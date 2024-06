Peruanos vencem em casa três dos quatro títulos do Lobitos Pro Longboard e Junior

Os peruanos fizeram a festa em casa, conquistando três dos quatro títulos do Lobitos Pro Longboard e Junior, nas ondas perfeitas do sábado em Piscinas, na província de Talara, em Piura, norte do Peru. As finais do Longboard foram dois confrontos diretos entre Brasil e Peru, com Maria Fernanda Reyes derrotando Luana Soares e Lucas Garrido Lecca vencendo Alexandre Escobar. A primeira decisão Junior foi 100% peruana e Catalina Zariquiey acabou com a invencibilidade da Arena Rodriguez Vargas em 2024. A outra final Junior foi brasileira e Ryan Kainalo assumiu a liderança no ranking sul-americano, contra Ryan Martins na bateria que fechou o Lobitos Pro Longboard e Junior.

Na próxima semana, tem a segunda etapa seguida da WSL South America, organizada pela FENTA (Federacion Deportiva Nacional de Tabla) no Peru, que vai decidir os títulos sul-americanos de 2024 da World Surf League. A batalha final será no Huanchaco Pro Longboard e Junior nos dias 19 a 22 na Playa El Elio, na província de Trujillo, em La Libertad, também no norte do Peru. Mesmo não chegando nas finais, os brasileiros Jefson Silva e Kate Brandi seguem liderando os rankings e apenas o campeão e a campeã sul-americana, se classificam para o Circuito Mundial da WSL, que começa em julho na Austrália.

Com a vitória no Lobitos Longboard Pro, a peruana Maria Fernanda Reyes entrou na briga do título, assim como a vice-campeã, Luana Soares, que barrou a líder, Kate Brandi, nas semifinais. O resultado confirmou o favoritismo da peruana, que conseguiu as cinco maiores notas do longboard feminino nas esquerdas perfeitas de Piscinas. Na grande final, Maria Fernanda Reyes fez os recordes da temporada sul-americana esse ano, nota 8,00 e 14,50 pontos, para festejar a sua primeira vitória em etapas da World Surf League. Ela subiu da sétima para a quarta posição no ranking e vai competir praticamente em casa em Huanchaco, na etapa que vai decidir o título sul-americano de 2023/2024.

Maria Fernanda Reyes bateu todos os recordes de 2024 do longboard feminino em Lobitos - WSL / FENTA

"Eu fiquei um pouco nervosa, porque não escutava as notas por causa do vento. Mas, estou contente por conseguir duas ondas para ganhar e deixar esse título em casa", disse Maria Fernanda Reyes. "É a primeira vez que eu ganho uma etapa da WSL South America, então estou superfeliz. Eu sempre quis ser campeã desse circuito e estou muito contente, não tenho nem palavras para descrever o que estou sentindo. Quero agradecer a todos de Lobitos e de Piscinas, dessas ondas maravilhosas. Vamos seguir apoiando todos os peruanos que ainda vão competir nas outras finais".

Maria Fernanda Reyes também falou sobre a decisão do título no Huanchaco Pro Longboard e Junior na próxima semana: "Huanchaco é a minha segunda casa, é um dos lugares que eu mais surfo, é uma onda que eu conheço bem, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. O importante é seguir passo a passo e que seja como Deus quiser. Eu quero agradecer a toda a minha família, meu namorado e a todos os patrocinadores, por sempre me apoiarem".

Luana Soares, Alexandre Escobar, Maria Fernanda e Lucas Garrido no pódio do Longboard - WSL / FENTA

Quem também ganhou chances matemáticas de brigar pelo título sul-americano, com a vitória no Lobitos Longboard Pro, foi Lucas Garrido Lecca. Ele só participou da primeira etapa deste ano no Uruguai e ficou em quinto lugar. Acabou não competindo no Brasil, mas são computados três resultados no ranking final, então essa ausência foi o seu descarte. Assim como Maria Fernanda Reyes, ele fez o maior somatório do longboard masculino de 2024.

Lucas Garrido Lecca pegou as melhores ondas que entraram na final, para somar 7,40 com 6,67 na vitória por 14,07 a 9,34 pontos. Nas semifinais, ele também não deu qualquer chance ao uruguaio Julian Schweizer e Alexandre Escobar passou pelo líder do ranking peruano, Joan Aponte. A vitória no Lobitos Longboard Pro valia a liderança no ranking para o brasileiro, que vinha de vitória no Saquarema Surf Festival. Alexandre Escobar não conseguiu, mas se aproximou de Jefson Silva, que permaneceu na frente.

"Estou muito feliz. Há muito tempo eu não ganhava um campeonato importante e os últimos anos foram bem difíceis na minha carreira esportiva, por falta de patrocínios", contou Lucas Garrido Lecca. "Eu tive que focar em outras coisas, mas vim para esse campeonato pensando em deixar o título em casa. Minha prancha estava funcionando bem e todo esse trabalho de anos e anos, me proporcionou conseguir este resultado. Estou muito feliz, porque na América do Sul estão os melhores longboarders do mundo e poder ganhar em casa, com todos me apoiando, foi superemocionante".

Lucas Garrido Lecca fez o maior somatório do ano nas esquerdas de Piscinas - WSL / FENTA

FINAL PERUANA - A série de vitórias peruanas prosseguiu na primeira decisão da categoria para surfistas com até 20 anos de idade. As peruanas dominam o ranking sul-americano Pro Junior e Arena Rodriguez Vargas poderia até confirmar o título da temporada 2024 por antecipação. Para isso, teria que manter a invencibilidade construída com as vitórias nas duas primeiras etapas, em Punta Hermosa no Peru e em Saquarema no Brasil. As duas finais foram contra Kalea Gervasi, primeira vítima da surfista de apenas 15 anos de idade, Catalina Zariquiey, no sábado.

Arena Rodriguez passou pela competidora ainda mais jovem, Sofia Artieda, de 14 anos, mas Catalina competia em casa. Ela mostrou todo o seu melhor conhecimento das ondas de Piscinas, desde o início do Lobitos Pro Junior na quinta-feira. No primeiro dia, seu ataque de backside com fortes batidas e rasgadas, ganhou a maior nota do ano na categoria, 9,00. Ela também começou melhor a decisão do título, com 6,67 contra 5,33 da Arena Rodriguez. Catalina Zariquiey ficou na frente durante toda a bateria e confirmou o título numa onda destruída por uma série de cinco manobras, que valeram 7,40. Com essa nota, selou a sua primeira vitória na WSL, por 14,07 a 10,20 pontos.

Catallina Zariquiey impressionou com seu ataque de backside nas esquerdas de Piscinas - WSL / FENTA

"Estou muito feliz. Foi uma final superemocionante e eu queria fazer uma final com a Arena há bastante tempo, porque é uma competidora superforte", disse Catalina Zariquiey. "O mar estava muito bom, foi um campeonato incrível e estou superfeliz de ganhar aqui em casa. Eu estava tranquila, já estava feliz por estar na final pela primeira vez. Queria ganhar obviamente e consegui pegar boas ondas, uma atrás da outra. Foi superemocionante e dedico essa vitória ao meu papai, que sempre está me apoiando".

Com a vitória no Lobitos Pro Junior, Catalina Zariquiey subiu da quinta para a terceira posição no ranking da WSL South America e passou a ter chances de ganhar o título sul-americano também, ou brigar pela segunda vaga para o Mundial Junior da World Surf League. Catalina agora totaliza 2.000 pontos, contra 2.250 da Kalea Gervasi e 2.800 da líder, Arena Rodriguez Vargas. Diferente do Longboard, que vai fechar a temporada em Huanchaco, ainda tem uma quinta etapa do Pro Junior prevista para definir os títulos sul-americanos em Punta Rocas, em novembro também no Peru.

Arena Rodriguez Vargas e Catalina Zariquiey no pódio peruano do Lobitos Pro Junior - WSL / FENTA

MELHOR DO ANO - No Pro Junior masculino, o título também foi merecidamente conquistado pelo melhor surfista nas esquerdas de Piscinas. Ryan Kainalo bateu todos os recordes do ano na categoria, desde a sua estreia no Lobitos Pro Junior, já fazendo o maior somatório da temporada, 17,00 pontos. Na sexta-feira também somou duas notas excelentes, acima de 8, no segundo maior placar do campeonato, 16,60 pontos. E no sábado, aumentou os seus recordes na semifinal com o equatoriano Maximiliano Saenz, atingindo 17,27 pontos com um 9,50, a maior do ano na categoria.

Dois dos cinco juízes deram nota 10 na onda destruída por um ataque incrível de backside, combinando batidas verticais e grandes rasgadas com impressionante velocidade. Com a derrota do líder do ranking, Leo Casal, para Maximiliano Saenz nas quartas de final, que abriram o sábado no Peru, Guilherme Ferreira poderia lhe tirar a primeira posição se passasse para as semifinais, mas perdeu. Rickson Falcão também tomaria a liderança do Leo Casal se chegasse na final, mas perdeu nas semifinais para Ryan Martins, que estava participando da sua primeira etapa na WSL South America esse ano.

Ryan Kainalo e Ryan Martins no pódio 100% brasileiro do Lobitos Pro Junior - WSL / FENTA

LÍDER DO RANKING - Então, só restou Ryan Kainalo com chances de alcançar a ponta do ranking, mas só se vencesse o campeonato. Ryan Martins até largou na frente, com seu frontside ganhando notas 4,50 e 5,33 nas duas primeiras ondas, contra 3,50 e 4,67 do atual campeão sul-americano Pro Junior. Mas, há 10 minutos do fim, Ryan Kainalo achou uma esquerda que abriu uma parede mais sólida, já mandou uma batida vertical no pocket da onda e seguiu atacando com mais cinco manobras, para receber nota 8,00. A seguinte foi boa também e somou 6,33 na vitória por 14,33 a 9,83 pontos.

"Estou contente pela vitória e mais feliz ainda por poder dar o meu máximo e não deixar nada", disse Ryan Kainalo. "Nos últimos cinco eventos, eu perdi na segunda fase, passava uma bateria e perdia na outra. Foram dias de muitos treinos, estava muito quente aqui, alguns amigos brasileiros passaram mal com o calor, desidratação, então estava tentando me cuidar ao máximo, para não ficar doente e não poder dar o meu melhor aqui. Este foi o primeiro evento que eu passei da segunda fase, então depois disso só pensei em dar tudo de mim, para chegar bem em Huanchaco e fazer mais um bom resultado lá".

Ryan Kainalo fez as melhores apresentações do ano na categoria Pro Junior em Lobitos - WSL / FENTA

A vitória de Ryan Kainalo no Lobitos Pro Junior, foi a quinta da sua carreira na categoria para surfistas com até 20 anos de idade. Ele é mais um fenômeno surgido em Ubatuba, na terra do bicampeão mundial Filipe Toledo no litoral norte de São Paulo. Ryan Kainalo já disputou o Challenger Series no ano passado e tem dois bicampeonatos em etapas do Pro Junior em 2022 e 2023, em Ballito na África do Sul e em Punta Rocas no Peru, onde deve acontecer a decisão do título sul-americano de 2024. Ele foi o campeão em 2023, então será que vem mais um bicampeonato para a sua coleção?

RESULTADOS DO ÚLTIMO DIA DO LOBITOS PRO JUNIOR:

Campeão: Ryan Kainalo (BRA) por 14,33 pts (8,00+6,33) - US$ 1.000 e 1.000 pts

2.o lugar: Ryan Martins (BRA) com 9,83 pts (5,33+4,50) - US$ 550 e 800 pts

SEMIFINAIS - 3.o lugar com US$ 300 e 650 pontos:

1.a: Ryan Kainalo (BRA) 17,27 x 6,84 Maximiliano Saenz (ECU)

2.a: Ryan Martins (BRA) 10,67 x 9,57 Rickson Falcão (BRA)

QUARTAS DE FINAL - 5.o lugar com US$ 175 e 500 pontos:

1.a: Ryan Kainalo (BRA) 12,83 x 9,77 Tomas Goransky (ARG)

2.a: Maximiliano Saenz (ECU) 10,17 x 8,00 Leo Casal (BRA)

3.a: Ryan Martins (BRA) 11,27 x 9,83 Guillherme Ferreira (BRA)

4.a: Rickson Falcão (BRA) 11,13 x 6,04 Pol Huguet (PER)

DECISÃO DO PRO JUNIOR FEMININO:

Campeã: Catalina Zariquiey (PER) por 14,07 pts (7,40+6,67) - US$ 1.000 e 1.000 pts

2.o lugar: Arena R. Vargas (PER) com 10,20 pts (5,33+4,87) - US$ 550 e 800 pts

SEMIFINAIS - 3.o lugar com US$ 300 e 650 pontos:

1.a: Catalina Zariquiey (PER) 12,50 x 11,00 Kalea Gervasi (PER)

2.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) 15,10 x 14,90 Sofia Artieda (PER)

RESULTADOS DO ÚLTIMO DIA DO LOBITOS LONGBOARD PRO:

Campeão: Lucas Garrido Lecca (PER) por 14,07 pts (7,40+6,67) - US$ 1.000 e 1.000 pts

2.o lugar: Alexandre Escobar (BRA) com 9,34 pts (5,77+3,57) - US$ 550 e 800 pts

SEMIFINAIS - 3.o lugar com US$ 300 e 650 pontos:

1.a: Lucas Garrido Lecca (PER) 12,66 x 9,04 Julian Schweizer (URU)

2.a: Alexandre Escobar (BRA) 11,67 x 10,43 Joan Aponte (PER)

DECISÃO DO LONGBOARD FEMININO:

Campeã: Maria Fernanda Reyes (PER) por 14,50 pts (8,00+6,50) - US$ 1.000 e 1.000 pts

2.o lugar: Luana Soares (BRA) com 10,67 pts (5,50+5,17) - US$ 550 e 800 pts

SEMIFINAIS - 3.o lugar com US$ 300 e 650 pontos:

1.a: Luana Soares (BRA) 11,87 x 10,86 Kate Brandi (BRA)

2.a: Maria Fernanda Reyes (PER) 11,50 x 9,77 Evelin Neves (BRA)

RANKINGS DA WSL SOUTH AMERICA DE LONGBOARD 2023/2024:

TOP-5 DA CATEGORIA MASCULINA - 3 etapas:

1.o: Jefson Silva (BRA) - 2.150 pontos

2.o: Alexandre Escobar (BRA) - 2.095

3.o: Matias Maturano (PER) - 1.950

4.o: Lucas Garrido Lecca (PER) - 1.500

4.o: Wenderson Biludo (BRA) - 1.500

TOP-5 DA CATEGORIA FEMININA - 3 etapas:

1.a: Kate Brandi (BRA) - 2.100 pontos

2.a: Luana Soares (BRA) - 1.800

2.a: Rayane Amaral (BRA) - 1.800

4.a: Maria Fernanda Reyes (PER) - 1.650

4.a: Evelin Neves (BRA) - 1.650

RANKINGS DA WSL SOUTH AMERICA PRO JUNIOR 2024:

TOP-5 DA CATEGORIA MASCULINA - 3 etapas:

1.o: Ryan Kainalo (BRA) - 1.850 pontos

2.o: Leo Casal (BRA) - 1.800

3.o: Rickson Falcão (BRA) - 1.745

3.o: Guilherme Ferreira (BRA) - 1.745

5.o: Cauet Frazão (BRA) - 1.645

TOP-5 DA CATEGORIA FEMININA - 3 etapas:

1.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) - 2.800 pontos

2.a: Kalea Gervasi (PER) - 2.250

3.a: Catalina Zariquiey (PER) - 2.000

4.a: Sofia Artieda (PER) - 1.745

5.a: Camila Sanday (PER) - 1.295