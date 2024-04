Laura Raupp e Lucas Vicente vencem o Circuito Banco do Brasil de Surfe no Saquarema Surf Festival

Um cenário perfeito fechou a quarta edição do Maior Festival de Surfe da América do Sul, com Sol, praia cheia e altas ondas na Praia de Itaúna. Os catarinenses Lucas Vicente e Laura Raupp, conquistaram os títulos da segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, derrotando o argentino Franco Radziunas e a peruana Arena Rodriguez Vargas nas finais do QS 5000 do Saquarema Surf Festival. Arena já tinha sido campeã da competição do Pro Junior, numa dobradinha peruana no alto do pódio com Kalea Gervasi. E no Longboard, Evelin Neves e Alexandre Escobar festejaram as vitórias, com Rayane Amaral e o peruano Matias Maturano sendo vice-campeões.

A Capital Nacional do Surf é a única cidade do mundo, a sediar as três principais competições da World Surf League. A primeira foi o Saquarema Surf Festival, com status máximo do Qualifying Series que terminou neste domingo. A próxima é o Vivo Rio Pro apresentado por Corona, com a elite mundial do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT) se apresentando nos dias 22 a 30 de junho. E de 12 a 20 de outubro, tem o Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil fechando o Challenger Series 2024, também na Praia de Itaúna. Já a terceira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, será o QS 3000 nos dias 22 a 26 de maio na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, no litoral sul de Alagoas.

O Saquarema Surf Festival é a única etapa na América do Sul com status QS 5000 e os vencedores têm seus nomes registrados no Troféu Leo Neves. As vitórias valiam a liderança nos rankings da WSL South America, que classificam 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series, circuito de acesso para a elite da WSL. Esta competição foi válida como segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe e Laura Raupp repetiu a vitória conquistada na primeira, em Torres (RS). Ela e Arena Rodriguez já haviam decidido o título do Pro Junior, que a peruana venceu. Mas na final do QS 5000, a catarinense deu o troco e conquistou a sua sétima vitória em etapas do Qualifying Series, mantendo a liderança nos rankings da WSL South America e do Circuito Banco do Brasil.

"Nossa, eu estou muito feliz (já chorando de emoção). No ano passado, eu vim pra Saquarema correr o QS 5000, que era muito importante, acabei perdendo cedo no evento e passei sufoco o ano inteiro. Eu acabei ganhando várias etapas de 1.000 pontos, que não ajudaram muito no ranking. Então, esse ano eu vim com a meta de ganhar o QS 5000, pra não passar esse sufoco de novo", foram as primeiras palavras de Laura Raupp, ao chegar na arena do evento. Ela seguiu muito emocionada, falando sobre a tão desejada vitória.

"Eu até me emocionei aqui, mas foi objetivo dado e objetivo cumprido. Nesse ano eu consegui soltar meu surfe, só que a final foi bem difícil, porque o mar mudou bastante e a onda ficou muito balançada. Mas consegui fazer duas notas ali, para levar esse troféu pra casa. É uma sensação única e, com certeza, essa é a vitória mais importante da minha carreira, um QS 5000. Mais especial ainda ser aqui em Saquarema, onde já vim tantas vezes e corri Pro Junior, QS e o Challenger aqui. Agora, finalmente ganhei esse QS 5000 que desde 2021 estou sonhando com esse título, para botar meu nome ali no Troféu Leo Neves".

A final feminina do QS 5000 começou ao meio-dia, no domingo de praia lotada e boas ondas em Itaúna. Esta era a terceira final consecutiva da Laura Raupp em etapas do QS e a segunda vitória seguida no Circuito Banco do Brasil de Surfe. A bateria começou com notas baixas, até a brasileira achar uma direita boa para mostrar o seu surfe. Ela fez um grande arco e finalizou com uma batida forte na junção, para ganhar 6,67. Arena passou a precisar de 6,31 e Laura ainda aumentou a vantagem para 7,14, com uma nota 4,17. Arena também pegou uma direita para fazer uma manobra forte de frontside, mas a nota sai 6,07 e a vitória de Laura Raupp foi confirmada por 10,84 a 9,77.

ÚLTIMA FINAL - Já a última decisão do Saquarema Surf Festival, começou forte com Lucas Vicente largando na frente, com notas 6,17 na primeira onda e 6,00 na segunda. Antes do argentino Franco Radziunas conseguir responder à altura, o catarinense destruiu uma direita com duas pancadas verticais de backside, que arrancaram nota 8,17 dos juízes. Foi a maior do domingo na Praia de Itaúna. O argentino então saiu pegando várias ondas, sem escolher muito e conseguiu 5,67 na sétima que surfou. Com essa nota, ele ainda precisava de 8,67 para vencer e o máximo que tirou foi 5,83. Lucas Vicente controlou a vantagem até o fim e festejou a sua primeira vitória em etapas do QS, derrotando Franco Radziunas por 14,34 a 11,50 pontos.

"Acho que hoje eu aprendi realmente que aqui é o Maracanã do surfe e estou muito feliz pela vitória", disse Lucas Vicente. "Eu consegui sentir o apoio de toda a torcida e só tenho que agradecer a Deus, minha família, todo mundo que me ajudou nos momentos mais difíceis e foi muito irado. Demorou 22 anos para eu conseguir minha primeira vitória no QS e foi alucinante. Eu já tinha feito finais, semifinais, mas nunca tinha ganho, então quando fiz aquele 8, achei que era meu dia. Foram os 22 minutos mais longos da minha vida, mas deu tudo certo, estou feliz e quero agradecer todo mundo que encheu a praia hoje. Esse é o meu primeiro campeonato da temporada e agora é manter o foco, para conseguir mais resultados bons como esse. É isso o que eu procuro esse ano".

A vitória de Lucas Vicente ratificou o domínio catarinense neste início da temporada 2024/2025 da WSL South America. Na primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe em Torres, Laura Raupp e Matheus Navarro festejaram os títulos. Agora na segunda, Laura Raupp ganhou mais uma e Lucas Vicente conseguiu vencer uma etapa do QS pela primeira vez. Os dois receberam dois troféus pelas vitórias no domingo, do Circuito Banco do Brasil de do Saquarema Surf Festival. Laura Raupp e Lucas Vicente terão agora os seus nomes escritos no Troféu Leo Neves, que registra os vencedores da etapa do QS do evento realizado pela 213 Sports em memória ao bicampeão brasileiro e apresentado pela Prefeitura de Saquarema.

FINAIS DO PRO JUNIOR - Antes das finais do QS 5000 válido pelo Circuito Banco do Brasil de Surfe, foram disputadas as outras quatro decisões do Saquarema Surf Festival. As primeiras foram as da categoria Pro Junior Sub-20, com a feminina sendo um confronto direto entre Brasil e Peru. As condições do mar estavam difíceis e a bateria acabou sendo de notas baixas. Laura Raupp até começou bem com nota 5,00, mas depois entrou numa onda que a prioridade de surfar era da peruana Kalea Gervasi, campeã Pro Junior do Saquarema Surf Festival no ano passado.

Com a penalidade de cortar uma das duas notas computadas, Laura Raupp saiu da briga do título e terminou em quarto lugar. Essa era a terceira final dela neste evento para surfistas com até 20 anos de idade e tinha vencido a segunda em 2022. A outra brasileira era a atual campeã sul-americana Pro Junior, Isabelle Nalu, que não achou boas ondas para mostrar o seu surfe e ficou em terceiro lugar. No minuto final, Arena Rodriguez Vargas fez a sua melhor onda e a nota 5,43 garantiu a sua segunda vitória no Circuito Sul-americano Pro Junior de 2024. A primeira etapa foi no Peru e o resultado se repetiu, com ela sendo campeã, com Kalea Gervasi em segundo lugar.

"Estou muito feliz em ganhar a categoria Pro Junior aqui em Saquarema. Era a minha meta quando vim pra cá e acabei indo pra final do QS também, então foi até mais do que eu esperava", disse Arena Rodriguez Vargas, que lidera o ranking sul-americano Pro Junior com 100% de aproveitamento. "Estou emocionada com a Kalea (Gervasi) na final de novo comigo e a bateria foi difícil, mas estou feliz que tudo acabou bem a meu favor. Agora vou descansar um pouco, porque ainda tem a final do QS, então tenho que focar de novo".

A final masculina do Pro Junior foi a segunda do Saquarema Surf Festival a rolar no domingo e foi mais bem disputada. Leo Casal começou melhor com 6,67, mas o local de Saquarema, Rickson Falcão, passou a frente com 5,83 e 5,67 nas duas primeiras que surfou. O cearense Cauet Frazão não iniciou bem, mas achou uma esquerda que abriu a parede para combinar três pancadas de backside que valeram 7,17. Rickson ainda recuperou a ponta, até o cearense pegar outra esquerda e mandar um batidão embaixo do lip. A nota 5,33 confirmou a vitória de Cauet Frazão por 12,50 pontos, contra 11,93 do Rickson Falcão, 11,37 do Leo Casal e 8,26 do Lucas Rosario, quarto colocado.

"É um sentimento indescritível, estou muito feliz e quero agradecer a toda minha família, que nunca desistiu de mim e sempre me apoiou", destacou o cearense Cauet Frazão, que mora na capital carioca. "Agradeço também meus patrocinadores, a Pena e o Akio, pelas pranchas mágicas. Só gratidão por tudo que vem acontecendo, porque esse ano eu não tinha passado nenhuma bateria ainda nesses campeonatos grandes. Quando passei a primeira, embalou e agora ganhei a final, então estou muito feliz e muito emocionado".

FINAIS DO LONGBOARD - O Longboard também terminou com o capixaba Alexandre Abolição e a carioca Evelin Neves festejando as suas primeiras vitórias no Saquarema Surf Festival e no Circuito Sul-americano da modalidade praticada em pranchões, que remetem ao início do esporte de surfar ondas. Evelin Neves fez a melhor apresentação na final e a nota 6,00 decidiu a vitória por 10,10 pontos. Em segundo lugar ficou Rayane Amaral com 8,67, seguida pela líder do ranking sul-americano, Kate Brandi, com 4,46 e Ayllar Cinti ficou em quarto com 3,50 nas duas notas computadas.

"O mar está muito desafiador e acho que, independente de ganhar, as meninas que entraram nessa final, são todas vitoriosas, porque realmente as condições estavam bem difíceis lá dentro", disse Evelin Neves. "Fiquei até com as pernas bambas, sem saber onde ficar lá dentro, mas é obvio que tem uma estratégia no meio disso tudo e eu consegui botar em prática, graças a Deus. É a vitória mais importante desde que eu comecei a competir. Eu não corri a etapa do Uruguai, mas estar aqui em Saquarema é muito especial e é uma vitória muito importante, que com certeza, vai ficar na minha história".

Também muito feliz ficou o capixaba Alexandre Escobar, que igualmente se emocionou bastante com a primeira vitória da sua carreira em eventos de Longboard da World Surf League. O campeão na etapa do Uruguai, realizada em fevereiro, Jefson Silva, parecia que ia ganhar mais uma depois de dar um show com as manobras clássicas no bico do pranchão, que arrancaram nota 7,83. O vencedor do Saquarema Surf Festival no ano passado e vice-campeão no Uruguai, Matias Maturano, era outro favorito. Mas, Alexandre Escobar correu por fora e somou notas 7,03 e 6,50, para conquistar o título por 13,53 pontos, contra 12,66 do Matias Maturano, 9,06 do líder do ranking, Jefson Silva, com Anderson Silva em quarto com 6,27.

"Só tenho gratidão a todos meus patrocinadores, meus amigos, à Deus, minha família, meu amigo Romoaldo que está comigo, a equipe e todos pelo carinho gigantesco pela gente", disse Alexandre Escobar, muito emocionado. "Foram 10 dias de luta, 10 dias de batalha treinando, se dedicando, pedindo pra Deus, levantando as mãos pro ceu e Ele honrou, Ele me deu a vitória. Demorou, mas chegou o meu dia. Como o mar subiu bastante, eu preferi optar pela escolha das melhores ondas. Como o Jefson já tinha uma nota boa, eu precisava esperar por uma boa para garantir a vitória. Foi isso, deu certo e estou muito feliz".

CAMPEÕES SUL-AMERICANOS - Antes da cerimônia de premiação dos finalistas do Circuito Banco do Brasil de Surfe e do Saquarema Surf Festival, os campeões sul-americanos da última temporada da WSL South America, receberam os seus troféus no pódio. A única ausência foi da Tainá Hinckel, que já estava no aeroporto embarcando para disputar as duas primeiras etapas do Challenger Series na Austrália. A sua amiga e também surfista, Yanca Costa, recebeu o seu troféu. O campeão sul-americano Mateus Herdy também vai viajar nesse domingo, mas pegou o seu troféu no pódio, assim como os campeões da categoria Pro Junior Sub-20, Isabelle Nalu e Ryan Kainalo.

A Prefeitura de Saquarema apresentou o Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves com realização da 213 Sports, vertical de esportes da V3A. O evento licenciado pela WSL Latin America, valeu como segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024 e aconteceu com patrocínios do Banco do Brasil, Cerveja Sol, Monster Energy, G-Shock e Verde Campo, apoio de TVB Shorts, Juçai Orgânico e Castelhana Praia Hotel, parceria institucional da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ) e Associação de Surf de Saquarema (ASS). A competição foi transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e pelo canal da WSL Brasil no YouTube.

RESULTADOS DO DOMINGO NA PRAIA DE ITAÚNA:

FINAL DO QS 5000 MASCULINO:

Campeão: Lucas Vicente (BRA) por 14,34 pts (8,17+6,17) - 5.000 pontos

2.o lugar: Franco Radziunas (ARG) com 11,50 pts (5,83+5,67) - 3.900 pontos

FINAL DO QS 5000 FEMININO:

Campeã: Laura Raupp (BRA) por 10,84 pts (6,67+4,17) - 5.000 pontos

2.o lugar: Arena Rodriguez Vargas (PER) com 9,77 (6,07+3,70) - 3.900 pts

FINAL DO PRO JUNIOR MASCULINO:

Campeão: Cauet Frazão (BRA) por 12,50 pts (7,17+5,33) - 1.000 pontos

2.o lugar: Rickson Falcão (BRA) com 11,93 pts (6,10+5,83) - 800 pontos

3.o lugar: Leo Casal (BRA) com 11,37 pts (6,67+4,70) - 650 pontos

4.o lugar: Lucas Rosario (BRA) com 10,43 pts (6,10+4,33) - 600 pontos

FINAL DO PRO JUNIOR FEMININO:

Campeã: Arena Rodriguez Vargas (PER) por 9,53 pts (5,43+4,10) - 1.000 pontos

2.o lugar: Kalea Gervasi (PER) com 7,03 pts (4,70+2,33) - 800 pontos

3.o lugar: Isabelle Nalu (BRA) com 6,44 pts (3,77+2,67) - 650 pontos

4.o lugar: Laura Raupp (BRA) com 5,00 pts (5,00+0,00) - 600 pontos

FINAL DO LONGBOARD FEMININO:

Campeã: Evelin Neves (BRA) por 10,10 pts (6,00+4,10) - 1.000 pontos

2.o lugar: Rayane Amaral (BRA) com 8,67 pts (4,50+4,17) - 800 pontos

3.o lugar: Kate Brandi (BRA) com 4,46 pts (4,23+0,23) - 650 pontos

4.o lugar: Ayllar Cinti (BRA) com 3,50 pts (2,17+1,33) - 600 pontos

FINAL DO LONGBOARD MASCULINO:

Campeão: Alexandre Escobar (BRA) por 13,53 pts (7,03+6,50) - 1.000 pontos

2.o lugar: Matias Maturano (PER) com 12,66 pts (6,93+5,73) - 800 pontos

3.o lugar: Jefson Silva (BRA) com 9,06 pts (7,83+1,23) - 650 pontos

4.o lugar: Anderson Silva (BRA) com 6,27 pts (5,77+0,50) - 600 pontos

SEMIFINAIS - 3.o=5.o lugar (500 pts) e 4.o=7.o lugar (445):

1.a: 1-Alexandre Escobar (BRA), 2-Matias Maturano (PER), 3-Wenderson Biludo (BRA), 4-Jeferson Silva (BRA)

2.a: 1-Anderson Silva (BRA), 2-Jefson Silva (BRA), 3-Heriberto Torres Martinez (MEX), 4-Hideki Duarte (BRA)

RANKINGS SUL-AMERICANOS DA WSL SOUTH AMERICA - após 2 etapas:

TOP-10 DO QS REGIONAL MASCULINO 2024/2025:

1.o: Lucas Vicente (BRA) - 5.000 pontos

2.o: Franco Radziunas (ARG) - 3.900

3.o: Igor Moraes (BRA) - 3.192

4.o: Kaue Germano (BRA) - 3.102

5.o: Wesley Leite (BRA) - 2.482

6.o: Edgard Groggia (BRA) - 2.282

6.o: Rickson Falcão (BRA) - 2.282

6.o: Hizunomê Bettero (BRA) - 2.282

9.o: Matheus Navarro (BRA) - 1.800

10.o: Peterson Crisanto (BRA) - 1.775

TOP-5 DO QS REGIONAL FEMININO 2024/2025:

1.a: Laura Raupp (BRA) - 6.000 pontos

2.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) - 3.900

3.a: Julia Duarte (BRA) - 3.542

4.a: Vera Jarisz (ARG) - 3.042

5.a: Daniella Rosas (PER) - 2.782

5.a: Silvana Lima (BRA) - 2.782

TOP-5 DO PRO JUNIOR MASCULINO 2024:

1.o: Leo Casal (BRA) - 1.300 pontos

2.o: Cauet Frazão (BRA) - 1.295

3.o: Guilherme Ferreira (BRA) - 1.245

4.o: Rodrigo Saldanha (BRA) - 1.200

5.o: Rickson Falcão (BRA) - 1.095

TOP-5 DO PRO JUNIOR FEMININO 2024:

1.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) - 2.000 pontos

2.a: Kalea Gervasi (PER) - 1.600

3.a: Laura Raupp (BRA) - 1.100

4.a: Sofia Artieda (PER) - 1.095

5.a: Catalina Zariquiey (PER) - 1.000

TOP-5 DO LONGBOARD MASCULINO 2023/2024:

1.o: Jefson Silva (BRA) - 1.650 pontos

2.o: Matias Maturano (PER) - 1.450

3.o: Alexandre Escobar (BRA) - 1.295

4.o: Wenderson Biludo (BRA) - 1.000

5.o: Heriberto Torres Martinez (MEX) - 850

TOP-5 DO PRO LONGBOARD FEMININO 2023/2024:

1.a: Kate Brandi (BRA) - 1.450 pontos

2.a: Rayane Amaral (BRA) - 1.300

3.a: Ayllar Cinti (BRA) - 1.100

4.a: Luana Soares (BRA) - 1.000

4.a: Evelin Neves (BRA) - 1.000

4.a: Evelyn Gontier (ARG) - 1.000