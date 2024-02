Billabong Señoritas Open Pro decide quatro títulos neste sábado no Peru

O Billabong Señoritas Open Pro vai decidir quatro títulos neste sábado no balneário de Punta Hermosa, em Lima, capital do Peru. Um total de 11 surfistas do Brasil, 10 do Peru e 2 do Chile, estão na briga pelos troféus de campeões da penúltima etapa do Qualifying Series (QS) da temporada 2023/2024 da WSL South America e da primeira da categoria Pro Junior Sub-20 em 2024. O brasileiro Ryan Kainalo completou 18 anos de idade na sexta-feira e comemorou o aniversário com um novo recorde de 16,74 pontos na Playa Señoritas. Outro destaque do dia foi a peruana Catalina Zariquiey, de apenas 14 anos, que fez o maior somatório feminino, 15,84. O brasileiro e a peruana estão na disputa pelos dois títulos, do QS e do Pro Junior.

As quartas de final do QS 1000 masculino vão abrir o sábado decisivo, às 8h00 no Peru, 10h00 no Brasil, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com. Depois, acontecem as quartas de final do Pro Junior feminino e masculino, com as semifinais previstas para iniciar ao meio-dia e as grandes finais as 14h40 nas esquerdas perfeitas da Playa Señoritas. Na sexta-feira, Ryan Kainalo venceu duas baterias do QS 1000 e depois também se classificou para as quartas de final do Pro Junior, festejando seu aniversário com novos recordes das competições masculinas, 16,74 pontos somando notas 9,07 e 7,67.

"Com certeza, foi um dia bem especial. Deu pra comemorar surfando, que é o que mais gosto de fazer, ainda pegando boas ondas com pouca gente na água, é muito bom", disse o atual campeão sul-americano Pro Junior, Ryan Kainalo, sobre estar fazendo aniversário na sexta-feira. "Eu estava focado em me classificar, mas ao mesmo tempo me divertindo. Nas baterias, a maioria foi com meus amigos, então a gente consegue um puxar o nível do outro. Estou bem feliz, amanhã é o Finals Day e aqui sempre tem ondas boas. Então, vou manter a mesma prancha, fazer as mesmas coisas e, se Deus, quiser vai dar certo".

Ryan Kainalo mostrou toda a potência do seu backside nas esquerdas de Señoritas - WSL / Lorenzo Bazo

Além de Ryan Kainalo, quem também passou pelas duas rodadas do QS 1000 e uma do Pro Junior, se classificando para as quartas de final das duas competições, foram o Fabricio Rocha e o Leo Casal, semifinalista do último Mundial Junior da WSL em janeiro na Califórnia. Assim como o aniversariante do dia, Fabricio ganhou suas três baterias, enquanto o Leo passou em segundo lugar nas três dele. No QS 1000, o Brasil é maioria entre os oito finalistas, com cinco surfistas contra três do Peru.

Os primeiros a passarem para as quartas de final do Billabong Señoritas Open Pro, foram o brasileiro Edgard Groggia e o peruano Alonso Correa. Edgard competiu no Challenger Series esse ano, chegou no Peru na última posição no grupo dos 7 primeiros colocados que o ranking da WSL South America classifica para o Challenger Series, mas já subiu para o quinto lugar. Ele vai disputar a primeira vaga para as semifinais com um talentoso surfista da nova geração brasileira, Rickson Falcão, 16 anos, do Rio de Janeiro.

"Estou muito feliz com a minha performance nessas duas baterias hoje", disse Edgard Groggia. "As ondas são muito boas, mas é bem difícil competir aqui. A onda é irada quando você pega a certa, só que é difícil se posicionar lá dentro para achar a boa mesmo. Mas, estou feliz por ter conseguido fazer duas baterias com boas notas. Nessa agora, eu fui mais sólido e isso me deixa bem mais confiante para as próximas. Foi uma bateria difícil, os meninos quebram, mas deu tudo certo e vamo que vamo pra amanhã, o Finals Day".

Edgard Groggia foi um dos cabeças de chave que estrearam na sexta-feira - WSL / Lorenzo Bazo

VITÓRIA PERUANA - Na segunda das quatro baterias classificatórias para as quartas de final, aconteceu a única vitória peruana, do jovem Juan Diego Rios, de 19 anos. Ele já tinha surpreendido um grande favorito ao título do Billabong Señoritas Open Pro no primeiro confronto do dia, Lucca Mesinas, único peruano que já fez parte da elite mundial da World Surf League que disputa o Championship Tour. Juan Diego Rios passou junto com Edgard Groggia nessa e depois derrotou os brasileiros Rickson Falcão e Fernando Junior, eliminando outro peruano forte candidato ao título do QS 1000, Tomas Tudela.

"Foi incrível essa bateria e estou muito feliz em passar para as quartas de final do QS", disse Juan Diego Rios. "As ondas estavam um pouco difíceis, mas pude encontrar uma boa de 7 pontos e fiquei mais tranquilo. Estou confiante no meu surfe e vamos com tudo pras próximas. Tem que ir bateria por bateria, agora tem o Junior e quero me dar bem também. Já estou nas quartas do QS, vou tentar ir para as quartas do Junior também, para amanhar vir com tudo".

Juan Diego Rios vai fazer um duelo peruano com Alonso Correa nas quartas do QS - WSL / Lorenzo Bazo

QUARTAS DE FINAL MASCULINAS - Só que Juan Diego Rios não conseguiu atingir esse objetivo, pois foi barrado pelos brasileiros Fabricio Rocha e Rodrigo Saldanha, na bateria que definiu as últimas vagas para as quartas de final do Pro Junior. O primeiro duelo das quartas será entre o único peruano classificado, Gabriel Ljubicic, e o brasileiro Guilherme Ferreira. Os dois seguintes são só com brasileiros, Leo Casal contra Samuel Joca na segunda bateria e Ryan Kainalo contra Rodrigo Saldanha na terceira. Na última, está Fabricio Rocha com Kuhane Riva Riva Rapu, que garantiu o Chile no último dia do Billabong Señoritas Open Pro.

Já as quartas de final do QS 1000, começam com um confronto 100% brasileiro e um 100% peruano. A primeira vaga nas semifinais será disputada por Edgard Groggia e Rickson Falcão e a segunda por Alonso Correa e Juan Diego Rios. Na terceira bateria, acontece um confronto direto entre Brasil com Ryan Kainalo e Peru com Cristobal de Col, ainda recordista do QS 1000 com a nota 8,50 e os 14,73 pontos que fez na quarta-feira. Depois, os brasileiros Leo Casal e Fabricio Rocha fecham as quartas de final.

Kuhane Riva Riva Rapu é a esperança de título do Chile no sábado - WSL / Lorenzo Bazo

DESTAQUE FEMININO - Nas categorias femininas, o Peru é maioria entre as concorrentes aos dois títulos, com 6 surfistas contra 3 do Brasil e 1 do Chile. A brasileira Sophia Medina e a peruana Catalina Zariquiey, são as únicas que estão nas semifinais do QS 1000 e nas quartas de final do Pro Junior. Nas duas competições, a peruana de apenas 14 anos de idade, foi a melhor da sexta-feira com seu ataque agressivo de backside nas esquerdas da Playa Señoritas.

O Billabong Señoritas Open Pro é a primeira etapa do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) que Catalina Zariquiey participa e já chegou impressionando nas semifinais. Ela derrotou a brasileira Kiany Hyakutake com os recordes do QS 1000 feminino na sexta-feira, 15,10 pontos somando 7,83 com 7,00. Antes, já tinha se classificado para as quartas de final do Pro Junior com o maior placar feminino do campeonato, 15,84 pontos com notas 8,67 e 7,17.

"Estou muito feliz em ter passado essa bateria e, na verdade, o mar lá fora está um pouco difícil. Mas, encontrei duas ondas muito boas e estou superfeliz por ter me conectado bem com o mar", disse a pequenina Catalina Zariquiey. "Estou super emocionada em seguir competindo. As ondas baixaram um pouco em relação à ontem, mas ainda está entrando umas ondas muito boas, abrindo bastante. Eu gosto dessa condição, parece que está vindo mais ondas e estou muito feliz por ter conseguido surfar bem".

Catalina Zariquiey é o grande destaque das competições femininas em Señoritas - WSL / Anderson Vidal

A grande surpresa do Billabong Señoritas Open Pro de apenas 14 anos de idade, vai enfrentar a também jovem brasileira Luara Mandelli, de 15 anos, no terceiro duelo das quartas de final do Pro Junior. Já nas semifinais do QS 1000, Catalina Zariquiey terá pela frente a experiente tricampeã sul-americana da WSL South America, Daniella Rosas, que ganhou o último confronto da sexta-feira, contra a brasileira Sophia Gonçalves.

Além de Catalina Zariquiey, a brasileira Sophia Medina também está na disputa pelos dois títulos do Billabong Señoritas Open Pro. A irmã mais jovem do tricampeão mundial, Gabriel Medina, terá dois clássicos do surfe feminino sul-americano contra duas peruanas, Sol Aguirre na primeira semifinal do QS 1000 e Arena Rodriguez Vargas nas quartas de final do Pro Junior. Sophia Medina ganhou o último QS da temporada 2023/2024 da WSL South America no ano passado, do Circuito Banco do Brasil de Surfe na piscina de ondas da Praia da Grama, no interior de São Paulo. Ela é a vice-líder no ranking que classifica três surfistas para o Challenger Series, o circuito de acesso para a elite do WSL Championship Tour.

Sophia Medina está na disputa pelos títulos do QS e Pro Junior no Peru - WSL / Lorenzo Bazo

"Estava difícil de pegar ondas, o mar ficou bem demorado agora, mas fiquei bem feliz por ter escolhido duas ondas sólidas para passar a bateria", disse Sophia Medina, após derrotar a atual campeã sul-americana Pro Junior, Isabelle Nalu, nas quartas de final do QS 1000. "Eu sabia que não ia ser uma bateria fácil, porque a Bela (Isabele Nalu) surfa muito bem em esquerdas. Então entrei totalmente focada e com o máximo respeito, porque sabia que ela poderia ganhar a qualquer momento. No final, tive até de grudar nela, porque sei que ela é perigosa pra virar bateria. Então, só tenho que agradecer a Deus, glorificar o nome de Jesus, que tem me dado força para treinar e poder evoluir a cada dia".

PERU NAS QUARTAS DE FINAL - Na categoria Pro Junior para surfistas com até 20 anos de idade, as peruanas vão disputar vagas para as semifinais do Billabong Señoritas Open Pro em todas as baterias das quartas de final. Na primeira, a mais jovem das finalistas, Sofia Artieda, de apenas 13 anos de idade, enfrenta a brasileira Laura Raupp, que participou do último Mundial Junior da WSL na Califórnia em janeiro. A segunda é entre Sophia Medina e Arena Rodriguez Vargas. Na terceira, está a recordista Catalina Zariquiey com Luara Mandelli e a última tem a vice-campeã sul-americana Pro Junior de 2023, Kalea Gervasi, contra a chilena Rafaella Montesi.

A peruana Kalea Gervasi foi vice-campeã sul-americana Pro Junior em 2023 - WSL / Lorenzo Bazo

O Billabong Señoritas Open Pro é uma realização da RDV Surf e conta com patrocínio de marcas como Billabong, Motorola, Monster, Isdin, Menorca Collection, entre outras, além do importante apoio da Prefeitura de Punta Hermosa. A competição é transmitida ao vivo de Señoritas pelo WorldSurfLeague.com e a RDV Surf também já confirmou a terceira edição do Billabong Punta Rocas Pro para o mês de novembro no Peru.