Peruanas conquistam dois títulos sul-americanos da WSL no Huanchaco Pro Longboard e Junior

O Huanchaco Pro Longboard e Junior decidiu mais dois títulos sul-americanos da World Surf League (WSL) no último dia da segunda etapa seguida organizada pela FENTA (Federacion Deportiva Nacional de Tabla) no litoral norte do Peru. Maria Fernanda Reyes é a nova campeã do Longboard e a também peruana Arena Rodriguez Vargas garantiu o título Junior por antecipação, antes da última etapa da ASP South America da categoria para surfistas com até 20 anos de idade. Ryan Kainalo ganhou a briga pela liderança do ranking Junior, decidida na final brasileira com Cauet Frazão. E Piccolo Clemente venceu a final peruana do Longboard com Joan Aponte na Playa Elio do distrito de Huanchaco, na Provincia de Trujillo, em La Libertad.

A primeira final do Huanchaco Pro Longboard e Junior a entrar no mar no sábado, foi a do Longboard feminino que valia o título sul-americano da temporada 2023/2024 da WSL South America. O duelo entre Luana Soares e Maria Fernanda Reyes ficou emocionante nos minutos finais. A peruana liderou toda a bateria e aumentou a vantagem com a nota 5,10 da sua última onda. A brasileira ficou precisando de 4,41 para vencer e pegou uma onda nos segundos finais, que abriu a parede para fazer um "hang five" no bico do pranchão. Mas a nota saiu 3,27 e, por 9,27 a 8,14 pontos, a peruana Maria Fernanda Reyes confirmou o seu primeiro título sul-americano.

"Estou supercontente e emocionada. É a primeira vez que eu ganho esse circuito sul-americano e era um título muito importante para mim, sobretudo aqui em Huanchaco, que é meu segundo lar", disse Maria Fernanda Reyes. "Estou superfeliz que a taça ficou aqui em casa e também por me classificar para disputar todo o Circuito Mundial, então estou contente, emocionada. As condições estavam difíceis hoje para conseguir mostrar meu surfe, mas estou contente de poder ganhar e que o título ficou em casa".

Maria Fernanda Reyes festejando a segunda vitória nas duas etapas do peru - WSL / FENTA

Maria Fernanda Reyes só tinha participado da primeira etapa da temporada 2023/2024 da WSL South America no Uruguai, onde parou nas semifinais. Depois não foi competir em Saquarema no Brasil, mas venceu as duas etapas que decidiram o título sul-americano no Peru. A sua adversária nas finais do Lobitos Longboard Pro e do Huanchaco Longboard Pro foi a mesma Luana Soares, que derrotou neste sábado na Playa El Elio. A brasileira tinha vencido a primeira etapa do Uruguai em Punta del Este.

Outra peruana já havia garantido um título sul-americano com a classificação para a final do Huanchaco Pro Junior e foi com uma apresentação de gala, a melhor da temporada 2024 da categoria para surfistas com até 20 anos de idade. Na semifinal contra Sofia Artieda, Arena Rodriguez Vargas conseguiu a única nota 10 numa onda destruída por uma série de manobras de backside. Ela já tinha começado bem com 7,17 e fez o maior placar do ano também, com os 17,17 pontos superando os 15,10 que a própria Arena tinha conseguido igualmente nas semifinais do Lobitos Pro Junior.

Na final do Huanchaco Pro Junior, ela voltou a enfrentar a jovem Catalina Zariquiey, de apenas 15 anos de idade, que havia quebrado sua invencibilidade em 2024, na final da etapa de Lobitos em Piscinas. Para coroar a conquista antecipada do título sul-americano, Arena Rodriguez Vargas vingou a derrota para completar três vitórias nos três resultados computados no ranking Junior da WSL South America. Além disso, é a nova recordista absoluta da temporada, com a nota 10 e os 17,17 pontos da semifinal.

Arena Rodriguez Vargas conquistando a sua terceira vitória em 4 etapas - WSL / FENTA

"Estou muito feliz pela oportunidade de ganhar esta etapa aqui em Huanchaco e também pelo título sul-americano Pro Junior", disse Arena Rodriguez Vargas. "Eu tinha vindo para esses dois eventos com essa meta e estou muito feliz por ter conseguido. A Catalina (Zariquiey) estava arrebentando todos os dias, assim como todas as meninas do Peru e do Chile e Equador, que também vieram pra cá. Eu me preparei bastante na pré-temporada todos os dias, trabalhei bastante e estou feliz pelos resultados que consegui. Fui para as finais das quatro etapas, ganhei três, então estou superfeliz".

O ranking regional da WSL South America, classifica quem ficar nas duas primeiras posições para o Mundial Junior da World Surf League, que nos dois últimos anos foi realizado na Califórnia. Arena Rodriguez Vargas já confirmou o seu nome e Catalina Zariquiey está em segundo no ranking, mas essa outra vaga só será decidida na última etapa, prevista para o mês de novembro nas ondas de Punta Rocas, no sul do Peru. A principal concorrente da Catalina, é a também peruana Kalea Gervasi, vice-campeã sul-americana Pro Junior de 2023, que teve como campeã a brasileira Isabelle Nalu.

INVICTO NO PERU - No ranking masculino, a liderança foi decidida na final do Huanchaco Pro Junior e Ryan Kainalo repetiu o feito da peruana Maria Fernanda Reyes no Longboard, vencendo as duas etapas organizadas pela FENTA no norte do Peru. Mas, o título sul-americano e os dois classificados para o Mundial Junior da WSL, só serão definidos mesmo na última etapa. Ryan Kainalo é o atual campeão sul-americano e venceu as duas etapas realizadas em Punta Rocas, em 2022 e 2023.

O seu ataque de backside nas esquerdas do norte do Peru foi impressionante. Ryan fez os recordes da categoria Sub-20 masculina nas semifinais do Lobitos Pro Junior, quando atingiu 17,27 pontos somando uma nota 9,50. Alíás, Ryan Kainalo conseguiu nestas duas provas no Peru, as cinco maiores notas do ano, 9,50, 8,67 e dois 8,33 nas ondas de Piscinas em Lobitos e o 8,83 da final contra Cauet Frazão no Huanchaco Longboard Pro. Além disso, os três maiores somatórios também, 17,27, 17,00 e 16,60 pontos, todos em Lobitos. Ryan Kainalo também fez os maiores placares na Playa El Elio no sábado, 15,37 pontos na semifinal e 16,00 na final da sua segunda vitória seguida no Peru.

Ryan Kainalo passou invicto pelo Peru e segue na busca pelo bicampeonato Junior - WSL / FENTA

"Foi incrível para mim, estar com os peruanos e brasileiros com boas vibrações em todos os lugares que eu surfei. Foi muito mais do que dois campeonatos, foram dias incríveis de muito treino e estou muito contente de estar aqui, mais feliz ainda pela vitória", disse Ryan Kainalo. "A gente não tempo para parar de treinar, então estou contente com estes resultados. Acredito que o campeonato mundial é o mais importante, quem ganhar é campeão do mundo, então vou continuar fazendo o que sempre faço, treinando e me mantendo concentrado para conseguir meus objetivos".

RECORDES NA FINAL - O outro título masculino do Huanchaco Pro Longboard e Junior, foi conquistado pelo grande favorito, o bicampeão mundial e pentacampeão sul-americano da World Surf League, Piccolo Clemente. O quinto título foi conquistado no ano passado, mas esse ano ele só competiu na etapa do Uruguai. O campeão de 2023/2024 já havia sido garantido pelo brasileiro Alexandre Escobar na sexta-feira e no sábado o jovem peruano Joan Afonte carimbou sua faixa nas semifinais.

A decisão Huanchaco Longboard Pro foi emocionante, com os dois peruanos dando um show e fazendo os dois maiores somatórios do campeonato. Piccolo Clemente já havia conseguido a maior nota da temporada na semifinal, 9,33. Na final, ganhou 8,33 na sua melhor onda, que confirmou a vitória por 16,00 pontos. Joan Aponte lidera o ranking peruano e também fez bonito, recebeu 8,23 na sua melhor apresentação e totalizou 14,60 pontos, que nas ondas da Playa El Elio, só ficou abaixo dos 16 do Piccolo.

Piccolo Clemente confirmou o favoritismo e venceu o Huanchaco Pro Longboard - WSL / FENTA

RESULTADOS DO ÚLTIMO DIA DO HUANCHACO PRO:

DECISÃO DO TÍTULO PRO JUNIOR:

Campeão: Ryan Kainalo (BRA) por 16,00 pts (8,83+7,17) - US$ 1.000 e 1.000 pts

2.o lugar: Cauet Frazão (BRA) com 11,88 pts (8,13+3,75) - US$ 550 e 800 pts

SEMIFINAIS - 3.o lugar com US$ 300 e 650 pontos:

1.a: Ryan Kainalo (BRA) 15,37 x 13,30 Rodrigo Saldanha (BRA)

2.a: Cauet Frazão (BRA) 13,90 x 11,56 Sunny Pires (BRA)

QUARTAS DE FINAL - 5.o lugar com US$ 175 e 500 pontos:

1.a: Ryan Kainalo (BRA) 13,50 x 11,30 Leo Casal (BRA)

2.a: Rodrigo Saldanha (BRA) 11,33 x 7,67 Tomas Goransky (ARG)

3.a: Cauet Frazão (BRA) 10,17 x 4,53 Adrian de Osma (PER)

4.a: Sunny Pires (BRA) 8,14 x 7,67 Guilherme Ferreira (BRA)

DECISÃO DO TÍTULO PRO JUNIOR FEMININO:

Campeã: Arena Rodriguez (PER) por 10,40 pts (5,40+5,00) - US$ 1.000 e 1.000 pts

2.o lugar: Catalina Zariquiey (PER) com 6,87 pts (4,70+2,17) - US$ 550 e 800 pts

SEMIFINAIS - 3.o lugar com US$ 300 e 650 pontos:

1.a: Catalina Zariquiey (PER) 6,77 x 5,37 Rafaella Montesi (CHL)

2.a: Arena Rodriguez Vargas (PER) 17,17 x 10,64 Sofia Artieda (PER)

DECISÃO DO TÍTULO DO LONGBOARD MASCULINO:

Campeão: Piccolo Clemente (PER) por 16,00 pts (8,33+7,67) - US$ 1.000 e 1.000 pts

2.o lugar: Joan Aponte (PER) com 14,60 pts (8,23+6,37) - US$ 550 e 800 pts

SEMIFINAIS - 3.o lugar com US$ 300 e 650 pontos:

1.a: Piccolo Clemente (PER) 14,00 x 12,83 Willian Saldaña Diaz (PER)

2.a: Joan Aponte (PER) 13,50 x 8,83 Alexandre Escobar (BRA)

DECISÃO DO TÍTULO DO LONGBOARD FEMININO:

Campeã: Maria Fernanda Reyes (PER) por 9,27 pts (5,10+4,17) - US$ 1.000 e 1.000 pts

2.o lugar: Luana Soares (BRA) com 8,14 pts (4,87+3,27) - US$ 550 e 800 pts

SEMIFINAIS - 3.o lugar com US$ 300 e 650 pontos:

1.a: Luana Soares (BRA) 10,60 x 8,13 Rayane Amaral (BRA)

2.a: Maria Fernanda Reyes (PER) 11,83 x 0,00 Fanny Villao (ECU)

RANKINGS FINAIS DE 2023/2024 DE LONGBOARD DA WSL SOUTH AMERICA:

TOP-5 DA CATEGORIA MASCULINA - 4 etapas:

Campeão: Alexandre Escobar (BRA) - 2.450 pontos

2.o lugar: Jefson Silva (BRA) - 2.150

3.o: Matias Maturano (PER) - 1.950

4.o: Lucas Garrido Lecca (PER) - 1.850

5.o: Piccolo Clemente (PER) - 1.650

5.o: Joan Aponte (PER) - 1.650

TOP-5 DA CATEGORIA FEMININA - 4 etapas:

Campeã: Maria Fernanda Reyes (PER) - 2.650 pontos

2.o lugar: Luana Soares (BRA) - 2.600

3.o: Evelin Neves (BRA) - 2.150

4.o: Kate Brandi (BRA) - 2.100

5.o: Rayane Amaral (BRA) - 1.950

RANKINGS DA WSL SOUTH AMERICA PRO JUNIOR 2024:

TOP-5 DA CATEGORIA MASCULINA - 4 etapas:

1.o: Ryan Kainalo (BRA) - 2.500 pontos

2.o: Cauet Frazão (BRA) - 2.150

3.o: Guilherme Ferreira (BRA) - 1.800

3.o: Leo Casal (BRA) - 1.800

5.o: Rickson Falcão (BRA) - 1.745

TOP-5 DA CATEGORIA FEMININA - 4 etapas:

Campeã: Arena Rodriguez Vargas (PER) - 3.000 pontos

2.o lugar: Catalina Zariquiey (PER) - 2.450

3.o: Kalea Gervasi (PER) - 2.250

4.o: Sofia Artieda (PER) - 1.950

5.o: Genesis Garcia (ECU) - 1.500

5.o: Rafaela Montesi (CHL) - 1.500