Uruguay Longboard Festival estreia no calendário da World Surf League nesta semana

O Uruguay Longboard Festival apresentado por Corona estreia no calendário da World Surf League (WSL) nesta semana, abrindo o Circuito Sul-americano de Longboard de 2024 nas ondas da Playa Bikini, em Manantiales, apenas 13 Km de distância de Punta del Este. Há 25 anos o Uruguai não sediava um evento da WSL South America e esse é o primeiro de Longboard. Os últimos foram etapas do Qualifying Series de 1996 a 1999. A competição começa nesta quarta-feira e vai até domingo, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

Os melhores longboarders da América do Sul confirmaram presença no Uruguay Longboard Festival apresentado por Corona. Entre os inscritos, destaque para o bicampeão mundial e pentacampeão sul-americano da WSL South America, Piccolo Clemente, os também peruanos Matias Maturano, Lucas Garrido Lecca, Maria Fernanda Reyes, os brasileiros Jefson Silva, Carlos Bahia e Luana Soares, que venceu a última etapa de Longboard em 2023, em Saquarema.

Até os norte-americanos Tony Silvagni e Kevin Skvarna, vão prestigiar o evento promovido pelo longboarder uruguaio, Ignacio Pignataro, com seu sócio, Martín Cortinas. Ignacio é um dos anfitriões que vão competir no Uruguay Longboard Festival apresentado por Corona nas ondas de Bikini, em Manantiales. Outros participantes do Uruguai são Julian Schweizer, Gabriel da Silva, Gonzalo Tato, Tomas Matieri, Juani Gayol, Inês Beisso, Camille Beauvois, Avril Viega e Fernanda Barbot. A maioria nunca participou do Circuito Sul-americano de Longboard da World Surf League e aproveitarão a chance de poder estrear em casa.

Uruguay Longboard Festival - WSL / WSL Latin America

"Estamos muito felizes com a repercussão que o evento causou nas ruas e na água", destacou Ignacio Pignataro. "Todo mundo está comentando e perguntando sobre o campeonato, muita gente querendo dar uma mão e compartilhar com os longboarders que já chegaram no Uruguai. Estamos ansiosos pela previsão desta semana, para escolher os dois melhores dias de ondas para realizar o campeonato".

Bikini é uma praia bem localizada para receber boas ondas no verão uruguaio, então a expectativa é otimista para que o campeonato aconteça em boas condições para o longboard. Manantiales, onde fica a praia escolhida para sediar o Uruguay Longboard Festival apresentado por Corona, é uma vila de pescadores que se transforma em um chique resort no verão. É localizada a apenas 13 km do mais famoso balneário do Uruguai, Punta del Este, que foi palco das etapas do Qualifying Series realizadas entre 1996 e 1999.

O competidor e organizador do Uruguay Longboard Festival, Ignacio Pignataro, fala também sobre a expectativa em promover um evento inédito no seu país: "À medida que se aproxima a data do evento, vai caindo a ficha do que estamos fazendo. Figuras mundiais do longboard estão chegando ao Uruguai e é aí que você percebe que o que estamos fazendo, marca uma virada na história do surfe uruguaio. Vemos muita gente motivada, porque é a primeira etapa do ano, para todos que vêm se preparando na pré-temporada. Isso dá um peso muito positivo para o campeonato".

Contato de Mídia do Uruguay Longboard Festival:

Pablo Zanocchi - pablo.zanocchi@gmail.com

(59) 897-221-277

CAMPEÕES SUL-AMERICANOS DE LONGBOARD DA WSL SOUTH AMERICA:

2022/2023 - Piccolo Clemente (PER) e Chloe Calmon (BRA)

2021 - Rodrigo Sphaier (BRA) e Chloe Calmon (BRA)

2020 - Covid-19 não teve nenhuma etapa

2019 - Piccolo Clemente (PER) e Chloe Calmon (BRA)

2018 - não teve nenhuma etapa

2017 - Phil Rajzman (BRA) e Atalanta Batista (BRA)

2016 - não teve nenhuma etapa

2015 - Piccolo Clemente (PER) e Atalanta Batista (BRA)

2014 - Piccolo Clemente (PER) e Atalanta Batista (BRA)

2013 - Rodrigo Sphaier (BRA)

2012 - Jeferson da Silva (BRA)

2011 - Piccolo Clemente (PER)

2010 - Rodrigo Sphaier (BRA)

2009 - André Luiz Deca (BRA)