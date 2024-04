Igor Moraes ganha primeira nota 10 da história do Circuito Banco do Brasil de Surfe no Saquarema Surf Festival

Praia de Itaúna mostrou porque é conhecida como o Maracanã do surfe, bombando ondas incríveis, passando dos 2 metros de altura, com séries de 6-10 pés no mar desafiador do sábado de Sol e praia cheia para assistir o espetáculo dos surfistas. O paulista Igor Moraes conseguiu um feito inédito, a primeira nota 10 da história do Circuito Banco do Brasil de Surfe. Depois foram definidas as decisões dos títulos do QS 5000 do Saquarema Surf Festival e ele perdeu nas semifinais, para o argentino Franco Radziunas. Neste domingo, serão conhecidos os campeões das seis competições disputadas deste segunda-feira, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

O último dia será iniciado pelas semifinais masculinas do Longboard. Depois começam as finais do Saquarema Surf Festival e a primeira será a da categoria Pro Junior feminina, entre as brasileiras Laura Raupp e Isabelle Nalu e as peruanas Arena Rodriguez Vargas e Kalea Gervasi. A segunda é do Pro Junior masculino, com o local de Saquarema, Rickson Falcão, enfrentando Leo Casal, Cauet Frazão e Lucas Rosario. Depois vem as decisões do Longboard e o título feminino será disputado pelas brasileiras Kate Brandi, Ayllar Cinti, Rayane Amaral e Evelin Neves. Já a masculina ainda será definida no domingo.

As finais do QS 5000 válido pelo Circuito Banco do Brasil de Surfe, foram formadas no sábado de mar desafiador no Maracanã das ondas. Já é certo que novos nomes serão escritos no Troféu Léo Neves, que registra todos os campeões e campeãs da principal competição do Saquarema Surf Festival, realizado pela 213 Sports em memória a Leo Neves com apresentação da Prefeitura de Saquarema. Isto porque será a primeira final entre o catarinense Lucas Vicente e o argentino Franco Radziunas na Praia de Itaúna e a primeira também da peruana Arena Rodriguez Vargas e da Laura Raupp no QS 5000.

Apesar de ter perdido nas semifinais, o paulista Igor Moraes de São Sebastião, mesma cidade do tricampeão mundial Gabriel Medina e onde cresceram os irmãos Miguel e Samuel Pupo, proporcionou um momento único, que levantou a torcida que encheu o Maracanã do surfe no sábado. Ele já tinha vencido o primeiro confronto do dia e abriu as quartas de final com o também paulista Edgard Groggia, que conseguiu uma nota 8,67 numa onda incrível e somou com o 5,50 da que tinha surfado antes.

Igor Moraes ficou precisando de 9,87 para vencer nos minutos finais e pegou uma esquerda gigante. Ele começou com uma rasgada na parede e finalizou com um ataque insano numa junção cavernosa. Igor vibrou quando completou a manobra, ficando em pé na prancha no meio do espumeiro. Os cinco juízes deram nota 10 unânime, a primeira das 10 etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe realizadas desde 2022. Com a nota máxima, Igor Moraes virou o placar para 14,30 a 14,17 pontos do Edgard Groggia.

"Eu sabia que tinha que ser numa onda gigante, eu só pedi uma onda grande e Deus me enviou. Veio uma menor ali que eu fiquei na dúvida, se ia ou não ia. Faltava pouco tempo, mas vi outra série entrando, eu remei pro fundo, acreditei muito, pedi muito pra Deus uma onda gigante, porque eu precisava de praticamente um 10 e foi incrível", descreveu Igor Moraes. "O Ed (Edgard Groggia) é um cara que sempre me puxa nas baterias. No ano passado, a gente fez a melhor bateria do Circuito Brasileiro e eu perdi com um 9 e um 7. O moleque é bizarro e estou muito feliz de vencer essa dele. A onda foi aquilo que vocês viram. Eu só pedi uma onda grande, aí fiz a leitura da onda e estou muito feliz de fazer esse primeiro 10".

Nas semifinais, Igor Moraes enfrentou Franco Radziunas, que vinha fazendo grandes apresentações nas diferentes condições do mar durante toda a semana. No sábado, o argentino primeiro derrotou três brasileiros do Challenger Series, o campeão sul-americano Mateus Herdy, Edgard Groggia e Alejo Muniz. Nas quartas de final, detonou uma esquerda gigantesca também, logo após a nota 10 do Igor Moraes. Ele recebeu 9,33, que acabou decidindo a vitória sobre o experiente paulista Hizunomê Bettero, de Ubatuba.

Na semifinal, Franco Radziunas também começou bem, abrindo uma boa vantagem com notas 8,67 e 6,00. Igor Moraes ficou precisando de 9,27 para vencer, quando restavam 8 minutos para o término da bateria. Ou seja, quase a mesma situação que aconteceu nas quartas de final, quando precisava de 9,87 e tirou 10. No último minuto, Igor pega uma onda grande e consegue 7,17, diminuindo a desvantagem para 7,51. Porém já era tarde e Franco Radziunas confirmou a Argentina na final do QS 5000 do Saquarema Surf Festival pela primeira vez. O placar terminou em 14,67 a 12,57 pontos.

"O mar estava muito difícil e fiquei tentando me conectar lá fora, tentando visualizar as ondas. Eu sabia que ia ser difícil, mas confiava muito em mim nessas condições e na prancha. Tinha toda a torcida das pessoas na praia também, que me deixou muito confiante e estou feliz que consegui ganhar", disse Franco Radziunas. "No final, quando ele voltou com o jet-ski, ficou perto da laje e eu já tinha visto alguns tubos nessa parte. Aí tentei remar com tudo para chegar perto dele, mas a correnteza não deixou e fiquei torcendo para não entrar onda. Por sorte, não entrou outra onda para ele e deu tudo certo pra mim".

O argentino vai enfrentar o catarinense Lucas Vicente, que conquistou o último título mundial Junior do Brasil na World Surf League em 2019. A final na segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe será a segunda dele em eventos do Qualifying Series. A única, curiosamente, foi na Argentina no mesmo ano de 2019, vencida pelo também catarinense Matheus Navarro. Lucas estava se classificando para o Challenger Series deste ano, até o último dia da temporada 2023/2024 da WSL South America, quando acabou saindo do grupo dos 7 indicados pelo ranking regional.

Lucas Vicente derrotou o paulista Kaue Germano no último duelo do sábado na Praia de Itaúna e agora vai disputar a liderança do ranking sul-americano da WSL, na decisão do Saquarema Surf Festival. Matheus Navarro chegou na frente nesta segunda etapa da temporada 2024/2025 e caiu para a nona posição, mas não perde a liderança no ranking do Circuito Banco do Brasil de Surfe, conseguida com a vitória na primeira etapa de 2024 em Torres (RS). Quem vencer em Saquarema, assume a segunda posição neste ranking especial, que computa os pontos das 5 etapas do Circuito Banco do Brasil.

"Estou muito feliz e quero agradecer a Deus. Acho que só quem está vivendo comigo todos os dias, sabe o que estou passando e quanto eu precisava desse resultado", disse Lucas Vicente. "O final da última temporada foi muito difícil pra mim. Eu tive que começar do zero, mudar minha mentalidade e provar pra mim mesmo, que eu posso conseguir. A bateria foi bem difícil e agora é resetar a chave, que amanhã é um novo dia e estou preparado. Estou sentindo a presença de Deus, toda honra e toda glória a Ele e o gostinho da final é muito bom. Quero provar que também posso e que esse ano tem coisas incríveis vindo pelo caminho".

Enquanto os homens tiveram que enfrentar o mar desafiador do sábado três vezes, as meninas só disputaram duas baterias para formar uma final feminina inédita nesta quarta edição do Saquarema Surf Festival. Elas mostraram muita atitude para encarar as condições extremas da Praia de Itaúna. A melhor foi Laura Raupp, que fez os recordes femininos do dia - nota 6,83 e 13,00 pontos - na semifinal com a argentina Vera Jarisz. Esta será a sua terceira final consecutiva em etapas do QS esse ano. Perdeu a primeira para Tainá Hinckel em Florianópolis, mas vingou essa derrota para a campeã sul-americana na primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe em Torres e vai decidir mais um título em Saquarema.

"Estou superfeliz e essas ondas estão parecidas com o Havaí", comparou Laura Raupp. "Depois da minha primeira onda, o jet-ski me botou no final do canal, mas veio uma série muito bizarra, que fechou a praia toda até aqui embaixo e eu tomei ela toda na cabeça. Eu já tenho 5 temporadas havaianas, então acho que já estava preparada para isso. Só fiquei torcendo pra minha prancha não quebrar no meio, porque tive que soltar ela, então estou superfeliz por ter achado boas ondas nessa bateria. O mar melhorou bastante em relação a minha última bateria e estou muito contente em estar em duas finais. Por coincidência com a Arena, pois estamos nas finais do QS e do Pro Junior, então embora com tudo pra amanhã".

DUAS FINAIS - Realmente, Laura Raupp e Arena Rodriguez Vargas vão decidir dois títulos no Saquarema Surf Festival. O primeiro será o da categoria Pro Junior, que a brasileira já vai fazer a sua terceira final. Ela perdeu a de 2021 para Sol Aguirre, mas ganhou a de 2022 batendo a própria peruana e mais duas surfistas que vão disputar as Olimpíadas de Paris esse ano, Tainá Hinckel e Luana Silva. Agora, Laura Raupp vai tentar o bicampeonato contra Arena Rodriguez Vargas, que lidera o ranking sul-americano Pro Junior de 2024 por ter vencido a primeira etapa no Peru, a atual campeã sul-americana desta categoria, Isabelle Nalu, além da vencedora do Saquarema Surf Festival no ano passado, a peruana Kalea Gervasi.

Nas ondas gigantes do sábado, Laura Raupp passou pela equatoriana Genesis Garcia nas quartas de final e pela argentina Vera Jarisz nas semifinais. Já Arena Rodrigues Vargas derrotou duas brasileiras, a experiente Silvana Lima nas quartas, depois a destemida carioca Julia Duarte, que tinha barrado a tricampeã sul-americana Daniella Rosas, que já teve seu nome registrado no Troféu Leo Neves em 2022. Agora, a decisão desta segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, vale a liderança no ranking regional da WSL South America, que classifica 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series.

"Estou muito feliz de chegar na final aqui em Saquarema. É a primeira vez que eu faço a final do QS aqui e já me classifiquei pra final Junior também, então estou contente em fazer duas finais amanhã", disse Arena Rodriguez Vargas. "As condições do mar e das ondas melhoraram agora, ficaram um pouquinho mais fáceis (risos), com mais parede para fazer as manobras. Estou feliz de ter passado essa bateria com a Julia (Duarte). Nós duas queríamos passar e ela é uma amiga minha, já competi várias vezes com ela, mas só uma poderia passar. Quem sabe, nos encontramos numa final na próxima".

ATRAÇÕES EXTRAS - O sábado de Sol levou muita gente para a Praia de Itaúna, com o público aproveitando as atrações extras dos patrocinadores do Circuito Banco do Brasil de Surfe e do Saquarema Surf Festival durante todo o dia, como a área kids, surfe elástico e as danças promovidas pelo Banco do Brasil, além do surfe mecânico da Monster e as degustações e brindes da Verde Campo. O projeto "Praia Para Todos" do Instituto Novo Ser, garantindo acessibilidade e atividades inclusivas de lazer e esporte para pessoas com mobilidade reduzida, também funcionou durante o dia todo na Praia de Itaúna.

No sábado também rolou o R.E.M.A. Skateboarding Challenge na pista de skate com arquibancada construída na Praia de Itaúna. A principal atração foi o medalhista olímpico Pedro Barros, mas a torcida vibrou também com as apresentações de outras grandes estrelas do skate, como o Felipe Foguinho, Lucas Xaparral, Vi Kakinho, André Mariano, Ricardo Dexter, Italo Benarrubia, entre outros. Na sequência, ao lado da arena do Saquarema Surf Festival, teve o segundo dia do R.E.M.A. Sounds of Saquá, com shows de artistas locais. No sábado, as atrações foram o Murillo Motta e o Indio & A Tribo do Reggae.

