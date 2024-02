Billabong Señoritas Open Pro abre o QS 1000 e o Pro Junior masculino no Peru

Os peruanos se destacaram na abertura do Billabong Señoritas Open Pro no Peru. Na quarta-feira de boas ondas na Playa Señoritas, foi dada a largada nas etapas masculinas do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) e do Pro Junior. Os donos da casa ganharam 13 das 16 baterias das duas primeiras fases do QS 1000, com Cristobal de Col fazendo os recordes dessa competição, nota 8,50 e 14,73 pontos. Depois, foram realizados 12 confrontos do Pro Junior e o também peruano Gabriel Ljubicic fez a melhor apresentação do campeonato, com nota 9,00 e 16,03 pontos. As eliminatórias prosseguem nesta quinta-feira, a partir das 8h00 no Peru, 10h00 no Brasil, com as mulheres estreando no segundo dia, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

Este campeonato promovido pela RDV Surf no balneário de Punta Hermosa, em Lima, capital do Peru, está realizando o penúltimo QS masculino e feminino da temporada 2023/2024 da WSL South America, que classifica 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series, circuito de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour. Além disso, também nas esquerdas perfeitas da Playa Señoritas, está abrindo as seletivas sul-americanas de 2024 para o Mundial Junior da WSL.

Na quarta-feira, somente os homens competiram nas 28 baterias disputadas, 16 das duas primeiras fases do QS 1000 e 12 do Pro Junior. O dia começou com uma grande baixa para o Peru, com o atual campeão sul-americano da WSL, Miguel Tudela, anunciando sua retirada do evento por ter sentido uma antiga contusão no joelho. Ele era um dos 16 cabeças de chave que só irão estrear na terceira fase do Billabong Señoritas Open Pro. As duas primeiras rolaram na quarta-feira, com os outros 40 participantes de 8 países, fazendo suas primeiras apresentações na Playa Señoritas.

Javier Swayne foi o primeiro peruano a brilhar com esse tubo nota 7,50 - WSL / Mimo Swayne

O campeonato começou com um peruano já se destacando, Javier Swayne, surfando o melhor tubo do dia na primeira bateria, que valeu nota 7,50. Ele passou junto com Juan Diego Rios e ambos estavam estreando em etapas do WSL Qualifying Series. Os peruanos eram maioria entre os 24 que entraram na primeira fase, com 14 surfistas contra 6 do Brasil, 1 da Argentina, 1 da Colômbia e 2 europeus que perderam no primeiro dia, 1 da Croácia e 1 da Rússia. Das 8 baterias, os peruanos ganharam 7 e a única exceção foi o colombiano Romeo Chavez.

Outros 16 surfistas entraram na segunda fase com os 16 classificados da rodada inicial. Essa batalha definiu os adversários dos 16 principais cabeças de chave do Billabong Señoritas Open Pro, os mais bem colocados no ranking da WSL South America que só estreiam na segunda fase. Novamente, o Peru era maioria com 18 surfistas, contra 9 do Brasil, 1 do Equador, 1 da Argentina, 1 do Chile, 1 da Colômbia e o russo Nikita Skublov. Os peruanos venceram 6 das 8 baterias, com o colombiano Romeo Chavez ganhando mais uma e o equatoriano Maximiliano Saenz vencendo a outra.

Cristobal de Col conquistou uma das 13 vitórias peruanas no QS no primeiro dia - WSL / Lorenzo Bazo

RECORDES DO DIA - Foi nessa segunda fase que novos recordes foram registrados. Na quinta bateria, o experiente Cristobal de Col acertou um aéreo incrível nas esquerdas de Señoritas e fez as maiores marcas do QS 1000. Ele aumentou para 14,73 pontos o maior somatório do campeonato, superando os 14,17 do também peruano Andres Echecopar na primeira fase. E sua melhor onda valeu 8,50, batendo o 7,50 do tubo do Javier Swayne. E outro peruano, Juninho Urcia, terminou o dia com a segunda maior nota do QS, 7,67.

Estas marcas acabaram sendo ultrapassadas na competição dos surfistas com até 20 anos de idade, iniciada logo após a segunda fase do QS 1000. Na quarta bateria, o também peruano Gabriel Ljubicic registrou novos recordes no Billabong Señoritas Open Pro, 16,03 pontos com notas 9,00 e 7,03, que trocou pelo 7,00 da sua primeira onda. Ele já tinha disputado duas baterias no QS, passando a primeira e perdendo a segunda para o colombiano Romeo Chavez e o peruano Adrian de Osma. No Pro Junior, Gabriel Ljubicic ganhou as duas que disputou, essa dos recordes e a que fechou a quarta-feira no Peru.

Gabriel Ljubicic fez os recordes do dia com seu ataque de backside em Señoritas - WSL / Mimo Swayne

BRASIL NA LISTA - Na categoria Pro Junior, foram realizadas as 8 baterias da rodada inicial e as 4 primeiras da segunda fase, quando estreiam os 16 cabeças de chave mais bem colocados no ranking da WSL South America de 2023. Ainda na primeira fase, outro peruano brilhou com a segunda maior nota do dia, Marcelo Huaman Ojeda, que recebeu 8,73 na sua melhor onda. Mas, na segunda fase, o Brasil começou a aparecer na lista dos recordes do Billabong Señoritas Open Pro.

O semifinalista no último Mundial Junior da WSL, Leo Casal, estreou com vitória na primeira bateria, com o outro cabeça de chave passando em segundo lugar junto com ele, Mariano Maugere, do Peru. Na segunda, o brasileiro Rickson Falcão deu o seu show nas esquerdas de Señoritas, registrando o segundo maior somatório do dia, 15,33, somando notas 8,00 e 7,33. No confronto seguinte, Takeshi Oyama igualou o 7,33 com a potência do seu backside e completou com Samuel Joca, a terceira dobradinha brasileira no Pro Junior.

Luan Ferreyra conquistou uma das seis vitórias brasileiras no Pro Junior - WSL / Lorenzo Bazo

Já na bateria que fechou a quarta-feira, o peruano recordista absoluto do Billabong Señoritas Open Pro, Gabriel Ljubicic, conseguiu sua segunda vitória barrando o número 3 no ranking sul-americano Pro Junior da WSL South America em 2023, Gabriel Klaussner. Outro brasileiro, Guilherme Ferreira, avançou junto com ele para disputar classificação para as quartas de final na terceira fase. O atual campeão sul-americano, Ryan Kainalo, vai estrear na quinta bateria, que ficou para abrir a quinta-feira no Peru.

INÍCIO DAS ETAPAS FEMININAS - O segundo dia começa com os quatro confrontos restantes da segunda fase do Pro Junior masculino, depois serão iniciadas as etapas femininas do QS 1000 e do Pro Junior. No restante do dia, só as mulheres vão competir na Playa Señoritas e a previsão é de ondas bem maiores e mais desafiadoras do que na quarta-feira. Será a vez das 31 surfistas de 7 países se apresentarem em Punta Hermosa, com 21 delas participando do QS 1000 e do Pro Junior. São 16 competidoras do Peru, 7 do Brasil, 3 do Chile, 2 da Argentina, 1 do Equador, 1 da Venezuela e 1 de Porto Rico.

Entre elas, destaque para a tricampeã sul-americana da WSL South America, Daniella Rosas, a tetracampeã sul-americana Pro Junior, Sol Aguirre, que ficou em terceiro lugar no último Mundial Junior da WSL em janeiro na Califórnia, e as também peruanas Melanie Giunta, Arena Rodriguez Vargas e Kalea Gervasi, vice-campeã sul-americana Pro Junior em 2023. Entre as brasileiras, tem a campeã sul-americana de 2021/2022, Sophia Medina, a atual campeã sul-americana Pro Junior, Isabelle Nalu, e a bicampeã da outra etapa do QS no Peru promovida pela RDV Surf em Punta Rocas, Laura Raupp.

Miguel Tudela cancelou sua participação, mas atendeu aos fãs na praia - WSL / Mimo Swayne

O Billabong Señoritas Open Pro é uma realização da RDV Surf e conta com patrocínio de marcas como Billabong, Motorola, Monster, Isdin, Menorca Collection, entre outras, além do importante apoio da Prefeitura de Punta Hermosa. A competição é transmitida ao vivo de Señoritas pelo WorldSurfLeague.com e a RDV Surf também já confirmou a terceira edição do Billabong Punta Rocas Pro para o mês de novembro no Peru.