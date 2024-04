Circuito Banco do Brasil de Surfe retorna na sexta-feira com o QS 5000 do Saquarema Surf Festival

O Circuito Banco do Brasil de Surfe retornou na sexta-feira com o QS 5000 do Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves apresentado pela Prefeitura de Saquarema. A Praia de Itaúna voltou a bombar altas ondas, para definir as finais da categoria Pro Junior Sub-20, as quartas de final do QS 5000 feminino e os 16 melhores do QS 5000 masculino. O campeão sul-americano Mateus Herdy venceu a bateria mais esperada do dia e o jovem saquaremense Rickson Falcão se destacou com a maior nota - 9,00. Ele e Laura Raupp são os únicos que seguem na disputa dos títulos do QS 5000 e do Pro Junior. Neste sábado, vão ser decididos os finalistas da principal competição do Maior Festival de Surfe da América do Sul.

Mateus Herdy ganhou o confronto mais aguardado da sexta-feira. Ele enfrentou o ex-top da elite mundial da World Surf League, Peterson Crisanto, o campeão brasileiro de 2023, Weslley Dantas, e o Samuel Igo, que na terça-feira bateu um recorde histórico do Circuito Banco do Brasil de Surfe, com os 18,40 pontos que atingiu com notas 9,67 e 8,73. Weslley começou na frente com 6,83, com Mateus em segundo com 6,33. Logo Peterson assumiu a ponta com 6,07 e 6,17 em duas ondas seguidas, mas Mateus Herdy passou a frente com 6,40 e selou a vitória com nota 7,00 na última onda. O campeão sul-americano totalizou 13,40 pontos, contra 12,24 do Peterson Crisanto, 11,83 do Weslley Dantas e apenas 7,93 do Samuel Igo, que não encontrou as direitas para usar seu backside como na terça-feira, quando fez o recorde histórico.

Mateus Herdy ganhou uma das baterias mais difíceis na sexta-feira - WSL / Daniel Smorigo

"Quando eu pego baterias assim, como essa com o Samuca, o Petersinho, o Weslley, todo mundo surfando bem, para mim já valeu a pena ter vindo pra cá, pra treinar com esse nível tão alto", destacou Mateus Herdy. "Foi uma bateria que o pouco que eu escutava, por causa do vento forte, era que eu estava perdendo. Eu não entendia se tinha saído nota alta ou baixa nas minhas ondas. Na última, eu surfei com muito medo, pensando que eu tava perdendo. Aí eu fiz a nota (7,0) e fiquei comemorando muito, achando que tinha virado, só que eu já estava em primeiro (risos). Mas foi irado, acho que amanhã vai ter bastante onda, vai estar grande, no domingo vai ficar clássico, então estou amarradão".

Mateus Herdy agora terá outro grande confronto neste sábado, na segunda batalha por duas vagas para as quartas de final desta segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe. Ele vai competir junto com mais dois participantes do QS 5000 do Saquarema Surf Festival, que vão partir direto do Rio de Janeiro para disputar as duas primeiras etapas do Challenger Series na Austrália, Alejo Muniz e Edgard Groggia. O argentino Franco Radziunas, que vem fazendo grandes apresentações na Praia de Itaúna, completa esta segunda bateria da fase dos 16 melhores surfistas do campeonato.

O argentino Franco Radziunas é um dos destaques desse ano em Saquarema - WSL / Daniel Smorigo

O paranaense Peterson Crisanto, que passou junto com Mateus Herdy, vai abrir essa rodada classificatória para as quartas de final, contra três paulistas, Hizunomê Bettero, Igor Moraes e Felipe Oliveira. Na terceira bateria, tem um campeão em etapas do QS em Saquarema, Alex Ribeiro, o também paulista Rodrigo Saldanha, o catarinense Lucas Vicente e o jovem local de Saquarema, Rickson Falcão. Rickson conseguiu a maior nota do dia - 9,00 - quando se classificou para a sua segunda final consecutiva na categoria Pro Junior. No ano passado, ele ficou em quarto lugar na vitória do paulista Gabriel Klaussner.

"As condições do mar estão extremas e aquela correnteza ali, eu já cansei de surfar assim com a galera daqui de Saquarema", disse Rickson Falcão, após a vitória nas semifinais do Pro Junior. Ele falou mais sobre a onda que valeu nota 9,0. "Normalmente, quando tá esse vento sudoeste forte e essa corrente, a gente costuma surfar naquele rotor ali, que não dá de parar de remar. Eu consegui enxergar que juntou uma onda na outra, aí eu dei o gás e consegui controlar bem as manobras. Fiquei muito feliz de completar a onda e levantar a torcida, minha família, que estava na praia. Sem palavras em fazer mais uma final em casa. O objetivo é ganhar dessa vez, mas estou feliz com o que venho fazendo até aqui".

Rickson Falcão segue disputando o Pro Junior e o QS 5000 - WSL / Thiago Diz

DOIS TÍTULOS - Além de Rickson Falcão, quem também segue na disputa pelos títulos do Pro Junior do Saquarema Surf Festival e do QS 5000 válido pelo Circuito Banco do Brasil de Surfe, é a catarinense Laura Raupp. Ela lidera o ranking principal da WSL South America, que define os títulos sul-americanos e classifica 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series, circuito de acesso para a elite do World Surf League (WSL) Championship Tour (CT). Laura venceu a primeira etapa do Circuito Banco do Brasil em Torres e passou para as semifinais do QS 5000 na sexta-feira, depois de se classificar para a sua terceira final Pro Junior em quatro edições do Saquarema Surf Festival.

"É verdade! Eu estava dentro d´agua e nem tinha me tocado disso ainda, quando eu ouvi a locução falar que, de quatro eventos, eu fui pra três finais", contou Laura Raupp, após vencer a semifinal Pro Junior com três surfistas de outros países. "Estou superfeliz com minha performance nessa bateria. O mar está difícil, mas tem altas ondas e eu amo Saquarema, então é muito bom estar aqui, avançando baterias. Daqui a pouco tem o QS 5000 e com certeza é a parte mais importante do campeonato para mim, então vou focar bastante para achar boas ondas também".

Laura Raupp segue defendendo a liderança no ranking da WSL South America - WSL / Daniel Smorigo

No Pro Junior, Laura Raupp ganhou as duas baterias que disputou no mar desafiador da sexta-feira na Praia de Itaúna. Nas semifinais, derrotou a líder do ranking sul-americano de 2024, Arena Rodriguez Vargas, que avançou junto com ela superando a também peruana Sofia Artieda e a equatoriana Genesis Garcia. No QS 5000, participou de uma bateria 100% brasileira e também passou em primeiro lugar para as quartas de final. A cearense Juliana dos Santos avançou em segundo, eliminando a baiana Potira Castaman e a local de Saquarema, Taís Almeida.

QUARTAS DE FINAL - Nas quartas de final do QS 5000 válido pelo Circuito Banco do Brasil de Surfe, Laura disputa a terceira bateria com a mesma equatoriana Genesis Garcia que eliminou nas semifinais do Pro Junior. A quarta e última, é entre a cearense Juliana dos Santos e a argentina Vera Jarisz. Na chave de cima, está o maior nome do surfe feminino do Brasil, Silvana Lima, que derrotou três peruanas, a tricampeã sul-americana Daniella Rosas, a surfista olímpica Sol Aguirre e Melanie Giunta. Silvana vai abrir as quartas de final com outra peruana, Arena Rodriguez Vargas. E a segunda bateria será outro duelo entre Brasil e Peru, da carioca Julia Duarte e Daniella Rosas.

Silvana Lima - WSL / Daniel Smorigo

"Estou superfeliz de ter surfado bem essa bateria. Mesmo fazendo uma manobra só nas duas ondas, a gente vai com força total pra poder puxar uma nota boa numa manobra só", disse Silvana Lima, após derrotar as três peruanas. "É uma experiência incrível continuar surfando, competindo com quase 40 anos. Quando eu era do CT, já era uma das veteranas e até fiz uma final na Austrália com a Tyler Wright, quando ela tinha 16 anos e acabou me vencendo. Então eu mantenho a calma, porque sei que as meninas novas me têm como exemplo, mas querem me ganhar de qualquer jeito. Eu gosto muito de competir e sempre vou dar o meu melhor pra ganhar delas".

RECORDES HISTÓRICOS - Curiosamente, os três surfistas que bateram recordes históricos na Praia de Itaúna essa semana, foram eliminados na sexta-feira. Samuel Igo, que na terça-feira fez o maior somatório da categoria masculina do Circuito Banco do Brasil de Surfe, 18,40 pontos, perdeu para Mateus Herdy e Peterson Crisanto. A peruana Sol Aguirre, que bateu todos os recordes das 10 etapas do Circuito Banco do Brasil disputadas desde 2022 e todas as marcas femininas do Saquarema Surf Festival desde 2021, com a nota 9,83 e os 18,56 pontos da sua estreia na quarta-feira, parou na Silvana Lima e a Daniella Rosas.

E o surfista de Armação de Buzios, Sunny Pires, que na quinta-feira conseguiu a maior nota - 9,33 - da competição Pro Junior do Saquarema Surf Festival, perdeu junto com o atual campeão sul-americano desta categoria para surfistas com até 20 anos de idade, Ryan Kainalo, para Lucas Rosario e o destaque da sexta-feira, o surfista local Rickson Falcão. Nas semifinais, o saquaremense ganhou a maior nota do dia, depois do número 3 do último Mundial Junior da WSL na Califórnia, Leo Casal, tirar a liderança do ranking sul-americano do cearense Guilherme Ferreira na primeira bateria.

Leo Casal assumiu a liderança no ranking Pro Junior na sexta-feira - WSL / Daniel Smorigo

"Eu estou tentando segurar a energia e usar o meu mental a favor nas baterias. Tem dado certo, então vou continuar fazendo isso", disse Leo Casal. "Com certeza, o surfe traz essa emoção. Depois que tu pega uma onda boa, dá o teu máximo, usa todo seu esforço físico, já quer pegar a prancha e sair remando pra pegar outra. Estou muito feliz por surfar e aproveitar tudo isso. Essa é a vida que eu escolhi, é a carreira que eu escolhi e ela me faz evoluir como pessoa fora d´água também, que é o mais importante. Estou muito feliz com essa oportunidade, então quero agradecer a Deus e vamos pras próximas".

FINAIS PRO JUNIOR - Leo Casal vai decidir o título Pro Junior do Saquarema Surf Festival, com Rickson Falcão, Cauet Frazão e Lucas Rosario. Já a final feminina terá Laura Raupp pela terceira vez. A primeira ela perdeu para Sol Aguirre em 2021, mas foi campeã em 2022 vingando a derrota para a peruana, superando também mais duas surfistas que vão disputar os Jogos Olímpicos de Paris esse ano, Tainá Hinckel e Luana Silva. No domingo, Laura Raupp vai enfrentar a líder do ranking da WSL South America, Arena Rodriguez Vargas, a também peruana Kalea Gervasi, que venceu o Saquarema Surf Festival no ano passado e a atual campeã sul-americana Pro Junior, Isabelle Nalu, que ganhou a segunda semifinal na sexta-feira.

Isabelle Nalu vai disputar o título Pro Junior do Saquarema Surf Festival - WSL / Daniel Smorigo

"Eu e a Kalea (Gervasi) estamos ficando no mesmo lugar aqui em Saquarema, ela pra mim é uma menina muito especial, a gente se dá superbem, mas sabemos separar a amizade da competição", disse Isabelle Nalu. "Quando a gente entra na bateria, é cada uma por si e a gente ficou muito feliz de ter passado juntas. Eu gosto muito também da Vera (Jarisz), que é uma grande amiga minha, mas foi superlegal ter passado com a Kalea para a final. Eu já corri duas baterias hoje, tem mais uma do QS e tem que se manter focada. Estou feliz com meu equipamento, com minha mãe que está aqui, meu treinador e bora com tudo".

Depois, Isabelle Nalu não conseguiu se classificar para as quartas de final da segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe. Ela acabou sendo eliminada pela mesma argentina Vera Jarisz que barrou nas semifinais do Pro Junior do Saquarema Surf Festival e pela equatoriana Genesis Garcia. A única que segue na disputa pelos dois títulos é mesmo Laura Raupp, que vai partir direto do Rio de Janeiro para a Austrália, onde vai iniciar a busca por vaga na elite do CT nas duas primeiras etapas do Challenger Series.

O surfe elástico do Banco do Brasil é uma das atrações para o público - WSL / Thiago Diz

ATRAÇÕES EXTRAS - Devido à chuva forte e tempo nublado, a área de ativações dos patrocinadores do Circuito Banco do Brasil de Surfe e do Saquarema Surf Festival não funcionou na quinta-feira, mas na sexta-feira as atrações extras bombaram durante todo o dia. O público aproveitou as atividades promovidas pelo Banco do Brasil, como a área kids, surfe elástico, ioga e ritmos BB, além do surfe mecânico da Monster e as degustações e brindes da Verde Campo. O projeto "Praia Para Todos" do Instituto Novo Ser garantindo acessibilidade e atividades inclusivas de lazer e esporte para pessoas com mobilidade reduzida, também foi reativado na Praia de Itaúna.

Na sexta-feira, também aconteceu uma das principais ações do Circuito Banco do Brasil de Surfe, o projeto Novas Ondas, que conecta atletas da WSL com a nova geração do esporte. No Saquarema Surf Festival, alunos do Centro de Treinamento de Surf - Leo Neves, participaram de um bate papo sobre o surfe profissional com os atletas Michelle Des Bouillons especialista em surfar ondas gigantes e os campeões sul-americanos Pro Junior, Ryan Kainalo e Isabelle Nalu. Na sexta-feira, também retornaram as oficinas de educação ambiental da Blue Birds para crianças, com exposição sensorial de conchas e areia da praia, alertando ainda sobre a poluição do mar com plásticos, que acabam matando várias espécies de animais marinhos.

Projeto Novas Ondas para os alunos do Centro de Treinamento Leo Neves - WSL / Thiago Diz

A Prefeitura de Saquarema apresenta o Saquarema Surf Festival em memória a Leo Neves com realização da 213 Sports, vertical de esportes da V3A. O evento licenciado pela WSL Latin America, é válido como segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024 e acontece com patrocínios do Banco do Brasil, Cerveja Sol, Monster Energy, G-Shock e Verde Campo, apoio de TVB Shorts, Juçai Orgânico e Castelhana Praia Hotel, parceria institucional da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ) e Associação de Surf de Saquarema (ASS). A competição é transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e pelo canal da WSL Brasil no YouTube.

