surf Ranch Pro receberam esses materiais no dia 20 de maio. Todos os atletas tiveram a oportunidade de tirar dúvidas sobre os critérios na ocasião. Nenhum dos atletas que fizeram essas declarações, aproveitou essa oportunidade no Surf Ranch Pro.

Em segundo lugar, nossas regras permitem que qualquer atleta revise a nota de qualquer onda e receba uma explicação mais detalhada de como foram pontuadas pelos juízes. Esse processo existe há vários anos e é o resultado direto do trabalho com os surfistas, para trazer mais transparência ao processo de julgamento. Não é apropriado, e é uma violação da política da liga, que os surfistas optem por não se envolver com o processo adequado e, em vez disso, expor suas queixas nas redes sociais.

Vários atletas do Surf Ranch Pro receberam pontos por elementos como progressão e variedade, então é simplesmente incorreto sugerir que eles não sejam levados em consideração nos critérios de julgamento. Além disso, nossas regras foram aplicadas de forma consistente ao longo da temporada, inclusive em eventos que foram vencidos por atletas que agora questionam essas mesmas regras.

O surfe é um esporte com critérios subjetivos em constante evolução e damos boas-vindas a um debate robusto sobre a progressão do nosso esporte e os critérios usados para julgar nossas competições. Porém, é inadmissível que qualquer atleta questione a integridade de nossos juízes que, assim como nossos surfistas, são profissionais de elite. Nenhuma pessoa ou grupo de pessoas está acima da integridade do esporte.

Sinceramente,

Erik Logan

WSL Chief Executive Officer