Circuito Banco do Brasil de Surfe decide o campeão de 2024 neste domingo em Natal

O Circuito Banco do Brasil de Surfe vai definir o campeão da temporada 2024 neste domingo na Praia de Miami, em Natal. O paraibano José Francisco perdeu no sábado, mas segue na frente do ranking. Os únicos que podem lhe tirar o título, são o natalense Mateus Sena e o cearense Cauã Costa, mas só com a vitória na etapa inédita do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) no Rio Grande do Norte. Os potiguares são maioria nas quartas de final, que vão abrir o domingo decisivo, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

No sábado foi iniciada a categoria feminina e a catarinense Laura Raupp já chegou em Natal como campeã do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024. Ela decidiu o título das quatro primeiras etapas e ganhou três, em Torres (RS), Saquarema (RJ) e em São Sebastião (SP). Além disso, a jovem surfista de apenas 18 anos de idade, lidera com folgas o ranking sul-americano da World Surf League, que classifica três surfistas para o Challenger Series, circuito de acesso para a elite do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT).

"Eu vim pra cá pra conhecer um lugar novo, nunca tinha vindo pra Natal, nem pro Rio Grande do Norte e estou bem feliz de estar aqui. Na verdade, quando vim pra cá, não sabia que já era campeã do Circuito Banco do Brasil e estou feliz com esse título", disse Laura Raupp, depois de estrear com vitória em Natal. "Esse ano eu consegui ser muito constante nos meus resultados no QS, fiz alguns resultados no Pro Junior e consegui fazer quartas de final num Challenger Series, que foi meu melhor resultado da carreira. Estou feliz de estar evoluindo meu surfe e o mental também, que estou trabalhando bastante nisso. O mar está mais difícil hoje, o vento muito forte, mas estou feliz de ter passado minha primeira bateria aqui".

Laura Raupp é a campeã do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024 - WSL / Aleko Stergiou

Depois, a cearense Juliana dos Santos, uma das surfistas patrocinadas pelo Banco do Brasil, acabou carimbando a faixa da campeã na abertura das quartas de final. Juliana fez os recordes femininos desta quinta e última etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe em Natal, para derrotar Laura Raupp por 13,00 pontos, somando notas 7,00 e 6,00. Esta é a primeira vez no ano que a catarinense não chega numa final, enquanto Juliana dos Santos avançou para as semifinais pela segunda vez. A única tinha sido na segunda etapa de 2022, realizada na Praia de Stella Maris, em Salvador, na Bahia.

"Estou muito feliz em estar nas semifinais, feliz em soltar o surfe, de estar aqui na Praia de Miami pela primeira vez e ser muito bem recepcionada por todos de Natal", disse Juliana dos Santos. "Essa é a quinta etapa do Circuito Banco do Brasil e esse ano foi incrível, cada etapa em um lugar melhor do que o outro. E o Banco do Brasil está de parabéns, apoiando o esporte, incentivando várias modalidades. Essa bateria, eu sabia que seria difícil, contra a Laura (Raupp), líder do ranking. Eu teria que surfar muito para poder ultrapassá-la, então estou feliz por ter soltado meu surfe e garantido minha vaga na semifinal".

Juliana dos Santos é a única brasileira classificada para as semifinais - WSL / Aleko Stergiou

Juliana dos Santos vai disputar a primeira vaga para a grande final do Circuito Banco do Brasil de Surfe de Natal com a argentina Vera Jarisz, que barrou a pernambucana campeã brasileira Monik Santos na segunda quarta de final. E a outra semifinal será 100% peruana, com a tetracampeã sul-americana Pro Junior Sub-20 da WSL, Sol Aguirre, enfrentando a campeã de 2024, Arena Rodriguez Vargas. Sol derrotou o maior nome do surfe brasileiro em todos os tempos, Silvana Lima, enquanto Arena passou pela única representante do Rio Grande do Norte que chegou nas quartas de final, Alessandra Almeida.

MAIORIA POTIGUAR - Nas quartas de final masculinas, que vão abrir o domingo decisivo, a maioria é do Rio Grande do Norte. O primeiro duelo será entre Adauto Sena de Baía Formosa e o paraibano Yuri Barros. No segundo, o natalense de Ponta Negra, Emanoel Tobias, que venceu um confronto emocionante que eliminou o campeão mundial e olímpico, Italo Ferreira, enfrenta o paulista Weslley Dantas. O terceiro será entre o cearense Cauã Costa e outro paulista de Ubatuba, Ryan Kainalo. E no último, está outro surfista de Ponta Negra, Mateus Sena, contra o paraibano Kauã Hanson.

Adauto Sena foi o primeiro potiguar a passar para as quartas de final - WSL / Aleko Stergiou

A grande surpresa do sábado, foi a derrota do grande favorito ao título da primeira etapa do QS da história no Rio Grande do Norte. Italo Ferreira voltou a competir junto com Emanoel Tobias, como na quinta-feira, quando os dois passaram juntos. Enquanto o campeão mundial não achava boas ondas para surfar, os paraibanos Yuri Barros e José Francisco encontravam as rampas nas esquerdas para voar. Os dois estavam se classificando até o último minuto.

DERROTA DO ITALO - Nos segundos finais, Emanoel Tobias pegou uma onda para mandar um aéreo animal, completou a manobra e ficou a expectativa pela nota. Todo o público que lotou a Praia de Miami pelo terceiro dia consecutivo, ficou em silêncio aguardando a análise dos juízes. Ele precisava de 6,58 para se classificar e recebeu 6,77, saltando do terceiro para o primeiro lugar. A torcida explodiu numa vibração incrível pela vitória de Emanoel Tobias por 12,77 pontos. Yuri Barros passou em segundo com 12,70 e José Francisco foi eliminado com 12,57, com Italo Ferreira ficando em último com 11,00 pontos.

Emanoel Tobias venceu a bateria com um aéreo nos últimos segundos - WSL / Aleko Stergiou

"Nem nos meus melhores sonhos, eu imaginaria isso. Só quero agradecer muito à Deus, porque quando ouvi que faltavam 30 segundos, só pedi para Ele me mandar uma onda, que eu tava preparado. A onda veio no finalzinho e eu só fui", disse Emanoel Tobias, muito emocionado. "Eu cometi alguns erros, vacilei, mas com meu trabalho de respiração, consegui me reconectar e me acalmar, pra fazer a virada nos últimos 20 segundos. Acho que era para ser no final, com emoção mesmo. Quero agradecer toda a torcida na praia, que desde o início tem sido incrível por tudo que vem acontecendo essa semana pra mim. Agradecer ao Italo pela oportunidade de fazer outra bateria com ele e agradecer ao Banco do Brasil por esse evento histórico".

CAMPEÃO DE 2024 - Se passasse essa bateria, o paraibano José Francisco, o Fininho que há muito tempo mora em Florianópolis (SC), já confirmaria o título de campeão do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024. Ele liderou grande parte da bateria, depois foi ultrapassado pelo também paraibano Yuri Barros e o potiguar Emanoel Tobias acabou tirando o troféu das suas mãos nos últimos segundos. Mesmo assim, Fininho segue na frente do ranking, porém é ameaçado por Mateus Sena e Cauã Costa, que venceram suas baterias e passaram para as quartas de final.

José Francisco agora fica na expectativa pelos resultados do domingo - WSL / Aleko Stergiou

"Na real, foi uma bateria bem disputada, mas competição é isso", lamentou José Francisco. "Eu só fiz o meu surfe e Deus sabe o que faz, essa é que é a realidade. Tem que ser o certo pelo certo. Eu fiz o meu surfe, me diverti, foi irado e ainda ganhei do campeão mundial (Italo Ferreira) pelo menos (risos). Então, agora é esperar o que vai acontecer e, como eu já disse, Deus sabe o que faz e se for para ser meu, será".

Logo após a eliminação do José Francisco, seus concorrentes venceram os confrontos seguintes. Cauã Costa começou bem com uma nota 7,33 e dominou toda a bateria. O paraibano Kauã Hanson passou junto com o cearense para as quartas de final, com ambos derrotando dois potiguares, o campeão brasileiro Israel Junior e Madson Costa. Para ser campeão do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, Cauã Costa precisa vencer esta etapa em Natal e vai fazer um duelo de bicampeões sul-americanos da categoria Pro Junior da WSL, com o paulista Ryan Kainalo nas quartas de final.

Cauã Costa precisa da vitória para ser campeão do Circuito BB 2024 - WSL / Aleko Stergiou

"Nas categorias de base, eu competi bastante ali em Ponta Negra, que é aqui perto, então é uma onda que eu estou um pouco familiarizado. É uma onda que eu gosto, cresci aqui no Nordeste com esse tipo de mar e estou amarradão de estar aqui em Natal, podendo rever os amigos e feliz por estar nas quartas de final", disse Cauã Costa, que também falou sobre a disputa do título do Circuito Banco do Brasil. "Eu tava pensando nisso quando o Fininho (José Francisco) perdeu, imaginando porque já fiz um bom resultado esse ano e é isso né, vamos nessa. Se Deus quiser vai ser nosso, porque quero vencer aqui".

POTIGUAR NA BRIGA - Quem também quer muito vencer o primeiro QS da história do Rio Grande do Norte e precisa disso para ser campeão do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, é o potiguar Mateus Sena. Ele começou a temporada fazendo a sua primeira final na WSL, na etapa de Torres (RS), onde só perdeu para o catarinense Matheus Navarro. Sena ganhou a última batalha por vagas nas quartas de final no sábado, com Ryan Kainalo barrando os outros dois natalenses da bateria, Rafael Barbosa e Breno Eduardo. A classificação do Mateus Sena garantiu maioria potiguar nas quartas de final.

Mateus Sena pode levar dois troféus de campeão para casa em Natal - WSL / Aleko Stergiou

"A bateria foi superdifícil, com o Rafael Barbosa da nova geração que tá quebrando bastante, dando altos aéreos, o Ryan Kainalo que é um dos surfistas mais sólidos hoje do Brasil e o Breno (Eduardo), atleta local que desbancou o líder do ranking sul-americano, Lucas Vicente, né", destacou Mateus Sena. "Estou amarradão de ter passado essa bateria e amanhã é o dia de fazer história, pois vai sair o campeão do primeiro QS da história do Rio Grande do Norte e estou querendo muito que seja o meu nome".

E se conseguir escrever o seu nome nessa história, Mateus Sena também garante o título de campeão do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024. Aí entraria na lista que tem o paulista Gabriel Klaussner campeão em 2022 e o de 2023 foi o pernambucano Ian Gouveia, que vai reforçar a "seleção brasileira" da WSL no CT 2025. "Eu vi o troféu no Instagram. O troféu é grande, bem bonito e acho que vai ficar bem legal na estante lá de casa, então vou trabalhar muito duro pra ganhar ele amanhã".

O WSL Novas Ondas fechou o sábado na Praia de Miami em Natal - WSL / Aleko Stergiou

WSL NOVAS ONDAS - O sábado com a Praia de Miami lotada mais uma vez, foi encerrado com a iniciativa que a WSL Latin America realiza em todas as etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe, visando aproximar jovens surfistas com atletas profissionais em um bate papo com as crianças. O WSL Novas Ondas de Natal, contou com a participação especial do Jadson André, além do líder do ranking, José Francisco, da atleta BB Juliana dos Santos e do potiguar Emanoel Tobias.

Eles contaram suas histórias de como se tornaram surfistas profissionais, suas vivências inspiradoras e depois surfaram com os alunos da Escola de Surf do Morro do Careca, em Ponta Negra. O projeto liderado por Jorge Henrique dos Prazeres e a sua esposa, Sonia, combina educação e surfe para buscar um melhor futuro para as crianças da comunidade. Durante o dia também rolou o Campeonato de Altinha e um mutirão de limpeza na Praia de Miami.

Jadson André foi uma atração especial do WSL Novas Ondas em Natal - WSL / Aleko Stergiou

FESTIVAL TAMO JUNTO BB - A última etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024 faz parte da programação do Tamo Junto BB, um Festival de Esportes e Música que está agitando a capital do Rio Grande do Norte. Todas as modalidades patrocinadas pelo Banco do Brasil, serão encerradas neste domingo. O campeonato de surfe inédito da World Surf League em Natal, é o único que acontece na Praia de Miami. Já o Vôlei de Praia, Skate e Corrida de Rua, rolam na Arena das Dunas, onde também foi montado um palco para shows musicais. No sábado, as atrações foram Oriente, Vanessa da Mata e Nando Reis e no sábado os shows foram do Jão, Lexa e Attooxaa. Mais informações no site tamojuntobb.com.br.

"Fã e Apoiador do Surfe Brasileiro" é o slogan do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024, que está sendo encerrado nesta semana na Praia de Miami, com total apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, da Prefeitura Municipal de Natal e da Federação de Surf do Rio Grande do Norte. A competição está sendo transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

Praia de Miami sempre lotada no Circuito Banco do Brasil de Surfe - WSL / Aleko Stergiou

BATERIAS DO DOMINGO NO CIRCUITO BANCO DO BRASIL DE SURFE:

QUARTAS DE FINAL MASCULINAS - 5.o lugar com 500 pontos:

1.a: Yuri Barros (PB) x Adauto Sena (RN)

2.a: Weslley Dantas (SP) x Emanoel Tobias (RN)

3.a: Cauã Costa (CE) x Ryan Kainalo (SP)

4.a: Mateus Sena (RN) x Kauã Hanson (PB)

SEMIFINAIS FEMININAS - 3.o lugar com 650 pontos:

1.a: Juliana dos Santos (CE) x Vera Jarisz (ARG)

2.a: Sol Aguirre (PER) x Arena Rodriguez Vargas (PER)

RESULTADOS DO SÁBADO NA PRAIA DE MIAMI:

QUARTAS DE FINAL FEMININAS - 5.o lugar com 500 pontos:

1.a: Juliana dos Santos (CE) 13,00 x 9,33 Laura Raupp (SC)

2.a: Vera Jarisz (ARG) 11,93 x 10,50 Monik Santos (PE)

3.a: Sol Aguirre (PER) 10,30 x 9,30 Silvana Lima (CE)

4.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) 10,30 x 3,57 Alessandra Almeida (RN)

PRIMEIRA FASE - 1.a e 2.a avançam para as quartas de final:

------3.a=9.o lugar (350 pontos) e 4.a=13.o lugar (295 pts)

1.a: 1-Laura Raupp (SC), 2-Monik Santos (PE), 3-Mariana Areno (RJ), 4-Rayanne Soares (RN)

2.a: 1-Vera Jarisz (ARG), 2-Juliana dos Santos (CE), 3-Maya Carpinelli (SC), 4-Isadora Lima (RN)

3.a: 1-Silvana Lima (CE), 2-Alessandra Almeida (RN), 3-Sol Carrion (SP), 4-Nicole Santos (PE)

4.a: 1-Arena R. Vargas (PER), 2-Sol Aguirre (PER), 3-Rafaella Fernandes (RN), w.o-Kayane Reis (RJ)

QUARTA FASE MASCULINA - 1.o e 2.o avançam para as quartas de final:

------3.o=9.o lugar (350 pontos) e 4.o=13.o lugar (295 pts)

1.a: 1-Adauto Sena (RN), 2-Weslley Dantas (SP), 3-Wesley Leite (SP), 4-Daniel Adisaka (SP)

2.a: 1-Emanoel Tobias (RN), 2-Yuri Barros (PB), 3-José Francisco (PB), 4-Italo Ferreira (RN)

3.a: 1-Cauã Costa (CE), 2-Kauã Hanson (PB), 3-Madson Costa (RN), 4-Israel Junior (RN)

4.a: 1-Mateus Sena (RN), 2-Ryan Kainalo (SP), 3-Rafael Barbosa (RN), 4-Breno Eduardo (RN)

TERCEIRA FASE - 3.o=17.o lugar (200 pontos) e 4.o=25.o lugar (150 pontos):

-----as 6 primeiras baterias fecharam a sexta-feira

7.a: 1-Ryan Kainalo (SP), 2-Israel Junior (RN), 3-Eric Bahia (SP), 4-Kaue Germano (SP)

8.a: 1-Breno Eduardo (RN), 2-Madson Costa (RN), 3-Luiz Felipe Bezerra (RN), 4-Junior Rocha (RN)