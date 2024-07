O Layback Pro Prainha é a próxima atração da World Surf League no Rio de Janeiro. Este será o sétimo campeonato promovido pela marca Layback desde 2021. Foram quatro na Praia Mole de Florianópolis (SC) e dois na paradisíaca e preservada Prainha do Rio de Janeiro (RJ). Vai ser a quarta etapa da temporada 2024/2025 da WSL South America, com alguns surfistas vindo direto do Challenger Series na África do Sul, para competir na capital carioca. Entre eles, Laura Raupp e Cauã Costa, que vão defender seus títulos de 2023. A competição será na próxima semana, de 11 a 14 de julho, ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

O LayBack Pro Prainha é uma realização da Agência Esporte & Arte (AEA), licenciada pela WSL Latin America para promover esta etapa do Qualifying Series, com patrocínio da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Greenish, Corona e Real Estrutura; apoio de Evoke, Fu-WAX e Orla Rio; suporte da ASAP (Associação dos Surfistas e Amigos da Prainha) e FESERJ (Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro); parceria de mídia do site Waves, o Hotel Oficial é o Ribalta, com a FIRMA produzindo a transmissão ao vivo do evento viabilizado pela Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

"Estamos chegando na terceira edição do Layback Pro Prainha, será a sétima edição seguida do Layback Pro e estamos entusiasmados em fazer mais um grande campeonato neste paraíso ecológico da capital do Rio de Janeiro", destaca Bill Tassinari, diretor executivo da Agência Esporte Arte. "Além do show garantido dentro d´água, nós vamos repetir as ativações extras para o público, com um mercado para as marcas parceiras do evento divulgar seus produtos, uma mini ramp de skate e vai ter shows musicais todas as tardes, além de aulas de Jiu-Jitsu e de Yoga também gratuitas para todos aproveitarem".

O Mercado Local é uma das atrações extras para o público na Prainha - WSL / Luiz Blanco

Entre os mestres do Jiu-Jitsu que farão seminários e darão aulas no espaço do Parque Ecológico da Prainha, estão Ralph Gracie e Murilo Bustamante. Já as aulas de Yoga serão ministradas nas primeiras horas da manhã, igualmente todos os dias a partir da quinta-feira, quando começa a terceira edição do Layback Pro Prainha no Rio de Janeiro. Outra informação do Bill Tassinari é que neste ano a estrutura do evento está sendo montada no asfalto e não na areia, devido às constantes ressacas na capital carioca.

A Layback é a marca do segmento que mais apoia e realiza campeonatos de surfe e skate atualmente no Brasil. A Layback surgiu como uma marca de cerveja artesanal criada pelo medalhista olímpico de skate, Pedro Barros, em Florianópolis. Inspirada no espírito livre e original destes esportes, a Layback ganhou notoriedade como a marca que mais incentiva e investe na construção de pistas de skate no país. Em 2021, promoveu o seu primeiro campeonato de surfe, o Layback Pro na Praia Mole de Florianópolis, que desde 2022 vem fechando a temporada e definindo os títulos sul-americanos da WSL.

A preservada Prainha emoldurada pela exuberância da Mata Atlântica - WSL / Luiz Blanco

PRAINHA SELO AZUL - Em 2022, a Layback passou a realizar dois campeonatos por ano, na Ilha de Santa Catarina e na capital do Rio de Janeiro. A Prainha, como o próprio nome diz, tem uma pequena faixa de areia de apenas 700 metros e é localizada cerca de 50 Km da Zona Sul da capital carioca, com seus morros cobertos pela exuberância da Mata Atlântica ainda intacta. A Prainha é uma das praias que receberam o "Selo Bandeira Azul", por promover a gestão sustentável do turismo em zonas costeiras, através da adoção de critérios responsáveis pela preservação do meio ambiente.

As ondas da Prainha são consideradas como uma das melhores do Rio de Janeiro e do Brasil também. Na estreia do Layback Pro na capital carioca, João Chianca e Summer Macedo festejaram os primeiros títulos em 2022. No ano passado, Cauã Costa conseguiu a primeira vitória da sua carreira em etapas do WSL Qualifying Series (QS) derrotando Kaue Germano na final e Laura Raupp colecionou a quinta dela, repetindo o título no primeiro Layback Pro da história, em 2021 na capital catarinense.

Cauã Costa e Laura Raupp campeões do Layback Pro Prainha de 2023 - WSL / Luiz Blanco

DA ÁFRICA PRO RIO - Laura Raupp e Cauã Costa estão confirmados para tentar um inédito bicampeonato no Layback Pro Prainha. Os dois estão nesta semana representando o Brasil no Challenger Series de Ballito e vêm direto da África do Sul para competir no Rio de Janeiro. Além dos defensores dos títulos, também estão inscritos o Lucas Silveira campeão do Layback Pro Floripa esse ano, Sophia Medina e a peruana Daniella Rosas, que também ganhou o Layback da Praia Mole em 2022.

O ranking regional da WSL South America decide o campeão e a campeã sul-americana e classifica 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series, circuito de acesso para a elite do World Surf League Championship Tour (CT). A temporada 2024/2025 foi iniciada em março deste ano e será encerrada no Layback Pro Floripa, em março do ano que vem. Os catarinenses Lucas Vicente e Laura Raupp vão defender a liderança dos rankings no Layback Pro Prainha e os vice-líderes, Franco Radziunas da Argentina e Daniella Rosas do Peru, também estão confirmados para competir no Rio de Janeiro.

Laura Raupp ganhando seu segundo troféu de campeã do Layback Pro na Prainha - WSL / Luiz Blanco

GALERIA DE CAMPEÕES DO LAYBACK PRO:

2021 em Florianópolis: Eduardo Motta (SP) e Laura Raupp (SC)

2022 em Florianópolis: Michael Rodrigues (CE) e Daniella Rosas (PER)

2022 no Rio de Janeiro: João Chianca (RJ) e Summer Macedo (BRA)

2023 em Florianópolis: Luan Wood (SC) e Silvana Lima (CE)

2023 no Rio de Janeiro: Cauã Costa (CE) e Laura Raupp (SC)

2024 em Florianópolis: Lucas Silveira (RJ) e Tainá Hinckel (SC)

RANKINGS SUL-AMERICANOS DE 2024/2025 DA WSL SOUTH AMERICA:

TOP-10 DO RANKING MASCULINO - 3 etapas:

1.o- Lucas Vicente (BRA) - 5.400 pontos

2.o- Franco Radziunas (ARG) - 4.380

3.o- Peterson Crisanto (BRA) - 3.600

4.o- Igor Moraes (BRA) - 3.392

5.o- Kaue Germano (BRA) - 3.302

6.o- José Francisco (BRA) - 3.140

7.o- Edgard Groggia (BRA) - 3.078

8.o- Michael Rodrigues (BRA) - 3.000

9.o- Nacho Gundesen (ARG) - 2.775

10.o- Wesley Leite (BRA) - 2.682

TOP-10 DO RANKING FEMININO - 3 etapas:

1.a- Laura Raupp (BRA) - 8.340 pontos

2.a- Daniella Rosas (PER) - 5.782

3.a- Arena Rodriguez Vargas (PER) - 5.725

4.a- Julia Duarte (BRA) - 4.965

5.a- Silvana Lima (BRA) - 3.578

6.a- Vera Jarisz (ARG) - 3.522

7.a- Juliana dos Santos (BRA) - 3.428

8.a- Sol Aguirre (PER) - 3.400

9.a- Genesis Garcia (ECU) - 3.112