Circuito Banco do Brasil de Surfe tem mais um dia só de competição masculina em Torres

O Circuito Banco do Brasil de Surfe teve mais um dia só de competição masculina em Torres e novos recordes foram registrados nas ondas da Praia dos Molhes do Rio Mampituba, que divide os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dos 96 participantes desta etapa que abre a temporada 2024/2025 da WSL South America, apenas 20 seguem na disputa do primeiro título. O carioca Lucas Silveira fez as marcas a serem batidas no campeonato, mas foi eliminado no fim do dia. O peruano Alonso Correa, que vai disputar os Jogos Olímpicos de Paris 2024, chegou perto dos recordes na bateria que fechou a sexta-feira de boas ondas na Praia dos Molhes.

Alonso Correa foi um dos 12 surfistas que já avançaram para a rodada classificatória para as quartas de final, da primeira das cinco etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe de 2024. Restaram duas baterias da terceira fase, que ficaram para abrir o sábado em Torres e depois será iniciada a competição feminina. A surfista olímpica, Tainá Hinckel, campeã sul-americana da World Surf League na temporada 2023/2024, vai estrear na terceira bateria na Praia dos Molhes. A primeira chamada do dia será as 7h30, para um possível início as 8h00, com transmissão ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

Na sexta-feira, foram realizadas 18 baterias, as 12 que faltavam para completar a segunda fase e 6 das 8 da terceira fase. Entre os 20 surfistas que continuam na busca pela primeira vitória no Circuito Banco do Brasil de Surfe, para largar na frente da corrida pelo título sul-americano e pelas 7 vagas para o Challenger Series, estão três surfistas de outros países, o peruano Alonso Correa, o argentino Nacho Gundesen e o equatoriano Alex Suarez. O dia já começou com uma dobradinha estrangeira do Nacho e do Alex, sobre os brasileiros Lucas Haag e Niccolas Padaratz.

O argentino Nacho Gundesen ganhou a primeira bateria da sexta-feira em Torres - WSL / Daniel Smorigo

Os dois eliminaram mais quatro brasileiros na terceira fase, ambos avançando em segundo lugar nas suas baterias. Nacho Gundesen barrou Peterson Crisanto e Phillipe Neves no confronto vencido por Samuel Joca. E o Alex Suarez passou junto com o carioca Vitor Ferreira, superando dois surfistas que tinham se destacado nas ondas da Praia dos Molhes. Um deles o Lucas Silveira, que estreou fazendo novos recordes no Circuito Banco do Brasil de Surfe, nota 8,50 e 15,67 pontos. O outro foi o Wesley Leite, que ganhou a maior nota - 7,50 - da primeira fase na quinta-feira.

"Essa bateria era bem difícil, com nomes bem pesados, a galera muito boa e eu sabia que teria que surfar pra caramba pra passar", disse Vitor Ferreira. "A bateria começou um pouco devagar pra todo mundo. Acho que a gente passou um pouco do pico, mas depois foi onda atrás de onda. Como eu não estava escutando as notas, eu saí surfando porque não sabia o que estava acontecendo. Isso acabou me deixando mais solto e livre pra ir tentando trocar notas. Foi uma bateria daquelas que a gente gosta de passar, então estou amarradão agora".

Vitor Ferreira venceu uma das baterias mais difíceis da sexta-feira - WSL / Daniel Smorigo

RECORDISTA ABSOLUTO - O carioca Lucas Silveira, que no último domingo venceu a etapa que fechou a temporada 2023/2024 da WSL South America em Florianópolis e conseguiu uma das 7 vagas para o Challenger Series 2024, não conseguiu achar as ondas que pegou em sua primeira bateria. Pela manhã, ele detonou as direitas da Praia dos Molhes, botando muita força nas manobras de frontside, que abriam grandes leques de água. Lucas Silveira foi o primeiro a conseguir uma nota excelente no critério dos juízes, 8,50, que somou com 7,17 de outra boa onda, para atingir 15,67 pontos, o maior placar do Circuito Banco do Brasil de Surfe em Torres.

"A vitória em Floripa foi muito especial, em casa com a família e precisando de resultado pra classificar pro Challenger, então foi incrível", disse Lucas Silveira, logo após fazer os recordes do campeonato. "Estou feliz de fazer outra boa bateria aqui e espero continuar neste ritmo até chegar na Austrália. As condições do mar estão difíceis, mas dei sorte que na minha bateria deu bastante ondas. Eu entrei na sintonia da corrente ali do Molhe e foi bem divertido, bem surfável. Peguei várias ondas legais e aquele 8,50, eu consegui fazer uma rasgada bem grande que fez a diferença. Agora vou pegar o vale refeição que o campeonato está dando aqui para nós e isso é muito legal pra ajudar os atletas. Vou almoçar, porque depois tem mais".

Lucas Silveira fez as marcas a seerem batidas antes de perder na terceira fase - WSL / Daniel Smorigo

O depois não foi bom para o Lucas Silveira, mas para o peruano Alonso Correa sim. O primeiro surfista olímpico a estrear no Circuito Banco do Brasil de Surfe, começou vencendo a segunda dobradinha estrangeira sobre dois brasileiros, completada pelo equatoriano Maximiliano Saenz. E na última bateria do dia, Alonso Correa foi quem chegou mais perto dos recordes do Lucas Silveira. O peruano igualou a nota 8,33 que o paulista Fernando Junior já havia conseguido, que somou com 6,50 para totalizar 14,83 pontos, o segundo maior somatório do campeonato.

"Eu acho que as ondas melhoraram para a minha bateria e ficou parecendo San Bartolo, no Peru, então tentei surfar forte para conseguir boas notas", disse Alonso Correa, que também falou sobre a expectativa de disputar as Olimpíadas em Teahupo´o. "Fiquei muito feliz de conseguir a vaga para representar o meu país e todo o meu povo. Estou emocionado em poder ir surfar aqueles tubos. Aqui estamos em ondas pequenas, estou fazendo o meu melhor nas marolas, mas quero pegar os tubos lá em Teahupo´o. Em toda a minha vida, eu gostei de pegar tubos. No Peru tem bastante tubos e agora irei para uma das melhores ondas do mundo, então vamos com tudo pra lá".

O peruano Alonso Correa foi um dos destaques da sexta-feira na Praia dos Molhes - WSL / Daniel Smorigo

Dos 72 surfistas que competiram na sexta-feira, 16 tiveram que entrar no mar duas vezes, pela manhã e no final da tarde, então tiveram que ficar o dia todo na Praia dos Molhes. Uma das inovações do Circuito Banco do Brasil de Surfe esse ano, é oferecer um vale alimentação para os surfistas que estão competindo naquele dia. Todos os atletas gostaram bastante da iniciativa e Lucas Silveira até destacou isso na sua entrevista. Além do Lucas, o outro participante da etapa de Torres que se classificou para disputar o Challenger Series esse ano, é o cearense Cauã Costa, que segue na briga pelo título na Praia dos Molhes.

"A rotina de um atleta é bem difícil, de ficar o dia inteiro na praia debaixo do Sol, tendo que se concentrar para a bateria. Mas, tudo isso faz parte do treinamento que venho fazendo há bastante tempo, pra me preparar para essas situações", contou Cauã Costa. "Fiquei um pouco cansado sim lá dentro, porque precisei ficar procurando muito as ondas e não podia deixar quase nenhuma passar. Você tem que gastar mais energia, mas estou amarradão de ter avançado mais uma bateria. Vamos pra próxima".

Cauã Costa usou os aéreos para potencializar suas notas na Praia dos Molhes - WSL / Daniel Smorigo

Na próxima, Cauã Costa está junto com Alonso Correa na terceira batalha por vagas nas quartas de final do Circuito Banco do Brasil de Surfe. Eles aguardam os outros dois adversários que serão definidos nas duas baterias da terceira fase, que ficaram para abrir o sábado na Praia dos Molhes. Os dois primeiros classificados para as quartas de final, sairão do confronto dos brasileiros Mateus Sena e Krystian Kymerson, com o argentino Nacho Gundesen e o equatoriano Alex Suarez. E na segunda bateria, entram quatro brasileiros, Leo Casal, Caio Costa, Vitor Ferreira e o mais jovem deles, Samuel Joca.

INICIATIVAS SOCIOAMBIENTAIS - As atividades extras do Circuito Banco do Brasil de Surfe prosseguiram na sexta-feira em Torres. A mais emocionante foi a visita dos alunos da APAE pela manhã. Eles participaram de ativações promovidas especialmente para eles, como dança, pinturas, brincadeiras e vibraram mesmo nas aulas de surfe, com a oportunidade viver a sensação de pegar ondas e interagir com surfistas que estavam competindo. Assim como no primeiro dia, estudantes das escolas locais fizeram uma visita guiada na arena do evento e assistiram a palestra do "Programa de Educação Ambiental Oceanos: A Corrente da Vida", promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SMAURB). Na tarde da sexta-feira, aconteceu uma ativação do "Projeto Praia Limpa", com um mutirão de limpeza na Praia dos Molhes.

Área de ativações para o público no Circuito Banco do Brasil de Surfe - WSL / Daniel Smorigo

A "Pesquisa de Diversidade" criada pela WSL Latin America, continuou na sexta-feira, com uma série de perguntas pensadas para ouvir o público do surfe, tanto quem trabalha como quem assiste e vibra com o universo do surfe. O objetivo do Censo de Diversidade 2024 é entender a diversidade de cada região por onde o Circuito Banco do Brasil de Surfe passa e entender como buscar mais pluralidade através de metas e compromissos públicos nessa agenda. A pesquisa é acessada via QRCode ou clicando no link - https://wsldiversidade.fansurvey.com.br/#/home - e é totalmente confidencial, nos padrões da LGPD. A "Pesquisa da Diversidade" seguirá sendo realizada em todas as etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe.

CIRCUITO 2024 - Assim como no ano passado, estão programadas cinco etapas do Qualifying Series no Circuito Banco do Brasil de Surfe em 2024. A primeira no Rio Grande do Sul, conta com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Torres e parceria de mídia da Rádio Maristela FM. A segunda etapa é o Saquarema Surf Festival nos 15 a 21 de abril. As três últimas estão agendadas, porém ainda serão anunciados os locais. A terceira será nos dias 2 a 5 de maio, a quarta de 21 a 25 de agosto e a última de 26 a 29 de setembro. Todas as etapas são transmitidas ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e o campeão e a campeã no ranking das 5 etapas, recebem convite para competir no Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil, que vai fechar o Challenger Series 2024 nos dias 12 a 20 de outubro na Praia de Itaúna.