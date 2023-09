Circuito Banco do Brasil de Surfe em São Sebastião define convidados para o Challenger Series de Saquarema

A Praia de Maresias, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, será palco da quarta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, marcada para ocorrer nesta semana, entre 14 e 17 de setembro. A competição faz parte da World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS), divisão de acesso para o Challenger Series, e tem status QS 1000 para o ranking regional da WSL South America no masculino e feminino. As baterias contarão com transmissão pelo perfil da WSL Brasil no TikTok e pelo WorldSurfLeague.com.

Depois de passar pelas cidades de Saquarema (RJ), Garopaba (SC) e Salvador (BA), o campeonato chega a São Paulo para definir os convidados (wildcards) para a etapa brasileira do Challenger Series, o Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil, que vai acontecer entre os dias 14 e 21 de outubro em Saquarema, no Rio de Janeiro.

Esta é a segunda edição do Circuito Banco do Brasil de Surfe, que teve no ano passado três etapas do QS 1000 em Garopaba, Salvador e Ubatuba (SP), com a cearense Silvana Lima e o paulista Gabriel Klaussner como campeões.

Um dos principais propósitos da WSL, em parceria com o Banco do Brasil, está na criação de oportunidades para novos talentos do surfe. Ao passar por diferentes regiões do país com as etapas do Qualifying Series, a Liga tem gerado reconhecimento local e tentado ampliar o desenvolvimento da modalidade no país, que se tornou uma potência no esporte. Nas últimas nove edições mundiais, por exemplo, o Brasil foi campeão em sete delas.

"A parceria com o Banco do Brasil tem sido fundamental para dar oportunidade a novas gerações do surfe brasileiro. Em Maresias, um dos berços da modalidade no país, queremos manter a essência das competições anteriores ao desenvolver talentos locais e apoiar a comunidade apaixonada pelo esporte", afirma Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

Além do aspecto técnico, a competição ganha um caráter social devido aos acontecimentos recentes na região. Com apoio do Banco do Brasil e da Prefeitura de São Sebastião, a WSL mantém trabalhos para o crescimento do esporte e a transformação da sociedade através da modalidade. Outra novidade ocorrerá em 16 de setembro - terceiro sábado do mês - Dia Internacional da Limpeza Costeira, pauta apoiada pela Liga em todos os níveis competitivos, com uma ação de limpeza em praias da região onde a prova acontecerá.

"A WSL quer deixar marcas positivas em diferentes setores da sociedade e transformá-las através do surfe. Nossos propósitos sociais e ambientais procuram construir e solidificar um legado em todas as regiões com competições, concretizando ações capazes de impulsionar a vida da população local", completa Ivan Martinho.

"Neste momento de retomada da economia de nossa cidade é muito importante que tenhamos eventos como este da WSL sendo realizado em terras sebastianenses. Vamos movimentar a economia local, gerar empregos e mostrar ao mundo que São Sebastião está se reconstruindo com segurança, responsabilidade e de maneira consciente", celebra Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião.

Vale lembrar que as etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe marcam pontos no ranking regional da WSL South America, que classifica sete homens e três mulheres para o Challenger Series. A primeira deste ano contou com nível máximo de pontuação, o QS 5000 Saquarema Surf Festival, vencido pelo pernambucano Ian Gouveia e pela catarinense Tainá Hinckel, que lidera o ranking.

A segunda etapa aconteceu na semana seguinte, em Garopaba, onde o campeão mundial Adriano de Souza e outra catarinense, Laura Raupp, festejaram os títulos na Praia da Ferrugem. A mais recente, na Praia de Stella Maris, em Salvador, na Bahia, teve como vencedores a cearense Silvana Lima e o paulista Edgard Groggia.